L’Avanzata delle Macchine è un’espansione di Magic senza paragoni.

In essa, eroi provenienti da ogni angolo del Multiverso affrontano senza esclusione di colpi i Phyrexiani che vogliono conquistare ogni cosa. Un’epicità simile va presentata a dovere, non credete? Ogni busta include una vecchia leggenda impreziosita da un bordo speciale. È presente inoltre un nuovo tipo di carta, Battaglia, che mette in primo piano le dimensioni colossali di questo conflitto. È una roba fuori di testa, e qui potete scoprire molti più dettagli!

Ma non è tutto. Mentre Ethan Fleischer stava lavorando ai mazzi Commander per L’Avanzata delle Macchine, ha capito quale sarebbe stato l’elemento familiare ideale da inserirvi: Planechase.

L’edizione originale delle carte Planechase è uscita nel 2009. Le abbiamo pubblicate nuovamente nel 2012, ma da allora non sono stati creati nuovi piani. Calma piatta per undici anni. I fan però non hanno mai smesso di sperarci . . . e quale occasione migliore di riportare in auge Planechase di un’espansione in cui dovrete visitare piani di ogni angolo del Multiverso? Era la situazione perfetta! E sappiamo che le carte Planechase vengono giocate soprattutto in partite Commander, quindi inserirle in mazzi Commander era ancora meglio.

Inoltre, visto che sono davvero passati undici anni dall’ultima volta che le abbiamo rese disponibili . . . molti di voi probabilmente non conoscono la gloria di Planechase. Per questo oggi vorrei parlarvi di cosa si tratta, come si gioca e alcune cose che potete aspettarvi di trovare nei mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine.

Se preferite, ho preparato un video di Good Morning Magic! parallelo a quest’articolo, che potete vedere qui:

Detto questo . . . cominciamo!

Inseguite i vostri avversari da un piano all’altro in Planechase!

In Magic rivestite il ruolo di un Planeswalker che passa da un piano all’altro del Multiverso. E, in Planechase, viaggerete voi stessi tra i piani!

Il formato utilizza delle carte oversize, grandi più o meno il doppio di una carta normale, chiamate piani.

Ciascuna di queste carte rappresenta un luogo specifico di un piano. Ad esempio, questo è Jund, sul piano di Alara. Quasi tutte le carte Planechase hanno un’abilità statica di qualche tipo, ad esempio un incantesimo in grado di influenzare tutti, e quest’abilità è legata a doppio filo al piano rappresentato. Per esempio, su Jund, la parte di Alara verde, nera e rossa che ci ha portato la meccanica divorare, alle creature verdi, nere e rosse di tutti viene fornita divorare. C’era da aspettarselo a Jund, no?

C’è anche un’altra abilità accanto a questo simbolo che parla della diffusione del caos... Ma ne parleremo tra un istante.

Certo, Jund non è il luogo migliore in cui trovarsi se avete un mazzo blu-bianco. Ci sono solo bonus verdi, neri e rossi. E allora? Beh, come i Planeswalker, potete sempre cambiare piano, ed è qui che viene il bello di Planechase.

Tutti portano al tavolo il proprio mazzo di dieci piani, che vengono rimescolati all’inizio della partita. (Volendo, come regola facoltativa, più persone rimescolano insieme tutti i piani per la partita. Sta a voi e ai vostri amici decidere se procedere in questo modo.) Il primo giocatore rivela il piano iniziale del proprio mazzo. Dopodiché, ogni volta che viaggiate tra i piani, sostituite il piano attuale con quello in cima al vostro mazzo planare. Quindi, magari, Jund diventa . . .

Ahhh, molto meglio per chi ha un mazzo blu-bianco! Ma come si viaggia tra i piani? Beh, non basterà battere i tacchi e sussurrare ‘Esper’ qualche volta. Si usa . . . Rullo di tamburi . . . Il dado planare!

Un dado planare è incluso in ciascun mazzo Commander, con un colore abbinato. In totale ci sono cinque nuovi dadi planari!

Si tratta di un dado molto particolare. Quattro delle sei facce sono vuote. Una di esse riporta il simbolo dei Planeswalker, e un’altra ha lo strano simbolo che abbiamo visto prima.

Il simbolo di caos in Planechase

Durante il vostro turno, come una stregoneria (quindi durante la fase principale quando la pila è vuota) potete tirare il dado planare. Se si ferma su un simbolo dei Planeswalker, viaggiate tra i piani fino al prossimo piano!

Se si ferma sull’altro simbolo, il simbolo di caos, succedono delle cose particolari! Ciascun piano ha un effetto che si manifesta quando si diffonde il caos. Può trattarsi di qualcosa di semplice o più elaborato. E spesso è legato alla prima abilità. Ad esempio, Jund è piena di goblin da divorare, mentre Towashi vi offre dei segnalini per modificare le vostre creature! Tirare il dado e riuscire a diffondere il caos può essere molto utile, ma non vi è mai alcuna certezza: potreste anche finire su un piano meno vantaggioso per voi.

E se voleste tirare il dado più di una volta per turno? Beh, il primo tiro del turno è gratuito. Per ogni tiro in più durante lo stesso turno si paga un mana addizionale. Ossia un mana per il secondo tiro, due mana per il terzo e così via. Se avete davvero bisogno di filarvela da un piano, potete tirare più volte per riuscirci!

Nel corso della partita balzerete da un piano all’altro e assisterete a una miriade di effetti del caos. Occasionalmente potreste addirittura imbattervi in un fenomeno!

Se i piani sono come gli incantesimi, i fenomeni sono come le stregonerie. Si manifestano, attivate il loro effetto e poi passate al piano successivo. Oh, e all’inizio della partita non è possibile usare un fenomeno quando si rivela il primo piano. Sarebbe folle.

Con Fusione dello Spazio è però possibile ritrovarsi con due piani nello stesso momento! In questo caso vi sono tantissimi effetti straordinari, ma in genere all’interno di un mazzo planare ci sono pochissime carte fenomeno, quindi non dovrete preoccuparvene troppo.

Un’altra cosa che voglio aggiungere su Planechase: è meraviglioso poter ammirare queste opere d’arte in formato gigante. Potersi perdere nei dettagli di un luogo come Nyx, rappresentato su un palco molto più grande del normale, è un’esperienza incredibile. Che splendore!

E questo è in generale Planechase: splendidi effetti globali, selvagge abilità del caos e qualche tiro di dado per arrivarci!

Comandare i piani

Cosa potete aspettarvi nei mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine?

Beh, ogni mazzo ha il proprio mazzo planare di dieci carte. Cinque di queste sono nuovi piani, quattro sono ristampe e una è un fenomeno. Possono coprire l’intera varietà di piani e periodi temporali di Magic', anche quelli che tecnicamente non sono più com’erano . . . Come Panottico, su un piano conosciuto come Mirrodin. L’avete mai sentito nominare? A me ricorda molto Nuova Phyrexia.

Ogni mazzo include cinque piani nuovi, cinque ristampe e un fenomeno.

Adoro gironzolare tra i piani, ed Ethan, con la sua grande conoscenza della loro storia, si è potuto sbizzarrire. Non vedo l’ora che possiate visitarli tutti!

In aggiunta, ogni mazzo include un dado planare, così che ne possiate usare uno nuovo di zecca per balzare da un piano all’altro!

Che cosa potete aspettarvi dalle partite?

Beh, Planechase è fenomenale, e può portare a ribaltamenti imprevedibili. Preparatevi ad accogliere il caos, perché ne vedrete di tutti i colori. Considerato il tempo necessario per tirare i dadi e applicare gli effetti, le partite Commander Planechase possono durare un po’ più a lungo, quindi meglio tenerlo in considerazione, anche se alcuni dei nuovi piani incoraggiano l’attaccare e un ritmo di gioco più sostenuto, quindi potreste metterci meno di quanto vi aspettate, se avete già confidenza con il formato Commander Planechase!

L’importante è ricordarsi di tirare i dadi! È facile dimenticarselo, in particolare durante i primi turni, quindi tenete ben caldo il dado planare. La mia filosofia, in generale, è usare il tiro gratuito a ogni turno a meno che il piano in cui vi trovate non sia già molto vantaggioso per voi. Poi, se avete del mana in più, usatelo per dei tiri aggiuntivi! Potreste riuscire a cambiare piano e, a volte, ottenere un ottimo effetto del caos.

In aggiunta, è bene pensare se sia meglio tirare il dado prima o dopo il combattimento. Diversi piani possono modificare il combattimento in tanti modi differenti. In genere queste variazioni offrono un vantaggio alla creatura attaccante, ma non sempre. Di norma, se il combattimento vi sembra ottimo così com’è, può essere una buona idea tirare il dado dopo il combattimento.

Se non potete attaccare in nessun modo o non potete farlo in modo efficace, potete tirare prima del combattimento per vedere che succede. Il pre-combattimento vi offre anche più informazioni, così saprete come impiegare il resto del vostro turno. È difficile sapere di preciso come andrà, ma potete provare a far girare le cose a vostro favore pensando quando sia meglio tirare il dado durante il vostro turno.

Detto questo, non preoccupatevi troppo del tirare prima o dopo il combattimento. Nel formato Commander Planechase c’è un sacco di tempo per trovare dei nuovi piani.

In viaggio verso la vittoria

Adoro poter riportare ai giocatori dei concetti che si sposano estremamente bene a un’espansione, e Planechase era l’ideale per questa.

