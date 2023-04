La battaglia per il Multiverso è iniziata. Affronta i Phyrexiani su tutti i fronti attraverso i piani e combatti per distruggere la minaccia una volta per tutte... prima che loro distruggano te. Dopo leggendarie collaborazioni per respingere gli invasori, planeswalker che hanno affrontato i loro amici Phyrexianizzati passati dalla parte del nemico e il futuro del Multiverso cambiato per sempre, l’azione non mancherà in L’Avanzata delle Macchine, l’ultima resistenza contro Phyrexia.

Se sei soltanto agli inizi del tuo viaggio all’interno di Magic o se non vedi l’ora di scoprire come finirà la guerra che Elesh Norn e i Phyrexiani hanno scatenato attraverso il Multiverso, L’Avanzata delle Macchine ha quello che fa per te.

Illustrazione di: Billy Christian

Dettagli su L'Avanzata delle Macchine

L’Avanzata delle Macchine L’Avanzata delle Macchine Commander Leggende del Multiverso di L’Avanzata delle Macchine

Codice dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine: MOM

Codice dell’espansione Commander di L’Avanzata delle Macchine: MOC

Codice dell’espansione delle Leggende del Multiverso di L’Avanzata delle Macchine: MUL

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

L’Avanzata delle Macchine (MOM): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage e Commander

L’Avanzata delle Macchine Commander (MOC): Legacy, Vintage e Commander

Leggende del Multiverso (MUL) di L’Avanzata delle Macchine: Le carte singole possono essere usate nei rispettivi formati in cui sono legali

Legalità in MTG Arena:

L’Avanzata delle Macchine (MOM): Standard, Explorer, Alchemy e Historic

L’Avanzata delle Macchine Commander (MOC): Non disponibile su MTG Arena

Leggende del Multiverso (MUL) di L’Avanzata delle Macchine: Le carte singole e le carte Historic possono essere usate nei rispettivi formati in cui sono legali

Date importanti di L’Avanzata delle Macchine:

La storia di L’Avanzata delle Macchine : disponibile ora!

: disponibile ora! Debutto dell’espansione, trailer cinematografico e inizio delle anteprime : 29 marzo 2023

: 29 marzo 2023 Anteprima delle carte : 29 marzo - 4 aprile

: 29 marzo - 4 aprile Liste e anteprime dei mazzi Commander : 4 aprile

: 4 aprile Gallerie Immagini delle carte complete : 5 aprile

: 5 aprile Pre-Prerelease con LoadingReadyRun di L’Avanzata delle Macchine : 8 aprile

: 8 aprile Evento di accesso anticipato per MTG Arena di L’Avanzata delle Macchine : 13 aprile

: 13 aprile Eventi di Prerelease in negozio : 14-20 aprile

: 14-20 aprile CommandFest con eventi di Prerelease di L’Avanzata delle Macchine : 14-16 aprile

: 14-16 aprile Uscita digitale su MTG Arena e Magic Online : 18 aprile

: 18 aprile Game Knights con L’Avanzata delle Macchine Commander : 19 aprile

: 19 aprile Uscita globale della versione da tavolo : 21 aprile

: 21 aprile Eventi Launch Party in negozio : 21-23 aprile

: 21-23 aprile MagicCon : Minneapolis con Pro Tour di L’Avanzata delle Macchine : 5-7 maggio

: : 5-7 maggio i Campionati in negozio : 13-21 maggio

: 13-21 maggio Eventi Commander Party: 26-28 maggio

Buste divertenti in L’Avanzata delle Macchine

Leggende del Multiverso

Ti imbatterai in volti conosciuti attraverso il Multiverso che combattono per, e contro, i Phyrexiani. Ogni busta dell’espansione e per draft contiene una carta Leggende del Multiverso. Queste carte non sono legali in Standard, ma ognuna di esse è una ristampa e può essere giocata nei formati in cui è già legale, oltre che in Sealed e Draft di L’Avanzata delle Macchine. Le Leggende del Multiverso hanno tutte un trattamento buste divertenti del rispettivo piano, per un totale di sedici piani. Puoi dare un’occhiata a tutti e sedici i trattamenti qui di seguito, ma ci sono altre Leggende del Multiverso da rivelare più avanti:

Elesh Norn, Grande Cenobita (Nuova Phyrexia) Emry, Nascosta nel Loch (Eldraine) Ragavan, Ladruncolo Agile (Kaladesh)

Zada, Macinaedri (Zendikar) Atraxa, Voce dei Pretori (Nuova Capenna) Kroxa, Titano della Fame Mortale (Theros)

Niv-Mizzet Rinato (Ravnica) Inga Occhi Runici (Kaldheim) Horobi, Lamento di Morte (Kamigawa)

Yargle, Ingordo di Urborg (Dominaria) Yedora, Giardiniera dei Sepolcri (Arcavios, sede dell’Università di Strixhaven) Thalia, Protettrice di Thraben (Innistrad)

Imoti, Celebrante dell’Abbondanza (Amonkhet) Taigam, Maestro Ojutai (Tarkir)

Jegantha, la Sorgente (Ikoria) Capitana Lannery Fendiburrasca (Ixalan)

Ci sono 65 Leggende del Multiverso: 20 non comuni, 30 rare e 15 rare mitiche. Puoi trovarle nelle buste dell’espansione e per draft, sia in foil che non foil. Più o meno un terzo delle volte che trovi una carta non foil di Leggende del Multiverso, sarà una rara o rara mitica. È possibile trovare le versioni foil in rilievo delle Leggende del Multiverso con le loro illustrazioni originali nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster.

Circa il 4% delle buste dell’espansione contiene una carta foil in rilievo Leggende del Multiverso nel tradizionale slot delle foil; un terzo delle Leggende del Multiverso foil in rilievo sono rare o rare mitiche.

Carte foil Nimbo e serializzazione

Le Leggende del Multiverso presentano versioni ancora più speciali nelle Collector Booster. Ogni carta Leggende del Multiverso compare anche in foil Nimbo:

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Le carte foil Nimbo si trovano esclusivamente nelle Collector Booster. Puoi trovare una carta rara o rara mitica foil Nimbo nel 10% delle Collector Booster. Puoi trovare una carta non comune foil Nimbo nel 24% delle Collector Booster. Le carte foil Nimbo hanno sempre un trattamento del bordo planare.

Ogni carta Leggende del Multiverso ha anche 500 versioni serializzate. Ogni carta serializzata è numerata da 1 a 500 e appare in una doppia versione arcobaleno del nostro foil tradizionale:

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Sono carte collezionabili alquanto speciali: meno dell’1% delle Collector Booster contiene una carta di Leggende del Multiverso serializzata.

Inoltre, ognuno dei cinque Pretori all’interno di L’Avanzata delle Macchine compare anche in versioni serializzate. A differenza delle Leggende del Multiverso, le versioni serializzate dei Pretori hanno un’illustrazione esclusiva:

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Come le Leggende del Multiverso serializzate, i Pretori serializzati compaiono esclusivamente nelle Collector Booster ed esclusivamente in foil doppio arcobaleno. Meno dell’1% delle Collector Booster contiene un Pretore serializzato.

Mentre è possibile trovare le carte serializzate in tutte le lingue in cui sono disponibili le Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine, le carte serializzate esistono solo in lingua inglese.

Buste divertenti planari

L’Avanzata delle Macchine presenta anche trattamenti buste divertenti planari, che corrispondono all’aspetto del piano natale delle Leggende del Multiverso (come mostrato in precedenza). Ogni creatura leggendaria rara o rara mitica di L’Avanzata delle Macchine presenta una versione busta divertente planare:

Borborygmos e Fblthp (Ravnica) Quintorius, Sapiente dell’Accademia (Arcavios) Glissa, Messaggera della Predazione (Nuova Phyrexia)

Ci sono 18 rare e 10 rare mitiche con il trattamento busta divertente planare in L’Avanzata delle Macchine. Puoi trovare ognuna di queste carte nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil che non foil (nota: soltanto le Leggende del Multiverso compaiono in foil Nimbo). Circa l’8% delle buste per draft e il 10% delle buste dell’espansione contengono una rara o rara mitica non foil busta divertente planare

Planeswalker senza bordo

Tre carte planeswalker compaiono con versioni senza bordo in L’Avanzata delle Macchine:

Chandra, Faro di Speranza senza bordo Wrenn e il Frangireami senza bordo Arcangelo Elspeth senza bordo

Puoi trovare ognuna di queste carte nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Meno dell’1% delle buste dell’espansione e per draft contiene un planeswalker senza bordo.

Terre base con illustrazione completa

I Phyrexiani hanno annunciato la loro invasioni con dei simboli nel cielo. Puoi osservare questi araldi nelle terre con illustrazione completa di L’Avanzata delle Macchine:

Pianura con illustrazione completa Pianura con illustrazione completa

Isola con illustrazione completa Isola con illustrazione completa

Palude con illustrazione completa Palude con illustrazione completa

Montagna con illustrazione completa Montagna con illustrazione completa

Foresta con illustrazione completa Foresta con illustrazione completa

È possibile trovare queste terre base con illustrazione completa nelle buste dell’espansione e per draft, sia in versione foil che non foil. Circa un terzo delle buste dell’espansione e per draft di L’Avanzata delle Macchine contiene una terra base con illustrazione completa. Nelle buste dell’espansione, circa un terzo delle terre base foil saranno anche terre base con illustrazione completa. Ogni Collector Booster contiene una terra base foil con illustrazione completa.

Illustrazione estesa

Tutte le carte rare e rare mitiche normali di L’Avanzata delle Macchine che non compaiono in altri trattamenti buste divertenti compaiono con illustrazione estesa nelle Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Il trattamento con illustrazione estesa compare su 31 carte rare e due rare mitiche di L’Avanzata delle Macchine. Le cinque carte rare delle buste di Jumpstart di L’Avanzata delle Macchine compaiono anche con illustrazione estesa, e lo stesso vale per 42 carte rare e 12 rare mitiche dell’espansione Commander di L’Avanzata delle Macchine.

Valchiria Latrice di Doni con illustrazione estesa Frangireami, l’Albero dell’Invasione con illustrazione estesa Spada di Passato e Futuro con illustrazione estesa

Promo del Prerelease

Il culmine dell’invasione di Phyrexia avverrà durante il Prerelease di L’Avanzata delle Macchine: è l’evento imperdibile di Magic e avrà qualcosa in serbo per tutti. Partecipa a un evento di Prerelease nel tuo negozio di zona per trovare altre leggende buste divertenti planari con cui affrontare i Phyrexiani.

Ogni Prerelease Pack di L’Avanzata delle Macchine contiene una di tre promo del Prerelease addizionali:

Goro-Goro e Satoru (promo del Prerelease) Katilda e Lier (promo del Prerelease) Piedemoccio e Squee (promo del Prerelease)

Riceverai una di queste tre carte promo a caso in aggiunta alla tua carta promo rara o rara mitica con l’anno impresso di L’Avanzata delle Macchine (tuttavia, nel tuo mazzo Sealed puoi usare solo la promo rara o rara mitica con l’anno impresso, non queste speciali promo del Prerelease).

È possibile trovare queste promo del Prerelease sia in versione foil che non foil, e lo stesso vale per le versioni buste divertenti planari:

Goro-Goro e Satoru (promo del Prerelease planare) Katilda e Lier (promo del Prerelease planare) Piedemoccio e Squee (promo del Prerelease planare)

Circa due terzi dei Prerelease Pack contengono una promo del Prerelease non foil. Circa l’11% dei Prerelease Pack contiene una promo del Prerelease foil. Un po’ meno del 15% dei Prerelease Pack contiene una promo del Prerelease busta divertente planare non foil, e circa il 7,4% dei Prerelease Pack contiene una promo del Prerelease busta divertente planare foil.

Queste promo del Prerelease non compaiono nelle Collector Booster: se ne vuoi una, dovrai partecipare a un evento di Prerelease di L’Avanzata delle Macchine.

Carte Planechase con mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine

Planechase fa il suo ritorno all’interno di Magic con i mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine (se non sai di cosa si tratta, dai un’occhiata all’articolo di Gavin Verhey sulla magnificenza di Planechase). Ogni mazzo Commander include dieci carte Planechase oversize esclusive per quel mazzo: cinque nuove carte Planechase inedite in Magic e cinque ristampe di carte Planechase. Colleziona i cinque mazzi Commander per mettere le mani su tutte le carte Planechase di L’Avanzata delle Macchine.

Nyx Fusione dello Spazio

Promo Acquista-un-box

Hai intenzione di preordinare una busta dell’espansione, per draft, di Jumpstart o Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine nel tuo negozio di zona? Fino a esaurimento scorte, potrai ricevere la carta promo Acquista-un-box in versione foil: Omnath, l’Omnilocus.

Promo Acquista-un-box di Omnath, l’Omnilocus

Analisi buste divertenti

Anteprima dei prodotti di L’Avanzata delle Macchine

Ora che hai visto le carte e i fantastici trattamenti da scoprire in L’Avanzata delle Macchine, vediamo dove puoi trovare ogni cosa.

Buste dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine

Le buste dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine contengono almeno una carta rara o rara mitica (circa il 42% ne ha due, il 14% ne ha tre, il 2% ne ha quattro e meno dell’1% ne ha cinque), tra cui:

1 carta Leggende del Multiverso

Almeno 1 carta Battaglia

1 carta foil o foil in rilievo di qualsiasi rarità, incluse le Leggende del Multiverso con trattamento foil e foil in rilievo

2 carte jolly di qualsiasi rarità, inclusa un’opportunità di trovare carte Commander di L’Avanzata delle Macchine, carte rare nelle buste di Jumpstart o Leggende del Multiverso

1 terra base o terra base araldo con illustrazione completa foil o non foil

1 comune o non comune bifronte Phyrexiana

2 non comuni collegate

2 comuni collegate

1 carta con illustrazione

1 carta della Lista o una carta pedina, carta-guida CB o una carta promozionale

Buste per draft di L’Avanzata delle Macchine

Le buste per draft di L’Avanzata delle Macchine contengono:

1 carta rara o rara mitica

1 carta Leggende del Multiverso

1 carta Battaglia

1 carte bifronte non Battaglia

3-5 carte non comuni (incluse le carte bifronte, le carte Battaglia e le carte Leggende del Multiverso summenzionate)

8-9 carte comuni In un terzo delle buste, una carta comune viene sostituita da una carta foil che può essere una carta terra base, una carta comune, non comune, rara, rara mitica o una carta Leggende del Multiverso

1 terra base, inclusa una terra base con illustrazione completa nel 33% delle buste

1 carta pedina, promozionale o carta-guida CB

Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine

Le Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine contengono:

5 carte rare o rare mitiche, tra cui: 1 carta Leggende del Multiverso rara o rara mitica foil Foil nel 75% delle buste Foil in rilievo nel 14% delle buste Foil Nimbo nel 10% delle buste Doppio arcobaleno serializzata in meno dell’1% delle buste. 1 rara o rara mitica foil con: Trattamento buste divertenti planari di L’Avanzata delle Macchine Illustrazione estesa di L’Avanzata delle Macchine Illustrazione estesa di L’Avanzata delle Macchine Commander Pretore foil doppio arcobaleno serializzato 1 non foil rara o rara mitica con illustrazione estesa dalle buste di Jumpstart o di L’Avanzata delle Macchine Commander 1 non foil rara o rara mitica di L’Avanzata delle Macchine con trattamento busta divertente planare, illustrazione estesa o senza bordo 1 foil rara o rara mitica di L’Avanzata delle Macchine o dalle carte Commander nelle buste dell’espansione

1 terra base foil con illustrazione completa

1 carta Leggende del Multiverso foil non comune Foil in rilievo nel 75% delle buste Foil Nimbo nel 24% delle buste Doppio arcobaleno serializzata in meno dell’1% delle buste.

1 carta Leggende del Multiverso foil non comune

2 carte foil non comuni e 5 carte foil comuni (incluse le terre base standard)

Buste di Jumpstart di L’Avanzata delle Macchine

Ogni busta di Jumpstart da 20 carte presenta un tema e include tre carte ideate per Jumpstart (una comune, una non comune e una rara) e altre carte di L’Avanzata delle Macchine. È possibile trovare le carte rare, non comuni e comuni ideate per Jumpstart sia in foil che non foil nelle buste dell’espansione, e le carte rare con illustrazione estesa non foil solo nelle Collector Boosters. Le carte ideate per Jumpstart sono legali in Standard e altri formati Constructed.

Le buste di Jumpstart di L’Avanzata delle Macchine contengono:

1 carta non foil rara ideata per Jumpstart di un tema specifico

1 carta non foil rara o rara mitica di L’Avanzata delle Macchine incolore o del colore del tema

Un totale di 10 carte non foil comuni e non comuni Include una carta non foil comune ideata per Jumpstart di un tema specifico Include una carta non foil non comune ideata per Jumpstart di un tema specifico

6 terre base non foil Include 1 terra base non foil con illustrazione completa

2 terre base foil tradizionali

Ogni tema è disponibile in due versioni, ma entrambe conterranno le stesse tre carte ideate per Jumpstart del tema specifico.

Covata (bianco)

Essenza dell’Ortodossia Custode del Baccello Pegaso di Phyrexia

Perfezionista (blu)

Mascotte Interdisciplinare Banda di Arbitri Serpeggiante dello Zefiro

Sacrificabile (nero)

Terrore di Towashi Veggente della Vista Rubata Coccodrillo Inoculatore

Rinforzo (rosso)

Orthion, Eroe di Lavariva Artigiano di Axgard Yeti Spaccaroccia

Potenziamento (verde)

Surrak e Squarciagrinfia Eremita delle Rovine Trombettiere della Fiera

Presto sveleremo le liste complete per le buste di Jumpstart di L’Avanzata delle Macchine (dopo che saranno terminate le anteprime).

Bundle di L’Avanzata delle Macchine

Ogni bundle di L’Avanzata delle Macchine contiene:

8 buste dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine

1 segnapunti vita Spindown oversize

40 carte terra base 20 carte terra base non foil 20 carte terra base foil

1 carta promo Ghalta e Mavren foil con illustrazione alternativa

Promo del bundle Ghalta e Mavren

Pianura Isola Palude

Montagna Foresta

Mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine

Sono disponibili un totale di cinque mazzi Commander per L’Avanzata delle Macchine, ognuno con tema e combinazione di colori personalizzati. In questi mazzi puoi trovare la maggior parte delle carte di L’Avanzata delle Macchine Commander e delle carte Planechase di L’Avanzata delle Macchine, 50 in totale, con cinque carte oversize inedite di Magic e cinque ristampe oversize esclusive per ogni mazzo. Sono presenti 50 carte inedite di Magic in totale, dieci esclusive per ogni mazzo. Ogni mazzo include:

Mazzo Commander di 100 carte pronto per essere usato 2 creature leggendarie foil inedite di Magic che possono fungere da comandante del mazzo 8 carte rare non foil inedite di Magic di L’Avanzata delle Macchine Commander specifiche per quel mazzo 90 carte non foil di Magic, incluse le terre base

1 comandante foil in rilievo da copertina stampato su un cartoncino più spesso

10 carte Planechase di L’Avanzata delle Macchine oversize specifiche per il mazzo

1 dado planare per Planechase

1 Collector Booster Sample Pack 1 carta rara o rara mitica non foil o foil di L’Avanzata delle Macchine Include carte con illustrazione estesa, carte Commander di L’Avanzata delle Macchine selezionate e carte Leggende del Multiverso rare selezionate Non include carte foil in rilievo, foil Nimbo o con trattamento buste divertenti serializzate 1 carta Leggende del Multiverso foil non comune

10 pedine bifronte

Un portamazzo in cartoncino e un segnapunti vita

Minaccia crescente (bianco-nero) Dado planare di Minaccia crescente

Brimaz, Piaga di Oreskos Comandante da copertina Brimaz, Piaga di Oreskos

Carica di cavalleria (bianco-blu-nero) Dado planare di Carica di cavalleria

Sidar Jabari di Zhalfir Comandante da copertina Sidar Jabari di Zhalfir

Convocazione divina (blu-rosso-bianco) Dado planare di Convocazione divina

Kasla, l’Aureola Infranta Comandante da copertina Kasla, l’Aureola Infranta

Richiesta di rinforzi (rosso-verde-bianco) Dado planare di Richiesta di rinforzi

Mano Radiosa, Risvegliatrice di Anime Comandante da copertina Mano Radiosa, Risvegliatrice di Anime

Tempo di invenzioni (verde-blu-rosso) Dado planare di Tempo di invenzioni

Gimbal, Gremlin Prodigio Comandante da copertina Gimbal, Gremlin Prodigio

Prerelease Pack di L’Avanzata delle Macchine

Uno dei modi più entusiasmanti di vivere le nuove carte è la partecipazione ai primi eventi in cui sono disponibili: gli eventi di Prerelease nel tuo negozio di zona. E quando ti unirai al divertimento, riceverai un Prerelease Pack. I Prerelease Pack hanno (quasi) tutto quello che serve per lanciarti in un po’ di sana azione Sealed Deck e sono un sistema collaudato per aprire le nuove carte e metterle subito alla prova.

Ogni Prerelease Pack di L’Avanzata delle Macchine contiene:

6 buste per draft di L’Avanzata delle Macchine

1 carta promo rara o rara mitica foil e con marchio foil di L’Avanzata delle Macchine

1 carta promo del Prerelease Può essere foil o non foil Può avere il trattamento busta divertente planare che ne rappresenta il piano Non si trova in altri prodotti di L’Avanzata delle Macchine, incluse le Collector Booster Non può essere usata negli eventi di gioco di Prerelease (ma è l’ideale per Commander e oltre!)

1 segnapunti vita Spindown Esistono cinque colori in totale per i segnapunti vita Spindown; ogni Prerelease Pack ne contiene uno a caso.



Segnapunti vita Spindown del Prerelease Pack di L’Avanzata delle Macchine

Non dimenticare di dare un’occhiata agli eventi di Prerelease di L’Avanzata delle Macchine che si terranno dal 14 al 20 aprile nel tuo negozio di zona.

Un’ultima cosa . . . L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Il Funerale Regale dei Kenrith | Illustrazione di: Manuel Castañón

La storia di L’Avanzata delle Macchine è talmente epica che non poteva essere racchiusa in un’unica espansione. Ed è qui che entra in gioco L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani che sviluppa ulteriori trame ed espande le storie di alcuni personaggi con un epilogo che concluderà l’arco narrativo.

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani arriva il 12 maggio 2023, con 50 carte inedite di Magic legali in Standard. Disponibile in buste Epilogo da 5 carte e Collector Booster da 6 carte, questa espansione delizierà sia i giocatori di Magic che gli appassionati di storie.

Dettagli di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Codice dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani: MAT

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani (MAT): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena:

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani (MAT): Standard, Explorer, Alchemy e Historic

Date importanti di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani:

Storia di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani : 1-2 maggio

: 1-2 maggio Anteprima delle carte : 2-3 maggio

: 2-3 maggio Galleria immagini delle carte completa : 4 maggio

: 4 maggio Uscita digitale su MTG Arena e Magic Online : 11 maggio

: 11 maggio Uscita globale della versione da tavolo: 12 maggio

Prodotti di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Confezione di buste Epilogo di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Confezione di Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Bundle di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

L’Avanzata delle Macchine sarà disponibile in tutto il mondo il 21 aprile, seguito da L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani il 12 maggio. Recupera subito la storia di L’Avanzata delle Macchine, poi inizia a leggere la storia di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani a partire dall’1 maggio.