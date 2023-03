La gloria di Phyrexia sta marciando verso la tua città! Non sai bene come reagire ed è del tutto comprensibile. Ma non importa se tu sia più dell’idea “vi prego, completatemi” o appartieni alla fazione “la liberà è interessante”, L’Avanzata delle Macchine ha molte carte nuove incredibili con varie meccaniche inedite, quindi diamo un’occhiata.

Per avere una panoramica visiva delle meccaniche, dai un’occhiata al seguente video:

Battaglie

Dopo il successo dei Phyrexiani a Mirrodin, hanno deciso di riprovare. Questa volta ovunque! Ma, proprio come i Mirran, gli abitanti di tutti i piani invasi non rimarranno a guardare. Ci sono battaglie da combattere e sono così tante che abbiamo creato un nuovo tipo di carta per rappresentarle: le battaglie

Gira Invasione di Fiora // Marchesa, Monarca Risoluta

Tutte le battaglie di L’Avanzata delle Macchine sono carte bifronte che si trasformano. I lati frontali (quelli che lanci) sono i primi permanenti che riportano suggestive illustrazioni di paesaggi, ovvero i paesaggi che vengono attaccati, ma come vedrai questo sarà un tema. Prima, però, facciamole scendere sul campo di battaglia. Le battaglie possono essere lanciate durante la fase principale se la pila è vuota, proprio come le creature, le stregonerie e altre magie non istantaneo.

Ogni battaglia entra nel campo di battaglia con un numero di segnalini difesa pari alla sua difesa, stampata nell’angolo in basso a destra del lato frontale. Questo numero indica quanti danni sia necessario infliggere per sconfiggere una battaglia. Come i planeswalker, le battaglie possono essere attaccate e subire danni. Ma a differenza dei planeswalker, l’idea generale non è di lanciarle per proteggerle e tenerle con sé. Il tuo scopo sarà attaccarle e distruggerle.

Il sottotipo di una battaglia fornisce le regole su come attaccarla. Poiché tutte le battaglie di questa espansione hanno il sottotipo Assedio, seguono tutte le stesse regole. (In futuro potrebbero esserci battaglie con sottotipi diversi e regole di combattimento diverse? Sembra proprio che dei brillanti avanguardisti abbiano creato il sistema per rendere questo realtà.) Mentre una battaglia Assedio entra nel campo di battaglia, il suo controllore sceglie un avversario che ne sia il protettore. Tutti i giocatori possono attaccare la battaglia ad esclusione del suo protettore. Solo il protettore della battaglia può bloccare le creature che la attaccano. Non confondere protettore e controllore. Attaccherai le battaglie che controlli ed è la prima volta che puoi attaccare un tuo permanete. Divertente, no?

Le battaglie, però, non subiscono solo danno da combattimento. Alcune magie e abilità potrebbero specificare che possono infliggere danno alle battaglie. Inoltre, tutte le magie o abilità che usano il testo “un qualsiasi bersaglio” possono bersagliare una battaglia, quindi preparati a ravvivare le fiamme della guerra.

Ravvivare le Fiamme

Qualsiasi danno inflitto a una battaglia risulta nella rimozione di altrettanti segnalini difesa da essa. Quando viene rimosso l’ultimo segnalino difesa da una battaglia Assedio, la battaglia è sconfitta e si innesca un’abilità innescata. Mentre l’abilità si risolve, il controllore della battaglia la esilia e poi lancia il lato posteriore dall’esilio senza pagare il suo costo di mana (non ci sarà nemmeno il costo di mana, quindi è semplicissimo). I lati posteriori possono essere diverse cose. La maggior parte sono permanenti come Marchesa, Monarca Risoluta (possa il suo regno durare in eterno), ma ci sono anche delle stregonerie.

Gira Invasione di Fiora // Marchesa, Monarca Risoluta

Carte bifronte che si trasformano

Oltre alle battaglie, nell’espansione ci sono altre carte bifronte che si trasformano. Per fare un ripasso, ecco alcuni degli elementi chiave da tenere a mente. I lati frontali delle carte bifronte che si trasformano sono contrassegnati da un triangolo in alto a sinistra rivolto verso l’alto. I lati posteriori invece sono contrassegnati da un triangolo in alto a destra rivolto verso il basso.

Gira Elesh Norn // Le Incisioni d’Argento Gira Buste divertenti planari

Le carte bifronte che si trasformano, o CBCT se vogliamo essere tecnici, mentre non sono sul campo di battaglia hanno solo le caratteristiche presenti sul lato frontale. Quindi, se passi in rassegna il tuo grimorio per una carta creatura, potresti trovare Elesh Norn, ma se cercassi una carta incantesimo, non potresti trovare Le Incisioni d’Argento. Si lancia sempre il lato frontale e le CBCT entrano sempre nel campo di battaglia a faccia in su a meno che qualcosa non stabilisca diversamente, come l’ultima abilità di Elesh Norn.

Un’ultima cosa da ricordare è il valore di mana. Il lato posteriore non ha un costo di mana, ma il suo valore di mana è basato sul costo di mana del lato frontale. Quindi Le Incisioni d’Argento hanno lo stesso valore di mana di Elesh Norn: 4. Grazie per avermi fatto compagnia in questo ripasso. Se ne avete bisogno chiamate i rinforzi: torniamo a parlare delle novità!

Rinforzo

Le forze a difesa dei piani natale non lottano da sole. Hanno chiamato i rinforzi. Rinforzo è una nuova abilità innescata che permette alle creature di aiutare un amico . . . o anche se stesse . . . all’occorrenza.

Valchiria Latrice di Doni Illustrazione estesa

Con Rinforzo troverai sempre un numero. Ogniqualvolta una creatura con rinforzo entra nel campo di battaglia, metti altrettanti segnalini +1/+1 su una creatura bersaglio. Se come bersaglio scegli un’altra creatura, quella creatura riceve anche tutte le abilità della creatura originale stampate sotto a rinforzo fino alla fine del turno.

Ad esempio, quando la Valchiria Latrice di Doni entra nel campo di battaglia, puoi mettere un segnalino +1/+1 sulla Valchiria Latrice di Doni stessa oppure su un’altra creatura facendole guadagnare volare, attacco improvviso e legame vitale fino alla fine del turno. Ricorda che anche se fai guadagnare quelle abilità a un’altra creatura fino alla fine del turno, la Valchiria Latrice di Doni le manterrà.

Ricorda che rinforzo fornisce solo le abilità stampate sotto l’abilità rinforzo. Non puoi rispondere all'abilità rinforzo dando alla Valchiria Latrice di Doni abilità addizionali e fare in modo che rinforzo dia quelle abilità al bersaglio del rinforzo. Tuttavia, le pedine copia di una creatura con rinforzo funzionano come l’originale. Per esempio, se una pedina entra nel campo di battaglia come copia della Valchiria Latrice di Doni, quell’abilità rinforzo può fare in modo che un’altra creatura ottenga le sue parole chiave fino alla fine del turno.

Su alcune creature, abilità come lampo o cicloterra, che non avrebbe senso far guadagnare a una creatura fino alla fine del turno, sono stampate sopra a rinforzo. Le creature bersaglio di rinforzo non ottengono alcuna della abilità stampate sopra rinforzo.

Incubare

Se la gloria di Phyrexia non ti è evidente, dei piccoli Phyrexiani potrebbero aiutarti a vederla. Incubare è una nuova azione definita da parola chiave che permette a te, sì a te, veicolo della perfezione di Elesh Norn, di creare pedine Incubatrice. Non ti sembra meraviglioso?

Rivelazione Traumatica

Una pedina Incubatrice è un nuovo tipo di pedina predefinita, che va ad aggiungersi alle pedine Cibo e Tesoro. Una pedina Incubatrice è una pedina artefatto incolore con "{2}: Trasforma questo artefatto”. Oh, e ti ho detto che è una pedina bifronte che si trasforma? Questa è una novità. È una pedina bifronte che si trasforma. Il lato posteriore è una creatura artefatto Phyrexiano 0/0 incolore.

Gira Pedina Incubatrice // Phyrexiano

L’istruzione di incubare includerà un numero che indica quanti segnalini +1/+1 mettere sulla pedina Incubatrice. Quei segnalini non servono a molto finché la pedina ha il lato frontale a faccia in su, ma sono estremamente utili a mantenere in vita la creatura artefatto Phyrexiano quando si trasforma.

Si diffonde il caos

Davvero.

Towashi

Planechase è un’importante funzionalità dei mazzi Commander di L’Avanzata delle Macchine. Nelle carte piano precedenti, le abilità caos avevano come condizione di innesco “Ogniqualvolta tiri [caos]”. A partire da L’Avanzata delle Macchine, questa condizione è stata sostituita con “Ogniqualvolta si diffonde il caos”. Per quanto riguarda il dado planare, non è cambiato nulla; tirare [caos] porterà comunque all’innesco delle abilità. Tuttavia, ora ci sono altri modi per far innescare queste abilità che non prevedono il dado planare.

Ovviamente per capire è necessario sapere già cosa sia Planechase. Per scoprirlo subito, leggi la spiegazione di Planechase di Gavin Verhey.

Preparati ad avanzare

Nuove parole chiave, nuove strategie e un nuovo tipo di carta. L’Avanzata delle Macchine porrà fine alla minaccia Phyrexiana. Scopri se la minaccia è stata neutralizzata o se ha preso il controllo del Multiverso nella Storia di Magic. Puoi preordinare i prodotti di L’Avanzata delle Macchine prima dell’uscita ufficiale il 21 aprile da rivenditori come Amazon e il tuo negozio di giochi di zona. Resta in attesa di novità e goditi le nuove carte.