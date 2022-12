La Guerra dei Fratelli era una storia perduta tra miti e leggende... ... fino a ora. L’11 novembre potrai recarti nel tuo negozio di zona oppure andare su Amazon per scoprire la vera storia. Ecco cosa potresti trovare:

La Guerra dei Fratelli contiene 101 carte comuni, 80 non comuni, 63 rare e 23 rare mitiche. Tre rare e tre rare mitiche sono carte bifronte con combinare. La Guerra dei Fratelli contiene inoltre 10 terre base e 10 terre base mecha con illustrazione completa.

Artefatti retrò

La Guerra dei Fratelli si combatté nell’antichità. Ogni busta contiene un altro piccolo pezzo della storia di Magic: 63 artefatti provenienti da tutto il passato di Magic, con bordo retrò. Alcuni appaiono per la prima volta con bordo retrò e altri sono invece già comparsi, ma sono tutti pronti per trovare un posto nel tuo mazzo preferito.

Ci sono 63 artefatti retrò: 18 non comuni, 30 rari e 15 rari mitici. Ogni busta dell’espansione e per draft contiene un artefatto retrò. Anche le Collector Booster contengono artefatti retrò. Puoi leggere qui sotto per i dettagli dei prodotti.

Artefatti serializzati

Tutti i 63 artefatti retrò hanno anche una versione serializzata. Gli artefatti serializzati presentano nuove illustrazioni che mostrano i primi schemi di quelle che sarebbero diventate le illustrazioni definitive. Gli artefatti serializzati sono presenti esclusivamente nella versione con bordo retrò. Sono anche disponibili nelle buste per l'espansione, per draft e Collector Booster, in cui sia gli artefatti serializzati che quelli retrò possono apparire in versione foil e non foil

Ogni busta dell’espansione e per draft contiene un artefatto retrò o un artefatto serializzato. Il 66% delle volte è una carta non comune, è una rara il 27% delle volte e una rara mitica circa il 7% delle volte. A prescindere dalla rarità dell'artefatto, sarà un artefatto serializzato un sesto delle volte.

(Nello slot jolly, circa il 24% delle buste dell’espansione di La Guerra dei Fratelli contiene un artefatto retrò o serializzato extra.)

Carte serializzate

Abbiamo inoltre creato carte serializzate che sono di per sé pezzi unici della storia di Magic. Ognuna delle 63 carte serializzate conta 500 versioni di serializzazione. Ogni carta serializzata è numerata da 1 a 500 e appare in una doppia versione arcobaleno del nostro foil tradizionale:

Le carte serializzate si trovano solo nelle Collector Booster. Le carte serializzate sono sempre in inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. In fatto di meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate.

TRANSFORMERS

Ci sono mucchi di robot giganti che combattono nella Guerra dei Fratelli, l’opportunità perfetta per introdurre altri robot dei Transformers in Mondi Altrove. Queste carte hanno il proprio codice espansione: BOT. Puoi trovare 15 Transformers nelle espansioni BOT. Sono tutte rare mitiche, e sono uniche in senso meccanico. Le carte BOT si trovano nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster sia foil che non foil.

Gira Regolare Gira Normale

Puoi trovare una carta Transformers nel 10% delle buste dell’espansione. Ogni bundle contiene inoltre una carta Transformers non foil, e ogni Gift Bundle contiene una carta Transformers foil.

Esiste inoltre un universo separato che spazza via tutto ciò che pensavi di sapere sui robot Transformers: un universo in cui gli eroici Decepticon combattono i malvagi Autobot. Puoi vivere questa realtà capovolta con le carte Transformers Shattered Glass. Le carte Shattered Glass sono identiche in senso meccanico alle regolari carte Transformers, ma presentano nuove illustrazioni e bordi.

Le carte Transformers Shattered Glass si trovano inoltre esclusivamente nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli , circa il 12% delle Collector Booster ne contiene una. Mentre le carte Transformers Shattered Glass non foil sono stampate in tutte le lingue in cui le Collector Booster sono disponibili, le carte Transformers Shattered Glass foil sono stampate solo in inglese, e si trovano nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Le carte Transformers Shattered Glass foil sono difficili da trovare: hai più o meno le stesse possibilità di trovare una Transformers Shattered Glass foil di quante ne avevi di trovare un Hidetsugu neon (di qualsiasi colore) in Kamigawa: Dinastia Neon.

Gira Shattered Glass Gira Shattered Glass

Ci sono 14 Transformers Shattered Glass, non 15: Arcee non ha una versione Shattered Glass.

Terre base mecha

Urza e Mishra hanno costruito enormi macchine da guerra per le loro battaglie, e puoi ammirare ogni sorta di queste costruzioni nelle terre base mecha. Ci sono dieci terre mecha, due per ogni tipo di terra base.

Puoi trovare le terre mecha sia in versione foil che non foil nelle buste dell’espansione e per draft di La Guerra dei Fratelli. Circa un quarto delle buste per draft e dell’espansione di La Guerra dei Fratelli contiene una terra base mecha. Troverai sempre una terra base mecha foil nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli.

Carte senza bordi

Puoi trovare le carte senza bordi con illustrazione alternativa in ogni espansione di Magic, e La Guerra dei Fratelli non è un’eccezione. Ci sono sei carte rare senza bordi e due rare mitiche senza bordi in La Guerra dei Fratelli . Solitamente, ogni planeswalker di un'espansione ha una versione senza bordi, ma Urza, il Planeswalker, la versione di Urza con combinare, non ce l'ha. Invece, ci sono versioni senza bordi di Mishra, Domatore di Mak Fawa e di Urza, Principe di Kroog. Puoi trovare queste carte senza bordi nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster, sia in versione foil che non foil.

Puoi trovare una carta senza bordi non foil circa nel 3% delle buste per draft di La Guerra dei Fratelli e nel 4% delle buste dell’espansione di La Guerra dei Fratelli.

Carte con illustrazione estesa

Puoi trovare 53 rare e 19 rare mitiche con illustrazione estesa nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli. Nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli, puoi trovare inoltre versioni con illustrazione estesa delle 5 rare delle buste di Jumpstart di La Guerra dei Fratelli, delle 16 rare e 4 rare mitiche dei mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli e di 5 altre rare e 2 altre rare mitiche delle carte Commander che appaiono nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster di La Guerra dei Fratelli.

Tutte le carte con illustrazione estesa dell’espansione principale di La Guerra dei Fratelli appaiono in versione foil e non foil. Le carte di Jumpstart con illustrazione estesa e la maggior parte delle carte Commander appaiono solo in versione non foil; tuttavia, le cinque carte Commander di La Guerra dei Fratelli non Saga contenute nelle buste dell’espansione, più le due rare mitiche delle buste dell’espansione e le carte leggendarie rare mitiche dei mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli si trovano in versione foil nelle Collector Booster.

Le carte con combinare di La Guerra dei Fratelli e le carte che appaiono con illustrazioni senza bordi non presentano una versione con illustrazione estesa.

Buste dell’espansione

Ogni busta dell’espansione di La Guerra dei Fratelli contiene:

Almeno 1 carta rara o rara mitica (circa il 42% di possibilità di trovarne 2, il 13% di trovarne 3, l’1% di trovarne 4 e < 1% di trovarne 5)

1 artefatto retrò o carta serializzata dal foglio bonus degli artefatti retrò

1 carta foil di qualsiasi rarità, incluse le rare senza bordi, le carte Transformers, gli artefatti retrò, le serializzate retrò, le carte di Jumpstart o le carte Commander

2 jolly di qualsiasi rarità, inclusa l’opportunità di trovare carte Commander di La Guerra dei Fratelli, carte rare delle buste di Jumpstart, carte Transformers o artefatti retrò e serializzati

3 non comuni collegate

3 comuni collegate

1carta terra base o terra base mecha, che può essere foil o non foil

1 carta con illustrazione

1 carta della Lista o una pedina, una carta guida CBM, un segnalino perforato o una carta promozionale

Buste per draft

Le buste per draft di La Guerra dei Fratelli contengono:

1 rara o rara mitica, con possibilità di essere senza bordi

In un terzo delle buste, una carta comune è sostituita da 1 carta foil che può essere una carta terra base, comune, non comune, rara o rara mitica, una carta artefatto retrò o serializzata retrò

1 carta artefatto retrò o carta serializzata retrò

1 carta terra base o carta terra mecha

3 non comuni non foil

10 comuni non foil, a meno che una sia sostituita da una carta foil di qualsiasi rarità

Collector Booster

Ogni Collector Booster contiene:

1 rara o rara mitica foil con bordo alternativo che potrebbe essere una carta con illustrazione estesa, Commander con illustrazione estesa, carta serializzata retrò o schematica serializzata (in meno dell’1% delle buste)

2 artefatti retrò o serializzati non foil: ogni Collector Booster contiene 1 artefatto retrò e 1 artefatto serializzato, uno dei quali può essere raro o raro mitico.

1 ulteriore artefatto serializzato o retrò foil non comune

1 carta della serie Transformers, che può essere foil (nel 21% delle buste) o Shattered Glass (nel 12% delle buste) o entrambi (in meno dell’1% delle buste)

1 rara o rara mitica foil

1 rara o rara mitica non foil senza bordi o con illustrazione estesa

1 rara o rara mitica Commander non foil con illustrazione estesa o una rara di Jumpstart

1 terra mecha foil

2 non comuni foil

4 comuni foil

1 pedina bifronte foil

Mazzi Commander

I due mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli, uno per ogni fratello, Urza e Mishra, sono pensati per celebrare la storia di Magic: ogni carta dei mazzi Commander presenta il bordo retrò. Esatto, ogni carta di entrambi i mazzi avrà il bordo retrò.

Inoltre, ogni mazzo Commander di La Guerra dei Fratelli contiene un Collector Booster Sample Pack da due carte:

1 rara o rara mitica che può essere foil, senza bordi o con illustrazione estesa

1 artefatto retrò o retrò serializzato foil non comune

Il tuo Collector Booster Sample Pack potrebbe contenere una versione speciale di una delle carte del mazzo Commander o una carta perfetta da aggiungere a un altro mazzo Commander. La maggior parte dei mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli contiene un Collector Booster Sample Pack nella stessa lingua del mazzo. Tuttavia, se il tuo mazzo Commander è in italiano, portoghese o spagnolo, il Collector Booster Sample Pack sarà in inglese.

Bundle

Ogni bundle contiene otto buste dell’espansione di La Guerra dei Fratelli da aprire, in una confezione perfetta per conservare le tue carte e metterle in mostra, oltre a:

20 terre base foil

20 terre base non foil

1 carta promo foil Regina Kayla bin-Kroog con illustrazione alternativa unica di Howard Lyon

1 carta non foil della serie Transformers

1 segnapunti vita Spindown di La Guerra dei Fratelli a tema Urza o Mishra

Appena in tempo per le feste, La Guerra dei Fratelli includerà anche un Gift Bundle disponibile il 2 dicembre, con una Collector Booster aggiuntiva e le otto buste dell’espansione, una carta della serie Transformers e un dado Spindown a tema Transformers.

Prerelease Pack

I Prerelease Pack sono disponibili per gli eventi di Prerelease che si svolgono una settimana prima del lancio di La Guerra dei Fratelli, l’11 novembre. Ottieni in anticipo sei buste per draft di La Guerra dei Fratelli per costruire il tuo primo mazzo Sealed di La Guerra dei Fratelli, presso i rivenditori partecipanti. Solo per questa espansione, i Prerelease Pack hanno una confezione diversa a tema Urza o Mishra, così potrai scegliere per quale fratello combattere.

Ogni Prerelease Pack contiene:

6 buste per draft

1 carta rara o rara mitica con marchio foil dell’espansione

1 Prerelease Pack con accessori e segnalini perforati a tema delle meccaniche di La Guerra dei Fratelli

1 dado spindown

Jumpstart

La Guerra dei Fratelli segnerà la seconda uscita di Jumpstart con un’espansione Magic a tema e con carte legali in Standard. Jumpstart è il modo più rapido e semplice per giocare una partita di Magic in Limited: apri due buste di Jumpstart, mischiale insieme e gioca! Jumpstart è un’ottima esperienza Sealed ideale per tutti, dai nuovi giocatori ai fan di lunga data di Magic. Dimenticati della costruzione dei mazzi e tuffati direttamente in una partita di Magic.

Le buste di Jumpstart di La Guerra dei Fratelli sono disponibili in una di dieci tematiche, e quando le mischi, tutto può succedere. Gioca alcune partite di Jumpstart e potrai trovare i Gixiani delle tombe che usano le pietre del potere di Urza, oppure le potenti macchine di Mishra che si alleano con le difese Argothiane di Titania. Ogni colore ha una carta rara progettata per Jumpstart e due temi, ognuno di essi una variante della stessa meccanica.

Bianco : Fanteria (due versioni)

: Fanteria (due versioni) Blu : Pietre del potere (due versioni)

: Pietre del potere (due versioni) Nero : Dissotterrare (due versioni)

: Dissotterrare (due versioni) Rosso : Saldato (due versioni)

: Saldato (due versioni) Verde: Titanico (due versioni)

Ogni busta di Jumpstart di La Guerra dei Fratelli contiene due carte rare o rare mitiche: una rara a tema del colore e un’altra rara dell’espansione principale, scelta a caso tra carte con i colori del tema. (Riveleremo presto queste carte in un articolo dedicato a Jumpstart di La Guerra dei Fratelli.)

Ogni busta di Jumpstart di La Guerra dei Fratelli contiene:

1 carta a tema che descrive la tematica della busta di Jumpstart

20 carte giocabili in totale

2 carte rare—una rara o rara mitica casuale dell'espansione principale abbinata al colore di mana della tematica, e una rara unica delle buste di Jumpstart

2 terre foil

6 terre non foil

Buste di benvenuto

I nuovi giocatori di Magic possono visitare il proprio negozio WPN di zona per ricevere una busta di benvenuto. Mentre iniziamo a esplorare la storia di Magic con La Guerra dei Fratelli e il futuro di Magic nel 2023, è un ottimo momento per presentare Magic: The Gathering a un amico!