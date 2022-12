"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Spiacente, i nostri agenti sono in pausa pranzo, ma farò il possibile per rispondere alle sue domande".

"Certo, Volare è disponibile. Volare è molto richiesta. La forniamo il doppio delle volte di qualsiasi altra parola chiave. Sa quale carta potrebbe essere interessata ai servizi offerti da Volare?".

"Mi dispiace. Non conosco questa carta. Deve essere parte di una delle prossime espansioni. Gran parte del nostro lavoro è relativo alle nuove carte, non si preoccupi. Mi può dare maggiori informazioni?".

"Ooh, una creatura verde. Volare ha una grande professionalità, ma a volte può essere particolare. Volare è lieta di offrire un ottimo servizio al blu, al bianco e al nero. Possiede anche una predilezione per i draghi e le fenici e quindi è a volte anche al servizio del rosso, ma non è a disposizione del verde. Mi spiego meglio; in rare occasioni, Volare ha fornito i propri servizi a rare verdi speciali, ma per i nostri agenti è davvero complesso riuscire a convincere Volare a operare per il verde. Volare ha avuto maggiori collaborazioni con il verde nel lontano passato, ma ora la situazione è diversa. Non sono a conoscenza dei dettagli. Ho ricevuto alcune informazioni non ufficiali, ma sembrano un po’ troppo particolari per essere vere. Dubito che Volare abbia potuto essere coinvolto in una zuffa. In ogni caso, abbiamo molte altre parole chiave che sono proprio adatte per il verde. Travolgere, per esempio, è disponibile a offrire i propri servizi a ogni colore, ma ha una forte predilezione per il verde. Poi abbiamo Tocco letale, Cautela e a volte anche Rapidità. Infine, Raggiungere è quasi esclusivo per il verde".

"Lascerò il suo messaggio per l’agente di Volare, ma non vorrei darle alcuna illusione".

"Prego. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Certo, lavoriamo con il Mana ibrido. Stavate pensando a una particolare combinazione di colori?".

"State realizzando un ciclo di dieci creature e ne volete uno diverso per ognuna? Potrebbe essere un po’ complicato, ma penso che saremo in grado di soddisfare la vostra richiesta. Che ne pensate dell’utilizzo di abilità terziarie?".

"Ottimo, questo ci renderà tutto più semplice. Abbiamo offerto questo servizio alcune volte in passato, quindi potremo puntare l’attenzione sui casi più complicati: bianco-blu e blu-nero. Il primo può utilizzare Volare, mentre dovremo essere creativi per il secondo. Lampo è primario per il blu, mentre è terziario per il bianco e il nero, quindi può essere una valida opzione. Tutti e tre i colori hanno accesso a Difensore. Dopo queste possibilità, iniziamo ad avere dei seri problemi".

"Certo, comprendo che non sia perfetto. Siamo alla ricerca da molto tempo di una parola chiave che sia adatta sia per il blu che per il nero".

"No, abbiamo avuto un colloquio con Furtivo, ma i risultati non sono stati quelli che speravamo".

"No, Furtivo ha operato con il blu e con il nero, ma non possiede l’ampiezza di cui avevamo bisogno. Una nostra fonte di orgoglio è data dalle parole chiave con una notevole ampiezza di progettazione. La nostra esperienza è di ben 23 anni e per noi la reputazione è fondamentale".

"Presenterò i vostri dubbi ai nostri agenti".

"Aiutarvi è un piacere. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Paura? No, è da un po’ di tempo che Paura non lavora con noi".

"Non so a quale agenzia appartenga ora Paura. Non ho informazioni su alcun lavoro di Paura dopo che ha lasciato la nostra agenzia. Mi spiace".

"Intimidire? Ha ragione, Intimidire si è occupato di molti dei lavori di Paura, dopo la sua partenza, ma le devo purtroppo comunicare che anche Intimidire ha lasciato la nostra agenzia".

"Non ho idea di dove sia ora Intimidire. Può darmi un’idea del tipo di carta che sta realizzando? Ho il presentimento che abbiamo a disposizione qualcuno che potrà fare al caso suo".

"Una mostruosa creatura nera con evasione? Questa è la mia idea: le mando via mail le caratteristiche di Minacciare. Le dia un’occhiata e decida se può essere una buona scelta. Minacciare è un’ottima scelta per le creature nere mostruose e con evasione. Se lei riterrà che sia appropriata, mi farà sapere e la metterò in contatto con l’agente di Minacciare. Se le fosse utile, sappia che Minacciare offre un ottimo servizio anche al rosso".

"No, non ho alcuna percentuale su nessuna delle parole chiave. Sono solo una segretaria orgogliosa del lavoro della nostra agenzia".

"È stato un piacere parlare con lei. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Certo, Doppio attacco è una delle nostre offerte".

"Rosso e bianco".

"Di solito, Doppio attacco non si occupa delle comuni, ma potrebbe fare un’eccezione".

"Ha mai lavorato con Doppio attacco? Per quanto riguarda le parole chiave, Doppio attacco è un po’ pittoresco. Per esempio, Doppio attacco richiede due pagamenti. Uno prima dell’inizio del lavoro e un altro nel momento in cui si pagherebbe normalmente la parola chiave. Doppio attacco prevede anche da contratto che, ogni volta che qualcuno lo nomina, deve venire suonato un gong. Due volte. E non ho ancora finito. Doppio attacco ha scritto in ogni contratto che, ogni volta che entra in una stanza, è necessario liberare delle colombe".

"Circa dieci. È specificato nel contratto".

"No, ha ragione. È uno dei motivi per cui Doppio attacco appare su meno carte rispetto a molte delle altre parole chiave che abbiamo a disposizione, ma insisto sul fatto che Doppio attacco sia molto gradito al pubblico e attirerebbe sicuramente l'attenzione sulla vostra carta. La mia intenzione è che lei comprenda i vantaggi dei servizi di Doppio attacco".

"Molti clienti che non si sentono in grado di soddisfare le richieste eccentriche di Doppio attacco puntano invece sui servizi di Attacco improvviso. Attacco improvviso non è in grado di offrire gli stessi servizi di Doppio attacco, ma è quello che più ci si avvicina. Attacco improvviso ha lavorato con la nostra agenzia fin dal primo giorno ed è probabilmente il nostro secondo collaboratore più produttivo, secondo solo a Volare".

"Facciamo così. Lascerò un messaggio per l’agente di Doppio attacco, per avvisarlo che lei desidera vedere il contratto".

"Questo è il mio lavoro. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Se voi ingaggiaste Lampo, quanto tempo ci vorrebbe per averlo da voi? Probabilmente Lampo è già da voi".

"Era una battuta, signore. Lampo è rinomato per la sua prontezza".

"Lampo offre i suoi servizi principalmente al blu e al verde, ma può collaborare con ogni colore. Lampo è adatto anche agli altri tipi di permanente. Non tutte le parole chiave hanno questa caratteristica".

"Le peculiarità di Lampo? Solo una. Lampo richiede di avere una posizione all’inizio e da solo nel testo di regole".

"Ciò significa che Lampo deve occupare la prima riga, prima di qualsiasi altra parola chiave".

"Detto tra noi, Lampo è un po’ una prima donna. A Lampo piace essere al centro dell’attenzione. L’aspetto positivo è che Lampo è un grande professionista e svolge sempre un lavoro ottimo e rapido, per poi lasciare il palcoscenico alle altre parti della carta".

"Mi assicurerò che l’agente di Lampo la richiami oggi pomeriggio".

"Piacere mio. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Certo, lavoriamo con piacere con le carte multicolore tradizionali. Se non mi sbaglio, la nostra attività relativa alle carte multicolore ha avuto inizio proprio all’apertura della nostra agenzia. Quanti colori aveva in mente?".

"Ci occupiamo continuamente di carte a due colori. Quali colori aveva in mente?".

"Bianco e nero, con abilità primarie e secondarie? Abbiamo un’opzione principale e alcune alternative".

"Si tratta di Legame vitale. Legame vitale opera solo con il bianco e il nero ed è presente su molte carte bianche e nere. Lavorare con Legame vitale è anche molto piacevole. Ogni giorno sembra una festa. Legame vitale rende tutto semplice e divertente. Vi farà ridere così tanto che non sentirete il peso del lavoro. Molte persone dicono che lavorare con legame vitale dà loro maggiore energia".

"Esistono altre opzioni. Volare ha svolto numerosi lavori in questo ambito. Ha però così tanti impegni che potrebbe essere difficile trovare un momento libero".

"Abbiamo anche Difensore. Molte persone si dimenticano di Difensore. Difensore ha lavorato con noi per molti anni, anche prima di essere una parola chiave ufficiale. Vorrei darle alcune informazioni su Difensore, tra me e lei. Difensore è molto competente, ma non va oltre un lavoro fatto bene. Fornisce il servizio richiesto, ma nulla di più. Difensore ha anche il punteggio Q più basso delle nostre parole chiave".

"È un fattore di gradimento. Ai fan piace il lavoro di Difensore, ma diciamo che non esprimono un grande entusiasmo. D'altra parte, proprio per questo, le sue tariffe sono le più basse tra tutte le parole chiave della nostra agenzia. Difensore svolge costantemente un valido lavoro, quindi consiglio di non scartarlo a priori".

"Queste sono le opzioni, a meno che non vogliate puntare su abilità terziarie".

"In tal caso, avremmo alcune altre possibilità. Attacco improvviso non collabora normalmente con il nero, ma è disposto a fare un’eccezione per i cavalieri. Se avrete l’intenzione di realizzare un cavaliere bianco-nero, potrebbe fare al caso vostro".

"Ultimamente, il nero ha avuto Indistruttibile come effetto di qualche abilità attivata e il bianco è il colore primario per Indistruttibile, quindi potrebbe essere un’altra alternativa".

"Il bianco non ha mai utilizzato Minacciare, ma ha collaborato con Paura e Indistruttibile. Ritengo che esistano altre parole chiave da poter valutare".

"Sia il bianco che il nero sono terziari per Lampo e Travolgere, ma tendiamo a non utilizzare un’abilità su una carta multicolore, a meno che uno dei colori non sia primario o secondario".

"Questa è la mia idea. Manderò un messaggio agli agenti di tutte le parole chiave di cui le ho parlato, loro potranno incontrarsi e richiamarla per farle sapere le loro disponibilità".

"Sono qui per questo. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Branco? No, Branco non collabora più con la nostra agenzia".

"Ho lavorato qui per vari anni e Branco non era più qui nel periodo in cui ho iniziato".

"Gli agenti che operano dall’inizio ne parlano bene. Immagino che fosse facile lavorare con Branco. 'Gioco di squadra' è l’espressione più frequente".

"Posso solo parlarle in base ai racconti che ho udito, ma penso che Branco sia andato via a causa di motivazioni personali. Per quello che ho capito, branco aveva un rapporto molto complesso con i giocatori e non era in grado di scendere a compromessi. Una storia narra che l'agente di Branco sia venuto in ufficio un giorno e abbia trovato un messaggio appeso alla porta. Diceva semplicemente 'Nessuno mi capisce'. Nessuno ha più visto Branco da quel giorno".

"Se mi spiega di cosa ha bisogno la vostra carta, potrei offrirle i servizi di una delle nostre altre parole chiave".

"Nessun problema. Se la situazione dovesse cambiare, la prego di richiamarci. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Sì, rappresentiamo sia Travolgere che Tocco letale".

"Mi dispiace. Non lavorano insieme, almeno non sulle stesse carte".

"Si tratta di una storia interessante. Deve sapere che sia Travolgere che Tocco letale hanno difficoltà nella comunicazione. Travolgere non è in grado di cogliere indizi sociali e tende a esprimere d’impulso le proprie idee, senza valutare le conseguenze. Il risultato è che le persone si sentono spesso ferite. Tocco letale è invece noto per essere un po’ tossico nelle sue amicizie e ha una reputazione di uno che insulta gli altri. Curiosamente, i due hanno un ottimo legame e sono diventati migliori amici. Escono sempre insieme e vanno molto d’accordo. Travolgere e Tocco letale ritengono però che una relazione professionale potrebbe avere un impatto sul loro rapporto personale e hanno deciso di non lavorare mai insieme".

"Chiedo scusa. Forse non era sua intenzione sentire tutta questa storia. È solo che trovo queste situazioni molto affascinanti. Ma no, non penso che funzionerebbe. Abbiamo molte altre parole chiave che possono collaborare con Travolgere oppure con Tocco letale".

"Non siete interessati? Va bene. Se cambiate idea, noi siamo a vostra disposizione. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Certo, i nostri servizi appaiono spesso sugli istantanei. Insomma, alcuni di loro".

"Difensore, Lampo, Minacciare, Prodezza e Cautela no; Volare molto raramente".

"La tempistica non funziona per Lampo. Gli altri creano confusione, se vengono lanciati durante il combattimento".

"Funzionano tutti sulle stregonerie. Tranne Difensore, che preferisce collaborare solo con creature e incantesimi".

"Parole chiave diverse hanno tipi di carta diversi con cui preferiscono collaborare. Dipende".

"Si scoprono le preferenze lavorando qui. Siete interessati a qualcuna delle nostre parole chiave?".

"Che cosa le posso dire di Indistruttibile? Indistruttibile è probabilmente la parola chiave che lavora più sodo tra tutte. Quando Indistruttibile viene assoldato per un lavoro, non c’è nulla che lo fermi. La storia che mi piace raccontare risale al periodo prima che Indistruttibile ottenesse lo stato di parola chiave. Era una semplice parola del vocabolario. La nostra agenzia collabora di solito solo con le parole chiave, quindi la maggior parte delle non parole chiave cercano di ottenere la nostra attenzione per un po’ e poi si arrendono, ma non è il caso di Indistruttibile. Indistruttibile è rimasto nella nostra sala d’attesa, ogni giorno, per quindici mesi. Alla fine, un nuovo agente ha accettato di incontrarlo e ha accettato Indistruttibile, perché... senta questa... ha dato per scontato che Indistruttibile fosse una parola chiave. Gli forniva lavoro regolarmente e non si è reso conto, per anni, che Indistruttibile non era in realtà una parola chiave. Qualche dirigente ha dato a Indistruttibile lo stato di parola chiave di nascosto, per evitare uno scandalo".

"Siete interessati a qualcun’altra?".

"Anche anti-malocchio è una buona scelta. È molto professionale. Nulla riesce a distrarre Anti-malocchio. La sua mente è sempre concentrata sul lavoro che sta svolgendo".

"Le piacciono le storie? Ne ho una interessante su Anti-malocchio. Non è stato uno dei primi a lavorare alla nostra agenzia. Anti-malocchio ha un fratello più grande, chiamato Velo. Velo era una valida parola chiave, ma non era capace a prendere appunti. I progettisti davano consigli a Velo su come migliorare, ma non ascoltava mai. Anti-malocchio partecipava alle sessioni insieme a Velo e rimaneva seduto in fondo; non attirava l‘attenzione, ma ascoltava. Poi, un giorno, Velo si è ammalato. Anti-malocchio aveva il compito di chiamare il progettista e annullare l’incontro, invece si è presentato lui e hanno realizzato la carta. Non solo... Anti-malocchio ha compreso che nessuno era contento del fatto che Velo ignorasse tutti, quindi Anti-malocchio ha promesso a se stesso di ascoltare sempre con attenzione il progettista e di svolgere i lavori che gli vengono chiesti. Velo è guarito, ma la voce si era sparsa tra i clienti e tutti hanno voluto collaborare con Anti-malocchio invece che con Velo".

"Capisco ciò che intende. Abbiamo così tante storie qui".

"D’accordo, ancora una. Questa riguarda Raggiungere. Lo sa che è stata la nostra agenzia a contattare Raggiungere? Ci è stato consigliato da Volare. Vuole sapere perché?".

"No, no, no, questa è bella. Volare non era affatto contento della lunghezza del suo testo di richiamo nei Set Base. Davvero".

"Che ne dice se le mando le caratteristiche e le regole complete per tutte le parole chiave rilevanti e poi lei mi fa sapere a quali siete interessati?".

"Aiutarvi è un piacere. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"No, collaboriamo ancora con Protezione. Protezione è semplicemente a metà in pensione".

"Nessuno sa bene che cosa sia successo. Protezione ha sempre avuto una salute di ferro. Indipendentemente da ciò che può esser successo, credo che Protezione fosse stufo dei lavori di progettazione. Il suo agente dice che si è semplicemente stufato di apparire quasi solo su cavalieri e magie istantaneo reazionarie".

"Se siete interessati ad assoldare Protezione, possiamo sempre trovarlo e mettervi in contatto".

"Perfetto, manderò un messaggio all’agente di Protezione, ci pensiamo noi".

"Buona giornata anche a lei. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Avete bisogno di una parola chiave per il combattimento, per una creatura blu? Penso di avere la parola chiave perfetta per lei".

"Mi viene da ridere perché riceviamo spesso questa richiesta e per anni non abbiamo avuto alcuna parola chiave in grado di svolgere un buon lavoro, ma, fortunatamente, un paio di anni fa abbiamo incontrato Prodezza, una manna dal cielo per noi".

"Prodezza non stava neanche cercando di diventare una parola chiave portante. Ha iniziato la sua carriera come parola chiave di una fazione. Pensava che sarebbe stato un lavoro singolo e non aveva alcun piano a lungo termine".

"No, uno dei nostri agenti si trovava a un incontro con il team di Ricerca e Sviluppo per rappresentare alcuni nostri servizi; ha visto Prodezza ed è stato amore a prima vista. Ha firmato un contratto con Prodezza il giorno stesso. No, è il tipo di storia che rimane nella mente di ogni parola chiave".

"Manderò un messaggio all’agente di Prodezza e gli riferirò che vuole parlargli oggi pomeriggio".

"Questo è il mio lavoro. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Mi dispiace, ma Rigenerare non fa più parte dei nostri servizi, però posso metterla in contatto con l’agente di Indistruttibile. Indistruttibile si sta occupando della maggior parte dei clienti di Rigenerare".

"Certo, mi rendo conto che il cambiamento è stato improvviso, ma, detto tra noi, è molto meglio così. I dirigenti della nostra agenzia non erano soddisfatti del lavoro di Rigenerare, fin dai cambiamenti di regole della Sesta Edizione... un sacco di tempo".

"Sembrava sempre che la carriera di Rigenerare potesse terminare in qualsiasi momento, ma poi trovava sempre un modo per continuare. Rigenerare era uno della prima generazione e sapeva fare leva sul fattore nostalgia".

"Certo, lascerò un messaggio per l’agente di Indistruttibile. Oggi non si è sentito bene. Non ha la stessa forza d’animo del suo assistito. Prevedo che tornerà in settimana".

"Nessun problema. Aiutarvi è un piacere. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Mi chiede se Attacco improvviso e Cautela siano in grado di lavorare insieme? Senza dubbio. Lavorano sempre insieme. Quasi esclusivamente nel bianco, ovviamente".

"Com’è lavorare con loro? Entrambi lavorano con noi dal primo giorno, nonostante Cautela abbia avuto bisogno di alcuni anni prima di essere parola chiave. Attacco improvviso è un professionista esperto, sempre un passo davanti agli altri. È in grado di collaborare con qualsiasi altra parola chiave. D’accordo, con una sola eccezione. Attacco improvviso si rifiuta di lavorare con Doppio attacco. Attacco improvviso dice che è per il fatto che Doppio attacco non è serio, ma, schiettamente, penso che ad Attacco improvviso dia fastidio il fatto che Doppio attacco abbia seguito ogni passo della sua carriera. Non le ho detto nulla, mi raccomando".

"Anche con Cautela si lavora bene. Gli si assegna un compito e lo termina ancor prima che noi siamo pronti per il prossimo. Cautela comprende la necessità di prepararsi ed è sempre attento a come migliorare il processo per renderlo ancora più efficiente. Sono sicura che sarete contenti di lavorare con entrambi".

"Hanno un agente in comune, che è specializzato sulle parole chiave per il bianco; lascerò un messaggio e verificherò che la richiami prontamente".

"Per me è un piacere servirvi. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Passaforeste non è più tra i nostri servizi".

"Idem per Passapaludi".

"Neanche Passamontagne. Risparmiamo tempo. I fratelli Passaterre non fanno più parte della nostra agenzia".

"No, erano stimatissimi. La famiglia Passaterre ha svolto un sacco di lavori per noi. Alcuni più di altri. Povero Passapianure. I suoi fratelli venivano assoldati continuamente, mentre penso che le volte in cui lui ha lavorato si possano contare sulla punta delle dita. Una di quelle era anche per un lavoro a bordo argentato e un’altra per un lavoro a bordo bianco. Detto tra noi, gli altri fratelli lo prendevano in giro per questo".

"Ciò che ho sentito dire è che i fratelli svolgevano il loro lavoro e ignoravano chiunque altro. Uno degli elementi importanti del settore delle parole chiave per le creature è l’interazione; non era una delle caratteristiche dei fratelli Passaterre. Sono comunque rimasti con noi a lungo. Per loro non è stato facile quando abbiamo dovuto comunicarglielo".

"Abbiamo comunque un’intera gamma di parole chiave in grado di offrire evasione. Che ne dice se mando i miei appunti ai nostri agenti e chiedo loro di mandarle maggiori informazioni?".

"Nessun problema. È il mio lavoro. La ringrazio per essersi rivolto a noi".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Sì? È già arrivato? Quando avete assoldato Rapidità, sono sicura che qualcuno le avrà spiegato che è molto attivo. In realtà, la parola “attivo” non rende l’idea. Abbiamo un termine apposta. Noi diciamo che è superpuntuale. Ha presente quando organizza una festa e c’è una persona che arriva sempre prima che la festa inizi, per aiutare a sistemare le sedie e mettere gli aperitivi sul tavolo? Ecco, Rapidità è già dentro casa e gli apre la porta".

"Gli dia semplicemente qualcosa da bere e un posto dove sedersi. Rapidità è abituato ad arrivare in anticipo".

"La ringrazio per averci chiamati".

"Agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature. Sono Maria. Come posso esserle utile?".

"Buongiorno, signor Chen. Sto rispondendo alle telefonate durante la pausa pranzo".

"Sì, ne abbiamo parlato. Lo so, non sono io la segretaria. Sono la ragazza delle fotocopie. Il mio lavoro è fare le fotocopie, non rispondere al telefono".

"Ma ci chiamano molto all’ora di pranzo".

"Ma una segreteria telefonica è così impersonale".

"No, assolutamente, non ho raccontato ai nostri clienti altre storie sui nostri servizi. Sarebbe contrario alle regole. Non lo farei mai".

"Posso solo registrare un messaggio per dire a tutti che siamo chiusi per le feste per le prossime due settimane?".

"Posso almeno dire che avremo due settimane dedicate ai nostri migliori servizi, mentre noi non ci siamo?".

"E se dicessi che, quando torniamo in ufficio, inizieranno le anteprime di Rivolta dell’Etere?".

"Nulla?".

"Voglio solo far vedere che sarei una buona segretaria".

"OK, magari un giorno?".

"Nel frattempo, auguro a tutti buone vacanze. Grazie per averci chiamati!".

