Tre settimane fa abbiamo raggiunto l'articolo numero ottocento della rubrica Making Magic (che avuto inizio nel gennaio del 2002). Come tradizione, ogni cento settimane, vi propongo un articolo nel quale analizzo tutti gli articoli e do una valutazione da una a cinque stelle. I motivi sono due. Per prima cosa, serve a tenere traccia di tutti i miei articoli, per le persone che sono alla ricerca di un articolo in particolare. Poi, è una risorsa per i nuovi lettori che vogliono avere un’idea di dove iniziare a immergersi nell’oceano in continua crescita di articoli di Making Magic.

Questo articolo è l’ottavo di questa serie. Eccovi i primi sette:

Come sempre, questa è la mia idea delle cinque stelle:

Non ce ne sono di migliori. La vera crème de la crème. Se volete recuperare qualche articolo del passato, questi sono quelli da leggere di sicuro.

Non uno dei migliori in assoluto, ma comunque di elevata qualità.

Uno degli articoli da cui partire. Nulla di spettacolare, ma niente male.

Se siamo fortunati, una lettura piacevole. Se siamo sfortunati, un esperimento fallito.

L'unico vero motivo per leggere questo articolo è per poter dire di averli letti tutti. Quel giorno non ero ispirato.

Ogni volta che scrivo uno di questi articoli, le persone mi chiedono sempre perché ci sono così pochi articoli con voti bassi. Per iniziare, io voglio avere un metro di giudizio uniforme per tutti questi articoli. Ho scritto e pubblicato articoli di qualità più bassa in passato, quindi non posso semplicemente rimuovere la categoria di qualità più bassa e modificare il metro di giudizio. Poi, se mentre scrivo mi accorgo che un articolo ha una qualità inferiore a quella rappresentata dalle tre stelle, lo riscrivo finché non è soddisfacente. Mi capita di riscrivere un articolo anche se è paragonabile a quelli a tre o quattro stelle, perché il mio obiettivo è scrivere sempre articoli con una qualità da cinque stelle. Infine, è normale che svolgere lo stesso lavoro per ottocento settimane porti a un miglioramento. Penso di essere, in media, in grado di scrivere oggi articoli di qualità superiore rispetto a quindici anni fa.

Detto, ciò, partiamo con l'elenco.

Settimana 701 (8 giugno 2015)—"Pane e Nutella di Magic"

In questo articolo analizziamo Magic dall’inizio e diamo un’occhiata all’evoluzione delle meccaniche portanti (cioè le meccaniche che inseriamo in ogni espansione) del gioco. Uno dei miei ruoli è essere lo storico di Magic, quindi scrivo articoli come questo perché ritengo sia importante essere in grado di osservare il passato e analizzare come i diversi aspetti del gioco si sono evoluti. Non c’è nulla di più basilare per il gioco rispetto alle meccaniche portanti, quindi questo articolo è un’ottima occhiata a un aspetto fondamentale con cui il gioco si è evoluto in questi oltre 20 anni.

Settimana 702 (15 giugno 2015)—"Le nostre lavagne: I Khan di Tarkir"

I giocatori mi chiedono spesso come funziona una riunione di progettazione. Questo articolo cerca di darvene un’idea mostrandovi le lavagne di vari team di progettazione. Vi mostro ogni lavagna, confusionaria e gloriosa, e poi vi descrivo l’esatto significato e il modo in cui rappresenta un frammento di un momento di ogni progettazione. È ciò che io definisco un articolo per stuzzicare, in quanto contiene molti elementi da esaminare e su cui riflettere, quindi è un ottimo articolo per le persone che sono affascinate dal modo in cui gli elementi vengono modificati durante la fase di progettazione. Notate che ho assegnato a questo articolo un nome secondario, per poter ripetere questo formato in futuro; è un mio desiderio, ma servono anni per mettere insieme lavagne a sufficienza per un nuovo articolo.

Settimana 703 (22 giugno 2015)—"Il ritorno alle Origins, parte 1"

Questo è stato l’articolo per la prima settimana di anteprima di Magic Origins, nel quale ho presentato il team di progettazione e ho iniziato a raccontare la storia della progettazione di Magic Origins. Se siete interessati a scoprire come un Set Base dedicato ai malvagi si sia trasformato nel trampolino di lancio della storia dei Guardiani, questo è l’articolo giusto. Inoltre, sono stato molto fiero del nome.

Settimana 704 (29 giugno 2015)—"Il ritorno alle Origins, parte 2"

Magic Origins ha raccontato le storie delle origini dei Planeswalker che sarebbero diventati i primi cinque Guardiani. Incontriamo ogni personaggio sul piano di origine e osserviamo l’accensione delle loro scintille e il loro primo viaggio su un nuovo piano. Ognuno di quei dieci mondi (prima e dopo l’accensione della scintilla) doveva essere rappresentato nell’espansione; nella seconda parte del mio racconto sulla progettazione ho spiegato come abbiamo suddiviso quei dieci mondi nelle dieci coppie di colori.

Settimana 705 (6 luglio 2015)—"Quota settecento"

Questo è l’articolo precedente della serie "Quota X-cento". Se vi piace questo articolo, è probabile che vi piacciano anche gli altri articoli della serie.

Settimana 706 (13 luglio 2015)—"Le caratteristiche fondamentali del bianco"

Nel 2003 avevo scritto una serie di articoli, nella quale avevo trattato le filosofie di ognuno dei cinque colori. Ho imparato così tanto dal giorno in cui avevo scritto quegli articoli che ho pensato fosse giunto il momento di rivederli e aggiornarli. Se siete interessati a scoprire la struttura dei colori e ciò che ogni colore rappresenta, questo articolo e i quattro seguenti sono letture obbligatorie. Questo primo articolo è dedicato al bianco.

Settimana 707 (20 luglio 2015)—"Le caratteristiche fondamentali del blu"

Il secondo articolo è relativo al blu.

Settimana 708 (27 luglio 2015)—"Le caratteristiche fondamentali del nero"

Il terzo articolo è relativo al nero.

Settimana 709 (3 agosto 2015)—"Le caratteristiche fondamentali del rosso"

Il quarto articolo è relativo al rosso.

Settimana 710 (10 agosto 2015)—"Le caratteristiche fondamentali del verde"

Il quinto e ultimo articolo della serie è dedicato al verde.

Settimana 711 (17 agosto 2015)—"Origins nel dettaglio"

Questo è un articolo sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Magic Origins. I miei articoli sulle storie sulla progettazione delle singole carte contengono una trattazione di singole carte (e, a volte, cicli, sebbene non proprio in questa serie) e spiegano come è avvenuta la progettazione.

Settimana 712 (24 agosto 2015)—"Stato della progettazione 2015"

Nel mese di agosto scrivo sempre un articolo nel quale analizzo l’anno precedente di progettazione e presento le mie critiche su ciò che, da head designer, ritengo abbia o non abbia funzionato. Nella mia analisi tendo a essere decisamente diretto. Se siete interessati a una panoramica del modo in cui avviene la progettazione di Magic, gli articoli della serie "Stato della progettazione" sono una lettura interessante. Questo "Stato della progettazione" è relativo al blocco I Khan di Tarkir.

Settimana 713 (31 agosto 2015)—"Vorthos e Mel"

Vi parlo spesso dei profili psicologici dei giocatori (Timmy/Tammy, Johnny/Jenny e Spike). Molte persone ritengono erroneamente che Vorthos e Mel siano profili psicologici, mentre in realtà si tratta più di preferenze estetiche che di motivazioni psicologiche. Molti anni prima avevo scritto un articolo su Vorthos e Mel (chiamato al tempo "Melvin", che poi ho abbreviato per comprendere tutti i generi), ma, avendo imparato molto dal giorno in cui avevo scritto l’articolo originale, ho pensato che fosse il momento di rivedere i concetti di Vorthos e Mel.

Settimana 714 (7 settembre 2015)—"La preparazione per la Battaglia, parte 1"

Questo è l’articolo della prima settimana di anteprima di Battaglia per Zendikar, nel quale ho iniziato a spiegare la lunga storia della sua progettazione. Col senno di poi, ho compreso di aver commesso molti errori (che ritrovate nello "Stato della progettazione 2016" più in basso), quindi leggere (o rileggere) questo articolo di anteprima con questa consapevolezza offre un’interessante lettura.

Settimana 715 (14 settembre 2015)—"La preparazione per la Battaglia, parte 2"

Questa è la seconda parte del mio racconto sulla progettazione di Battaglia per Zendikar.

Settimana 716 (21 settembre 2015)—"Battaglia per le Zendicarte, parte 1"

Questa è la prima parte delle mie storie sulla progettazione delle singole carte di Battaglia per Zendikar. Dedico una gran parte di questo articolo alle molte difficoltà della progettazione degli Eldrazi.

Settimana 717 (28 settembre 2015)—"Battaglia per le Zendicarte, parte 2"

Questa è la seconda parte delle mie storie sulla progettazione delle singole carte di Battaglia per Zendikar.

Settimana 718 (5 ottobre 2015)—"Un momento di dubbio"

Era la settimana dedicata alle terre (eravamo soliti avere una settimana tematica ogni due, ma abbiamo poi deciso di abbandonare quel programma rigido e abbiamo puntato su settimane tematiche ogni tanto). Il problema era che avevamo già avuto settimane dedicate alle terre e avevo scritto tutti i possibili articoli di base sull’argomento. Ho deciso quindi di percorrere una strada diversa e ho utilizzato la storia di Zendikar e la sua tematica delle terre per raccontare una storia sul ruolo del dubbio all’interno del processo creativo. Questo articolo mette in luce uno dei miei giorni più bui e racconta come tutto non sia sempre rose e fiori. Ho ricevuto molte opinioni positive su questo articolo, in quanto parla di un argomento poco trattato: i fallimenti.

Settimana 719 (12 ottobre 2015)—"Piani di Battaglia"

Era la settimana dedicata alla battaglia tra gli abitanti di Zendikar e gli Eldrazi, quindi ho parlato di come abbiamo assegnato un ruolo meccanico per ogni fazione in modo da rafforzare gli elementi narrativi. Questo articolo parla anche di come spesso la progettazione costruisca intorno agli archetipi di mazzo.

Settimana 720 (19 ottobre 2015)—"Concetto ed esecuzione"

L’articolo riguarda la progettazione della meccanica vacuità di Battaglia per Zendikar, ma lo utilizzo per trattare una questione più ampia della progettazione: le differenze tra concetto ed esecuzione. Non è sufficiente avere un’idea; bisogna anche avere un’idea che possa essere messa in pratica. Questo articolo descrive molti dei possibili problemi che ci impediscono di realizzare alcuni progetti.

Settimana 721 (26 ottobre 2015)—"Themata"

Non vorrei dire molto di questo articolo, perché non vorrei togliere la sorpresa. Diciamo che è una storia inventata e niente più. Questo articolo ha generato molte reazioni diverse, ma le persone a cui è piaciuto lo hanno davvero adorato. Per esempio, il mio editore Blake ha detto che è stato il suo articolo preferito tra quelli che ho scritto dal giorno in cui è diventato editore.

Settimana 722 (2 novembre 2015)—"Comanda e conquista"

Era la settimana di anteprima di Commander 2015, quindi ho parlato della storia della progettazione, in particolare della scelta della tematica.

Settimana 723 (9 novembre 2015)—Vacanza

Magic Online è stato l’argomento del sito per una settimana, quindi non ho pubblicato nulla.

Settimana 724 (16 novembre 2015)—"Sai quale?"

Avevo iniziato una mega-serie dal titolo "Question Mark Mailbags", nella quale chiedo al pubblico di pormi domande che iniziano con la stessa parola. Negli articoli precedenti avevo scelto "Come", "Perché" e "Quando". Questo articolo risposte alle domande che iniziano con "Quale". Gli articoli dedicati alla posta dei lettori sono divertenti perché ci permettono di scoprire ciò a cui sono interessati i lettori. So di dover terminare la serie con la parola "Chi".

Settimana 725 (23 novembre 2015)—"La pagina vuota"

Questo articolo si basa su un podcast suddiviso in due parti della serie "Drive to Work" sul processo creativo (parte 1 e parte 2). In questo articolo vi descrivo la struttura di base di come si può passare da una pagina vuota a un prodotto finito. Se avete difficoltà nel processo creativo, questo articolo potrebbe esservi utile per imparare a creare una struttura da seguire.

Settimana 726 (30 novembre 2015)—"Gioco di squadra"

In questo articolo vi parlo dell’importanza del team. Vi parlo dei diversi ruoli che abbiamo all’interno di un team di progettazione di Magic. Vi parlo dei punti di forza e dei punti deboli di un team. Vi parlo anche dei diversi tipi di riunioni di progettazione che abbiamo. Ho ricevuto molte opinioni positive dai lettori, che l’hanno ritenuto ricco di approfondimenti riguardo alle dinamiche di gruppo.

Settimana 727 (7 dicembre 2015)—"Miscela di argomenti: l'hai sentita quella di..."

Negli articoli della serie “Miscela di argomenti" chiedo al pubblico di votare un argomento di Magic e un argomento non di Magic, che poi metto insieme per creare un articolo. Era da molto che non scrivevo un articolo di questa serie, quindi ho pensato che fosse giunto il momento di scriverne un altro. L’argomento di Magic era "Le meccaniche non pubblicate" e l’argomento non di Magic era "Le leggende metropolitane". Sono soddisfatto del risultato. Se siete interessati agli altri articoli della serie "Miscela di argomenti", trovate i link all’inizio di ogni articolo.

Settimana 728 (14 dicembre 2015)—"Qui, Quo, Qua... e Que" (ristampa)

Nel mese di dicembre, il sito si prende due settimane di vacanza e pubblichiamo i nostri articoli “Il meglio di...". Questo era il mio primo articolo "Il meglio di..." del 2015. Vi parlo di un’espansione alternativa che abbiamo realizzato durante la progettazione di I Khan di Tarkir per vedere come sarebbe stato il gioco se le carte con metamorfosi avessero avuto un costo di due invece che di tre.

Settimana 729 (21 dicembre 2015)—"Ricominciare dall'inizio" (ristampa)

Questo era il mio secondo articolo "Il meglio di..." dell’anno. "Ricominciare dall'inizio" e "Themata" sono stati i miei preferiti; poiché "Themata" era stato stampato più recentemente, ho scelto "Ricominciare dall'inizio". Anche questa è una storia inventata. È un racconto di ciò che capiterebbe se io utilizzassi una macchina del tempo e incontrassi Richard Garfield prima della creazione di Magic. Fondamentalmente, l’articolo tratta gli elementi che io realizzerei in modo diverso se potessimo far ricominciare Magic.

Settimana 730 (28 dicembre 2015)—"Un Giuramento solenne, parte 1"

Era la prima settimana di anteprima di Giuramento dei Guardiani (avevamo anticipato l’uscita della prima espansione dell’anno, in modo da iniziare le anteprime prima di capodanno). In questo articolo vi presento il team di progettazione e inizio a raccontarvi la storia della progettazione di Giuramento dei Guardiani, che termina con un finale mozzafiato.

Settimana 731 (4 gennaio 2016)—"Un Giuramento solenne, parte 2"

Nella seconda parte della storia della progettazione di Giuramento dei Guardiani vi parlo di come abbiamo utilizzato l’espansione per puntare meno sugli Eldrazi e più sui Guardiani, un gruppo che viene formato in questa espansione.

Settimana 732 (11 gennaio 2016)—"Guardiani in azione, parte 1"

Questa è la prima parte delle storie sulla progettazione delle singole carte di Giuramento dei Guardiani.

Settimana 733 (18 gennaio 2016)—"Guardiani in azione, parte 2"

Questa è la seconda parte delle storie sulla progettazione delle singole carte di Giuramento dei Guardiani.

Settimana 734 (25 gennaio 2016)—"Un Mark per ogni occasione"

Una parte del mio lavoro è essere il portavoce di Magic. Per farlo, devo avere una forte presenza sui social media. Questo articolo parla di come la ottengo, dagli articoli al podcast, dalle strisce quotidiane al blog. Se volete scoprire tutte le mie attività sui social media (e anche quelle di alcune altre persone di Magic), in questo articolo trovate tutte le informazioni.

Settimana 735 (1 febbraio 2016)—"Le nostre chiacchierate: Giuramento dei Guardiani, parte 1"

"Le nostre chiacchierate" è una serie dedicata alla posta dei lettori, nella quale i giocatori mi pongono delle domande sull’ultima espansione; in questo articolo si parla di Giuramento dei Guardiani. Il formato dell’articolo mi permette di trattare diversi argomenti di interesse. Questa è la prima di due parti.

Settimana 736 (8 febbraio 2016)—"Le nostre chiacchierate: Giuramento dei Guardiani, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 737 (15 febbraio 2016)—"Elementi pratici di base: la risoluzione dei problemi"

"Elementi pratici di base” è una serie annuale dedicata ai giocatori interessati a progettare le loro personali espansioni di Magic. Questo articolo tratta i problemi più frequenti che si presentano quando si mette insieme un’espansione di Magic.

Settimana 738 (22 febbraio 2016)—"Le storie mai raccontate"

Ho la reputazione di raccontare le stesse storie più volte (date un’occhiata a "Un Mark per ogni occasione" per capire quanti contenuti produco). Il mio obiettivo con questo articolo era raccontare un sacco di storie di Magic (ve ne ho raccontate sei) che non avevo mai raccontato prima. È risultato che due di esse le avevo già raccontate, ma con minori dettagli. In ogni caso, ci sono quattro storie che non avevo mai raccontato.

Settimana 739 (29 febbraio 2016)—"La Scala Tempesta: il blocco I Khan di Tarkir"

Nel mio blog ho involontariamente creato una scala, nota come Scala Tempesta, che indica la probabilità che un elemento, di solito una meccanica, venga ristampata in un’espansione del formato Standard. In questo articolo ho presentato la Scala Tempesta ai lettori di "Making Magic" e ho identificato i punteggi delle meccaniche del blocco I Khan di Tarkir. Questo articolo e in particolare la Scala Tempesta hanno avuto un grande successo e hanno ispirato altri articoli della serie "La Scala Tempesta" (li trovate più in basso).

Settimana 740 (7 marzo 2016)—"Ditemi ciò che volete"

Uno degli effetti collaterali del ruolo di portavoce e del fatto di interagire così tanto con il pubblico è la ricezione di molte richieste di ciò che i giocatori desiderano che realizziamo in futuro. Questo articolo è un riassunto delle richieste più frequenti. È particolarmente divertente da rivedere, perché molti degli elementi di cui ho parlato sono in effetti stati realizzati.

Settimana 741 (14 marzo 2016)—"A caccia di Ombre, parte 1"

Questa è la prima settimana di anteprima di Ombre su Innistrad, quindi vi presento il team di progettazione e inizio a raccontarvi la storia della progettazione dell’espansione. In questo articolo parlo di ciò che significa tornare sul piano di Innistrad dal punto di vista della progettazione.

Settimana 742 (21 marzo 2016)—"A caccia di Ombre, parte 2"

Questa è la seconda parte del mio racconto sulla progettazione di Ombre su Innistrad.

Settimana 743 (28 marzo 2016)—"Ombre oscure, parte 1"

Questa è la prima parte delle mie storie sulla progettazione delle singole carte di Ombre su Innistrad.

Settimana 744 (4 aprile 2016)—"Ombre oscure, parte 2"

Questa è la seconda parte delle mie storie sulla progettazione delle singole carte di Ombre su Innistrad.

Settimana 745 (11 aprile 2016)—"Le nostre chiacchierate: Ombre su Innistrad, parte 1"

Questa è la prima parte dell'articolo dedicato a "Le nostre chiacchierate", nel quale rispondo alle domande dei fan su Ombre su Innistrad.

Settimana 746 (18 aprile 2016)—"Le nostre chiacchierate: Ombre su Innistrad, parte 2"

Questa è la seconda parte dell'articolo dedicato a "Le nostre chiacchierate: Ombre su Innistrad".

Settimana 747 (25 aprile 2016)—"Forze in equilibrio"

Questo articolo esplora la tensione intrinseca in un gioco di carte collezionabili tra la necessità di evoluzione del gioco, l’esplorazione di nuovi spazi di progettazione e la necessità di rimanere il gioco che i giocatori adorano. Se siete interessati alla progettazione di Magic, questo articolo tratta un argomento importante da comprendere.

Settimana 748 (2 maggio 2016)—"La Scala Tempesta: Ravnica e Ritorno a Ravnica"

Questo è il mio secondo articolo della serie "La Scala Tempesta". Esploro le 20 meccaniche di gilda dei blocchi Ravnica e Ritorno a Ravnica. Quali meccaniche di gilda è più probabile che vengano riutilizzate? Ve ne parlo in questo articolo.

Settimana 749 (9 maggio 2016)—"Con un pizzico di sale, anche gli errori hanno un sapore migliore"

In questo articolo parlo di alcuni dei più grandi errori che ho commesso negli anni di progettazione di Magic e degli insegnamenti importanti che ho tratto.

Settimana 750 (16 maggio 2016)—"Ramp of Approval"

Nell’estate del 2014 ho scritto un articolo chiamato "Metamorfosi", nel quale ho spiegato il cambiamento dalla struttura espansione grande /espansione piccola / espansione piccola / Set Base con un blocco ogni anno alla struttura espansione grande /espansione piccola / espansione grande /espansione piccola con due blocchi per anno. In quell’articolo ho spiegato che abbiamo avuto intenzione di ristrutturare la nostra linea di prodotti introduttivi e che avrei scritto un articolo a riguardo, una volta tutto fosse stato finalizzato. Questo è l’articolo in cui l’ho spiegato.

Settimana 751 (23 maggio 2016)—"Una ciliegina per i formati Eternal"

Era la settimana di anteprima di Eternal Masters, quindi ho presentato il team di progettazione di Eternal Masters, ho spiegato brevemente la storia dei formati e ho parlato di come la progettazione di un prodotto formato solo da ristampe sia un po’ diversa rispetto a una tradizionale progettazione di Magic.

Settimana 752 (30 maggio 2016)—"Venti anni, venti insegnamenti—Parte 1"

Nel marzo del 2016, mi sono recato alla Games Developers Conference, la più grande convention dei creatori di giochi, e ho presentato un seminario sulla progettazione, chiamato "Venti anni, venti insegnamenti", nel quale ho descritto i molti insegnamenti che ho tratto nei 20 di progettazione dello stesso gioco.

La presentazione ha avuto un grande successo (ha ottenuto il punteggio più alto di tutte), quindi ho deciso di trasformarla in un articolo. Alla fine, quei 60 minuti di contenuti hanno avuto bisogno di tre articoli. Questa è la prima parte.

Settimana 753 (6 giugno 2016)—"Venti anni, venti insegnamenti—Parte 2"

Questa è la seconda parte.

Settimana 754 (13 giugno 2016)—"Venti anni, venti insegnamenti—Parte 3"

Questa è la terza parte.

Settimana 755 (20 giugno 2016)—"Altri 25 fatti curiosi su Magic"

Nel 2009 avevo scritto un articolo basato su un gioco che si era diffuso sui social media, che prevedeva di scrivere 25 fatti curiosi su se stessi. Ho adattato l’idea e ho scritto 25 fatti curiosi sul gioco (con anche i 25 fatti curiosi su me stesso che avevo pubblicato sui social media). Questo articolo è un seguito di quel primo articolo, con altri 25 fatti curiosi. Se vi piacciono le curiosità su Magic, questo articolo è per voi (a meno che non siate già a conoscenza di tutti i fatti).

Settimana 756 (27 giugno 2016)—"Sulla Luna, Parte 1"

Questa è la prima settimana di anteprima di Luna Spettrale, quindi vi presento il team di progettazione e inizio a raccontarvi la storia della progettazione dell’espansione. Questo primo articolo è principalmente relativo alla creazione della meccanica combinare, con un’aggiunta di un viaggio non solo nella storia di Magic ma di tutti gli altri giochi di Wizards of the Coast.

Settimana 757 (4 luglio 2016)—"Sulla Luna, Parte 2"

Nella seconda settimana di racconti sulla progettazione di Luna Spettrale vi spiego la creazione delle altre meccaniche e il modo in cui abbiamo rappresentato il cambiamento di tono da Ombre su Innistrad e Luna Spettrale.

Settimana 758 (11 luglio 2016)—"La luna perfetta, parte 1"

Questo è il primo di una serie di due articoli sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Luna Spettrale.

Settimana 759 (18 luglio 2016)—"La luna perfetta, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 760 (25 luglio 2016)—"Le nostre chiacchierate: Luna Spettrale, parte 1"

Questa è la prima parte di un articolo della serie "Le nostre chiacchierate" su Luna Spettrale.

Settimana 761 (1 agosto 2016)—"Le nostre chiacchierate: Luna Spettrale, parte 2"

Questa è la seconda parte.

Settimana 762 (8 agosto 2016)—"Le nostre chiacchierate: Luna Spettrale, parte 3"

Questa è la terza parte. Ho avuto proprio un sacco di storie da raccontare.

Settimana 763 (15 agosto 2016)—"Un’altra Conspiracy!"

Era la settimana di anteprima di Conspiracy: Take the Crown, quindi ho presentato il team di progettazione e ho parlato della progettazione dell'espansione, compresa la creazione della principale meccanica. Se siete interessati ai racconti su Ixalan, fate attenzione. In questo articolo ha inizio una storia che terminerò durante le anteprime di Ixalan, quando vi parlerò della sua progettazione.

Settimana 764 (22 agosto 2016)—"Il Concilio dei Colori"

Per molti anni ho avuto il compito di tenere sott’occhio la struttura dei colori, per fare in modo che venisse sufficientemente rispettata. Con il passare degli anni, ho assunto molte altre responsabilità e Magic ha iniziato ad avere molte più espansioni con nuove progettazioni, quindi avevo bisogno di aiuto. Questo articolo racconta la creazione del Concilio dei Colori, la cui missione è proteggere la struttura dei colori. Se siete interessati alla struttura dei colori o semplicemente gradite i racconti di come facciamo attenzione ai piccoli dettagli, leggetelo.

Settimana 765 (29 agosto 2016)—"Stato della progettazione 2016"

Era giunto il momento di un altro articolo della serie "Stato della progettazione", questa volta relativo ai blocchi Battaglia per Zendikar e Ombre su Innistrad. Sono stato così severo sulla progettazione del blocco Battaglia per Zendikar che alcuni giocatori hanno pensato che io fossi troppo critico. Leggetelo e verificate se siete d’accordo con la mia valutazione.

Settimana 766 (5 settembre 2016)—"Gli ingredienti di Kaladesh, parte 1"

Era la prima settimana di anteprima di Kaladesh e non vedevo l’ora di presentarvi il team di progettazione e di offrirvi i primi racconti sulla progettazione dell’espansione. Questo articolo accenna alla lunga storia dei miei tentativi di inserire l’energia nel gioco e parla delle difficoltà della sua progettazione.

Settimana 767 (12 settembre 2016)—"Una serie di capolavori"

Mi sono preso una settimana di pausa dai racconti sulla progettazione di Kaladesh per farvi conoscere il mondo della Serie Capolavori. In questo articolo vi spiego le motivazioni della loro creazione.

Settimana 768 (19 settembre 2016)—"Gli ingredienti di Kaladesh, parte 2"

Nel mio secondo articolo di racconti sulla progettazione di Kaladesh vi spiego come sono stati progettati i Veicoli e fabbricare.

Settimana 769 (26 settembre 2016)—"'Ne vale la pena, eterpunk?', parte 1"

Questo è il primo articolo sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Kaladesh.

Settimana 770 (3 ottobre 2016)—"'Ne vale la pena, eterpunk?', parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 771 (10 ottobre 2016)—"Le nostre chiacchierate: Kaladesh, parte 1"

Questo è il primo articolo della serie "Le nostre chiacchierate" su Kaladesh.

Settimana 772 (17 ottobre 2016)—"Le nostre chiacchierate: Kaladesh, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 773 (24 ottobre 2016)—"Coppie di partner"

Siamo giunti alle anteprime di Commander 2016, quindi era il momento di presentarvi il team di progettazione e di parlare della progettazione dell’espansione. Ho posto l’attenzione sulla creazione della principale meccanica, partner, che ci ha finalmente permesso di realizzare un ciclo di mazzi Commander a quattro colori.

Settimana 774 (31 ottobre 2016)—"Le nostre chiacchierate: Kaladesh, parte 3"

Questo è il terzo e ultimo articolo della serie "Le nostre chiacchierate" su Kaladesh (ho dovuto saltare una settimana per le anteprime di Commander 2016).

Settimana 775 (7 novembre 2016)—"Il linguaggio del team di Ricerca e Sviluppo"

Nel 2005 ho scritto un articolo sul gergo del team di Ricerca e Sviluppo. Erano passati undici anni, quindi ho deciso che era giunto il momento di un articolo di aggiornamento. Se siete interessati a imparare il gergo che utilizziamo in ufficio mentre realizziamo Magic, questo articolo dovrebbe piacervi.

Settimana 776 (14 novembre 2016)—"I conflitti tra i colori"

Questo è un altro articolo relativo alla struttura dei colori. Vi parlo dei cinque conflitti dei cinque colori e del modo in cui sono interconnessi tra loro. Un altro articolo da non perdere per gli appassionati della struttura dei colori.

Settimana 777 (21 novembre 2016)—"La Scala Tempesta: Zendikar e Battaglia per Zendikar"

Questo è il mio terzo articolo della serie "La Scala Tempesta", relativo alle meccaniche di Zendikar e Battaglia per Zendikar.

Settimana 778 (28 novembre 2016)—"Il pozzo e il pendolo"

Questo è l’unico articolo in questo gruppo che ha una valutazione inferiore a tre stelle. Ho cercato di realizzare qualcosa di non convenzionale, spiegandovi come è stata creata una metafora che utilizziamo spesso in Magic, ma l’articolo non è affascinante come speravo... l’esempio perfetto di un esperimento di scrittura non andato a buon fine.

Settimana 779 (5 dicembre 2016)—"Miscela di argomenti: ultime notizie"

Questo è un altro articolo della serie "Miscela di argomenti", che mette insieme l’argomento di Magic "Quando infrangere le regole" con l’argomento non di Magic "L’universo dei film Marvel". Il prodotto finale mi è piaciuto, ma credo che richieda una minima conoscenza dell’universo dei film Marvel per essere compreso, quindi è il mio primo articolo della serie "Miscela di argomenti” a quattro stelle.

Settimana 780 (12 dicembre 2016)—"Come posso esserle utile?"

Ogni tanto mi piace scrivere articoli nei quali impersono diversi aspetti del gioco. Tendono a essere articoli pittoreschi che alcuni lettori adorano e altri no. In questo articolo vi presento l’agenzia di ricerca talenti per le parole chiave portanti delle creature.

Settimana 781 (19 dicembre 2016)—"La Scala Tempesta: I Khan di Tarkir" (ristampa)

Siamo a dicembre, quindi è di nuovo il momento delle due settimane dedicate agli articoli “Il meglio di...”. Il primo è stato il mio primo articolo sulla Scala Tempesta.

Settimana 782 (26 dicembre 2016)—"Stato della progettazione 2016" (ristampa)

Il mio secondo articolo “Il meglio di...” è quello dedicato allo Stato della progettazione.

Settimana 783 (2 gennaio 2017)—"Lo sviluppo (e la progettazione) di una Rivolta, parte 1"

Siamo giunti alla settimana di anteprima di Rivolta dell’Etere, quindi vi presento come sempre il team di progettazione e inizio a descrivervi la progettazione dell'espansione.

Settimana 784 (9 gennaio 2017)—"Lo sviluppo (e la progettazione) di una Rivolta, parte 2"

Nell'articolo successivo termino la descrizione della progettazione di Rivolta dell’Etere.

Settimana 785 (16 gennaio 2017)—"La via dell’Etere, parte 1"

Questo è il primo articolo sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Rivolta dell’Etere.

Settimana 787 (23 gennaio 2017)—"La via dell’Etere, parte 2"

Questo è il secondo articolo sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Rivolta dell’Etere.

Settimana 788 (30 gennaio 2017)—"La via dell’Etere, parte 3"

Infine, il terzo articolo sulle storie sulla progettazione delle singole carte di Rivolta dell’Etere.

Settimana 789 (6 febbraio 2017)—"Le nostre chiacchierate: Rivolta dell’Etere, parte 1"

Questa è la prima parte di un articolo della serie "Le nostre chiacchierate" su Rivolta dell’Etere.

Settimana 790 (13 febbraio 2017)—"Le nostre chiacchierate: Rivolta dell’Etere, parte 2"

Questa è la seconda parte.

Settimana 791 (20 febbraio 2017)—"Elementi pratici di base: la valutazione"

Questo è l’articolo del 2017 della serie "Elementi pratici di base". In questo articolo vi parlo di come valutare correttamente il vostro lavoro di progettazione.

Settimana 792 (27 febbraio 2017)—"Ogni giorno vale per due"

Siamo alle anteprime di Modern Masters 2017 e ho l’onore di offrire in anteprima le fetchland di Zendikar. Per inserirle in un contesto, questo articolo è un viaggio nel tempo alla scoperta delle varie terre doppie che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Mi sono poi accorto di aver dimenticato le terre doppie innevate di colori alleati di Ondata Glaciale.

Settimana 793 (6 marzo 2017)—"Un’occhiata al passato, parte 1"

Il fatto che Modern Masters 2017 sia un’espansione dotata solo di ristampe non significa che non esistano storie sulla progettazione delle singole carte. Questa è la prima parte.

Settimana 794 (13 marzo 2017)—"Un’occhiata al passato, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 795 (20 marzo 2017)—"Grazie, amico mio"

Seguito del mio articolo relativo ai conflitti tra i colori nemici ("I conflitti tra i colori"), questo articolo è relativo ai colori alleati. Anche questo è un articolo obbligatorio per i fan della struttura dei colori.

Settimana 796 (27 marzo 2017)—"La Scala Tempesta: Innistrad e Ombre su Innistrad"

Questo è il mio quarto articolo della serie "La Scala Tempesta". Questa volta analizzo con la Scala Tempesta le meccaniche dei blocchi Innistrade Ombre su Innistrad.

Settimana 797 (3 aprile 2017)—"Amonkhet spalanca le sue porte, parte 1"

Questa è la prima settimana di anteprima di Amonkhet, quindi vi presento il team di progettazione e inizio a raccontarvi la storia della progettazione dell’espansione. In questa prima parte, vi parlo delle divinità e delle mummie.

Settimana 798 (10 aprile 2017)—"Amonkhet spalanca le sue porte, parte 2"

Seconda parte di racconti sulla progettazione di Amonkhet, nella quale esamino tutte le altre caratteristiche dell’Egitto e gli altri elementi egizi su cui abbiamo lavorato durante la progettazione.

Settimana 799 (17 aprile 2017)—"Amonkhet spalanca le sue porte, parte 3"

Nella terza parte vi parlo di come abbiamo aggiunto alcuni progetti dall'idea ai dettagli di Bolas.

Settimana 800 (24 aprile 2017)—"I racconti di Amonkhet, parte 1"

Il mio ultimo articolo di questo gruppo da 100 è la prima parte delle storie sulla progettazione delle singole carte di Amonkhet.

Si continua a salire

Sono sempre sorpreso della rapidità del susseguirsi di questi articoli "Quota X-cento". È un insieme di "Sono davvero passati altri due anni?" e "Accidenti quanti articoli ho scritto".

Come sempre, voglio ringraziare tutte le persone dietro le quinte che lavorano su questa rubrica. Potrebbe sembrare che ogni settimana sia tutta opera mia, ma ci sono molte persone che si danno da fare dietro le quinte... editing, creazione della grafica, codificazione dei link, controllo di aderenza all’argomento, ecc... realizzare Making Magic è un gran lavoro.

Vi saluto oggi chiedendovi quale tra gli ultimi cento articoli è il vostro preferito. C’è qualcosa che volete che io riproponga? Quale articolo vi è piaciuto di meno? C’è qualche elemento che non devo più inserire? Le mie valutazioni sono giuste o sbagliate? Fatemi sapere. Mandatemi una mail o contattatemi attraverso uno dei miei social media (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram) e fatemi sapere.

Ci rivediamo la prossima settimana, quando inizierò a rispondere alle vostre domande su Amonkhet.

Nel frattempo, che possiate trovare qualcosa che adorate e che possiate avere l’occasione di dedicarvici ogni settimana.

