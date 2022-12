Benvenuti alla settimana dedicata ai Top 8! Ogni tanto il nostro editore Blake si diverte con le settimane tematiche e questa è una di quelle. Siamo giunti alla settimana dedicata ai Top 8 e possiamo svilupparla come più ci piace. Pensando a ciò che avrei voluto realizzare, mi è venuta in mente una settimana tematica di oltre dieci anni fa: la Top Ten Week.

Quel giorno scelsi di celebrare la Top Ten Week presentandovi la Top Ten delle liste. Oggi voglio dare un seguito a quell'articolo, con una settimana dedicata ai Top 8, nella quale vi presento otto classifiche dei primi 8 della loro categoria. Buon divertimento.

Le 8 attività di progettazione che hanno richiesto più tempo

Queste sono le 8 componenti di progettazione che hanno avuto bisogno di più tempo per passare dall'idea iniziale alla stampa.

8) Ristrutturazione di cromia (5 anni)

Durante la progettazione di Quinta Alba, Aaron Forsythe realizzò una carta che prendeva in considerazione i simboli di mana. La carta gli piacque e ne progettò un'altra. Quando le vidi, realizzai che aveva scoperto per caso un'idea dall'impatto più grande di ciò che ci serviva per Quinta Alba, un'idea che sarebbe stata molto valida all'esterno di un blocco dedicato agli artefatti. Durante la realizzazione di Visione Futura, creai una carta cronotraslata dal futuro utilizzando questa meccanica, sicuro che un giorno l'avremmo utilizzata. Un anno dopo, la inserii finalmente in un'espansione, Vespro .

La risposta del pubblico non fu entusiasta. Sapevo di aver combinato qualche pasticcio, perché nel mio cuore ero convinto che fosse una bella meccanica. Il punto chiave era di trovare un posto in cui sarebbe stata adatta, perché sapevo che avrei avuto solo un'altra occasione per farla funzionare e volevo proprio che avesse successo. Durante la progettazione di Theros, stavamo parlando di quale meccanica avremmo potuto riproporre e Zac Hill suggerì cromia. Fui subito d'accordo, ma avremmo dovuto adattarla. Sarebbe stata una scelta appropriata, dato che ero convinto che parte del problema originale fosse la mancanza di un tocco in più.

Mi piaceva l'idea che rappresentasse il collegamento tra le persone e le loro divinità. Dissi al team che avremmo avuto bisogno di un nuovo nome. Ethan suggerì "devozione" e non avemmo più alcun dubbio. La meccanica ebbe un grande impatto su diversi formati e un grande successo, al punto che non ci chiediamo se verrà riproposta, ma quando verrà riproposta.

7) Una seconda espansione Un- (6 anni)

Unglued ebbe inizio come un progetto inventato da Joel Mick e Bill Rose. A loro piaceva l'idea di un'espansione a bordo argentato che non fosse legale ai tornei e mi diedero il compito di determinare come sarebbe dovuta essere. Decisi di darle uno stile di parodia, combinando carte strambe che non avremmo potuto realizzare nel Magic a bordo nero, con un tocco di umorismo. L'espansione sembrò un tale successo che Wizards mi chiese di progettarne una seconda. L'espansione non raggiunse il livello di vendite sperato (credo ancora oggi che la tiratura di stampa sia stata eccessiva) e la realizzazione di Unglued 2 fu annullata.

Mi ero affezionato molto ad Unglued e volevo proprio realizzarne una seconda versione. Alla fine riuscii a trovare un alleato per questa mia impresa: il mio capo di quel periodo, Randy Buehler. Con l'aiuto di Randy, riuscimmo a far produrre una seconda espansione Un-. La mia impresa attuale, della quale mi auguro di poter scrivere un giorno, è di ottenere una terza espansione Un-.

6) Un blocco dedicato alle terre (7 anni)

Mentre stavamo lavorando alla progettazione di Mirrodin, iniziai a pensare a come avremmo potuto utilizzare diversi tipi di carte come base della costruzione dei blocchi. Mi venne in mente un tipo di carta che non avevamo ancora utilizzato come base per un blocco o un'espansione. Nel corso degli anni abbiamo compiuto molti esperimenti con le terre e ci sentivamo fiduciosi di poter realizzare qualcosa di affascinante. C'era solo un problema; ogni volta che accennavo questa idea a qualcuno, la risposta era sempre la stessa: "Quali sono le alternative?".

In quel periodo, Randy mi aveva chiesto di creare un programma su cinque anni (che poi trasformai in sei) per il futuro. Lo convinsi che un anno sarebbe dovuto essere dedicato alla progettazione sperimentale. La maggior parte degli anni era dedicata alle tematiche conosciute, ma come avremmo potuto scoprire nuovi orizzonti se non avessimo mai tentato con nuove idee? Per fortuna Randy fu d'accordo. Segnai per l'anno sperimentale l'idea del blocco dedicato alle terre.

Quando iniziai la progettazione del blocco, solo lo sviluppatore Mike Turian mi disse che era una buona idea. Fortunatamente, prima del termine della progettazione, riuscii a convincere tutti.

5) Riproposizione di metamorfosi (8 anni)

Metamorfosi venne creata perché il team delle regole stava cercando di trovare un modo per far funzionare Illusionary Mask e Camouflage. La risposta fu di definire le carte a faccia in giù come creature con valori di forza e costituzione. Il team delle regole non fu solo soddisfatto dalla soluzione, ma comprese che si poteva creare una meccanica. Le carte avrebbero potuto essere lanciate a faccia in giù e, pagando un costo, essere successivamente girate a faccia in su. Poiché tutte le creature a faccia in giù erano identiche, si sarebbe creata una sensazione di mistero. Il team delle regole presentò l'idea a Bill Rose. Lui non fu molto interessato. Provarono allora con Mike Elliott. Anche lui disse di no. Vennero infine da me e io trovai l'idea favolosa.

Facciamo un salto in avanti di molti anni. Metamorfosi venne inclusa in Assalto e l'idea venne poi ripresa, come anche molte altre meccaniche, nel blocco Spirale Temporale . Volli proprio trovarle una casa, dove avrebbe avuto la possibilità di splendere di nuovo. Il problema fu che metamorfosi è una meccanica complessa e che presenta molti vincoli, non potendo quindi essere semplicemente aggiunta a qualsiasi espansione. Un giorno però arrivò il blocco I Khan di Tarkir. Ci fu il bisogno di una meccanica che potesse mostrare le caratteristiche del blocco e metamorfosi era la scelta giusta per evocare la sensazione di intrigo del mondo dei signori della guerra.

4) Un blocco ambientato nell'orrore gotico (10 anni)

Un giorno, io e Brady Dommermuth stavamo dando un'occhiata ad alcune delle illustrazioni che avevamo ricevuto per Odissea. Secondo lui, l'aspetto creativo (prima di entrare a far parte del team creativo, Brady era uno scrittore tecnico) non corrispondeva alle meccaniche. Una tematica basata sul cimitero sarebbe stata perfetta per un'espansione ambientata nell'orrore gotico. Pensai a lungo a quale genere avrebbe potuto funzionare per Magic e, quando Brady presentò l'idea di un'espansione ambientata nell'orrore gotico, colsi subito il collegamento.

Il problema fu che, in quel periodo, eravamo molto orientati ai dettagli delle meccaniche. Le espansioni erano dedicate al multicolore, al tribale, agli artefatti. Presentare un'espansione basata su una tematica creativa non era la normalità. Un giorno Bill disse di voler provare a costruire un progetto incentrato su un concetto creativo. Gli proposi l'orrore gotico, ma lui aveva un'idea diversa. La sua idea si trasformò poi nel blocco Campioni di Kamigawa.

Il blocco non ebbe alla fine un grande successo, quindi realizzare un altro progetto partendo da un'idea creativa sarebbe stato difficile. Diventai head designer al termine del blocco Kamigawa e mi trovai nella posizione di proporre le idee per i blocchi futuri. Presentai l'idea dell'orrore gotico, ma nessun altro ne fu estasiato. Bill suggerì di realizzare un blocco in cui le prime due espansioni fossero ambientate in un mondo e la terza grande espansione fosse su un altro mondo. Dopo molte riflessioni, il team di Ricerca e Sviluppo decise di mettere in pratica l'idea per le prime due espansioni di un mondo che Brian Tinsman aveva proposto. Bill, sapendo che avevo una grande predilezione per l'orrore gotico, mi disse che io avrei potuto avere a disposizione la terza grande espansione.

A un certo punto qualcuno fece notare che sarebbe stato ideale presentare al pubblico l'espansione ambientata nell'orrore gotico in un periodo prossimo ad Halloween, quindi le prime due espansioni vennero scambiate. Bill mi chiese se, secondo me, il mondo avrebbe potuto avere anche una seconda piccola espansione. Gli dissi di sì. L'espansione grande sarebbe stata mantenuta sullo stesso mondo perché il team creativo aveva avuto un'idea per un interessante colpo di scena. Dovete sapere che c'era questo angelo intrappolato in una prigione chiamata Tomba Infernale…

3) Ritorno del veleno (13 anni)

L'espansione Leggende ha introdotto queste due carte:

Le carte permettevano di assegnare segnalini veleno all'avversario. Dieci segnalini veleno e l'avversario perdeva la partita! Fu amore a prima vista. Ero già un grande fan delle condizioni di vittoria alternative (cara Pietra da Macina Magica) e il veleno era proprio fenomenale per me. Quando iniziai a lavorare per Wizards non vedevo l'ora di creare altre carte con veleno. Infatti, la mia prima progettazione, Tempesta, era fortemente basata sul veleno. Poi il team di Ricerca e Sviluppo decise che il veleno non era una meccanica sufficientemente valida. L'Assassino di Suq'Ata di Visioni fu l'ultima creatura con veleno.

Dopo che il veleno venne tolto da Tempesta, cercai di inserirlo in Unglued 2 (date un'occhiata a questo articolo se non sapete di cosa io stia parlando), ma quella espansione venne messa da parte e non venne mai prodotta. Lessi tra le righe e compresi che avrei dovuto essere paziente. In Visione Futura, introdussi di nascosto alcune carte cronotraslate dal futuro che avrebbero dato l'idea di un ritorno del veleno. Venni infine messo alla guida della progettazione di un'espansione che avrebbe riproposto un malvagio del lontano passato di Magic: Phyrexia. Non c'è nulla di più adatto al veleno di Phyrexia. Il mio team di progettazione si diede un gran da fare e riuscì a creare la meccanica infettare, una favolosa nuova meccanica che utilizza il veleno. Ci vollero solo 13 anni.

2) Un altro blocco dedicato agli incantesimi (14 anni)

Quando Magic era un po' più giovane, esistevano quattro tipi di permanente: artefatti, creature, incantesimi e terre. Artefatti e creature erano stati alla base di diverse espansioni; chi avrebbe mai creato un'espansione basata sulle terre? Ciò significava che un tipo di permanente che non era stato alla base di un'espansione erano gli incantesimi. Il team di progettazione di Saga di Urza decise che era giunto il momento di porre rimedio a questa ingiustizia. A quel punto avvenne un fatto divertente. La storia ebbe un colpo di scena e il blocco divenne un antefatto incentrato su Urza, un famoso artefice.

Per sfruttare al meglio la storia, il team del brand diede un soprannome al blocco: il "ciclo degli artefatti". Il team di Ricerca e Sviluppo commise alcuni errori sul blocco, creando alcune carte non equilibrate. Alcune di queste carte erano artefatti, ma nessuna di esse era un incantesimo. La tematica degli incantesimi venne così dimenticata. Sono infatti pochissimi giocatori a riconoscerlo come un blocco dedicato agli incantesimi.

La progettazione aveva da sempre pianificato un altro blocco dedicato agli incantesimi, ma altre idee hanno continuato a passare avanti e la tematica degli incantesimi non è mai ritornata in auge. Andò così, fino al momento in cui decidemmo di realizzare un'espansione partendo dall'idea della mitologia greca; Brady Dommermuth ritenne che gli incantesimi avrebbero potuto avere un ruolo importante. E solo quattordici anni dopo creammo il secondo blocco dedicato agli incantesimi.

1) Una meccanica che funziona al momento in cui viene pescata (15 anni)

Tempesta fu il mio primo progetto e la mia prima esperienza come design lead. Una delle idee fu una serie di carte con un effetto nel momento in cui venivano pescate. Per esempio, giochereste un istantaneo a costo 1R che infligge 4 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio se infliggesse anche 2 danni a voi quando la pescate? Fui affascinato dall'idea di abilità che si innescano alla pescata. Il problema era il fatto che un giocatore sapesse ciò che l'avversario aveva pescato. Facemmo esperimenti con molte idee bizzarre, come avere le carte con abilità innescate con un dorso diverso per poter essere riconosciute dall'avversario (prima che si usassero le bustine protettive). Cercammo di limitare gli effetti di modo che fossero solo positivi, in modo che la persona che pescasse queste carte fosse invitata a mostrarle appena pescate.

Nulla funzionò a dovere e, al suo posto, ci concentrammo su una meccanica diversa: potenziamento. L'idea di creare un effetto al momento della pescata continuò però a venire fuori negli anni. Sembrava essere il tipo di meccanica che un nuovo progettista tirava fuori e cercava di far funzionare in qualche modo. Poi, durante la progettazione di Ritorno di Avacyn, una meccanica (chiamata "proibito") venne esclusa dall'espansione nel momento tra la progettazione e lo sviluppo, per motivi di sviluppo. Brian Tinsman, lead designer dell'espansione, suggerì una meccanica con un effetto al momento della pescata. Lo misi a conoscenza dei risultati dei tanti anni di tentativi, ma Brian non si fece influenzare.

Brian non accettò un no come risposta e trovò un modo per farla funzionare. Invece di allontanarsi, Brian si fece più audace. L'effetto alla pescata sarebbe stato ottenuto solo se l'avessimo voluto. Invece di dire perché non potesse essere ottenuto, Brian volle che determinassimo come ottenerlo. E ci riuscì. Quella meccanica venne infine chiamata miracolo.

Gli 8 Design Lead più produttivi (Fino al blocco I Khan di Tarkir)

In tutti questi anni abbiamo progettato molte espansioni di Magic. Queste sono le sette persone e i team che ne hanno progettate di più.

7) (a pari merito) I playtester della East Coast (tutto il team aveva il ruolo di design lead): Skaff Elias, Jim Lin, Chris Page e Dave Petty, 4: Antiquities, Fallen Empires, Era Glaciale, Alleanze

7) (a pari merito) Mark Gottlieb, 4 : Cicatrici di Mirrodin, Irruzione, Commander (edizione 2013), "Louie"

6) Aaron Forsythe, 6 : Discordia, Lorwyn, Rinascita di Alara, Magic 2010, Magic 2011, Magic 2015

5) Ken Nagle, 7 : Worldwake, Archenemy, Nuova Phyrexia, Commander (edizione 2011), Ritorno a Ravnica, Figli degli Dei, Riforgiare il destino

4) Brian Tinsman, 8 : Sentenza, Flagello, Campioni of Kamigawa, Liberatori di Kamigawa, Spirale Temporale, Planechase (edizione 2012), Ascesa degli Eldrazi, Ritorno di Avacyn

3) Bill Rose, 10 : Mirage, Visioni, Portal, Portal Second Age, Invasione, Darksteel, Ondata Glaciale, Caos Dimensionale, Frammenti di Alara, Conflux

2) Mike Elliott, 12 : Fortezza, Esodo, Saga di Urza, Eredità di Urza, Maschere di Mercadia, Nemesis, Quinta Edizione, Congiunzione, Assalto, Legioni, Traditori di Kamigawa, Patto delle Gilde

1) Mark Rosewater, 18 : Tempesta, Unglued, Destino di Urza, Odissea, Mirrodin, Quinta Alba, Unhinged, Ravnica, Visione Futura, Landa Tenebrosa, Vespro, Zendikar, Cicatrici di Mirrodin, Innistrad, Ascesa Oscura, Irruzione, Theros, I Khan di Tarkir

Le 8 carte che i giocatori mi hanno chiesto di firmare di più

Contando le carte che firmo durante gli eventi a cui partecipo e quelle che ricevo per posta al lavoro (sempre con una busta compilata e affrancata), il numero è davvero molto alto. Queste sono quelle che mi viene chiesto più spesso di firmare.

8) Vari Jace

Ai giocatori piace avere la mia firma sui loro Planeswalkers e Jace è il più richiesto.

7) Domina Mente

Spesso mi chiedono quale sia la mia carta progettata preferita e la mia risposta è tra due carte. Questa è una di quelle, quindi i giocatori mi chiedono di firmarla.

6) Stagione del Raddoppio

E questa è l'altra. Di solito firmo la Stagione del Raddoppio due volte.

5) Altri "Maro" (Multani, Molimo, Adamaro, Soramaro, ecc.)

Contando alcuni Maro leggendari e il ciclo di Liberatori di Kamigawa, mi viene chiesto spesso di firmare i vari Maro.

4) Terre base

Quando i giocatori non sanno cosa farmi firmare, questa sembra essere sempre la scelta. Penso che le terre base siano una buona scelta perché sono giocate in molti mazzi.

3) Puntura del Calabrone

La Puntura del Calabrone è una specie di simbolo delle carte "esterne alla struttura dei colori". Credo che per molti giocatori sia uno spasso farmi firmare la carta che mi piace di meno. Quando ne firmo una, scrivo spesso una frase dispregiativa.

2) Look At Me, I'm the DCI

Questa carta è in seconda posizione perché io sono l'artista (se prendiamo il significato molto generico della parola). Ogni volta che ne firmo una, disegno gli occhi sul personaggio bendato.

1) Maro

Il nome di questa carta è dedicato a me (sono le prime due lettere del mio nome e le prime due lettere del mio cognome, se non l'avete mai notato). Ogni volta che firmo un Maro, faccio un disegno sul volto. Ci sono molti disegni che mi piace fare sul volto del Maro, quindi esistono molte varianti.

Le mie 8 carte preferite (esclusa Maro) il cui nome è dedicato ai progettisti

È abbastanza noto che Maro sia stata dedicata a me, ma non sono l'unico progettista al quale è stato dedicato il nome di una carta di Magic. Le seguenti sono le mie 8 carte preferite. Notate che queste sono le carte che noi chiamiamo "carte dei narcisisti" (in riferimento alle persone che creano il gioco). Non le realizziamo più ora, quindi tutti gli esempi che seguono provengono dai primi anni di Magic.

8) Tomo di Jayemdae (Alpha)

La prima volta che Richard venne in Wizards of the Coast a proporre un prodotto, non si trattava di Magic, ma di Roborally. Peter Adkison, co-fondatore della società e primo amministratore, disse che la società era troppo piccola per realizzare un gioco come Roborally. Ciò che avrebbero potuto produrre sarebbe stato un piccolo gioco di carte tascabile. Questa richiesta portò Richard a creare Magic. La persona che accompagnò Richard a quel primo incontro fu J. Michael Davis, che diventò successivamente uno dei primi direttori di Ricerca e Sviluppo. Richard dedicò a lui il nome di una carta del set Alpha: J.M.D. Tome (che è la pronuncia in inglese della carta).

7) Tomo di Jalum (Antiquities) e Jalum Grifter (Unglued)

Il Tomo di Jayemdae diede inizio alla tendenza di nominare i Tomi in onore dei progettisti di Magic. Il Tomo di Jalum o J.L.M. fu dedicato a Joel L. Mick, uno dei progettisti di Antiquities, Mirage e Visioni. Joel ebbe il ruolo di head designer e successivamente di senior brand manager di Magic.

6) Tomo di Emmessi (Tempesta)

Il Tomo di Emmessi o M.S.E. è stato dedicato a Michael S. Elliott. Come potete vedere sopra, Mike si è occupato di più espansioni di Magic di chiunque altro sul pianeta, escludendo solo me. Nella realizzazione di Tempesta, dedicai a lui il nome di questa carta come tributo.

5) Joven (Origini), Furetti di Joven e Utensili di Joven (Origini)