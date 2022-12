Questo è un articolo della serie Topical Blend. Vi spiego come funziona: prendo argomenti di Magic e non di Magic e chiedo al pubblico di votare (questa volta il voto è stato realizzato sul mio Twitter). Poi prendo l'argomento vincente di Magic e l'argomento vincente non di Magic e li metto insieme nello stesso articolo.

Nel primo articolo della serie Topical Blend, dal titolo "Errare è umano", ho messo insieme "I 10 principali errori di progettazione" con "Le ragazze". Il risultato è uno dei miei articoli preferiti di tutti i tempi.

Nel secondo articolo della serie Topical Blend, che non ha avuto alcun titolo, ho messo insieme "I vantaggi e le controindicazioni dell'aggiunta di un sesto colore" e "Mark Rosewater ammette di essere un pazzo scatenato". Il secondo argomento riguardava uno scherzo pubblicato su un sito umoristico di Magic che esisteva tanto tempo fa. L'aspetto dell'articolo è stato modificato per essere simile a quel sito e ha avuto una struttura di una risposta alla mia "rubrica" su Magic. Il fatto che l'articolo sia stato una serie di risposte all'articolo ha confuso molti lettori. Inoltre, molte delle battute erano una mia parodia del sito e l'articolo non è della stessa qualità degli altri. Se volete, potete leggerlo qui.

Nel terzo articolo della serie Topical Blend, chiamato "Sessioni", ho messo insieme "Le dieci più belle creature mai progettate" con "Dungeons & Dragons".

Nel quarto Topical Blend, che non ha avuto alcun titolo, gli argomenti sono stati "La migliore carta progettata di ogni espansione" e "Magic" (nella sua versione di prestidigitazione e giochi di prestigio).

In questo quinto articolo della serie Topical Blend, ho ricevuto le proposte di argomenti via Twitter e ho messo insieme sedici argomenti di Magic e non. Poi ho utilizzato il sistema di votazioni di Twitter per ottenere i vincitori. Questa è stata la griglia degli accoppiamenti di ogni categoria:

Argomenti di Magic

Quarterfinals (1) Le meccaniche non pubblicate, (8) La progettazione delle meccaniche parassita (4) Il gergo del team di Ricerca e Sviluppo (5) La progettazione dei Planeswalker, (2) La progettazione del draft (7) La progettazione delle carte ad elevato costo di mana, (3) Le dinamiche di gruppo (6) La ricerca delle nuove meccaniche, Semifinals (1) Le meccaniche non pubblicate, (4) La progettazione dei Planeswalker (2) La progettazione delle carte ad elevato costo di mana (3) La ricerca delle nuove meccaniche, Finals (1) Le meccaniche non pubblicate, (3) La ricerca delle nuove meccaniche

Argomenti non di Magic

Quarterfinals (1) Le T-Shirt (8) Gli ex colleghi di lavoro, (4) La fantascienza, (5) Dolcetti (2) Il cibo (7) Le leggende metropolitane, (3) La commedia, (6) Gli aeroporti Semifinals (1) Gli ex colleghi di lavoro (4) La fantascienza (2) Le leggende metropolitane (3) La commedia

Finale La fantascienza Le leggende metropolitane

Alla fine, gli argomenti vincitori sono stati "Le meccaniche non pubblicate" per Magic e "Le leggende metropolitane" per non Magic.

Una veloce precisazione prima di iniziare: le prossime due settimane sono dedicate al Meglio di DailyMTG nel 2015 e gli scrittori si concedono una piccola vacanza. Io sceglierò i miei due articoli preferiti dell'anno. Ci rivedremo tra tre settimane, con le anteprime di Giuramento dei Guardiani.

Diamo ora un'occhiata a Le meccaniche non pubblicate e Le leggende metropolitane.

