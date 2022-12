Stesso gioco. Stessa collezione. Nuova piattaforma.

Siamo felici di annunciare che, in collaborazione con Epic Games Store, MTG Arena sarà presto disponibile su macOS.

Quanto presto? Questa settimana.

A partire dal 25 giugno 2020, i giocatori potranno scaricare MTG Arena su macOS da Epic Games Store. Analogamente al nostro client per Windows, la versione per macOS vanterà il supporto completo multipiattaforma, che coprirà anche l’imminente uscita del Set Base 2021. I nuovi giocatori, così come quelli attuali, troveranno su macOS le stesse carte e gli stessi formati, eventi, code di gioco e funzionalità della versione per Windows.

Se hai già giocato a MTG Arena, potrai accedere al gioco usando le informazioni e le credenziali del tuo account Wizards: troverai tutta la tua collezione attuale, inclusi carte, bustine, oro e gemme. Per scaricare il client per macOS è invece necessario un account Epic Games Store.

Siamo davvero felici di poter finalmente annunciare la data d’uscita della versione per macOS, e stiamo lavorando per portare MTG Arena anche su altre piattaforme entro la fine dell’anno.

Requisiti minimi per macOS

Sistema operativo: macOS X/10 (Intel 64-bit).

Processore: Intel Core i5.

Memoria: 4 GB.

Grafica: 1024 MB VRAM.

Risoluzione minima: 1280 x 720.

DOMANDE E RISPOSTE

Perché Epic Games Store?

In breve, era il modo più veloce per fornire ai nostri giocatori un client completo e nativo macOS. Abbiamo già collaborato in passato con Epic Games Store, e il loro supporto al nostro client per macOS è servito a garantire, in tempi rapidi, che l’esperienza di gioco fosse identica a quella su Windows.

Quando sarà disponibile il client per macOS?

Il client per macOS verrà reso disponibile con l’aggiornamento di giugno, attualmente in programma questo giovedì. Tieni d’occhio la nostra pagina sullo stato per scoprire gli ultimi aggiornamenti sui tempi di manutenzione!

Wizards ha in programma di supportare anche un client autonomo per macOS?

Al momento no.

C’è qualche differenza tra giocare su macOS e giocare su Windows?

Ci saranno delle piccole differenze tra macOS e Windows dovute al fatto che si tratta di due client diversi, sviluppati per due piattaforme differenti (ad esempio l’uso del tasto Cmd anziché Ctrl nelle scelte rapide).

Per il resto, il nostro obiettivo è quello di offrire la stessa esperienza di gioco indipendentemente dalla piattaforma. Ricorda però che alcune impostazioni di gioco, come l’avatar e gli animali da compagnia, vengono salvate in locale e non sui nostri server, perciò potresti dover aggiornare alcune preferenze!

Finora ho giocato su Windows. Posso continuare a giocare su macOS?

Certamente! Le tue credenziali e il tuo account Wizards esistenti funzioneranno su entrambe le piattaforme.

Ho riscontrato un errore! Cosa devo fare?

Buona domanda! Essendo una nuova piattaforma, esistono alcuni problemi noti che si verificano solo su macOS. Nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli errori grafici, ma abbiamo deciso di pubblicare comunque la build perché sappiamo che i nostri giocatori la aspettano da tempo.

Le code di gioco supportano piattaforme diverse?

Sì! Potrai giocare con i tuoi amici e avversari indipendentemente dalla piattaforma. Al momento sono supportati macOS e Windows, ai quali puntiamo ad aggiungere i dispositivi mobili nel corso dell’anno.

Come funzionano gli acquisti all’interno del gioco?

In maniera identica rispetto al nostro client per Windows. Le transazioni monetarie seguiranno la stessa procedura e verranno completate nello stesso modo in entrambi i client.

A chi posso rivolgermi per ottenere assistenza?

In caso di problemi relativi al download, all’installazione e all’avvio del client per macOS tramite Epic Games Store, puoi contattare il loro servizio di assistenza.

Per qualsiasi altro problema, rivolgiti pure a noi!