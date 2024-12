Wizards of the Coast

Pioneer Masters comprende carte provenienti dalla storia del formato Pioneer, da quelle inedite per MTG Arena e le classiche ristampe a quelle che mostrano le nuovissime illustrazioni di Magic, introducendole in MTG Arena e portando così il formato Explorer allo stesso livello competitivo di Pioneer.

Il negozio di MTG Arena offrirà le buste negozio di Pioneer Masters (carte singole e bundle da 3, 6, 10, 45 e 90 buste con Tomba di Yawgmoth come carta bonus per i pacchetti da 45 e 90 buste) e le buste mitiche (carte singole e un bundle da 10 buste). I progressi con le buste dorate continueranno con le buste Pioneer Masters fino all’uscita di Aetherdrift, l’11 febbraio 2025.

Pioneer Masters ripropone dei grandi classici che porteranno un po’ di nostalgia, e per gli appassionati di Limited Magic, reintrodurremo anche i fogli bonus di carte a rotazione per MTG Arena in esclusiva per gli eventi Limited, come quelli visti in Ombre su Innistrad Remastered a marzo 2023. Pioneer Masters include tre fogli bonus di carte a rotazione, ognuno dei quali comparirà negli eventi per un periodo di due settimane.

Liste dei fogli bonus di carte e programmazione

Ogni foglio avrà un tema che verrà utilizzato per due settimane secondo il programma seguente:

(L’inizio e la fine di ogni periodo avviene alle 8:00 PT/16:00 UTC.)

Planeswalker: dal 10 al 24 dicembre

Magie: dal 24 dicembre al 7 gennaio

Devozione: dal 7 al 21 gennaio

Questo programma vale per tutti gli eventi Sealed e Draft di Pioneer Masters, incluso l’Arena Open dell’11 e 12 gennaio che userà il foglio bonus Devozione. L’unica eccezione a questa regola sarà l’evento Midweek Magic Phantom Sealed dal 7 al 9 gennaio che includerà due buste da ognuno dei fogli bonus.

Gli eventi Sealed, Traditional Sealed, Draft di Premier e Traditional Draft non riprenderanno nel periodo compreso tra le versioni a tema. Ciò significa che a questi eventi potrebbero partecipare giocatori che hanno aperto sealed o che hanno draftato i mazzi nel corso di versioni a tema passate diverse (parte del divertimento digitale sta nel fare qualcosa di originale).

La descrizione degli eventi Limited ti indicherà quale foglio bonus di Pioneer Masters viene utilizzato. Se vuoi draftare un nuovo tema nella sua giornata iniziale, controlla la descrizione della pagina dell’evento per accertarti che utilizzi la versione che intendi giocare.

Buste di Pioneer Masters

Ogni busta negozio di Pioneer Masters includerà quanto segue:

8 carte di Pioneer Masters 4 carte comuni dall’espansione principale 2 carte non comuni dall’espansione principale 1 carta rara o rara mitica dell’espansione principale Una rara può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:5. 1 carta da qualsiasi foglio bonus Una comune o non comune può essere una rara con una proporzione di circa 1:10. Una rara può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:3.



Ogni busta Limited di Pioneer Masters includerà quanto segue:

15 carte di Pioneer Masters 8 carte comuni dall’espansione principale 3 carte non comuni dall’espansione principale 1 carta rara o rara mitica dell’espansione principale Una rara può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:5. 1 slot vario dall’espansione principale In questo slot, c’è una maggiore probabilità di trovare carte non comuni anziché comuni, con una proporzione di circa 4:1. Una non comune può essere una rara con una proporzione di circa 1:5. Una rara può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:4. 1 carta dal foglio bonus programmato (consulta il programma sopra) In questo slot, c’è una maggiore probabilità di trovare carte non comuni anziché comuni, con una proporzione di circa 5:4. Per i fogli bonus Planeswalker e Devozione: Una comune o non comune può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:10. Non ci sono rare in questi fogli bonus. Per il foglio bonus Magie: Una comune o non comune può essere una rara con una proporzione di circa 1:10. Una rara può essere una rara mitica con una proporzione di circa 1:5. 1 terra Cancello della Gilda



Ricorda che le buste negozio di Pioneer Masters non seguono il programma degli eventi con i fogli bonus riportato sopra. Nelle buste negozio può apparire una qualsiasi carta proveniente da uno dei tre fogli bonus, indipendentemente da quando sono state acquistate, aperte o a quale tema appartengono!

Le carte jolly non possono sostituire una carta del foglio bonus, ma solo le carte dell’espansione principale di Pioneer Masters. La protezione duplicati si applica alle rare e alle rare mitiche, distintamente in base alla rarità e fra le carte Pioneer Masters e le carte dell’espansione principale di Pioneer Masters.

Rarità e legalità del formato

Alcune carte di Pioneer Masters sono state riclassificate in termini di rarità rispetto alle loro versioni originali per favorire il collezionismo e il gioco Limited. Sono molte le carte che, per la prima volta in Pioneer Masters, appaiono come comuni, perciò vogliamo spiegare meglio come questo influisce sulla loro legalità nei formati come Pauper.

La rarità delle carte su MTG Arena si applica soltanto ai formati di MTG Arena, perciò le carte comuni di Pioneer Masters saranno legali in Pauper Constructed su MTG Arena, ma non lo saranno nella versione da tavolo e nel formato Pauper di Magic Online .

94240_PIO: Eroe di Iroas

Ad esempio, l’Eroe di Iroas appare per la prima volta nell’espansione come carta comune. L’Eroe di Iroas sarà legale nel formato Pauper Constructed di MTG Arena ma non nel formato ufficiale di Pauper.

Lista completa delle carte di Pioneer Masters

Dai un’occhiata alla Galleria Immagini delle Carte di Pioneer Masters per vedere tutte le carte dell’espansione. Utilizza il filtro delle carte per visualizzare quelle dell’espansione principale e quelle incluse nei fogli bonus. Queste carte possono apparire nelle buste negozio, le quali non sono soggette al programma dei fogli bonus riportato sopra.

Tutte le carte di Pioneer Masters potranno essere create riscattando carte jolly e saranno disponibili nelle buste come descritto sopra, successivamente all’uscita su MTG Arena il 10 dicembre 2024!

Acquista i bundle di buste negozio di Pioneer Masters nel negozio di MTG Arena e gioca subito agli eventi di Pioneer Masters!