L’eclissi di Lorwyn | Serata di draft

DRAFTA
Inizia con tre buste. Apri la prima busta, prendi due carte due carte e passala. Ripeti con le carte e buste rimanenti.
Tuffati in un draft veloce e dinamico, ideale per casa o per aggiungere un pizzico di varietà alla serata di gioco. Porta L’eclissi di Lorwyn a casa e gioca con gli amici!
Inizia con tre buste. Apri la prima busta, prendi due carte due carte e passala. Ripeti con le carte e buste rimanenti.
Costruisci un mazzo da 40 carte con le carte che hai scelto draftando, e aggiungi un numero a piacere di terre base (consigliamo 17).
Fai gli abbinamenti e gioca: i vincitori si affrontano per divertirsi e ottenere il Collector Booster incluso!
È una serata draft in scatola! Serata di draft è il kit completo per organizzare un draft predi due per quattro giocatori. Prendi due incoraggia un draft veloce e dinamico, ideale per casa o per aggiungere un pizzico di varietà alla serata di gioco! Premia il vincitore con il Collector Booster di L’eclissi di Lorwyn (o tienilo per te, non giudicheremo).
Contenuto del prodotto in evidenza
Lorwyn ritorna, non come era una volta, ma come un mondo diviso in due. Da un lato Lorwyn, terra dell’eterna luce. Dall’altro, la notte eterna della Landa Tenebrosa. Esplora questo duplice piano pieno di creature incantevoli e abbraccia i poteri dell’ordine e del caos.