L’eclissi di Lorwyn | Serata di draft

TI PRESENTIAMO SERATA DI DRAFT

Tuffati in un draft veloce e dinamico, ideale per casa o per aggiungere un pizzico di varietà alla serata di gioco. Porta L’eclissi di Lorwyn a casa e gioca con gli amici!

UNA SERATA DI DRAFT IN UNA SCATOLA

Dai un’occhiata al nuovo formato draft prendi due, pensato per quattro giocatori. Draftare con gli amici è appena diventato ancora più facile!

COME GIOCARE LA SERATA DI DRAFT

Basta essere in compagnia di tre amici per vivere l’azione divertente e frenetica della Serata di draft.

DRAFTA

Inizia con tre buste. Apri la prima busta, prendi due carte due carte e passala. Ripeti con le carte e buste rimanenti.

COSTRUISCI

Costruisci un mazzo da 40 carte con le carte che hai scelto draftando, e aggiungi un numero a piacere di terre base (consigliamo 17).

GIOCA

Fai gli abbinamenti e gioca: i vincitori si affrontano per divertirsi e ottenere il Collector Booster incluso!

Eclissi di Lorwyn

Serata di draft

È una serata draft in scatola! Serata di draft è il kit completo per organizzare un draft predi due per quattro giocatori. Prendi due incoraggia un draft veloce e dinamico, ideale per casa o per aggiungere un pizzico di varietà alla serata di gioco! Premia il vincitore con il Collector Booster di L’eclissi di Lorwyn (o tienilo per te, non giudicheremo).
Contenuto del prodotto in evidenza

  • 12 buste di gioco
  • 1 Collector Booster
  • 90 terre base di Eclissi di Lorwyn
RITORNO ALLA TERRA DI LUCI E OMBRE

Lorwyn ritorna, non come era una volta, ma come un mondo diviso in due. Da un lato Lorwyn, terra dell’eterna luce. Dall’altro, la notte eterna della Landa Tenebrosa. Esplora questo duplice piano pieno di creature incantevoli e abbraccia i poteri dell’ordine e del caos.

Esplora ancora

