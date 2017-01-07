『霊気紛争』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
浮遊化改造
飛空士の提督
霊気査閲者
霊気晶の鉱夫
急降下飛空士
路地への回避
大胆な潜入者
砦の執行官
結束への呼びかけ
光に目が眩む
領事府の弾圧
罪の自覚
精緻会の改革派
暁羽の鷲
銛撃ちの名手
稼働停止
巧みな放逐
極上の大天使
守護フェリダー
ギラプールのミサゴ
修復専門家
生真面目な補充兵
上級建設官、スラム
スラムの巧技
飛行機械による拘束
青
霊気急襲者
霊気海嘯の鯨
遵法長、バラル
バラルの巧技
砦の発明者
不許可
分散の技師
効率的構築
内陸のドレイク
凍り付け
幻術師の謀
置き去り
機械化製法
金属の叱責
否認
速製職人のスパイ
解析調査
回収ヤドカリ
守られた霊気泥棒
難破船ウツボ
航空船の略取者
身柄拘束
戦利品の魔道士
発明品の唸り
風友会の強襲者
黒
霊気毒殺者
路地の絞殺者
橋上の戦い
残酷な決断
果敢な爆破
強気な回収者
致命的な一押し
湿原の運び屋
鋳造所のスズメバチ
第四橋をうろつく者
才気ある霊基体
光袖会の収集者
ゴンティの策謀
艱苦の伝令
鉄覆いの革命家
真夜中の随員
夜市の飛空士
危険な窮地
改革派の逃亡
智恵ある帰還
秘密の回収
枉惑な調達者
復讐に燃えた反逆者
不死の援護者、ヤヘンニ
ヤヘンニの巧技
赤
霊気追跡者
チャンドラの革命
破壊的細工
エンブロールの歯車砕き
怒れる巨人
無秩序街の主
最前線の反逆者
グレムリンの侵入
飲み込む炎
不屈の独創力
暴力の激励
航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ
カーリ・ゼヴの巧技
ラスヌーの帆背びれ
稲妻駆け
ピアの革命
正確な一撃
速製職人の反逆者
貪欲な侵入者
無謀なレーサー
グレムリン解放
屑鉄会の勇者
ショック
攻城化改造
搾取工区の喧嘩屋
世話
緑
霊気運用者
霊気流の豹
霊気風浴び
僧帽地帯からの援軍
僧帽地帯のドルイド
緑地帯の暴れ者
緑輪地区の解放者
英雄的介入
隠れた薬草医
高峰の注入
造命物の目覚め
造命物騎兵
造命師の贈り物
襲拳会の革命家
巨怪の猛攻
ナーナムの改革派
自然廃退
ピーマの霊気予見者
捕食
起伏鱗の大牙獣
ピーマの改革派、リシュカー
リシュカーの巧技
たかり猫猿
絹織りの精鋭
枷はずれな成長
多色
不撓のアジャニ
闇の暗示
秘密の備蓄品
異端の飛行機械職人
アジャニの誓い
辺境地の猪
改革派の結集者
改革派の車輪職人
ならず者の精製屋
尖塔の巡回員
策謀家テゼレット
テゼレットの手法
速接会の技師
巻きつき蛇
アーティファクト
神盾自動機械
霊気圏の収集艇
増強自動機械
バリケード破り
歯車組立工
領事府の弩級艦
領事府の砲塔
弾圧する構築物
無謀者の競走車
金線這行機
鋳造所の組立工
ゴンティの霊気心臓
キランの真意号
ギラプールの希望
発火器具
検査器具
獰猛器具
改良器具
悪意器具
鼓舞する彫像
鉄装破壊車
造命師の動物記
商人の荷運び
金属ミミック
移動駐屯所
夜市の護衛
羽ばたき飛行機械
鎮定工作機
パラドックス装置
平和歩きの巨像
次元橋
拳闘構築物
改革派の地図
歩行貯蔵器
屑鉄さらい
霊気装置の設計図
財宝の守り手
万能溶剤
暴走急行
新緑自動機械
歩行バリスタ
警戒自動機械
溶接自動機械
土地
産業の塔