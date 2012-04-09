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æ „å…‰ã®ç›®è¦šã‚ã®å¤©ä½¿
栄光の目覚めの天使
 
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歓喜の天使
 
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天使の慈悲
 
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天使の壁
 
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大天使
 
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希望の天使アヴァシン
 
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払拭の一撃
 
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建築家の祝福
 
å¥‰ä»•ã¸ã®ã„ã–ãªã„
奉仕へのいざない
 
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聖戦士の進軍
 
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大聖堂の聖別者
 
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雲隠れ
 
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指揮官の威厳
 
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呪い破り
 
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牙抜き
 
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死の超克
 
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敬虔な司祭
 
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神聖なる反撃
 
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解放の天使
 
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天使への願い
 
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遠沼の探検者
 
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黄金夜の指揮官
 
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黄金夜の救い手
 
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戦争の伝令
 
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聖なる司法高官
 
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信じ抜く心
 
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真夜中の決闘者
 
ãƒŸãƒƒãƒ‰ãƒ´ã‚¡ã‚¹ãƒˆã®å®ˆè­·è€…
ミッドヴァストの守護者
 
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月明かりの霊
 
ãƒ ãƒ¼ã‚¢ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ã®å¯©å•å®˜
ムーアランドの審問官
 
è¿‘é‡Žã®å·¡ç¤¼è€…
近野の巡礼者
 
ä¿®å¾©ã®å¤©ä½¿
修復の天使
 
ã‚¬ãƒ´ã‚©ãƒ‹ãƒ¼ã®é¨Žæ‰‹
ガヴォニーの騎手
 
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正義の一撃
 
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暁の熾天使
 
éŠ€åˆƒã®è–é¨Žå£«
銀刃の聖騎士
 
å¹½ä½“ã®é–€è­·è¡›
幽体の門護衛
 
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終末
 
ã‚¹ãƒ¬ã‚¤ãƒ™ãƒ³ã®å‹‡è€…
スレイベンの勇者
 
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州民の声
 
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盲信の一撃
 
éŒ¬é‡‘è¡“å¸«ã®å¼Ÿå­
錬金術師の弟子
 
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材料集め
 
ç§˜å„€ã®æ‰“ã¡åˆã„
秘儀の打ち合い
 
éœ§ã®æµ·ã®èˆ¹é•·
霧の海の船長
 
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悪寒
 
ç‹™ã„æ¾„ã¾ã—ã®èˆªæµ·å£«
狙い澄ましの航海士
 
å£Šæ»…çš„å¤§æ½®
壊滅的大潮
 
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戦慄水
 
ã‚¨ãƒ«ã‚´ãƒ¼ãƒ‰ã®ç›¾ã®ä»²é–“
エルゴードの盾の仲間
 
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順風
 
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枷霊
 
ä¸€çž¬ã®æ•£æ¼«
一瞬の散漫
 
é›»ä½å¼éŒ¬é‡‘è¡“å¸«
電位式錬金術師
 
éœŠå¥ªã„
霊奪い
 
å¹½ä½“åŒ–
幽体化
 
å¹½éœŠã®ã‚†ã‚‰ã‚ã
幽霊のゆらめき
 
å¹½éœŠã®æŽ¥è§¦
幽霊の接触
 
ã‚°ãƒªãƒ•ã®å…ˆå…µ
グリフの先兵
 
ãƒ˜ã‚¤ãƒ´ãƒ³ã‚°ãƒ«ã®ã‚¹ã‚«ãƒ¼ãƒ–
ヘイヴングルのスカーブ
 
ç„¡é™åå°„
無限反射
 
è™šç©ºã¸ã®çªå…¥
虚空への突入
 
æŽ›ã‘é‡‘æŽ¢ã—
掛け金探し
 
å­¤ç‹¬ãªäº¡éœŠ
孤独な亡霊
 
æœˆã®ç¥žç§˜å®¶
月の神秘家
 
å¤§è¡†ã¸ã®å‘¼ã³ã‹ã‘
大衆への呼びかけ
 
éœ§é´‰
霧鴉
 
éœ§è™šã‚ã®ã‚°ãƒªãƒ•ã‚£ãƒ³
霧虚ろのグリフィン
 
ãƒãƒ•ã‚¡ãƒªã‚¢ã®å¯†è¼¸äºº
ネファリアの密輸人
 
çŸ¥æµæ¯”ã¹
知恵比べ
 
ç¾å®Ÿã‹ã‚‰ã®å‰¥é›¢
現実からの剥離
 
è…å† ã®ã‚°ãƒ¼ãƒ«
腐冠のグール
 
å±‘è‚Œã®ãƒ‰ãƒ¬ã‚¤ã‚¯
屑肌のドレイク
 
å½“ã¦æŽ¨é‡
当て推量
 
å¹½ä½“ã®ç‰¢ç„
幽体の牢獄
 
é­‚é‹ã³
魂運び
 
åŽ³æ ¼ãªå°Žå¸«
厳格な導師
 
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盗品
 
æœˆã®è³¢è€…ã‚¿ãƒŸãƒ¨ã‚¦
月の賢者タミヨウ
 
äºŒäººçµ„ã®è¦‹å¼µã‚Šç•ª
二人組の見張り番
 
æ™‚é–“ã®ç†Ÿé”
時間の熟達
 
æ¶ˆãˆåŽ»ã‚Š
消え去り
 
ç¿¼ä½œã‚Š
翼作り
 
è„³é£Ÿé¡˜æœ›
脳食願望
 
è¡€ã®ã‚„ã‚Šã¨ã‚Š
血のやりとり
 
è¡€ã®èŠ¸è¡“å®¶
血の芸術家
 
æµè¡€ã®é‘‘å®šäºº
流血の鑑定人
 
éª¨ã®ç²‰ç •
骨の粉砕
 
ã‚°ãƒ¼ãƒ«ã®è§£ä½“äºº
グールの解体人
 
æ­»ä½“ã®äº¤æ˜“å•†äºº
死体の交易商人
 
å¢“æ‰€ã‚’æ­©ãã‚‚ã®
墓所を歩くもの
 
é—‡ã®è©ç§°è€…
闇の詐称者
 
æ­»ã®é¢¨
死の風
 
æ‚ªé­”ã®é¡•ç¾
悪魔の顕現
 
æ‚ªé­”ã®ç›£ç£å®˜
悪魔の監督官
 
ç°å£ã®æ‚ªé­”çŽ‹
灰口の悪魔王
 
ç‹‚æ°—å •ã¡
狂気堕ち
 
æˆ¦æ…„ã®å¥´éš·å•†äºº
戦慄の奴隷商人
 
æ­»ä½“ã®é‹ã³å±‹
死体の運び屋
 
æœ¬è³ªã®åŽç©«
本質の収穫
 
å¸¸å¤œã®å½±
常夜の影
 
æ¥µä¸Šã®è¡€
極上の血
 
è…è‚‰åŒ–
腐肉化
 
é¬±å¤–ç§‘åŒ»
鬱外科医
 
å¢“ã®å…¥ã‚Œæ›¿ãˆ
墓の入れ替え
 
ã‚°ãƒªã‚»ãƒ«ãƒ–ãƒ©ãƒ³ãƒ‰
グリセルブランド
 
é­‚ã®åŽç©«è€…
魂の収穫者
 
äººæ®ºã—ã®éš éç”Ÿæ´»
人殺しの隠遁生活
 
äººé–“ã®è„†ã•
人間の脆さ
 
ç‹©ã‚Šç«‹ã¦ã‚‰ã‚ŒãŸã‚°ãƒ¼ãƒ«
狩り立てられたグール
 
æ®ºæˆ®ã®æ³¢
殺戮の波
 
ãƒžãƒ«ãƒ•ã‚§ãƒ«ãƒ‰ã®åŒå­
マルフェルドの双子
 
éª¨é«„ã‚³ã‚¦ãƒ¢ãƒª
骨髄コウモリ
 
ç²¾ç¥žçš„è‹¦æ‚¶
精神的苦悶
 
å±å™›ã¿
屍噛み
 
æ±šæŸ“ã•ã‚ŒãŸæ­»ä½“
汚染された死体
 
æ•é£Ÿè€…ã®è¨ˆç•¥
捕食者の計略
 
åé€†ã®æ‚ªé­”
反逆の悪魔
 
ç…§æ˜Žç¯ã®éœŠ
照明灯の霊
 
é­‚ç„ã®æ‚ªé¬¼
魂獄の悪鬼
 
å¥ˆè½ã«ä½ã¾ã†é¨™ã—å±‹
奈落に住まう騙し屋
 
æ®‹è™ã®å‹åˆ©
残虐の勝利
 
ã‚¢ãƒ³ãƒ‡ãƒƒãƒ‰ã®å‡¦åˆ‘äºº
アンデッドの処刑人
 
ä¸æµ„ã®å¥‘ç´„
不浄の契約
 
é€†é±—
逆鱗
 
å¤§ç¿¼ã®ãƒ‰ãƒ©ã‚´ãƒ³
大翼のドラゴン
 
æŽ²ã’ã‚‰ã‚ŒãŸè»æ——
掲げられた軍旗
 
æˆ¦ã„ã®è³›æ­Œ
戦いの賛歌
 
å¿Œã‚€ã¹ãè€…ã®ã‹ãŒã‚Šç«
忌むべき者のかがり火
 
ç«ç‚™ã‚Š
火炙り
 
å±é™ºãªè³­ã‘
危険な賭け
 
ç ´ç •
破砕
 
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二重詠唱
 
ãƒ•ã‚¡ãƒ«ã‚±ãƒ³ãƒ©ã‚¹ã®é§†é™¤å±‹
ファルケンラスの駆除屋
 
ç†±è¡€æ¼¢ã®è–æˆ¦å£«
熱血漢の聖戦士
 
å°æ‚ªé­”ã®ä¸€å›£
小悪魔の一団
 
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炎の装い
 
ãƒãƒ³ã‚¦ã‚£ã‚¢ãƒ¼ã®æ§å…µ
ハンウィアーの槍兵
 
ãƒ˜ã‚¤ãƒ´ãƒ³ã‚°ãƒ«ã®å¸è¡€é¬¼
ヘイヴングルの吸血鬼
 
æµåŸŽã®ç¶™æ‰¿è€…
流城の継承者
 
ã‚°ãƒªã‚»ãƒ«ãƒ–ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ã®çŒŸçŠ¬
グリセルブランドの猟犬
 
ã‚±ãƒƒã‚·ã‚°ã®ä¸æº€åˆ†å­
ケッシグの不満分子
 
ã‚¯ãƒ«ãƒ¼ã‚¤ãƒ³ã®æ‰“æ’ƒè€…
クルーインの打撃者
 
ç¨²å¦»ã®ã‚„ã£ã‹ã„ã‚‚ã®
稲妻のやっかいもの
 
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稲妻の勇気
 
ç‹‚æ°—ã®é è¨€è€…
狂気の預言者
 
æ‚ªã ãã¿
悪だくみ
 
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害霊
 
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火柱
 
æ€’ã‚Œã‚‹ãƒãƒ«ã‚¿ãƒ¼ã‚¬ã‚¤ã‚¹ãƒˆ
怒れるポルターガイスト
 
é­‚ã®å†é›
魂の再鍛
 
æš´å‹•ã®é¦–è¬€è€…
暴動の首謀者
 
ç ´æ»…ã®å„€å¼
破滅の儀式
 
è¡€ã®ã»ã¨ã°ã—ã‚Š
血のほとばしり
 
ç…®ãˆãŸãŽã‚Šã®å°æ‚ªé­”
煮えたぎりの小悪魔
 
ã‚½ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ¯ãƒ«ãƒ‰ã®è‡ªè­¦å›£
ソンバーワルドの自警団
 
çŸ³å¤§å·¥
石大工
 
å±‹æ ¹è·äººã®åä¹±
屋根職人の反乱
 
ã„ã‹ã¥ã¡
いかづち
 
è½Ÿãæ€’ã‚Š
轟く怒り
 
æ‚ªé¬¼ã®è¡€çµ±ã€ãƒ†ã‚£ãƒœãƒ«ãƒˆ
悪鬼の血統、ティボルト
 
ä¸å’Œã®æš´å›
不和の暴君
 
ç•°å¸¸ãªä¿Šæ•æ€§
異常な俊敏性
 
è‹›ç«‹ãŸã—ã„å°æ‚ªé­”
苛立たしい小悪魔
 
è‡ªè­¦å›£ã®æ­£ç¾©
自警団の正義
 
å£«æ°—æº¢ã‚Œã‚‹å¾´é›†å…µ
士気溢れる徴集兵
 
è±Šã‹ãªæˆé•·
豊かな成長
 
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自然の祝福
 
å›½å¢ƒåœ°å¸¯ã®ãƒ¬ã‚¤ãƒ³ã‚¸ãƒ£ãƒ¼
国境地帯のレインジャー
 
æœ¨é™°ã®å°é“
木陰の小道
 
ãƒ©ãƒ ãƒ›ãƒ«ãƒˆã®å‹‡è€…
ラムホルトの勇者
 
å­”è¹„ã®ãƒ“ãƒ’ãƒ¢ã‚¹
孔蹄のビヒモス
 
æœ«è£”ã®é“
末裔の道
 
æˆ¦å¢“ã®éšå“¡
戦墓の随員
 
ãƒ‰ãƒ«ã‚¤ãƒ‰ã®ä½¿ã„é­”
ドルイドの使い魔
 
ãƒ‰ãƒ«ã‚¤ãƒ‰ã®ä¿ç®¡åº«
ドルイドの保管庫
 
èœ˜è››ã«ã‚ˆã‚‹æ‘‚é£Ÿ
蜘蛛による摂食
 
èŠ±å’²ãã‚‚ã¤ã‚Œæ¨¹
花咲くもつれ樹
 
éœŠã®ç½ å¸«
霊の罠師
 
é¬±å¾Œå®¶èœ˜è››
鬱後家蜘蛛
 
æŽ¥åœ°
接地
 
å ãˆéœŠ
吠え霊
 
é€£æºæ”»æ’ƒ
連携攻撃
 
å·£ç©´ã®æŽ¢æŸ»
巣穴の探査
 
è‡ªç„¶ãªæœ€æœŸ
自然な最期
 
ã‚¤ãƒ©ã‚¯ã‚µè±š
イラクサ豚
 
ãƒ™ãƒ©ãƒ‰ãƒ³ãƒŠã®è¡Œå•†äºº
ベラドンナの行商人
 
é“å£Šã—ãƒ¯ãƒ¼ãƒ 
道壊しワーム
 
åŽŸåˆã®ã†ã­ã‚Š
原初のうねり
 
èŒ¨ã®é›¨
茨の雨
 
ç‹©ã‚‰ã‚Œã‚‹è€…ã®é€†è¥²
狩られる者の逆襲
 
é˜²è­·ã®è¨€è‘‰
防護の言葉
 
å¤©ç©ºæ•ãˆ
天空捕え
 
ã‚½ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ¯ãƒ«ãƒ‰ã®è³¢è€…
ソンバーワルドの賢者
 
åŽç©«ã®é­‚
収穫の魂
 
æã‚‹ã¹ãå­˜åœ¨
恐るべき存在
 
æ£®æž—åœ°ã®å…ˆé”
森林地の先達
 
ç°çŒ›ã•ã®å‹åˆ©
獰猛さの勝利
 
ä¿¡é ¼åŽšãè…•åŠ›é­”é“å£«
信頼厚き腕力魔道士
 
ã‚¦ãƒ«ãƒ´ã‚§ãƒ³ãƒ¯ãƒ«ãƒ‰ã®è¶³è·¡è¿½ã„
ウルヴェンワルドの足跡追い
 
è²ªçˆª
貪爪
 
ã•ã¾ã‚ˆã†ç‹¼
さまよう狼
 
é‡Žç”Ÿã®æŠµæŠ—
野生の抵抗
 
çŒ›æ£®ã®éœŠ
猛森の霊
 
ã‚¦ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒ¼ã®å ±å¾©è€…
ウルフィーの報復者
 
ã‚¦ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒ¼ã®éŠ€å¿ƒ
ウルフィーの銀心
 
ã‚¤ãƒã‚¤ã®ç²¾
イチイの精
 
é›ªèŠ±çŸ³ã‚’çŽ‡ã„ã‚‹è€…ã€ãƒ–ãƒ«ãƒ¼ãƒŠ
雪花石を率いる者、ブルーナ
 
é»„é‡‘å¤œã®åˆƒã€ã‚®ã‚»ãƒ©
黄金夜の刃、ギセラ
 
é·ºç¾¤ã‚Œã®ã‚·ã‚¬ãƒ«ãƒ€
鷺群れのシガルダ
 
å¤©ä½¿ã®å¢³å¢“
天使の墳墓
 
å¤©ä½¿ã®æ­¦è£…
天使の武装
 
åˆƒã®ç¯­æ‰‹
刃の篭手
 
å¦–è¡“å¸«ã®è¡£è£…éƒ¨å±‹
妖術師の衣装部屋
 
ãƒ¤ãƒŠã‚®ã®ä¸˜ã®çµžé¦–å°
ヤナギの丘の絞首台
 
æ†‘ä¾ã•ã‚ŒãŸè­·è¡›
憑依された護衛
 
æœˆéŠ€ã®æ§
月銀の槍
 
ãƒŠãƒ¼ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒ‰ã®æ½°ã—å±‹
ナースタードの潰し屋
 
åˆ¥ä¸–ç•Œã®å¤§åœ°å›³
別世界の大地図
 
ã‚¢ãƒ´ã‚¡ã‚·ãƒ³ã®å·»ç‰©
アヴァシンの巻物
 
ã‚°ãƒªã‚»ãƒ«ãƒ–ãƒ©ãƒ³ãƒ‰ã®å·»ç‰©
グリセルブランドの巻物
 
æ‹·å•è€…ã®ä¸‰å‰çŸ›
拷問者の三叉矛
 
å…ˆå…µã®ç›¾
先兵の盾
 
çµ‚ã‚ã‚Šãªãä¼‘æ¯ã®å™¨
終わりなき休息の器
 
éŒ¬é‡‘è¡“å¸«ã®éš ã‚Œå®¶
錬金術師の隠れ家
 
é­‚ã®æ´žçªŸ
魂の洞窟
 
åƒ»åœ°ã®ç¯å°
僻地の灯台
 
ç†¾å¤©ä½¿ã®è–åŸŸ
熾天使の聖域
 
å‡¦åˆ‘è€…ã®è¦å¡ž
処刑者の要塞
 
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平地
 
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平地
 
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平地
 
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