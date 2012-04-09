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アヴァシンの帰還 カードギャラリー
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栄光の目覚めの天使
歓喜の天使
天使の慈悲
天使の壁
大天使
希望の天使アヴァシン
払拭の一撃
建築家の祝福
奉仕へのいざない
聖戦士の進軍
大聖堂の聖別者
雲隠れ
指揮官の威厳
呪い破り
牙抜き
死の超克
敬虔な司祭
神聖なる反撃
解放の天使
天使への願い
遠沼の探検者
黄金夜の指揮官
黄金夜の救い手
戦争の伝令
聖なる司法高官
信じ抜く心
真夜中の決闘者
ミッドヴァストの守護者
月明かりの霊
ムーアランドの審問官
近野の巡礼者
修復の天使
ガヴォニーの騎手
正義の一撃
暁の熾天使
銀刃の聖騎士
幽体の門護衛
終末
スレイベンの勇者
州民の声
盲信の一撃
錬金術師の弟子
材料集め
秘儀の打ち合い
霧の海の船長
悪寒
狙い澄ましの航海士
壊滅的大潮
戦慄水
エルゴードの盾の仲間
順風
枷霊
一瞬の散漫
電位式錬金術師
霊奪い
幽体化
幽霊のゆらめき
幽霊の接触
グリフの先兵
ヘイヴングルのスカーブ
無限反射
虚空への突入
掛け金探し
孤独な亡霊
月の神秘家
大衆への呼びかけ
霧鴉
霧虚ろのグリフィン
ネファリアの密輸人
知恵比べ
現実からの剥離
腐冠のグール
屑肌のドレイク
当て推量
幽体の牢獄
魂運び
厳格な導師
盗品
月の賢者タミヨウ
二人組の見張り番
時間の熟達
消え去り
翼作り
脳食願望
血のやりとり
血の芸術家
流血の鑑定人
骨の粉砕
グールの解体人
死体の交易商人
墓所を歩くもの
闇の詐称者
死の風
悪魔の顕現
悪魔の監督官
灰口の悪魔王
狂気堕ち
戦慄の奴隷商人
死体の運び屋
本質の収穫
常夜の影
極上の血
腐肉化
鬱外科医
墓の入れ替え
グリセルブランド
魂の収穫者
人殺しの隠遁生活
人間の脆さ
狩り立てられたグール
殺戮の波
マルフェルドの双子
骨髄コウモリ
精神的苦悶
屍噛み
汚染された死体
捕食者の計略
反逆の悪魔
照明灯の霊
魂獄の悪鬼
奈落に住まう騙し屋
残虐の勝利
アンデッドの処刑人
不浄の契約
逆鱗
大翼のドラゴン
掲げられた軍旗
戦いの賛歌
忌むべき者のかがり火
火炙り
危険な賭け
破砕
二重詠唱
ファルケンラスの駆除屋
熱血漢の聖戦士
小悪魔の一団
炎の装い
ハンウィアーの槍兵
ヘイヴングルの吸血鬼
流城の継承者
グリセルブランドの猟犬
ケッシグの不満分子
クルーインの打撃者
稲妻のやっかいもの
稲妻の勇気
狂気の預言者
悪だくみ
害霊
火柱
怒れるポルターガイスト
魂の再鍛
暴動の首謀者
破滅の儀式
血のほとばしり
煮えたぎりの小悪魔
ソンバーワルドの自警団
石大工
屋根職人の反乱
いかづち
轟く怒り
悪鬼の血統、ティボルト
不和の暴君
異常な俊敏性
苛立たしい小悪魔
自警団の正義
士気溢れる徴集兵
豊かな成長
自然の祝福
国境地帯のレインジャー
木陰の小道
ラムホルトの勇者
孔蹄のビヒモス
末裔の道
戦墓の随員
ドルイドの使い魔
ドルイドの保管庫
蜘蛛による摂食
花咲くもつれ樹
霊の罠師
鬱後家蜘蛛
接地
吠え霊
連携攻撃
巣穴の探査
自然な最期
イラクサ豚
ベラドンナの行商人
道壊しワーム
原初のうねり
茨の雨
狩られる者の逆襲
防護の言葉
天空捕え
ソンバーワルドの賢者
収穫の魂
恐るべき存在
森林地の先達
獰猛さの勝利
信頼厚き腕力魔道士
ウルヴェンワルドの足跡追い
貪爪
さまよう狼
野生の抵抗
猛森の霊
ウルフィーの報復者
ウルフィーの銀心
イチイの精
雪花石を率いる者、ブルーナ
黄金夜の刃、ギセラ
鷺群れのシガルダ
天使の墳墓
天使の武装
刃の篭手
妖術師の衣装部屋
ヤナギの丘の絞首台
憑依された護衛
月銀の槍
ナースタードの潰し屋
別世界の大地図
アヴァシンの巻物
グリセルブランドの巻物
拷問者の三叉矛
先兵の盾
終わりなき休息の器
錬金術師の隠れ家
魂の洞窟
僻地の灯台
熾天使の聖域
処刑者の要塞
平地
平地
平地
島
島
島
沼
沼
沼
山
山
山
森
森
森