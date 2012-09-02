| | | | | その他 | 全カード

é™ç©ã®å¤©ä½¿
静穏の天使
 
æ­¦å™¨åº«ã®è­·è¡›
武器庫の護衛
 
æ‹˜å¼•
拘引
 
å ±å¾©ã®çŸ¢
報復の矢
 
ã‚¢ã‚¾ãƒªã‚¦ã‚¹ã®æ‹˜å¼•è€…
アゾリウスの拘引者
 
ã‚¢ã‚¾ãƒªã‚¦ã‚¹ã®å¤§å¸æ³•å®˜
アゾリウスの大司法官
 
å¸‚å ´ã®ã‚¯ãƒ­ãƒ´ã‚¡ãƒ‰
市場のクロヴァド
 
å”ç´„ã®ãƒšã‚¬ã‚µã‚¹
協約のペガサス
 
å¤©ä¸Šã®éŽ§
天上の鎧
 
å¤©ç©ºã®ç›®
天空の目
 
å‰£è¡“ã®åæ‰‹
剣術の名手
 
å«ã³å›žã‚‹äº¡éœŠ
叫び回る亡霊
 
é¨Žå£«ã®å‹‡æ°—
騎士の勇気
 
æˆ’åŽ³ä»¤
戒厳令
 
çŸ¢æ¥ã®å·¨äºº
矢来の巨人
 
å¹½éœŠã®å°†è»
幽霊の将軍
 
ç®¡åŒºã®éšŠé•·
管区の隊長
 
å®‰ã‚‰ã‹ãªã‚‹çœ ã‚Š
安らかなる眠り
 
æ ¹ç”Ÿã¾ã‚Œã®é˜²è¡›
根生まれの防衛
 
å°éŽ–ä½œæˆ¦
封鎖作戦
 
ã‚»ãƒ¬ã‚ºãƒ‹ã‚¢ã®æ­©å“¨
セレズニアの歩哨
 
æ­Œé³¥ã®å£²ã‚Šæ‰‹
歌鳥の売り手
 
é­‚ã®ç¨ŽåŽ
魂の税収
 
å®‰å…¨ã®é ˜åŸŸ
安全の領域
 
å¤ªé™½å¡”ã®ã‚°ãƒªãƒ•ã‚£ãƒ³
太陽塔のグリフィン
 
ç´ æ—©ã„æ­£ç¾©
素早い正義
 
è¨“ç·´ã•ã‚ŒãŸã‚«ãƒ©ã‚«ãƒ«
訓練されたカラカル
 
ãƒˆãƒ­ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒ‹ã®è£ã
トロスターニの裁き
 
æ°´é¦¬
水馬
 
æš´çªé¢¨
暴突風
 
å–ã‚Šæ¶ˆã—
取り消し
 
æ…¢æ€§çš„ãªæ°´å®³
慢性的な水害
 
å¦–è¡“ã«ã‚ˆã‚‹é‡‘
妖術による金
 
éƒ½å¸‚å†…ã®æ€¥ä½¿
都市内の急使
 
ã‚µã‚¤ã‚¯ãƒ­ãƒ³ã®è£‚ã‘ç›®
サイクロンの裂け目
 
æ‰•æ‹­
払拭
 
é–€è¡›
門衛
 
åœ§ç¸®
圧縮
 
ãƒ•ã‚§ã‚¢ãƒªãƒ¼ã®é¨™ã—å±‹
フェアリーの騙し屋
 
æµ®éŠéšœå£
浮遊障壁
 
è¬¹æ…Žå‘½ä»¤
謹慎命令
 
éœŠæ„Ÿ
霊感
 
ã‚¤ã‚¹ãƒšãƒªã‚¢ã®ç©ºè¦‹å¼µã‚Š
イスペリアの空見張り
 
æ€è€ƒã‚’ç¯‰ãè€…ã€ã‚¸ã‚§ã‚¤ã‚¹
思考を築く者、ジェイス
 
ãƒŸã‚¸ã‚¦ãƒ ã®å¤–çš®
ミジウムの外皮
 
éº»ç—ºã®æŽŒæ¡
麻痺の掌握
 
å¿ƒç†ã®ã‚‰ã›ã‚“
心理のらせん
 
ãƒ«ãƒ¼ãƒ³ç¿¼
ルーン翼
 
å¸‚å†…æœæŸ»
市内捜査
 
æ‘©å¤©æ¥¼ã®æ•é£Ÿè€…
摩天楼の捕食者
 
é­‚èª“ã„ã®éœŠ
魂誓いの霊
 
é˜æ¥½ã®ã‚¹ãƒ•ã‚£ãƒ³ã‚¯ã‚¹
鐘楽のスフィンクス
 
ç§˜å¯†ã‚’ç›—ã‚€è€…
秘密を盗む者
 
ä¸­ç•¥
中略
 
å¡”ã®ãƒ‰ãƒ¬ã‚¤ã‚¯
塔のドレイク
 
è™šç„¡ä½¿ã„
虚無使い
 
æš—æ®ºè€…ã®ä¸€æ’ƒ
暗殺者の一撃
 
åœ°ä¸‹å¢“åœ°ã®ãƒŠãƒ¡ã‚¯ã‚¸
地下墓地のナメクジ
 
æ­»ä½“ç„¼å´
死体焼却
 
çŸ­å‰£åºƒå ´ã®ã‚¤ãƒ³ãƒ—
短剣広場のインプ
 
é—‡ã®å¸°é‚„è€…
闇の帰還者
 
æ­»ã®æ­“æ¥½è€…
死の歓楽者
 
å†’æ¶œã®æ‚ªé­”
冒涜の悪魔
 
è¨¼æ‹ éš æ»…
証拠隠滅
 
é€¸è„±è€…ã®æ­“ã³
逸脱者の歓び
 
ä¸‹æ°´ã®å®³ç£
下水の害獣
 
å¢“æ‰€ã®è£åˆ‡ã‚Š
墓所の裏切り
 
ä¸æ°—å‘³ãªäººè¶³
不気味な人足
 
æ‰“ã¡ä¸Šã’
打ち上げ
 
ç²¾ç¥žè…æ•—
精神腐敗
 
æ­»æ»…éƒ½å¸‚ã®åŸ·æ”¿
死滅都市の執政
 
ã‚ªãƒ¼ã‚¬ã®è„±ç„è€…
オーガの脱獄者
 
ç¾¤ã‚Œãƒã‚ºãƒŸ
群れネズミ
 
å±é™ºãªå½±
危険な影
 
ä¸‹æ°´ã®ã‚·ãƒ£ãƒ³ãƒ–ãƒ©ãƒ¼
下水のシャンブラー
 
é‡‘åˆ‡ã‚Šå£°ã®è‹¦æ‚¶
金切り声の苦悶
 
è²§æ°‘è¡—ã®åˆˆã‚Šå–ã‚‹ã‚‚ã®
貧民街の刈り取るもの
 
åˆºã—å‚·
刺し傷
 
é…’å ´ã®è©å–å¸«
酒場の詐取師
 
ãƒ†ãƒ¼ãƒ©ã‚¹ã®ãƒ¯ãƒ¼ãƒ 
テーラスのワーム
 
å¿«æ¥½æ®ºäººã®æš—æ®ºè€…
快楽殺人の暗殺者
 
ç©¶æ¥µã®ä¾¡æ ¼
究極の価格
 
åœ°ä¸‹ä¸–ç•Œã®äººè„ˆ
地下世界の人脈
 
ã‚¶ãƒ¼ãƒ‹ã‚±ãƒ´ã®è—
ザーニケヴの蝗
 
æ»…æ®ºã®ç«
滅殺の火
 
ç°ã®ç›²ä¿¡è€…
灰の盲信者
 
ä¹±æ‰“è§’
乱打角
 
ãµã„ã”ãƒˆã‚«ã‚²
ふいごトカゲ
 
è¡€æš´ã‚Œã®å·¨äºº
血暴れの巨人
 
æ··æ²Œã®ã‚¤ãƒ³ãƒ—
混沌のインプ
 
æš´ã‚ŒçŽ‰çŸ³
暴れ玉石
 
é¦¬åŠ›å……é›»
馬力充電
 
é›»è¬€
電謀
 
çˆ†ç™ºã®è¡æ’ƒ
爆発の衝撃
 
ã‚´ãƒ–ãƒªãƒ³ã®çµé›†
ゴブリンの結集
 
æµè¡€ã®å®¶ã®éŽ–æ­©ã
流血の家の鎖歩き
 
ã‚®ãƒ«ãƒ‰ã®æŠ—äº‰
ギルドの抗争
 
ã©ã¶æ½œã¿
どぶ潜み
 
é«˜å°„ç ²æ‰‹
高射砲手
 
ãƒŸãƒŽã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹ã®æ”»ã‚æ‰‹
ミノタウルスの攻め手
 
ãƒŸã‚¸ã‚¦ãƒ ã®è¿«æ’ƒç ²
ミジウムの迫撃砲
 
é£›è¡Œè¡“ã®æŽ¢æ±‚
飛行術の探求
 
ç«ç‚ŽåŽæ–‚
火炎収斂
 
ç«¶èµ°è·¯ã®æ†¤æ€’
競走路の憤怒
 
è·³ã­æ•£ã‚‰ã™å‡¶æ¼¢
跳ね散らす凶漢
 
é€šã‚Šã®ã²ãã¤ã‘
通りのひきつけ
 
ç“¦ç¤«ã®èª¿æŸ»
瓦礫の調査
 
é•·å±‹å£Šã—
長屋壊し
 
è£åˆ‡ã‚Šã®æœ¬èƒ½
裏切りの本能
 
ã‚¦ãƒˆãƒ´ã‚¡ãƒ©ã®ãƒ˜ãƒ«ã‚«ã‚¤ãƒˆ
ウトヴァラのヘルカイト
 
æ±šæç ´
汚損破
 
ãƒ´ã‚£ãƒ¼ã‚¢ã‚·ãƒ¼ãƒŽã®ã‚†ã™ã‚Šå±‹
ヴィーアシーノのゆすり屋
 
ç©ºä¸­æ•é£Ÿ
空中捕食
 
å¤§ç¹”ã‚Šæ‰‹
大織り手
 
æ–§æŠ˜ã‚Šã®å®ˆè­·è€…
斧折りの守護者
 
æ–§æŠ˜ã‚Šã®é›„é¹¿
斧折りの雄鹿
 
åˆ·æ¯›å±¥ã
刷毛履き
 
ã‚±ãƒ³ã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹ã®ä¼ä»¤
ケンタウルスの伝令
 
åŠ›ã®åˆå”±
力の合唱
 
æ­»æ©‹ã®å¤§å·¨è™«
死橋の大巨虫
 
æ­»ã®å­˜åœ¨
死の存在
 
è ¢ãç”²è™«
蠢く甲虫
 
ãƒ‰ãƒ«ã‚¤ãƒ‰ã®è¬›è©±
ドルイドの講話
 
é–€ã‚’é€™ã†è”¦
門を這う蔦
 
å·¨å¤§åŒ–
巨大化
 
è²ªã‚Šé£Ÿã†è»Ÿæ³¥
貪り食う軟泥
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®ãŠã¨ã‚Š
ゴルガリのおとり
 
è§’å‘¼ã³ã®è© å”±
角呼びの詠唱
 
ã‚³ãƒ­ã‚ºãƒ€ã®ç›£è¦–è€…
コロズダの監視者
 
ãƒžãƒŠã®èŠ±
マナの花
 
æ¨«ã®æœ¨é€šã‚Šã®äº­ä¸»
樫の木通りの亭主
 
é‡Žé¢èƒŒã®ã‚µã‚¤
野面背のサイ
 
è›®æ—ã®è¡€æ°—
蛮族の血気
 
åœ°å¹³ã®æŽ¢æ±‚
地平の探求
 
ã‚¹ãƒ©ã‚¤ãƒ æˆå½¢
スライム成形
 
çŸ³è¼‰ã‚Šã®ã‚¯ãƒ­ã‚³ãƒ€ã‚¤ãƒ«
石載りのクロコダイル
 
ãã³ãˆç«‹ã¤ã‚¤ãƒ³ãƒ‰ãƒªã‚¯
そびえ立つインドリク
 
éƒ½ã®èŠ½å¹ã
都の芽吹き
 
é‡Žç”Ÿã®ç£ä½¿ã„
野生の獣使い
 
ä¸–ç•Œæ£˜ã®ãƒ¯ãƒ¼ãƒ 
世界棘のワーム
 
çªç„¶ã®è¡°å¾®
突然の衰微
 
ä¸‰å·¨é ­ã®åŸ·æ”¿å®˜
三巨頭の執政官
 
å¤§è»ã®ãƒ¯ãƒ¼ãƒ 
大軍のワーム
 
ç©´é–‹ã‘ä¸‰æ˜§
穴開け三昧
 
ã‚¢ã‚¾ãƒªã‚¦ã‚¹ã®é­”é™¤ã‘
アゾリウスの魔除け
 
è­°äº‹ä¼šã®æ‹›é›†
議事会の招集
 
è¬è‚‰ç¥­ã®åœ°ç„é¦¬
謝肉祭の地獄馬
 
ã‚±ãƒ³ã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹ã®ç™’ã—æ‰‹
ケンタウルスの癒し手
 
è–¬è¡“å¸«ã®è¨ˆç•¥
薬術師の計略
 
é›†åˆçš„ç¥ç¦
集合的祝福
 
å…±æœ‰ã®çµ†
共有の絆
 
å±ä½“å±‹ã®è„…å¨
屍体屋の脅威
 
å¯¾æŠ—å¤‰è»¢
対抗変転
 
ç‹©çŒŸè€…ã®å”å®š
狩猟者の協定
 
æ‹˜ç•™ã®å®çƒ
拘留の宝球
 
åŠ‡çš„ãªæ•‘å‡º
劇的な救出
 
æˆ¦æ…„æŽ˜ã‚Š
戦慄掘り
 
å±‘è‚‰ã®åˆ»ã¿ç£
屑肉の刻み獣
 
ä¸–ç´€ã®å®Ÿé¨“
世紀の実験
 
æœ¬è³ªã®åç™º
本質の反発
 
é–‰å»·å®£è¨€
閉廷宣言
 
ç«æƒ³è€…ã®äºˆè¦‹
火想者の予見
 
ã‚´ãƒ–ãƒªãƒ³ã®é›»è¡“å¸«
ゴブリンの電術師
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®é­”é™¤ã‘
ゴルガリの魔除け
 
å¿Œã¾ã‚ã—ã„å›žåŽ
忌まわしい回収
 
é¨’ä¹±ã®å¤§ç¥­
騒乱の大祭
 
ãƒ˜ãƒ«ãƒ›ãƒ¼ãƒ«ã®ãƒ•ãƒ¬ã‚¤ãƒ«ä½¿ã„
ヘルホールのフレイル使い
 
å‹‡å£«ã®å†ä¼š
勇士の再会
 
è»½é¨Žå…µã®å·¡è¦–éƒ¨éšŠ
軽騎兵の巡視部隊
 
è¶…éŸ³é€Ÿã®ãƒ‰ãƒ©ã‚´ãƒ³
超音速のドラゴン
 
è‡³é«˜ã®å¯©åˆ¤è€…ã€ã‚¤ã‚¹ãƒšãƒªã‚¢
至高の審判者、イスペリア
 
ã‚¤ã‚¼ãƒƒãƒˆã®é­”é™¤ã‘
イゼットの魔除け
 
ã‚¤ã‚¼ãƒƒãƒˆã®é™é›»è¡“å¸«
イゼットの静電術師
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®æ­»è€…ã®çŽ‹ã€ã‚¸ãƒ£ãƒ©ãƒ‰
ゴルガリの死者の王、ジャラド
 
ã‚¸ãƒ£ãƒ©ãƒ‰ã®å‘½ä»¤
ジャラドの命令
 
ã‚³ãƒ­ã‚ºãƒ€ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é­”é“å£«
コロズダのギルド魔道士
 
ãƒ­ãƒƒãƒ†ã‚¹ã®ãƒˆãƒ­ãƒ¼ãƒ«
ロッテスのトロール
 
ãƒ­ã‚¯ã‚½ãƒ‰ãƒ³ã®å¼·æ‰“è€…
ロクソドンの強打者
 
ãƒªãƒ¼ãƒ´ã®ç©ºé¨Žå£«
リーヴの空騎士
 
æ°—ç´›ã‚Œãªè–¬è¡“å¸«
気紛れな薬術師
 
æ–°ãƒ—ãƒ©ãƒ¼ãƒ•ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é­”é“å£«
新プラーフのギルド魔道士
 
ãƒ‹ãƒ´ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é­”é“å£«
ニヴィックスのギルド魔道士
 
ç«œè‹±å‚‘ã€ãƒ‹ãƒ´ï¼ãƒŸã‚¼ãƒƒãƒˆ
竜英傑、ニヴ＝ミゼット
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®é­”é™¤ã‘
ラクドスの魔除け
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®æ¿€æ€’çŠ¬
ラクドスの激怒犬
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®é¦–è¬€è€…
ラクドスの首謀者
 
æš´å‹•ã®é•·ã€ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹
暴動の長、ラクドス
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®å¾©æ´»
ラクドスの復活
 
æ­£å½“ãªæ¨©å¨
正当な権威
 
ç›®è¦šã‚ã—è–åŸŸ
目覚めし聖域
 
åˆˆã‚Šå–ã‚Šã®å„€å¼
刈り取りの儀式
 
ãƒªãƒƒã‚¯ã‚¹ãƒ»ãƒžãƒ¼ãƒ‡ã‚£ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é­”é“å£«
リックス・マーディのギルド魔道士
 
æœæŸ»ä»¤çŠ¶
捜査令状
 
ã‚»ãƒ¬ã‚ºãƒ‹ã‚¢ã®é­”é™¤ã‘
セレズニアの魔除け
 
é ­è“‹è£‚ã
頭蓋裂き
 
ç©ºå°ã®ãƒ­ãƒƒã‚¯
空印のロック
 
æ®ºæˆ®éŠæˆ¯
殺戮遊戯
 
æ°´è·¯ã®è 
水路の蠍
 
ãƒªãƒƒã‚¯ã‚¹ãƒ»ãƒžãƒ¼ãƒ‡ã‚£ã®è½ã¨ã—å­
リックス・マーディの落とし子
 
ã‚¹ãƒ•ã‚£ãƒ³ã‚¯ã‚¹ã®å•“ç¤º
スフィンクスの啓示
 
è‡³é«˜ã®è©•æ±º
至高の評決
 
çž¬é–“ç§»å‹•é–€
瞬間移動門
 
æ€è€ƒé–ƒå…‰
思考閃光
 
è²´é‡ãªç™ºè¦‹
貴重な発見
 
æ§‹è„šã®ãƒˆãƒ­ãƒ¼ãƒ«
構脚のトロール
 
ã‚»ãƒ¬ã‚ºãƒ‹ã‚¢ã®å£°ã€ãƒˆãƒ­ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒ‹
セレズニアの声、トロスターニ
 
ãƒ´ã‚£ãƒˆã‚¥ï¼ã‚¬ã‚¸ãƒ¼ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é­”é“å£«
ヴィトゥ＝ガジーのギルド魔道士
 
è¦‹ãˆã–ã‚‹è€…ã€ãƒ´ãƒ©ã‚¹ã‚«
見えざる者、ヴラスカ
 
æ—…ã™ã‚‹å¯ºé™¢
旅する寺院
 
ã‚¢ã‚¾ãƒ¼ãƒ«ã®é›„å¼å®¶
アゾールの雄弁家
 
è†¨ã‚Œã‚³ã‚¤ãƒ«ã®å¥‡é­”
膨れコイルの奇魔
 
å¢“æ‰€ç”Ÿã¾ã‚Œã®ææ€–
墓所生まれの恐怖
 
æ­»å„€ç¤¼ã®ã‚·ãƒ£ãƒ¼ãƒžãƒ³
死儀礼のシャーマン
 
ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ‰ã®é—˜å£«
ドライアドの闘士
 
å‡çµç‡ƒç„¼ã®å¥‡é­”
凍結燃焼の奇魔
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®é•·è„š
ゴルガリの長脚
 
å…µå£«ã®è‚²æˆ
兵士の育成
 
è£åˆ¤å®˜ã®ä½¿ã„é­”
裁判官の使い魔
 
ãƒ‹ãƒ´ãƒ¡ã‚¤ã‚¬ã‚¹ã®ç²¾éœŠ
ニヴメイガスの精霊
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®å“„ç¬‘è€…
ラクドスの哄笑者
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®åˆ‡ã‚Šåˆ»ã¿æ•™å¾’
ラクドスの切り刻み教徒
 
æ»‘ã‚Šé ­
滑り頭
 
éš”é›¢ã™ã‚‹æˆé•·
隔離する成長
 
è‡£ä¸‹ã®é­‚
臣下の魂
 
ã‚¢ã‚¾ãƒªã‚¦ã‚¹ã®é­”éµ
アゾリウスの魔鍵
 
å½©è‰²ã®ç¯ç± 
彩色の灯籠
 
è­·æ°‘å®˜ã®ã‚µãƒ¼ãƒ™ãƒ«
護民官のサーベル
 
å†™æœ¬è£æ–­æ©Ÿ
写本裁断機
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®é­”éµ
ゴルガリの魔鍵
 
ã‚¤ã‚¼ãƒƒãƒˆã®é­”éµ
イゼットの魔鍵
 
çœŸé«„ã®é‡
真髄の針
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®é­”éµ
ラクドスの魔鍵
 
ã‚»ãƒ¬ã‚ºãƒ‹ã‚¢ã®é­”éµ
セレズニアの魔鍵
 
é€šã‚Šã®æŽƒé™¤æ©Ÿ
通りの掃除機
 
ã‚®ãƒ«ãƒ‰ã®ã‚¿ãƒ–ãƒ¬ãƒƒãƒˆ
ギルドのタブレット
 
ä¸å®‰å®šãªè£…ç½®
不安定な装置
 
ã‚¢ã‚¾ãƒªã‚¦ã‚¹ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é–€
アゾリウスのギルド門
 
è¡€ã®å¢“æ‰€
血の墓所
 
ã‚´ãƒ«ã‚¬ãƒªã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é–€
ゴルガリのギルド門
 
å®ˆè­·è€…ã®æœ¨ç«‹ã¡
守護者の木立ち
 
ç¥žè–ãªã‚‹æ³‰
神聖なる泉
 
ã‚¤ã‚¼ãƒƒãƒˆã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é–€
イゼットのギルド門
 
è‰ã‚€ã—ãŸå¢“
草むした墓
 
ãƒ©ã‚¯ãƒ‰ã‚¹ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é–€
ラクドスのギルド門
 
ãªã‚‰ãšè€…ã®é“
ならず者の道
 
ã‚»ãƒ¬ã‚ºãƒ‹ã‚¢ã®ã‚®ãƒ«ãƒ‰é–€
セレズニアのギルド門
 
è’¸æ°—å­”
蒸気孔
 
å¯ºé™¢ã®åº­
寺院の庭
 
ã‚®ãƒ«ãƒ‰æ¸¡ã‚Šã®è¡Œåˆ—
ギルド渡りの行列
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
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