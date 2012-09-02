News / カードイメージギャラリー
ラヴニカへの回帰 カードギャラリー
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静穏の天使
武器庫の護衛
拘引
報復の矢
アゾリウスの拘引者
アゾリウスの大司法官
市場のクロヴァド
協約のペガサス
天上の鎧
天空の目
剣術の名手
叫び回る亡霊
騎士の勇気
戒厳令
矢来の巨人
幽霊の将軍
管区の隊長
安らかなる眠り
根生まれの防衛
封鎖作戦
セレズニアの歩哨
歌鳥の売り手
魂の税収
安全の領域
太陽塔のグリフィン
素早い正義
訓練されたカラカル
トロスターニの裁き
水馬
暴突風
取り消し
慢性的な水害
妖術による金
都市内の急使
サイクロンの裂け目
払拭
門衛
圧縮
フェアリーの騙し屋
浮遊障壁
謹慎命令
霊感
イスペリアの空見張り
思考を築く者、ジェイス
ミジウムの外皮
麻痺の掌握
心理のらせん
ルーン翼
市内捜査
摩天楼の捕食者
魂誓いの霊
鐘楽のスフィンクス
秘密を盗む者
中略
塔のドレイク
虚無使い
暗殺者の一撃
地下墓地のナメクジ
死体焼却
短剣広場のインプ
闇の帰還者
死の歓楽者
冒涜の悪魔
証拠隠滅
逸脱者の歓び
下水の害獣
墓所の裏切り
不気味な人足
打ち上げ
精神腐敗
死滅都市の執政
オーガの脱獄者
群れネズミ
危険な影
下水のシャンブラー
金切り声の苦悶
貧民街の刈り取るもの
刺し傷
酒場の詐取師
テーラスのワーム
快楽殺人の暗殺者
究極の価格
地下世界の人脈
ザーニケヴの蝗
滅殺の火
灰の盲信者
乱打角
ふいごトカゲ
血暴れの巨人
混沌のインプ
暴れ玉石
馬力充電
電謀
爆発の衝撃
ゴブリンの結集
流血の家の鎖歩き
ギルドの抗争
どぶ潜み
高射砲手
ミノタウルスの攻め手
ミジウムの迫撃砲
飛行術の探求
火炎収斂
競走路の憤怒
跳ね散らす凶漢
通りのひきつけ
瓦礫の調査
長屋壊し
裏切りの本能
ウトヴァラのヘルカイト
汚損破
ヴィーアシーノのゆすり屋
空中捕食
大織り手
斧折りの守護者
斧折りの雄鹿
刷毛履き
ケンタウルスの伝令
力の合唱
死橋の大巨虫
死の存在
蠢く甲虫
ドルイドの講話
門を這う蔦
巨大化
貪り食う軟泥
ゴルガリのおとり
角呼びの詠唱
コロズダの監視者
マナの花
樫の木通りの亭主
野面背のサイ
蛮族の血気
地平の探求
スライム成形
石載りのクロコダイル
そびえ立つインドリク
都の芽吹き
野生の獣使い
世界棘のワーム
突然の衰微
三巨頭の執政官
大軍のワーム
穴開け三昧
アゾリウスの魔除け
議事会の招集
謝肉祭の地獄馬
ケンタウルスの癒し手
薬術師の計略
集合的祝福
共有の絆
屍体屋の脅威
対抗変転
狩猟者の協定
拘留の宝球
劇的な救出
戦慄掘り
屑肉の刻み獣
世紀の実験
本質の反発
閉廷宣言
火想者の予見
ゴブリンの電術師
ゴルガリの魔除け
忌まわしい回収
騒乱の大祭
ヘルホールのフレイル使い
勇士の再会
軽騎兵の巡視部隊
超音速のドラゴン
至高の審判者、イスペリア
イゼットの魔除け
イゼットの静電術師
ゴルガリの死者の王、ジャラド
ジャラドの命令
コロズダのギルド魔道士
ロッテスのトロール
ロクソドンの強打者
リーヴの空騎士
気紛れな薬術師
新プラーフのギルド魔道士
ニヴィックスのギルド魔道士
竜英傑、ニヴ＝ミゼット
ラクドスの魔除け
ラクドスの激怒犬
ラクドスの首謀者
暴動の長、ラクドス
ラクドスの復活
正当な権威
目覚めし聖域
刈り取りの儀式
リックス・マーディのギルド魔道士
捜査令状
セレズニアの魔除け
頭蓋裂き
空印のロック
殺戮遊戯
水路の蠍
リックス・マーディの落とし子
スフィンクスの啓示
至高の評決
瞬間移動門
思考閃光
貴重な発見
構脚のトロール
セレズニアの声、トロスターニ
ヴィトゥ＝ガジーのギルド魔道士
見えざる者、ヴラスカ
旅する寺院
アゾールの雄弁家
膨れコイルの奇魔
墓所生まれの恐怖
死儀礼のシャーマン
ドライアドの闘士
凍結燃焼の奇魔
ゴルガリの長脚
兵士の育成
裁判官の使い魔
ニヴメイガスの精霊
ラクドスの哄笑者
ラクドスの切り刻み教徒
滑り頭
隔離する成長
臣下の魂
アゾリウスの魔鍵
彩色の灯籠
護民官のサーベル
写本裁断機
ゴルガリの魔鍵
イゼットの魔鍵
真髄の針
ラクドスの魔鍵
セレズニアの魔鍵
通りの掃除機
ギルドのタブレット
不安定な装置
アゾリウスのギルド門
血の墓所
ゴルガリのギルド門
守護者の木立ち
神聖なる泉
イゼットのギルド門
草むした墓
ラクドスのギルド門
ならず者の道
セレズニアのギルド門
蒸気孔
寺院の庭
ギルド渡りの行列
平地
平地
平地
平地
平地
島
島
島
島
島
沼
沼
沼
沼
沼
山
山
山
山
山
森
森
森
森
森