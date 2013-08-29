News / カードイメージギャラリー
Theros Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑 | 多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
戦識の武勇
乗騎ペガサス
天界の執政官
岩への繋ぎ止め
ヘリオッドの選抜
不屈の猛攻
受勲したグリフィン
神聖なる評決
太陽の勇者、エルズペス
エファラの管理人
ヘリオッドの福音者
威名の英雄
恩寵の重装歩兵
不死の贈り物
異端の輝き
神々の思し召し
太陽の神、ヘリオッド
ヘリオッドの使者
希望の幻霊
百手巨人
ラゴンナ団の長老
今わの際
レオニンの投網使い
目ざといアルセイド
ヘリオッドの試練
密集軍の指揮者
解消の光
エイスリオスの学者
セテッサの戦神官
セテッサのグリフィン
沈黙の職工
万神殿の兵士
ヘリオッドの槍
旅する哲人
邪悪退治
天馬の乗り手
鋤引きの雄牛
無効
液態化
形態の職工
水底の巨人
タッサの二叉槍
水跳ねの海馬
海岸線のキマイラ
はじけるトリトン
豚の呪い
解消
予記された運命
反論
捕海
地平の識者
迷宮での迷子
波使い
メレティスのほら吹き
記憶の壁
雨雲のナイアード
前兆語り
タッサの試練
先見のキマイラ
予知するスフィンクス
海神の復讐
海檻の怪物
船壊しのクラーケン
阻まれた希望
白鳥の歌
海の神、タッサ
タッサの褒賞
タッサの使者
トリトンの財宝狩り
トリトンの岸盗人
トリトンの戦術
蒸気の精
航海の終わり
波濤砕きのトリトン
忌まわしき首領
運命の工作員
アスフォデルの放浪者
悪意の幻霊
血集りのハーピー
エレボスの加護
洞窟のランパード
殺し屋の行動
闇の裏切り
フィナックスの信奉者
死者の神、エレボス
エレボスの使者
悪魔の皮のミノタウルス
肉餓えの馬
アスフォデルの灰色商人
英雄の破滅
残酷なハイソニア
強欲なハーピー
形見持ちのゴルゴン
鞭の一振り
毒々しいカトブレパス
蘇りし者の行進
モーギスの匪賊
夜の咆哮獣
エレボスの試練
ファリカの療法
骨読み
死の国からの救出
蘇りしケンタウルス
蘇りし者の密集軍
災いの印
一口の草毒
思考囲い
苛まれし英雄
毒蛇座の口づけ
エレボスの鞭
アクロスの十字軍
神々の憤怒
闘技場の競技者
国境地帯のミノタウルス
落岩
統率の取れた突撃
死呻きの略奪者
破砕
ドラゴンのマントル
燃えさし呑み
モーギスの狂信者
火飲みのサテュロス
炎語りの達人
パーフォロスの槌
不機嫌なサイクロプス
迷宮の勇者
稲妻の一撃
マグマの噴流
伝書使の素早さ
ミノタウルスの頭蓋断ち
パーフォロスの試練
峰の噴火
裏切りの先触れ
イロアスの神官
鍛冶の神、パーフォロス
パーフォロスの使者
パーフォロスの激怒
怒血のシャーマン
サテュロスの散策者
火花の衝撃
槍先のオリアード
石殴りの巨人
嵐の息吹のドラゴン
永遠の炎のタイタン
タイタンの力
双頭のケルベロス
野蛮な祝賀者
彼方の工作員
セテッサの英雄、アンソーザ
高木の巨人
職工の悲しみ
加護のサテュロス
ナイレアの弓
ケンタウルスの戦上手
神々との融和
拠点防衛
古代への衰退
残忍な発動
狩人狩り
ケイラメトラの侍祭
葉冠のドライアド
霧裂きのハイドラ
定命の者の宿敵
ネシアンのアスプ
ネシアンの狩猟者
狩猟の神、ナイレア
ナイレアの信奉者
ナイレアの使者
ナイレアの存在
ナイレアの試練
フィーリーズ団のケンタウルス
世界を喰らう者、ポルクラノス
恭しき狩人
サテュロスの享楽者
サテュロスの笛吹き
蛮族の血気
菅草の蠍
切り裂く風
信条の戦士
森の女人像
食餌の時間
旅するサテュロス
巨体の狐
戦士の教訓
アクロスの重装歩兵
アナックスとサイミーディ
灰燼の乗り手
悪夢の織り手、アショク
戦識の重装歩兵
英雄の記録者
メレティスのダクソス
破壊的な享楽
羊毛鬣のライオン
地平線のキマイラ
クラグマの戦呼び
老いざるメドマイ
ファリカの癒し人
都市国家の破壊者
クルフィックスの預言者
精神的な介入
荒野の収穫者
死の国の歩哨
難破船の歌い手
魔心のキマイラ
蒸気占い
運命の三人組
殺人王、ティマレット
死の国のケルベロス
歓楽者ゼナゴス
アクロスの木馬
金床鋳込みの猛禽
青銅の黒貂
つややかな雄鹿
アクロスの巨像
炎放ちの車輪
速根のサンダル
メレティスの守護者
乳白色の一角獣
こそ泥の兜
伏魔殿のピュクシス
旅行者の護符
魔女の目
森
森
森
森
島
島
島
島
山
山
山
山
ニクスの祭殿、ニクソス
平地
平地
平地
平地
沼
沼
沼
沼
奔放の神殿
欺瞞の神殿
神秘の神殿
静寂の神殿
凱旋の神殿
未知の岸