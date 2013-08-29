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戦識の武勇
 
ä¹—é¨Žãƒšã‚¬ã‚µã‚¹
乗騎ペガサス
 
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天界の執政官
 
å²©ã¸ã®ç¹‹ãŽæ­¢ã‚
岩への繋ぎ止め
 
ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰ã®é¸æŠœ
ヘリオッドの選抜
 
ä¸å±ˆã®çŒ›æ”»
不屈の猛攻
 
å—å‹²ã—ãŸã‚°ãƒªãƒ•ã‚£ãƒ³
受勲したグリフィン
 
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神聖なる評決
 
å¤ªé™½ã®å‹‡è€…ã€ã‚¨ãƒ«ã‚ºãƒšã‚¹
太陽の勇者、エルズペス
 
ã‚¨ãƒ•ã‚¡ãƒ©ã®ç®¡ç†äºº
エファラの管理人
 
ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰ã®ç¦éŸ³è€…
ヘリオッドの福音者
 
å¨åã®è‹±é›„
威名の英雄
 
æ©å¯µã®é‡è£…æ­©å…µ
恩寵の重装歩兵
 
ä¸æ­»ã®è´ˆã‚Šç‰©
不死の贈り物
 
ç•°ç«¯ã®è¼ã
異端の輝き
 
ç¥žã€…ã®æ€ã—å¬ã—
神々の思し召し
 
å¤ªé™½ã®ç¥žã€ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰
太陽の神、ヘリオッド
 
ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰ã®ä½¿è€…
ヘリオッドの使者
 
å¸Œæœ›ã®å¹»éœŠ
希望の幻霊
 
ç™¾æ‰‹å·¨äºº
百手巨人
 
ãƒ©ã‚´ãƒ³ãƒŠå›£ã®é•·è€
ラゴンナ団の長老
 
ä»Šã‚ã®éš›
今わの際
 
ãƒ¬ã‚ªãƒ‹ãƒ³ã®æŠ•ç¶²ä½¿ã„
レオニンの投網使い
 
ç›®ã–ã¨ã„ã‚¢ãƒ«ã‚»ã‚¤ãƒ‰
目ざといアルセイド
 
ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰ã®è©¦ç·´
ヘリオッドの試練
 
å¯†é›†è»ã®æŒ‡æ®è€…
密集軍の指揮者
 
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解消の光
 
ã‚¨ã‚¤ã‚¹ãƒªã‚ªã‚¹ã®å­¦è€…
エイスリオスの学者
 
ã‚»ãƒ†ãƒƒã‚µã®æˆ¦ç¥žå®˜
セテッサの戦神官
 
ã‚»ãƒ†ãƒƒã‚µã®ã‚°ãƒªãƒ•ã‚£ãƒ³
セテッサのグリフィン
 
æ²ˆé»™ã®è·å·¥
沈黙の職工
 
ä¸‡ç¥žæ®¿ã®å…µå£«
万神殿の兵士
 
ãƒ˜ãƒªã‚ªãƒƒãƒ‰ã®æ§
ヘリオッドの槍
 
æ—…ã™ã‚‹å“²äºº
旅する哲人
 
é‚ªæ‚ªé€€æ²»
邪悪退治
 
å¤©é¦¬ã®ä¹—ã‚Šæ‰‹
天馬の乗り手
 
é‹¤å¼•ãã®é›„ç‰›
鋤引きの雄牛
 
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無効
 
æ¶²æ…‹åŒ–
液態化
 
å½¢æ…‹ã®è·å·¥
形態の職工
 
æ°´åº•ã®å·¨äºº
水底の巨人
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®äºŒå‰æ§
タッサの二叉槍
 
æ°´è·³ã­ã®æµ·é¦¬
水跳ねの海馬
 
æµ·å²¸ç·šã®ã‚­ãƒžã‚¤ãƒ©
海岸線のキマイラ
 
ã¯ã˜ã‘ã‚‹ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³
はじけるトリトン
 
è±šã®å‘ªã„
豚の呪い
 
è§£æ¶ˆ
解消
 
äºˆè¨˜ã•ã‚ŒãŸé‹å‘½
予記された運命
 
åè«–
反論
 
æ•æµ·
捕海
 
åœ°å¹³ã®è­˜è€…
地平の識者
 
è¿·å®®ã§ã®è¿·å­
迷宮での迷子
 
æ³¢ä½¿ã„
波使い
 
ãƒ¡ãƒ¬ãƒ†ã‚£ã‚¹ã®ã»ã‚‰å¹ã
メレティスのほら吹き
 
è¨˜æ†¶ã®å£
記憶の壁
 
é›¨é›²ã®ãƒŠã‚¤ã‚¢ãƒ¼ãƒ‰
雨雲のナイアード
 
å‰å…†èªžã‚Š
前兆語り
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®è©¦ç·´
タッサの試練
 
å…ˆè¦‹ã®ã‚­ãƒžã‚¤ãƒ©
先見のキマイラ
 
äºˆçŸ¥ã™ã‚‹ã‚¹ãƒ•ã‚£ãƒ³ã‚¯ã‚¹
予知するスフィンクス
 
æµ·ç¥žã®å¾©è®
海神の復讐
 
æµ·æª»ã®æ€ªç‰©
海檻の怪物
 
èˆ¹å£Šã—ã®ã‚¯ãƒ©ãƒ¼ã‚±ãƒ³
船壊しのクラーケン
 
é˜»ã¾ã‚ŒãŸå¸Œæœ›
阻まれた希望
 
ç™½é³¥ã®æ­Œ
白鳥の歌
 
æµ·ã®ç¥žã€ã‚¿ãƒƒã‚µ
海の神、タッサ
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®è¤’è³ž
タッサの褒賞
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®ä½¿è€…
タッサの使者
 
ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³ã®è²¡å®ç‹©ã‚Š
トリトンの財宝狩り
 
ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³ã®å²¸ç›—äºº
トリトンの岸盗人
 
ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³ã®æˆ¦è¡“
トリトンの戦術
 
è’¸æ°—ã®ç²¾
蒸気の精
 
èˆªæµ·ã®çµ‚ã‚ã‚Š
航海の終わり
 
æ³¢æ¿¤ç •ãã®ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³
波濤砕きのトリトン
 
å¿Œã¾ã‚ã—ãé¦–é ˜
忌まわしき首領
 
é‹å‘½ã®å·¥ä½œå“¡
運命の工作員
 
ã‚¢ã‚¹ãƒ•ã‚©ãƒ‡ãƒ«ã®æ”¾æµªè€…
アスフォデルの放浪者
 
æ‚ªæ„ã®å¹»éœŠ
悪意の幻霊
 
è¡€é›†ã‚Šã®ãƒãƒ¼ãƒ”ãƒ¼
血集りのハーピー
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®åŠ è­·
エレボスの加護
 
æ´žçªŸã®ãƒ©ãƒ³ãƒ‘ãƒ¼ãƒ‰
洞窟のランパード
 
æ®ºã—å±‹ã®è¡Œå‹•
殺し屋の行動
 
é—‡ã®è£åˆ‡ã‚Š
闇の裏切り
 
ãƒ•ã‚£ãƒŠãƒƒã‚¯ã‚¹ã®ä¿¡å¥‰è€…
フィナックスの信奉者
 
æ­»è€…ã®ç¥žã€ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹
死者の神、エレボス
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®ä½¿è€…
エレボスの使者
 
æ‚ªé­”ã®çš®ã®ãƒŸãƒŽã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹
悪魔の皮のミノタウルス
 
è‚‰é¤“ãˆã®é¦¬
肉餓えの馬
 
ã‚¢ã‚¹ãƒ•ã‚©ãƒ‡ãƒ«ã®ç°è‰²å•†äºº
アスフォデルの灰色商人
 
è‹±é›„ã®ç ´æ»…
英雄の破滅
 
æ®‹é…·ãªãƒã‚¤ã‚½ãƒ‹ã‚¢
残酷なハイソニア
 
å¼·æ¬²ãªãƒãƒ¼ãƒ”ãƒ¼
強欲なハーピー
 
å½¢è¦‹æŒã¡ã®ã‚´ãƒ«ã‚´ãƒ³
形見持ちのゴルゴン
 
éž­ã®ä¸€æŒ¯ã‚Š
鞭の一振り
 
æ¯’ã€…ã—ã„ã‚«ãƒˆãƒ–ãƒ¬ãƒ‘ã‚¹
毒々しいカトブレパス
 
è˜‡ã‚Šã—è€…ã®è¡Œé€²
蘇りし者の行進
 
ãƒ¢ãƒ¼ã‚®ã‚¹ã®åŒªè³Š
モーギスの匪賊
 
å¤œã®å’†å“®ç£
夜の咆哮獣
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®è©¦ç·´
エレボスの試練
 
ãƒ•ã‚¡ãƒªã‚«ã®ç™‚æ³•
ファリカの療法
 
éª¨èª­ã¿
骨読み
 
æ­»ã®å›½ã‹ã‚‰ã®æ•‘å‡º
死の国からの救出
 
è˜‡ã‚Šã—ã‚±ãƒ³ã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹
蘇りしケンタウルス
 
è˜‡ã‚Šã—è€…ã®å¯†é›†è»
蘇りし者の密集軍
 
ç½ã„ã®å°
災いの印
 
ä¸€å£ã®è‰æ¯’
一口の草毒
 
æ€è€ƒå›²ã„
思考囲い
 
è‹›ã¾ã‚Œã—è‹±é›„
苛まれし英雄
 
æ¯’è›‡åº§ã®å£ã¥ã‘
毒蛇座の口づけ
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®éž­
エレボスの鞭
 
ã‚¢ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã®åå­—è»
アクロスの十字軍
 
ç¥žã€…ã®æ†¤æ€’
神々の憤怒
 
é—˜æŠ€å ´ã®ç«¶æŠ€è€…
闘技場の競技者
 
å›½å¢ƒåœ°å¸¯ã®ãƒŸãƒŽã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹
国境地帯のミノタウルス
 
è½å²©
落岩
 
çµ±çŽ‡ã®å–ã‚ŒãŸçªæ’ƒ
統率の取れた突撃
 
æ­»å‘»ãã®ç•¥å¥ªè€…
死呻きの略奪者
 
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破砕
 
ãƒ‰ãƒ©ã‚´ãƒ³ã®ãƒžãƒ³ãƒˆãƒ«
ドラゴンのマントル
 
ç‡ƒãˆã•ã—å‘‘ã¿
燃えさし呑み
 
ãƒ¢ãƒ¼ã‚®ã‚¹ã®ç‹‚ä¿¡è€…
モーギスの狂信者
 
ç«é£²ã¿ã®ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹
火飲みのサテュロス
 
ç‚Žèªžã‚Šã®é”äºº
炎語りの達人
 
ãƒ‘ãƒ¼ãƒ•ã‚©ãƒ­ã‚¹ã®æ§Œ
パーフォロスの槌
 
ä¸æ©Ÿå«Œãªã‚µã‚¤ã‚¯ãƒ­ãƒ—ã‚¹
不機嫌なサイクロプス
 
è¿·å®®ã®å‹‡è€…
迷宮の勇者
 
ç¨²å¦»ã®ä¸€æ’ƒ
稲妻の一撃
 
ãƒžã‚°ãƒžã®å™´æµ
マグマの噴流
 
ä¼æ›¸ä½¿ã®ç´ æ—©ã•
伝書使の素早さ
 
ãƒŸãƒŽã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹ã®é ­è“‹æ–­ã¡
ミノタウルスの頭蓋断ち
 
ãƒ‘ãƒ¼ãƒ•ã‚©ãƒ­ã‚¹ã®è©¦ç·´
パーフォロスの試練
 
å³°ã®å™´ç«
峰の噴火
 
è£åˆ‡ã‚Šã®å…ˆè§¦ã‚Œ
裏切りの先触れ
 
ã‚¤ãƒ­ã‚¢ã‚¹ã®ç¥žå®˜
イロアスの神官
 
é›å†¶ã®ç¥žã€ãƒ‘ãƒ¼ãƒ•ã‚©ãƒ­ã‚¹
鍛冶の神、パーフォロス
 
ãƒ‘ãƒ¼ãƒ•ã‚©ãƒ­ã‚¹ã®ä½¿è€…
パーフォロスの使者
 
ãƒ‘ãƒ¼ãƒ•ã‚©ãƒ­ã‚¹ã®æ¿€æ€’
パーフォロスの激怒
 
æ€’è¡€ã®ã‚·ãƒ£ãƒ¼ãƒžãƒ³
怒血のシャーマン
 
ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹ã®æ•£ç­–è€…
サテュロスの散策者
 
ç«èŠ±ã®è¡æ’ƒ
火花の衝撃
 
æ§å…ˆã®ã‚ªãƒªã‚¢ãƒ¼ãƒ‰
槍先のオリアード
 
çŸ³æ®´ã‚Šã®å·¨äºº
石殴りの巨人
 
åµã®æ¯å¹ã®ãƒ‰ãƒ©ã‚´ãƒ³
嵐の息吹のドラゴン
 
æ°¸é ã®ç‚Žã®ã‚¿ã‚¤ã‚¿ãƒ³
永遠の炎のタイタン
 
ã‚¿ã‚¤ã‚¿ãƒ³ã®åŠ›
タイタンの力
 
åŒé ­ã®ã‚±ãƒ«ãƒ™ãƒ­ã‚¹
双頭のケルベロス
 
é‡Žè›®ãªç¥è³€è€…
野蛮な祝賀者
 
å½¼æ–¹ã®å·¥ä½œå“¡
彼方の工作員
 
ã‚»ãƒ†ãƒƒã‚µã®è‹±é›„ã€ã‚¢ãƒ³ã‚½ãƒ¼ã‚¶
セテッサの英雄、アンソーザ
 
é«˜æœ¨ã®å·¨äºº
高木の巨人
 
è·å·¥ã®æ‚²ã—ã¿
職工の悲しみ
 
åŠ è­·ã®ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹
加護のサテュロス
 
ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢ã®å¼“
ナイレアの弓
 
ã‚±ãƒ³ã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹ã®æˆ¦ä¸Šæ‰‹
ケンタウルスの戦上手
 
ç¥žã€…ã¨ã®èžå’Œ
神々との融和
 
æ‹ ç‚¹é˜²è¡›
拠点防衛
 
å¤ä»£ã¸ã®è¡°é€€
古代への衰退
 
æ®‹å¿ãªç™ºå‹•
残忍な発動
 
ç‹©äººç‹©ã‚Š
狩人狩り
 
ã‚±ã‚¤ãƒ©ãƒ¡ãƒˆãƒ©ã®ä¾ç¥­
ケイラメトラの侍祭
 
è‘‰å† ã®ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ‰
葉冠のドライアド
 
éœ§è£‚ãã®ãƒã‚¤ãƒ‰ãƒ©
霧裂きのハイドラ
 
å®šå‘½ã®è€…ã®å®¿æ•µ
定命の者の宿敵
 
ãƒã‚·ã‚¢ãƒ³ã®ã‚¢ã‚¹ãƒ—
ネシアンのアスプ
 
ãƒã‚·ã‚¢ãƒ³ã®ç‹©çŒŸè€…
ネシアンの狩猟者
 
ç‹©çŒŸã®ç¥žã€ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢
狩猟の神、ナイレア
 
ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢ã®ä¿¡å¥‰è€…
ナイレアの信奉者
 
ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢ã®ä½¿è€…
ナイレアの使者
 
ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢ã®å­˜åœ¨
ナイレアの存在
 
ãƒŠã‚¤ãƒ¬ã‚¢ã®è©¦ç·´
ナイレアの試練
 
ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒªãƒ¼ã‚ºå›£ã®ã‚±ãƒ³ã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹
フィーリーズ団のケンタウルス
 
ä¸–ç•Œã‚’å–°ã‚‰ã†è€…ã€ãƒãƒ«ã‚¯ãƒ©ãƒŽã‚¹
世界を喰らう者、ポルクラノス
 
æ­ã—ãç‹©äºº
恭しき狩人
 
ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹ã®äº«æ¥½è€…
サテュロスの享楽者
 
ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹ã®ç¬›å¹ã
サテュロスの笛吹き
 
è›®æ—ã®è¡€æ°—
蛮族の血気
 
è…è‰ã®è 
菅草の蠍
 
åˆ‡ã‚Šè£‚ãé¢¨
切り裂く風
 
ä¿¡æ¡ã®æˆ¦å£«
信条の戦士
 
æ£®ã®å¥³äººåƒ
森の女人像
 
é£Ÿé¤Œã®æ™‚é–“
食餌の時間
 
æ—…ã™ã‚‹ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹
旅するサテュロス
 
å·¨ä½“ã®ç‹
巨体の狐
 
æˆ¦å£«ã®æ•™è¨“
戦士の教訓
 
ã‚¢ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã®é‡è£…æ­©å…µ
アクロスの重装歩兵
 
ã‚¢ãƒŠãƒƒã‚¯ã‚¹ã¨ã‚µã‚¤ãƒŸãƒ¼ãƒ‡ã‚£
アナックスとサイミーディ
 
ç°ç‡¼ã®ä¹—ã‚Šæ‰‹
灰燼の乗り手
 
æ‚ªå¤¢ã®ç¹”ã‚Šæ‰‹ã€ã‚¢ã‚·ãƒ§ã‚¯
悪夢の織り手、アショク
 
æˆ¦è­˜ã®é‡è£…æ­©å…µ
戦識の重装歩兵
 
è‹±é›„ã®è¨˜éŒ²è€…
英雄の記録者
 
ãƒ¡ãƒ¬ãƒ†ã‚£ã‚¹ã®ãƒ€ã‚¯ã‚½ã‚¹
メレティスのダクソス
 
ç ´å£Šçš„ãªäº«æ¥½
破壊的な享楽
 
ç¾Šæ¯›é¬£ã®ãƒ©ã‚¤ã‚ªãƒ³
羊毛鬣のライオン
 
åœ°å¹³ç·šã®ã‚­ãƒžã‚¤ãƒ©
地平線のキマイラ
 
ã‚¯ãƒ©ã‚°ãƒžã®æˆ¦å‘¼ã³
クラグマの戦呼び
 
è€ã„ã–ã‚‹ãƒ¡ãƒ‰ãƒžã‚¤
老いざるメドマイ
 
ãƒ•ã‚¡ãƒªã‚«ã®ç™’ã—äºº
ファリカの癒し人
 
éƒ½å¸‚å›½å®¶ã®ç ´å£Šè€…
都市国家の破壊者
 
ã‚¯ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã®é è¨€è€…
クルフィックスの預言者
 
ç²¾ç¥žçš„ãªä»‹å…¥
精神的な介入
 
è’é‡Žã®åŽç©«è€…
荒野の収穫者
 
æ­»ã®å›½ã®æ­©å“¨
死の国の歩哨
 
é›£ç ´èˆ¹ã®æ­Œã„æ‰‹
難破船の歌い手
 
é­”å¿ƒã®ã‚­ãƒžã‚¤ãƒ©
魔心のキマイラ
 
è’¸æ°—å ã„
蒸気占い
 
é‹å‘½ã®ä¸‰äººçµ„
運命の三人組
 
æ®ºäººçŽ‹ã€ãƒ†ã‚£ãƒžãƒ¬ãƒƒãƒˆ
殺人王、ティマレット
 
æ­»ã®å›½ã®ã‚±ãƒ«ãƒ™ãƒ­ã‚¹
死の国のケルベロス
 
æ­“æ¥½è€…ã‚¼ãƒŠã‚´ã‚¹
歓楽者ゼナゴス
 
ã‚¢ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã®æœ¨é¦¬
アクロスの木馬
 
é‡‘åºŠé‹³è¾¼ã¿ã®çŒ›ç¦½
金床鋳込みの猛禽
 
é’éŠ…ã®é»’è²‚
青銅の黒貂
 
ã¤ã‚„ã‚„ã‹ãªé›„é¹¿
つややかな雄鹿
 
ã‚¢ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã®å·¨åƒ
アクロスの巨像
 
ç‚Žæ”¾ã¡ã®è»Šè¼ª
炎放ちの車輪
 
é€Ÿæ ¹ã®ã‚µãƒ³ãƒ€ãƒ«
速根のサンダル
 
ãƒ¡ãƒ¬ãƒ†ã‚£ã‚¹ã®å®ˆè­·è€…
メレティスの守護者
 
ä¹³ç™½è‰²ã®ä¸€è§’ç£
乳白色の一角獣
 
ã“ãæ³¥ã®å…œ
こそ泥の兜
 
ä¼é­”æ®¿ã®ãƒ”ãƒ¥ã‚¯ã‚·ã‚¹
伏魔殿のピュクシス
 
æ—…è¡Œè€…ã®è­·ç¬¦
旅行者の護符
 
é­”å¥³ã®ç›®
魔女の目
 
æ£®

 
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å³¶

 
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å±±

 
å±±

 
ãƒ‹ã‚¯ã‚¹ã®ç¥­æ®¿ã€ãƒ‹ã‚¯ã‚½ã‚¹
ニクスの祭殿、ニクソス
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
å¹³åœ°
平地
 
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æ²¼

 
æ²¼

 
å¥”æ”¾ã®ç¥žæ®¿
奔放の神殿
 
æ¬ºçžžã®ç¥žæ®¿
欺瞞の神殿
 
ç¥žç§˜ã®ç¥žæ®¿
神秘の神殿
 
é™å¯‚ã®ç¥žæ®¿
静寂の神殿
 
å‡±æ—‹ã®ç¥žæ®¿
凱旋の神殿
 
æœªçŸ¥ã®å²¸
未知の岸
 

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