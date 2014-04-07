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神々の神盾
 
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アジャニの存在
 
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アクロスの猛犬
 
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ニクスの武装
 
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払拭の光
 
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黎明運びの戦車兵
 
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神討ち
 
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ヘリオッドの指図
 
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警備隊の鷲
 
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弁論の幻霊
 
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活力の泉
 
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神送り
 
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収穫守りのアルセイド
 
ãƒ©ã‚´ãƒ³ãƒŠå›£ã®å…ˆé§†è€…
ラゴンナ団の先駆者
 
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船団の出航
 
ãƒ¬ã‚ªãƒ‹ãƒ³ã®å¶åƒç ´å£Šè€…
レオニンの偶像破壊者
 
å®šå‘½ã®è€…ã®å¼·æƒ…
定命の者の強情
 
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ニクス毛の雄羊
 
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抑圧的な光線
 
ã‚ªãƒ¬ã‚¹ã‚³ã‚¹ã®é€Ÿçˆª
オレスコスの速爪
 
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密集軍の隊形
 
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採石場の巨人
 
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復仇
 
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盲いた喧嘩屋
 
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空封じ
 
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空槍の騎兵
 
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石識の防衛者
 
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補給線の鶴
 
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テツモスの大神官
 
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空中隊形
 
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戦場の秘術師
 
æ“¬æ…‹ã™ã‚‹ã‚»ã‚¤ãƒ¬ãƒ¼ãƒ³
擬態するセイレーン
 
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撤回命令
 
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水晶オウムガイ
 
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ダクラの神秘家
 
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果敢な泥棒
 
ã‚¯ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã®æŒ‡å›³
クルフィックスの指図
 
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運命の泉
 
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神狩りの大ダコ
 
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難局
 
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傲慢
 
æƒ‘ä¹±ã®ã‚»ã‚¤ãƒ¬ãƒ¼ãƒ³
惑乱のセイレーン
 
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啓示の解読
 
ã‚­ã‚ªãƒ¼ãƒ©ã®æ”¾é€
キオーラの放逐
 
å¤§åœ°ã¸ã®ç¸«ã„ä»˜ã‘
大地への縫い付け
 
å¤‰èº«ä½“ã®æ®ºåˆ°
変身体の殺到
 
æ·±æµ·ã‹ã‚‰ã®å¼•ãå¯„ã›
深海からの引き寄せ
 
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激浪のキマイラ
 
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鷲の飛翔
 
æ™‚ã®è³¢è€…
時の賢者
 
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船団の災い魔
 
å°ç« æŒã¡ã®ãƒ’ãƒˆãƒ‡
印章持ちのヒトデ
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®è²ªã‚Šé£Ÿã„
タッサの貪り食い
 
ã‚¿ãƒƒã‚µã®æ¿€æ†¤
タッサの激憤
 
ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³ã®é¨Žå…µéƒ¨éšŠ
トリトンの騎兵部隊
 
ãƒˆãƒªãƒˆãƒ³ã®å²¸å¿ã³
トリトンの岸忍び
 
æˆ¦äº‰ç¿¼ã®ã‚»ã‚¤ãƒ¬ãƒ¼ãƒ³
戦争翼のセイレーン
 
æ€¥æµã®ãƒŠã‚¤ã‚¢ãƒ¼ãƒ‰
急流のナイアード
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®ä»£è¡Œè€…
エレボスの代行者
 
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ゴルゴンの血
 
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血に狂った重装歩兵
 
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脳蛆
 
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闇への投入
 
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残忍な食餌
 
ã‚¨ãƒ¬ãƒœã‚¹ã®æŒ‡å›³
エレボスの指図
 
ç ´æ»…å–šèµ·ã®å·¨äºº
破滅喚起の巨人
 
æˆ¦æ…„é‹ã³ã®ãƒ©ãƒ³ãƒ‘ãƒ¼ãƒ‰
戦慄運びのランパード
 
å…¨å¸Œæœ›ã®æ¶ˆæ»…
全希望の消滅
 
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夢の饗宴
 
æ‚ªé­”ã®çš®ã®çŸ³åŒ–ä½¿ã„
悪魔の皮の石化使い
 
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回帰の泉
 
ç¯€ãã‚Œã®å‚·çš®æŒã¡
節くれの傷皮持ち
 
åŽ³ã‹ãªå®ˆè­·è€…
厳かな守護者
 
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黄金の呪いのマカール王
 
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饗宴の主
 
æ‚ªå¤¢ã®ã‚ˆã†ãªæœ«è·¯
悪夢のような末路
 
ãƒ‹ã‚¯ã‚¹ã®æ³¨å…¥
ニクスの注入
 
ãƒ•ã‚¡ãƒªã‚«ã«é¸ã°ã‚Œã—è€…
ファリカに選ばれし者
 
è˜‡ã‚Šã—æ­“æ¥½è€…
蘇りし歓楽者
 
è˜‡ã‚Šã—è€…ã®å„€å¼
蘇りし者の儀式
 
è…æ•—ã—ãŸå¤§ç”·
腐敗した大男
 
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信者の沈黙
 
æ‚ªæ„ã‚ã‚‹ä¸€æ’ƒ
悪意ある一撃
 
æŠ¼ã—æ½°ã™ãƒ’ãƒ«
押し潰すヒル
 
ç²¾ç¥žæ„ŸåŒ–ã®ãƒ©ãƒŸã‚¢
精神感化のラミア
 
è‹›ã¾ã‚Œã—æ€è€ƒ
苛まれし思考
 
æœ€æ‚ªã®ææ€–
最悪の恐怖
 
ã‚¢ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã®æˆ¦ç·šç •ã
アクロスの戦線砕き
 
å¤©ã‚’æ”¯ãˆã‚‹è€…
天を支える者
 
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刃牙の猪
 
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眩しい炎
 
æ°¸é æ†¤æ€’ã®ã‚µã‚¤ã‚¯ãƒ­ãƒ—ã‚¹
永遠憤怒のサイクロプス
 
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双子神の指図
 
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大歓楽の幻霊
 
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炎語りの意志
 
åŒè§’ã®é€£ç¶šè¥²æ’ƒ
双角の連続襲撃
 
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激憤の泉
 
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炉生まれのオリアード
 
æš´é£Ÿã™ã‚‹ã‚µã‚¤ã‚¯ãƒ­ãƒ—ã‚¹
暴食するサイクロプス
 
åŠ›ã«ã‚ˆã‚‹æ“ç¸¦
力による操縦
 
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知識と力
 
ç¨²å¦»ã®é«ªé£¾ã‚Š
稲妻の髪飾り
 
ãƒžã‚°ãƒžã®ã—ã¶ã
マグマのしぶき
 
ãƒ¢ãƒ¼ã‚®ã‚¹ã®è»ç”¨çŠ¬
モーギスの軍用犬
 
æ‚²ã—ã’ãªãƒŸãƒŽã‚¿ã‚¦ãƒ«ã‚¹
悲しげなミノタウルス
 
äºˆè¨€ã®ç‚Žèªžã‚Š
予言の炎語り
 
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稲妻の謎
 
å¥”æ”¾ãªã‚‹éŠæˆ¯
奔放なる遊戯
 
ç¾¤è¡†ã®æ±ºèµ·
群衆の決起
 
ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹ã®é‡è£…æ­©å…µ
サテュロスの重装歩兵
 
å°ç« æŒã¡ã®ã‚¹ã‚­ãƒ³ã‚¯
印章持ちのスキンク
 
ãƒˆãƒ©ã‚¯ã‚·ãƒ¼ã‚ºã®è½ã¨ã—å­
トラクシーズの落とし子
 
ãƒ¢ãƒ¼ã‚®ã‚¹ã®æ‚ªæ„
モーギスの悪意
 
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落星
 
åŒã¤èº«ã®ç‚Ž
双つ身の炎
 
ç‡ŽåŽŸã®ç«ã®ã‚±ãƒ«ãƒ™ãƒ­ã‚¹
燎原の火のケルベロス
 
ãƒã‚µãƒ¼ãƒ©å¡”ã®å¼“å…µ
バサーラ塔の弓兵
 
å£®å¤§ãªè‹±é›„è­š
壮大な英雄譚
 
å¡µã¸ã®å›žå¸°
塵への回帰
 
å†’æ¶œã®ç–«ç—…
冒涜の疫病
 
ã‚±ã‚¤ãƒ©ãƒ¡ãƒˆãƒ©ã®æŒ‡å›³
ケイラメトラの指図
 
é–‹èŠ±ã®å¹»éœŠ
開花の幻霊
 
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豊穣の泉
 
é»„é‡‘ã®é›Œé¹¿
黄金の雌鹿
 
é»„é‡‘çš®ã®é›„ç‰›
黄金皮の雄牛
 
è‹±é›„ãŸã¡ã‚’ç ´æ»…ã•ã›ã‚‹ã‚‚ã®
英雄たちを破滅させるもの
 
å®šå‘½ã®è€…ã®å¤§æ•µ
定命の者の大敵
 
ãƒã‚¤ãƒ‰ãƒ©ã®ç¹æ®–ä¸»
ハイドラの繁殖主
 
ã‚¯ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹ã®æ´žå¯ŸåŠ›
クルフィックスの洞察力
 
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市場の祝祭
 
è‡ªç„¶ã‹ã‚‰ã®æ­¦è£…
自然からの武装
 
ãƒã‚·ã‚¢ãƒ³ã®çŒŸåŒºç®¡ç†è€…
ネシアンの猟区管理者
 
æ¨«å¿ƒã®ãƒ‰ãƒ©ã‚¤ã‚¢ãƒ‰
樫心のドライアド
 
ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒªãƒ¼ã‚ºå›£ã®é›·é³´è¹„
フィーリーズ団の雷鳴蹄
 
ãƒ•ã‚£ãƒ¼ãƒªãƒ¼ã‚ºå›£ã®æˆ¦é•·
フィーリーズ団の戦長
 
è²ªæ¬²ãªã‚‹ãƒ¬ã‚¦ã‚¯ãƒ­ãƒƒã‚¿
貪欲なるレウクロッタ
 
åé«˜ã„ç¹”ã‚Šæ‰‹
名高い織り手
 
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蘇生の旋律
 
ã‚µãƒ†ãƒ¥ãƒ­ã‚¹ã®æœ¨ç«‹ã¡è¸Šã‚Š
サテュロスの木立ち踊り
 
ã‚»ãƒ†ãƒƒã‚µå¼æˆ¦è¡“
セテッサ式戦術
 
è‹±é›„ãŸã¡ã®çµæŸ
英雄たちの結束
 
ãƒˆã‚¬ãƒªãƒˆã‚²
トガリトゲ
 
å€’ã‚ŒãŸè€…ã‹ã‚‰ã®åŠ›
倒れた者からの力
 
ç¾¤ã‚Œç”Ÿã¾ã‚Œã®å·¨äºº
群れ生まれの巨人
 
è‹±é›„ã®å°Žå¸«ã€ã‚¢ã‚¸ãƒ£ãƒ‹
英雄の導師、アジャニ
 
é€šè¡Œã®ç¥žã€ã‚¨ã‚¤ã‚¹ãƒªã‚ªã‚¹
通行の神、エイスリオス
 
æ¨ã¦èº«ã®æŠµæŠ—
捨て身の抵抗
 
æ¬ºçžžã®ä¿¡å¥‰è€…
欺瞞の信奉者
 
é€Ÿç¾½æ ¹ã®ã‚³ã‚«ãƒˆãƒªã‚¹
速羽根のコカトリス
 
å‹åˆ©ã®ç¥žã€ã‚¤ãƒ­ã‚¢ã‚¹
勝利の神、イロアス
 
åµã®ç¥žã€ã‚±ãƒ©ãƒŽã‚¹
嵐の神、ケラノス
 
å½¼æ–¹ã®ç¥žã€ã‚¯ãƒ«ãƒ•ã‚£ãƒƒã‚¯ã‚¹
彼方の神、クルフィックス
 
ãƒ‹ã‚¯ã‚¹ã®ç¹”ã‚Šæ‰‹
ニクスの織り手
 
è‹¦æ‚¶ã®ç¥žã€ãƒ•ã‚¡ãƒªã‚«
悶の神、ファリカ
 
å€’ã‚Œã—ç¥žã®å®´
倒れし神の宴
 
åµè¿½ã„ã®ã‚­ãƒžã‚¤ãƒ©
嵐追いのキマイラ
 
æ­»ã®å›½ã®é€ å¹£å·¥
死の国の造幣工
 
ã‚¤ãƒ­ã‚¢ã‚¹ã®æ­¦å™¨åº«
イロアスの武器庫
 
å‹åˆ©ã®æˆ¦è»Š
勝利の戦車
 
è„±èµ°å…µã®é–“
脱走兵の間
 
é»„é‡‘é€ ã‚Šã®æ­©å“¨
黄金造りの歩哨
 
å‡±æ—‹ã®é–“
凱旋の間
 
ãƒžãƒŠã®åˆæµç‚¹
マナの合流点
 
å¤©å•“ã®ç¥žæ®¿
天啓の神殿
 
ç–¾ç—…ã®ç¥žæ®¿
疾病の神殿
 

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