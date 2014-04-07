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Journey Into Nyx Card Image Gallery
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神々の神盾
アジャニの存在
アクロスの猛犬
ニクスの武装
払拭の光
黎明運びの戦車兵
神討ち
ヘリオッドの指図
警備隊の鷲
弁論の幻霊
活力の泉
神送り
収穫守りのアルセイド
ラゴンナ団の先駆者
船団の出航
レオニンの偶像破壊者
定命の者の強情
ニクス毛の雄羊
抑圧的な光線
オレスコスの速爪
密集軍の隊形
採石場の巨人
復仇
盲いた喧嘩屋
空封じ
空槍の騎兵
石識の防衛者
補給線の鶴
テツモスの大神官
空中隊形
戦場の秘術師
擬態するセイレーン
撤回命令
水晶オウムガイ
ダクラの神秘家
果敢な泥棒
クルフィックスの指図
運命の泉
神狩りの大ダコ
難局
傲慢
惑乱のセイレーン
啓示の解読
キオーラの放逐
大地への縫い付け
変身体の殺到
深海からの引き寄せ
激浪のキマイラ
鷲の飛翔
時の賢者
船団の災い魔
印章持ちのヒトデ
タッサの貪り食い
タッサの激憤
トリトンの騎兵部隊
トリトンの岸忍び
戦争翼のセイレーン
急流のナイアード
エレボスの代行者
ゴルゴンの血
血に狂った重装歩兵
脳蛆
闇への投入
残忍な食餌
エレボスの指図
破滅喚起の巨人
戦慄運びのランパード
全希望の消滅
夢の饗宴
悪魔の皮の石化使い
回帰の泉
節くれの傷皮持ち
厳かな守護者
黄金の呪いのマカール王
饗宴の主
悪夢のような末路
ニクスの注入
ファリカに選ばれし者
蘇りし歓楽者
蘇りし者の儀式
腐敗した大男
信者の沈黙
悪意ある一撃
押し潰すヒル
精神感化のラミア
苛まれし思考
最悪の恐怖
アクロスの戦線砕き
天を支える者
刃牙の猪
眩しい炎
永遠憤怒のサイクロプス
双子神の指図
大歓楽の幻霊
炎語りの意志
双角の連続襲撃
激憤の泉
炉生まれのオリアード
暴食するサイクロプス
力による操縦
知識と力
稲妻の髪飾り
マグマのしぶき
モーギスの軍用犬
悲しげなミノタウルス
予言の炎語り
稲妻の謎
奔放なる遊戯
群衆の決起
サテュロスの重装歩兵
印章持ちのスキンク
トラクシーズの落とし子
モーギスの悪意
落星
双つ身の炎
燎原の火のケルベロス
バサーラ塔の弓兵
壮大な英雄譚
塵への回帰
冒涜の疫病
ケイラメトラの指図
開花の幻霊
豊穣の泉
黄金の雌鹿
黄金皮の雄牛
英雄たちを破滅させるもの
定命の者の大敵
ハイドラの繁殖主
クルフィックスの洞察力
市場の祝祭
自然からの武装
ネシアンの猟区管理者
樫心のドライアド
フィーリーズ団の雷鳴蹄
フィーリーズ団の戦長
貪欲なるレウクロッタ
名高い織り手
蘇生の旋律
サテュロスの木立ち踊り
セテッサ式戦術
英雄たちの結束
トガリトゲ
倒れた者からの力
群れ生まれの巨人
英雄の導師、アジャニ
通行の神、エイスリオス
捨て身の抵抗
欺瞞の信奉者
速羽根のコカトリス
勝利の神、イロアス
嵐の神、ケラノス
彼方の神、クルフィックス
ニクスの織り手
悶の神、ファリカ
倒れし神の宴
嵐追いのキマイラ
死の国の造幣工
イロアスの武器庫
勝利の戦車
脱走兵の間
黄金造りの歩哨
凱旋の間
マナの合流点
天啓の神殿
疾病の神殿