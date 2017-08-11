『統率者（2017年版）』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
托鉢する者
放浪の騎士、バーラン
活力の呪い
幸運な生き残り
同族の加護
反攻する鱗王
忍び寄るレオニン
テフェリーの防御
盲従
糾弾
神聖なる報い
強者破り
獅子面のタイタン、ジャレス
黄金のたてがみのジャザル
王の摂政、ケンバ
レオニンの裁き人
レオニンの遺物囲い
レオニンのシカール
オジュタイの語り部
オレスコスの探険者
黄金の若人ラクシャ
塵への帰結
総くずれ
セトの虎
かまどの精霊
陽焼の執政
太陽の槍のシカール
剣を鍬に
タージ＝ナールの剣鍛冶
白の太陽の頂点
翼の破片
青
饒舌の呪い
突風起こしの巨人
同族の発見
精神の大魔術師
門の魔道士
全能なる者アルカニス
古術師
巻物の君、あざみ
影武者
クローンの軍勢
潮流の先駆け
乱動への突入
秘密の商人
僧院の包囲
好機
変身術士の戯れ
現実変容
海門の神官
セレンディブの魔術師
呪文ねじり
黒
血統の屍術士
骨塚の災い魔
騒然の呪い
ケルゥの精神喰らい
同族の支配
新たな血族
血管の守護者
執念深いリッチ
野望の代償
遺跡の賢者、アノワン
ネクロマンサーの弟子
闇市場
血の芸術家
血の貢ぎ物
血鞘の儀式者
ヴァーズゴスの血王
マラキールの解体者
蠱惑的な吸血鬼
消耗の蒸気
死体占い師
命運の核心
禍々しい協定
闇の詐称者
死致の執政
苦痛の命令
カラストリアの血の長、ドラーナ
ファルケンラスの貴族
喉首狙い
深淵の大魔術師
マラキールの血魔女
屍術淘汰
苦い真理
宮殿の包囲
ウラモグの手先
くぐつ師の徒党
骨読み
吸血術士
血なまぐさい結合
占骨術
骸骨の吸血鬼
吸心
地下世界の人脈
吸血鬼の夜鷲
血流を飲む者
赤
血誓いの使用人
真紅の儀仗兵
豪奢の呪い
礼儀妨害
イゼットの薬術師
同族の突撃
変化する影
領空のヘルカイト
混沌のねじれ
彗星の嵐
火のるつぼ
龍の大嵐
龍王の召使い
ドラゴン語りのシャーマン
地震
ヘルカイトの突撃者
前哨地の包囲
自堕落な後継者
降る星、流星
ヴァルカスの災い魔
暴君の使い魔
ウトヴァラのヘルカイト
緑
褒賞の呪い
飢えたオオヤマネコ
同族の召喚
クァーサルの礫投げ
辺境地横断
豊穣
押し潰す蔦
耕作
精霊の絆
遥か見
開拓地の包囲
調和
狩人の勇気
エフラヴァのジェディット・オジャネン
木霊の手の内
ニッサの巡礼
茨の雨
秘宝の破壊
魂の威厳
ティムールの剣歯虎
ゼンディカーの復興者
多色
世界の咆哮、アラーボ
エドガー・マルコフ
自我破摧
儀式の大魔導師、イナーラ
反体制魔道士、ケス
血滾りの司令官、リシア
偽善者、メアシル
悪鬼追い、マシス
ウェザーライトの決闘者、ミリー
有徳の刃鍛冶、ナザーン
復讐の神、大口縄
オジュタイの達人、テイガム
シディシの手、テイガム
始祖ドラゴン
ネコルーの女王、ワシトラ
世界を溶かすもの、アタルカ
ビヒモスの大鎚
帰ってきた刃の翼
ヴィズコーパの血男爵
若き群れのドラゴン
大釜のダンス
はじける破滅
粛清するものクローシス
クローシスの魔除け
永遠のドロモカ
エーテリウム角の魔術師
羊毛鬣のライオン
ヘイヴングルの死者
夢見るものインテット
イゼットの時術師
嵐の憤怒、コラガン
黒薔薇のマルチェッサ
記憶の略取
無慈悲な追い立て
気紛れな薬術師
ミラーリの目覚め
屈辱
苦痛の芸術家、ニン
竜英傑、ニヴ＝ミゼット
火想者ニヴ＝ミゼット
ニヴィックスのギルド魔道士
冬魂のオジュタイ
幻影のニショーバ
クァーサルの群れ魔道士
ラクドスの魔除け
凶暴な熱口
始祖ドラゴンの末裔
影魔道士の浸透者
漂う死、シルムガル
シルムガルの命令
呪文縛りのドラゴン
流城の隊長
収穫するものテネブ
終止
税収飲み
夜まといのヴェラ
アーティファクト
血鍛冶の戦斧
ナザーンの槌
先祖伝来の宝刀
通報の角笛
先祖の鏡
ドラゴン・エンジン、レイモス
アージェンタムの鎧
天球儀
血の長の刃
ボロスの印鑑
統率者の宝球
ダークスティールの鋳塊
運命の扉
夢石の面晶体
友なる石
太陽の拳
組み合い鉤
面晶体の記録庫
英雄の刃
稲妻のすね当て
ロクソドンの戦槌
ネビニラルの円盤
虚無の呪文爆弾
オルゾフの印鑑
滅消の杭
ラクドスの印鑑
頭蓋骨絞め
太陽の指輪
ニンの杖
鋼のヘルカイト
速足のブーツ
精霊信者の剣
執念の剣
不安定なオベリスク
旅人のガラクタ
失われし夢の井戸
摩滅したパワーストーン
土地
祖先の道
アクームの隠れ家
秘儀の聖域
荒廃した森林
血溜まりの洞窟
花咲く砂地
ボジューカの沼
ボロスの駐屯地
ボロスのギルド門
燃え殻の痩せ地
統率の塔
精霊龍のるつぼ
崩れゆく死滅都市
ディミーアの水路
陰鬱な僻地
エルフェイムの宮殿
進化する未開地
風変わりな果樹園
放棄された聖域
開拓地の野営地
草原
灰色革の隠れ家
グリクシスの全景
精霊龍の安息地
イゼットの煮沸場
ジャングルの祭殿
ジュワー島の隠れ家
カビーラの交差路
クローサの境界
苔汁の橋
無限地帯
神秘の僧院
惑いの迷路
遊牧民の前哨地
オパールの宮殿
華やかな宮殿
オルゾフの聖堂
オルゾフのギルド門
ラクドスの肉儀場
ラクドスのギルド門
ならず者の道
塩汚れのステップ
砂草原の城塞
野蛮な地
磨かれたやせ地
海辺の城塞
隔離されたステップ
セレズニアのギルド門
セレズニアの聖域
活発な野生林
採石場
急流の崖
邪神の寺院
広漠なる変幻地
平穏なる広野
平穏な茂み
アーボーグの火山
鮮烈な岩山
鮮烈な小川
鮮烈な林
鮮烈な湿地
鮮烈な草地
風に削られた岩山
平地
平地
平地
島
島
島
沼
沼
沼
山
山
山
森
森
森