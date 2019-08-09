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多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード

絶壁の救助者
絶壁の救助者

指揮官の徽章
指揮官の徽章

悲運な職工
悲運な職工

平和の執行
平和の執行

セヴィンの再利用
セヴィンの再利用

世界魂の歌
世界魂の歌

サリアの霊呼び
サリアの霊呼び

賞罰の天使
賞罰の天使

神聖なる報い
神聖なる報い

黄昏
黄昏

亡霊の牢獄
亡霊の牢獄

報いの時
報いの時

高まる献身
高まる献身

無形の美徳
無形の美徳

ファイレクシアの再誕
ファイレクシアの再誕

虹色の断片
虹色の断片

清純な天使
清純な天使

墓場の浄化
墓場の浄化

ねじれの光
ねじれの光

ロック鳥の卵
ロック鳥の卵

根生まれの防衛
根生まれの防衛

嵐の獣群
嵐の獣群

太陽のタイタン
太陽のタイタン

トロスターニの裁き
トロスターニの裁き

風番いのロック
風番いのロック

原初の夜明け、ゼタルパ
原初の夜明け、ゼタルパ

カディーナの口封じ
カディーナの口封じ

指導者の欠如
指導者の欠如

集団縮退
集団縮退

突然の置換
突然の置換

思考スポンジ
思考スポンジ

なりすましの壁
なりすましの壁

薬術師の眼識
薬術師の眼識

金属殻のカニ
金属殻のカニ

賢いなりすまし
賢いなりすまし

綿密な分析
綿密な分析

残響する真実
残響する真実

嘘か真か
嘘か真か

全面否定
全面否定

イクシドロン
イクシドロン

ジェイスの聖域
ジェイスの聖域

ケルゥの呪文奪い
ケルゥの呪文奪い

神秘の回復
神秘の回復

ウーナの寵愛
ウーナの寵愛

現実変容
現実変容

川のケルピー
川のケルピー

ルーンの反復
ルーンの反復

死者の秘密
死者の秘密

層雲の踊り手
層雲の踊り手

空召喚士ターランド
空召喚士ターランド

テゼレットの計略
テゼレットの計略

熟慮
熟慮

千の風
千の風

ヴェズーヴァの多相の戦士
ヴェズーヴァの多相の戦士

意志を曲げる者
意志を曲げる者

悪意の魔神
悪意の魔神

骨たかりの守銭奴
骨たかりの守銭奴

愚者の知恵の呪い
愚者の知恵の呪い

破滅の贈り物
破滅の贈り物

ヨーグモスの息子、ケリク
ヨーグモスの息子、ケリク

苦境のぬかるみ
苦境のぬかるみ

悪夢的消滅
悪夢的消滅

盗み取る融合体
盗み取る融合体

精神病棟の訪問者
精神病棟の訪問者

生命を破滅させるもの
生命を破滅させるもの

不穏の標
不穏の標

大物狙い
大物狙い

骨塚協議
骨塚協議

冥界への呼び声
冥界への呼び声

彷徨える魂の勇者
彷徨える魂の勇者

闇の萎縮
闇の萎縮

宿命のネクロマンサー
宿命のネクロマンサー

信者の確信
信者の確信

床下から
床下から

大霊堂の王、ゲス
大霊堂の王、ゲス

恐ろしい徴兵
恐ろしい徴兵

ゴルゴンの世捨て
ゴルゴンの世捨て

墓を掻き回すもの
墓を掻き回すもの

不気味な腸卜師
不気味な腸卜師

享楽者の宝物庫
享楽者の宝物庫

呪詛
呪詛

ガラクの目覚め
ガラクの目覚め

殺人衝動
殺人衝動

ベラドンナの暗殺者
ベラドンナの暗殺者

灯の再覚醒、オブ・ニクシリス
灯の再覚醒、オブ・ニクシリス

忌むべき者の監視者
忌むべき者の監視者

疫病造り師
疫病造り師

療養所の骸骨
療養所の骸骨

シルムガルの暗殺者
シルムガルの暗殺者

皮を剥ぐ者
皮を剥ぐ者

イニストラードの魂
イニストラードの魂

最古再誕
最古再誕

ゾンビの横行
ゾンビの横行

エインジーの荒廃者
エインジーの荒廃者

逆噴射のヘルカイト
逆噴射のヘルカイト

波止場の恐喝者
波止場の恐喝者

ギレッドの好戦性
ギレッドの好戦性

憎悪の蜃気楼
憎悪の蜃気楼

未来を点火
未来を点火

空火のフェニックス
空火のフェニックス

地盤のヘリオン
地盤のヘリオン

野火の悪魔
野火の悪魔

錬金術師の挨拶
錬金術師の挨拶

アヴァシンの裁き
アヴァシンの裁き

燃え立つ復讐
燃え立つ復讐

混沌のねじれ
混沌のねじれ

捨て身の狂乱
捨て身の狂乱

小悪魔の遊び
小悪魔の遊び

竜使いののけ者
竜使いののけ者

信仰無き物あさり
信仰無き物あさり

第三の道のフェルドン
第三の道のフェルドン

癇しゃく
癇しゃく

炎駆の乗り手
炎駆の乗り手

憎悪縛りの剥ぎ取り
憎悪縛りの剥ぎ取り

どぶ潜み
どぶ潜み

心臓貫きのマンティコア
心臓貫きのマンティコア

高まる復讐心
高まる復讐心

溶岩震
溶岩震

輪の大魔術師
輪の大魔術師

邪悪な囁き
邪悪な囁き

轟く激震
轟く激震

ゴブリンの太守スクイー
ゴブリンの太守スクイー

流城の密教信者
流城の密教信者

激発
激発

戦嵐のうねり
戦嵐のうねり

頂点のアルティサウルス
頂点のアルティサウルス

満開
満開

オーランの凍り牙
オーランの凍り牙

帰還の道
帰還の道

セレズニアの賛美者
セレズニアの賛美者

数多の声
数多の声

アイノクの生き残り
アイノクの生き残り

内にいる獣
内にいる獣

巨大な威厳
巨大な威厳

耕作
耕作

死霧の猛禽
死霧の猛禽

棲み家の防御者
棲み家の防御者

ドルイドの講話
ドルイドの講話

精霊の絆
精霊の絆

探検
探検

遥か見
遥か見

新鮮な肉
新鮮な肉

原初の狩人、ガラク
原初の狩人、ガラク

ガラクの群れ率い
ガラクの群れ率い

巨大オサムシ
巨大オサムシ

大樫の守護者
大樫の守護者

調和
調和

頭巾被りのハイドラ
頭巾被りのハイドラ

重大な落下
重大な落下

ナントゥーコ自警団
ナントゥーコ自警団

圧倒する暴走
圧倒する暴走

猛り狂うベイロス
猛り狂うベイロス

桜族の長老
桜族の長老

再度の収穫
再度の収穫

種子生まれの詩神
種子生まれの詩神

巫師の天啓
巫師の天啓

真っ二つ
真っ二つ

ゼンディカーの魂
ゼンディカーの魂

発見の誘惑
発見の誘惑

セロン教の隠遁者
セロン教の隠遁者

スラーグ牙
スラーグ牙

神秘の痕跡
神秘の痕跡

多色

エインジー・ファルケンラス
エインジー・ファルケンラス

巣を守る者、アトラ・パラーニ
巣を守る者、アトラ・パラーニ

悪夢の達人、チェイナー
悪夢の達人、チェイナー

無限のエルシャ
無限のエルシャ

ウェザーライトの英雄、ジェラード
ウェザーライトの英雄、ジェラード

議事会の流刑者、ギレッド
議事会の流刑者、ギレッド

プレデターの艦長、グレヴェン
プレデターの艦長、グレヴェン

戦慄蒔き、グリズモルド
戦慄蒔き、グリズモルド

這い寄る魔術師、カディーナ
這い寄る魔術師、カディーナ

コイルの破壊者、マリーシ
コイルの破壊者、マリーシ

天空塁壁、プラミコン
天空塁壁、プラミコン

最初に堕ちし者、ラヤミ
最初に堕ちし者、ラヤミ

時間変造者、セヴィン
時間変造者、セヴィン

航海士、ターンガース
航海士、ターンガース

姿奪い、ヴォルラス
姿奪い、ヴォルラス

生体たい)材料の突然変異
生体たい)材料の突然変異

血の間の僧侶
血の間の僧侶

ルクサの恵み
ルクサの恵み

弾けるドレイク
弾けるドレイク

イマーラ・タンドリス
イマーラ・タンドリス

農場
農場

兵士の育成
兵士の育成

氷羽のエイヴン
氷羽のエイヴン

ナヤの魔除け
ナヤの魔除け

清純な空智
清純な空智

化膿
化膿

ラル・ザレック
ラル・ザレック

機略
機略

サグのやっかいもの
サグのやっかいもの

秘密の計画
秘密の計画

スゥルタイの魔除け
スゥルタイの魔除け

隔離する成長
隔離する成長

セレズニアの声、トロスターニ
セレズニアの声、トロスターニ

都の進化
都の進化

ヴィトゥ＝ガジーのギルド魔道士
ヴィトゥ＝ガジーのギルド魔道士

見えざる者、ヴラスカ
見えざる者、ヴラスカ

旅する寺院
旅する寺院

無色

荒廃の双子
荒廃の双子

アーティファクト

永劫機関
永劫機関

血に飢えた刃
血に飢えた刃

大出力自動生成器
大出力自動生成器

忘却の偶像
忘却の偶像

繁栄のペンダント
繁栄のペンダント

耕しカカシ
耕しカカシ

運命の巻物
運命の巻物

天球儀
天球儀

アゾリウスのロケット
アゾリウスのロケット

つややかな雄鹿
つややかな雄鹿

統率者の宝球
統率者の宝球

死者の呪文書
死者の呪文書

面晶体の記録庫
面晶体の記録庫

イゼットのロケット
イゼットのロケット

街の鍵
街の鍵

稲妻のすね当て
稲妻のすね当て

隕石ゴーレム
隕石ゴーレム

ミミックの大桶
ミミックの大桶

ラクドスのロケット
ラクドスのロケット

太陽の指輪
太陽の指輪

真面目な身代わり
真面目な身代わり

魂の鋳造所
魂の鋳造所

ストリオン共鳴体
ストリオン共鳴体

スランの発電機
スランの発電機

土地

永遠の聖域
永遠の聖域

アクームの隠れ家
アクームの隠れ家

灰のやせ地
灰のやせ地

アゾリウスの大法官庁
アゾリウスの大法官庁

やせた原野
やせた原野

血溜まりの洞窟
血溜まりの洞窟

花咲く砂地
花咲く砂地

ボジューカの沼
ボジューカの沼

ボロスの駐屯地
ボロスの駐屯地

ボロスのギルド門
ボロスのギルド門

燃え殻の痩せ地
燃え殻の痩せ地

燃えがらの林間地
燃えがらの林間地

統率の塔
統率の塔

ダークウォーターの地下墓地
ダークウォーターの地下墓地

ディミーアの水路
ディミーアの水路

溺墓の寺院
溺墓の寺院

進化する未開地
進化する未開地

風変わりな果樹園
風変わりな果樹園

忘れられた洞窟
忘れられた洞窟

穢れた果樹園
穢れた果樹園

ガーゴイルの城
ガーゴイルの城

ガイアー岬の療養所
ガイアー岬の療養所

ゴルガリのギルド門
ゴルガリのギルド門

ゴルガリの腐敗農場
ゴルガリの腐敗農場

灰色革の隠れ家
灰色革の隠れ家

グルールの芝地
グルールの芝地

高地の湖
高地の湖

イゼットの煮沸場
イゼットの煮沸場

イゼットのギルド門
イゼットのギルド門

ジャングルのうろ穴
ジャングルのうろ穴

ジャングルの祭殿
ジャングルの祭殿

カザンドゥの隠れ家
カザンドゥの隠れ家

クローサの境界
クローサの境界

ラノワールの荒原
ラノワールの荒原

愚蒙の記念像
愚蒙の記念像

亡骸のぬかるみ
亡骸のぬかるみ

無限地帯
無限地帯

神秘の僧院
神秘の僧院

ナヤの全景
ナヤの全景

華やかな宮殿
華やかな宮殿

大草原の川
大草原の川

ラクドスの肉儀場
ラクドスの肉儀場

ラクドスのギルド門
ラクドスのギルド門

聖遺の塔
聖遺の塔

迷宮の宮殿、リックス・マーディ
迷宮の宮殿、リックス・マーディ

ならず者の道
ならず者の道

岩だらけの高地
岩だらけの高地

セレズニアの聖域
セレズニアの聖域

見捨てられた神々の神殿
見捨てられた神々の神殿

シミックの成長室
シミックの成長室

シミックのギルド門
シミックのギルド門

採石場
採石場

サングラスの大草原
サングラスの大草原

窪み渓谷
窪み渓谷

急流の崖
急流の崖

邪神の寺院
邪神の寺院

広漠なる変幻地
広漠なる変幻地

演劇の舞台
演劇の舞台

茨森の滝
茨森の滝

平穏な入り江
平穏な入り江

風に削られた岩山
風に削られた岩山

森林地の小川
森林地の小川

ヤヴィマヤの沿岸
ヤヴィマヤの沿岸

平地
平地

平地
平地

平地
平地

島

島

島

沼

沼

沼

山

山

山

森

森

森

 

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