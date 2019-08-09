Commander (2019 Edition)
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
絶壁の救助者
指揮官の徽章
悲運な職工
平和の執行
セヴィンの再利用
世界魂の歌
サリアの霊呼び
賞罰の天使
神聖なる報い
黄昏
亡霊の牢獄
報いの時
高まる献身
無形の美徳
ファイレクシアの再誕
虹色の断片
清純な天使
墓場の浄化
ねじれの光
ロック鳥の卵
根生まれの防衛
嵐の獣群
太陽のタイタン
トロスターニの裁き
風番いのロック
原初の夜明け、ゼタルパ
青
カディーナの口封じ
指導者の欠如
集団縮退
突然の置換
思考スポンジ
なりすましの壁
薬術師の眼識
金属殻のカニ
賢いなりすまし
綿密な分析
残響する真実
嘘か真か
全面否定
イクシドロン
ジェイスの聖域
ケルゥの呪文奪い
神秘の回復
ウーナの寵愛
現実変容
川のケルピー
ルーンの反復
死者の秘密
層雲の踊り手
空召喚士ターランド
テゼレットの計略
熟慮
千の風
ヴェズーヴァの多相の戦士
意志を曲げる者
黒
悪意の魔神
骨たかりの守銭奴
愚者の知恵の呪い
破滅の贈り物
ヨーグモスの息子、ケリク
苦境のぬかるみ
悪夢的消滅
盗み取る融合体
精神病棟の訪問者
生命を破滅させるもの
不穏の標
大物狙い
骨塚協議
冥界への呼び声
彷徨える魂の勇者
闇の萎縮
宿命のネクロマンサー
信者の確信
床下から
大霊堂の王、ゲス
恐ろしい徴兵
ゴルゴンの世捨て
墓を掻き回すもの
不気味な腸卜師
享楽者の宝物庫
呪詛
ガラクの目覚め
殺人衝動
ベラドンナの暗殺者
灯の再覚醒、オブ・ニクシリス
忌むべき者の監視者
疫病造り師
療養所の骸骨
シルムガルの暗殺者
皮を剥ぐ者
イニストラードの魂
最古再誕
ゾンビの横行
赤
エインジーの荒廃者
逆噴射のヘルカイト
波止場の恐喝者
ギレッドの好戦性
憎悪の蜃気楼
未来を点火
空火のフェニックス
地盤のヘリオン
野火の悪魔
錬金術師の挨拶
アヴァシンの裁き
燃え立つ復讐
混沌のねじれ
捨て身の狂乱
小悪魔の遊び
竜使いののけ者
信仰無き物あさり
第三の道のフェルドン
癇しゃく
炎駆の乗り手
憎悪縛りの剥ぎ取り
どぶ潜み
心臓貫きのマンティコア
高まる復讐心
溶岩震
輪の大魔術師
邪悪な囁き
轟く激震
ゴブリンの太守スクイー
流城の密教信者
激発
戦嵐のうねり
緑
頂点のアルティサウルス
満開
オーランの凍り牙
帰還の道
セレズニアの賛美者
数多の声
アイノクの生き残り
内にいる獣
巨大な威厳
耕作
死霧の猛禽
棲み家の防御者
ドルイドの講話
精霊の絆
探検
遥か見
新鮮な肉
原初の狩人、ガラク
ガラクの群れ率い
巨大オサムシ
大樫の守護者
調和
頭巾被りのハイドラ
重大な落下
ナントゥーコ自警団
圧倒する暴走
猛り狂うベイロス
桜族の長老
再度の収穫
種子生まれの詩神
巫師の天啓
真っ二つ
ゼンディカーの魂
発見の誘惑
セロン教の隠遁者
スラーグ牙
神秘の痕跡
多色
エインジー・ファルケンラス
巣を守る者、アトラ・パラーニ
悪夢の達人、チェイナー
無限のエルシャ
ウェザーライトの英雄、ジェラード
議事会の流刑者、ギレッド
プレデターの艦長、グレヴェン
戦慄蒔き、グリズモルド
這い寄る魔術師、カディーナ
コイルの破壊者、マリーシ
天空塁壁、プラミコン
最初に堕ちし者、ラヤミ
時間変造者、セヴィン
航海士、ターンガース
姿奪い、ヴォルラス
生体たい)材料の突然変異
血の間の僧侶
ルクサの恵み
弾けるドレイク
イマーラ・タンドリス
農場
兵士の育成
氷羽のエイヴン
ナヤの魔除け
清純な空智
化膿
ラル・ザレック
機略
サグのやっかいもの
秘密の計画
スゥルタイの魔除け
隔離する成長
セレズニアの声、トロスターニ
都の進化
ヴィトゥ＝ガジーのギルド魔道士
見えざる者、ヴラスカ
旅する寺院
無色
荒廃の双子
アーティファクト
永劫機関
血に飢えた刃
大出力自動生成器
忘却の偶像
繁栄のペンダント
耕しカカシ
運命の巻物
天球儀
アゾリウスのロケット
つややかな雄鹿
統率者の宝球
死者の呪文書
面晶体の記録庫
イゼットのロケット
街の鍵
稲妻のすね当て
隕石ゴーレム
ミミックの大桶
ラクドスのロケット
太陽の指輪
真面目な身代わり
魂の鋳造所
ストリオン共鳴体
スランの発電機
土地
永遠の聖域
アクームの隠れ家
灰のやせ地
アゾリウスの大法官庁
やせた原野
血溜まりの洞窟
花咲く砂地
ボジューカの沼
ボロスの駐屯地
ボロスのギルド門
燃え殻の痩せ地
燃えがらの林間地
統率の塔
ダークウォーターの地下墓地
ディミーアの水路
溺墓の寺院
進化する未開地
風変わりな果樹園
忘れられた洞窟
穢れた果樹園
ガーゴイルの城
ガイアー岬の療養所
ゴルガリのギルド門
ゴルガリの腐敗農場
灰色革の隠れ家
グルールの芝地
高地の湖
イゼットの煮沸場
イゼットのギルド門
ジャングルのうろ穴
ジャングルの祭殿
カザンドゥの隠れ家
クローサの境界
ラノワールの荒原
愚蒙の記念像
亡骸のぬかるみ
無限地帯
神秘の僧院
ナヤの全景
華やかな宮殿
大草原の川
ラクドスの肉儀場
ラクドスのギルド門
聖遺の塔
迷宮の宮殿、リックス・マーディ
ならず者の道
岩だらけの高地
セレズニアの聖域
見捨てられた神々の神殿
シミックの成長室
シミックのギルド門
採石場
サングラスの大草原
窪み渓谷
急流の崖
邪神の寺院
広漠なる変幻地
演劇の舞台
茨森の滝
平穏な入り江
風に削られた岩山
森林地の小川
ヤヴィマヤの沿岸
平地
平地
平地
島
島
島
沼
沼
沼
山
山
山
森
森
森