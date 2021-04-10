Commander (2021 Edition) Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
遺跡の天使
古術師の地図
青銅の守護者
戦闘書家
発掘現場の技師
発掘の技
守護の執政官
機械細工の学者、ロシール
独演の代償
規律の執行者、ニルス
忠誠の確約
奨学金寄付者
静穏の天使
ボレアスの軍馬
城塞の包囲
浄化の輝き
ダークスティールの突然変異
急送
祓い士の薬包
決闘者の遺産
鱗衛兵の精鋭
亡霊の牢獄
正義の勇者ギデオン
狩り立てられたラマスー
白蘭の騎士
軍部の推進力
奉納
オレスコスの探険者
オルゾフの弁護士
塵への帰結
総くずれ
聖域のガーゴイル
無私の従者
魂の捕獲
忍び寄るレオニン
太陽のタイタン
陽焼の執政
いつまでも共に
悲劇的な傲慢
義務の誓約
風生まれの詩神
原初の夜明け、ゼタルパ
青
統率者の眼識
好奇の造り手
幻惑のスフィンクス
フラクタルの理論家、ディーカ
鼓舞のリフレイン
詩神の渦
生ける卒論、オクタヴィア
難解な試験
複製の技
枉惑な扇動者
産卵するクラーケン
理論上の複製
霊気の突風
霊気渦竜巻
渦まく知識
機知の勇者
狡猾な巾着切り
豚の呪い
時を越えた探索
氾濫の始源体
生ける伝承
機械医学的召喚
精神の願望
練達の魔術師、ナル・メハ
思案
急速混成
浅瀬蟲
複製の儀式
血清の幻視
大群の諜報
空召喚士ターランド
衝撃的な幻視
宝船の巡航
黒
影の執筆者
荒廃の塚
厚かましい盗用者
狡猾な弁論
本質の脈動
仲介人、フェイン
具現の技
鋭敏な決闘者
湿地帯の血唱え
刺のある研究
暗影の召喚士、ティヴァシュ
血魔道の集会
野望の代償
古えの渇望
血に飢えた曲芸師
心臓追い
騒然の呪い
禍々しい協定
命取りの大嵐
死致の執政
果敢な血王
血の美食家
大群への給餌
強欲
冥府の捧げ物
死滅都市の執政
害悪の機械巨人
灯の再覚醒、オブ・ニクシリス
寄生の推進力
無謀な悪意
吸血術士
血なまぐさい結合
銀打ちのグール
過去の受難
死の味
吸血鬼の夜鷲
赤
大胆な再製者
戦闘魔道士の篭手
創造の技
呪われた鏡
焦熱の再演
業火の課題
再鍛の刃、ラエリア
光輝の演者
炎の踊り手、リオーニャ
熱狂のリフレイン
遺跡掘削機
勝利への高まり
力の頂点
冒涜の行動
鉄面提督の報奨
連鎖反応
護符破りの小悪魔
焼却の機械巨人
屑鉄の学者、ダレッティ
二重詠唱の魔道士
奇矯なサイクロプス
原初の嵐、エターリ
信仰無き物あさり
第三の道のフェルドン
焦熱の落下
ヘルカイトの点火者
ヘルカイトの暴君
蔵製錬のドラゴン
謙虚な離反者
ヤヤ・バラード
マナ噴出
ピア・ナラー
天才速製職人
煮えたぎる歌
太陽鳥の祈祷
飛行機械技師
火山の幻視
野火の悪魔
緑
花咲く泥獣
エザルートの媒介者
フラクタルの装具
守護の増強者
治癒の技
逆説の領域
害獣の侵入
忍耐強い教授、ラクサ
配列エンジン
発芽背のトラッジ
トラッジの庭
霊園の庭師、イェドラ
老いざる精体
空を引き裂くもの、閼螺示
内にいる獣
耕作
エズーリの捕食
忘れられた古霊
原初の狩人、ガラク
楽園の贈り物
スズメバチの巣
女王スズメバチ
ハイドラの繁殖主
培養ドルイド
カザンドゥの牙呼び
木霊の手の内
クローサの掌握
マナ喰らいのハイドラ
ニッサの探検
ニッサの復興
ムラーサの胎動
猛り狂うベイロス
不屈の自然
野生語りの帰還
巫師の天啓
テラストドン
翠緑の太陽の化身
多色
大衆扇動者、ブリーナ
シルバークイルの牙、フェリーサ
双対の声、ヴェイラン
雷の指揮者、ザファイ
練達の料理人、ギヨーム
本質の予見者、ウィロウダスク
古代の証人、アリボー
再構築者、オスギル
双子唱者、アドリックスとネヴ
フラクタルの花、エシックス
墨盾
超簡略化
再解釈
蘇生実験
過去起こし
生体たい)材料の突然変異
ボロスの魔除け
空砕きの呼び声
とぐろ巻きの巫女
弾けるドレイク
死を運ぶ者のしもべ
債務者の弔鐘
世紀の実験
花崗岩の凝視
大食いトロール
孵化
覇者、ジョー・カディーン
大蛇の大魔導師、かせ斗
力線をうろつくもの
真価の宗匠
練達の生術師
腐れ蔦の再生
粘体投げの小蛙
原初の共感
コルフェノールの若木
瓜二つ
幽霊の特使、テイサ
三角エイの捕食者
完全なる終わり
無色
荒廃の双子
アーティファクト
精霊術士のパレット
幾何学的結合体
魅力的な契約
三重合身のタイタン
アルハマレットの書庫
秘儀の印鑑
血に飢えた刃
ボロスのロケット
鉄のゴーレム、ボッシュ
つややかな雄鹿
統率者の宝球
切望の宝石
ドルイドの物入れ
映し身人形
不死の霊薬
面晶体の記録庫
胆液の水源
忘却の偶像
イゼットの印鑑
街の鍵
ロクソドンの戦槌
隕石ゴーレム
精神石
マイコシンスの水源
マイアの戦闘球
オルゾフの印鑑
極楽の羽飾り
繁栄のペンダント
巡礼者の目
清純のタリスマン
紅蓮術師のゴーグル
屑鉄さらい
彫り込み鋼
シミックの印鑑
太陽の指輪
真面目な身代わり
幽体の照明灯
鋼のヘルカイト
鋼の監視者
太陽のしずく
独創のタリスマン
反発のタリスマン
千年霊薬
不安定なオベリスク
ヴェンセールの日誌
勝利の鐘
失われし夢の井戸
土地
研究堂
魔女の診療所
古えの居住地
やせた原野
戦場の鍛冶場
荒廃した瀑布
荒廃した森林
ボジューカの沼
ボロスの駐屯地
コイロスの洞窟
統率の塔
ダークスティールの城塞
熱烈の砂漠
周到の砂漠
風変わりな果樹園
忘れられた洞窟
お菓子の小屋
ゴルガリの腐敗農場
大焼炉
高級市場
イゼットの煮沸場
ジャングルのうろ穴
ラノワールの再生地
ラノワールの荒原
孤立した砂州
伐採地の滝
魔道士輪の魔力網
天才の記念像
海の中心、御心
苔汁の橋
無限地帯
進化の中心、ノヴィジェン
オパールの宮殿
巨森、オラン＝リーフ
オルゾフの聖堂
ファイレクシアの核
光輝の泉
聖遺の塔
ならず者の道
樹液染みの森
屍肉あさりの地
隔離されたステップ
シヴの浅瀬
シミックの成長室
処刑者の要塞
軍の要塞、サンホーム
汚れた原野
汚れた森
天啓の神殿
疾病の神殿
神秘の神殿
静寂の神殿
邪神の寺院
凱旋の神殿
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森
平穏な茂み
ヤヴィマヤの沿岸