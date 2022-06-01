Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Commander Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
民衆英雄
ディープ・ノームの地形術師
ハーパーの勧誘者
練達の地下探検家
団結
イオナの大司祭
質素な命令
エイヴンの思考検閲者
往時の主教
外身の交換
黄昏+払暁
八ツ尾半
前線の衛生兵
突風粉の魔道士
栄光の守護者
変容の軍勢
黄金のたてがみのジャザル
魔道士の従者
天秤の大魔術師
月皇ミケウス
鏡の精体
ルーンの母
白粘土の教団
古代の伝承の僧侶
噂の蒐集家
無私の霊魂
セヴィンの再利用
生真面目な補充兵
兵団の統率者
不敗の陣形
勇敢な変わり身
青
氏族の職人
正気の剝ぎ取り、ゼルリクス
アボレスの落とし子
アーティフィサー・クラス
アストラル・ドラゴン
終わりなき邪悪
グレルの哲人
嘲笑するドッペルゲンガー
超常使いの儀式
霊気の突風
釣り亀
地割れ潜み
強迫的な研究
豚の呪い
饒舌の呪い
霧消の場
支配的な意志
嘘か真か
忘れられた作品
正気破砕
イリシッドの学者、グラジラックス
船砕きの怪物
潮の星、京河
予期の力線
真夜中の時計
マインド・フレイヤー
過充電縫合体
プロパガンダ
明日からの引き寄せ
追われる鯨
リトヤラの反射
手綱
ヘドロの怪物
枉惑な扇動者
波止場の潜入者
ウィル・ケンリス
黒
パーティーの隊長、ブラコス
憑依された者
闇市の人脈
ブレインスティーラー・ドラゴン
地下墓地より
厳粛な破滅導き
ウチューロン
闇市場
血に染まりし勇者
マラキールの解体者
計算ずくのリッチ
変わり身ののけ者
死体占い師
激しい恐怖
幕切れ
暗黒の雛
ダウスィーの怪物
凶兆艦隊の荒廃者
ドロスの収穫者
薄暮の刻み獣
大群への給餌
豪華の王、ゴンティ
不気味な腸卜師
不気味な雇われ人
罪を与えるもの
呪詛
狩り立てられた恐怖
ガラクの目覚め
マラキールの血僧侶
マルドゥの急襲指揮者
精神刃の断裂者
夜鷲のあさり屋
夜の咆哮獣
ニヒリス
ファイレクシアの憤怒鬼
疫病吐き
荒廃の司教
くぐつ師の徒党
貪欲なチュパカブラ
下水の宿敵
吸心
墓入りの妨害
悲哀の徘徊者
ズーラポートの殺し屋
赤
芸人、ベイロス・バリテル
情熱的な考古学者
面倒なクアジット
デス・キス
ディレイド・ブラスト・ファイアーボール
取り分争い
ナルフェシュネー
壮大な決戦
扇動する蟻
アクロス戦争
オーロラのフェニックス
殺戮の化身
冒涜の行動
砕骨の巨人
無作法な挑発者
連鎖反応
混沌のドラゴン
混沌のねじれ
豪奢の呪い
悪魔の稲妻
凶兆艦隊の向こう見ず
礼儀妨害
炎の大口、ドラクセス
夢の略奪者
エンバレスの盾割り
原初の嵐、エターリ
晶洞石の憤怒獣
ゴブリンの密偵長
大いなるガルガドン
未来を点火
イゼットの薬術師
ジェスカの意志
崖の暴君、カズール
再鍛の刃、ラエリア
舞台照らし
ミジウムの迫撃砲
前哨地の包囲
ローアン・ケンリス
降る星、流星
作戦盗用
地盤の巨人
領空のヘルカイト
雷のドラゴン
隠れしウラブラスク
復讐の祖霊
火山の奔流
ヘルカイトの戦争屋
戦嵐のうねり
暴走魔法のソーサラー
緑
大口の門のダーナン
グリーン・スライム
失われた都への旅
トリンカリの狩人
冒険の先へ
終わりなき巣網のアラスタ
戦闘マンモス
豆の木の巨人
内にいる獣
耕作
終末の祟りの先陣
探検
エズーリの捕食
女王スズメバチ
木霊の手の内
恋煩いの野獣
マナ喰らいのハイドラ
自然の再生
原始の報奨
野生語りの帰還
桜族の長老
サンドワームの収斂
明日への探索
甘露のイトグモ
地の変幻
三顧の礼
野獣の擁護者、ビビアン
多色
ンガスロッド船長
戦慄の狼の伝令官、ファルドーン
狡猾な扇動者、フィルクラーグ
ナリア・デアルニス
血編み髪のエルフ
破壊的な逸脱者
灯の燼滅
湖での水難
僻境への脱出
闇からの摘出
シルバークイルの牙、フェリーサ
ファーヤの報復
太っ腹、グラングリー
贖罪の高僧
記憶の略取
道理の宿敵
パルン、ニヴ＝ミゼット
スプライトのドラゴン
歓楽者ゼナゴス
アーティファクト
マルチクラスの飾り帯
サレヴォクの書
血に飢えた刃
混沌のワンド
ディミーアの魔鍵
ディミーアの印鑑
ドラゴンの財宝
永遠溢れの杯
友なる石
面晶体の記録庫
通報の角笛
イゼットの印鑑
稲妻のすね当て
仮面林の結節点
精神クランク
オルゾフの印鑑
ファイレクシアの破棄者
精神の病を這うもの
頭蓋骨絞め
太陽の指輪
真面目な身代わり
呪文滑り
鋼のヘルカイト
ぬいぐるみ人形
独創のタリスマン
威圧のタリスマン
聖列のタリスマン
思考の器
土地
灰のやせ地
荒廃した森林
ボジューカの沼
エンバレス城
ロークスワイン城
ヴァントレス城
詰まった河口
燃えがらの林間地
忍び寄るタール坑
ダークウォーターの地下墓地
僻地の灯台
ディミーアの水路
溺墓の寺院
風変わりな果樹園
獲物道
グルールの芝地
高地の森
イゼットの煮沸場
ケッシグの狼の地
カー砦
亡骸のぬかるみ
モスファイアの谷
苔汁の橋
変わり谷
無限地帯
ネファリアの溺墓
オルゾフの聖堂
祖先の道
カーフェルの港
プリズマリの学舎
怒り狂う山峡
聖遺の塔
涙の川
ならず者の道
乱脈な気孔
雪原の陥没孔
背骨岩の小山
星明りの聖域
窪み渓谷
汚れた原野
汚れた島
奔放の神殿
欺瞞の神殿
天啓の神殿
静寂の神殿
邪神の寺院
地形形成装置
大天使の霊堂
さまよう噴気孔
作戦室
風立ての高地