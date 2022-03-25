Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Variant Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
エインシャント・ゴールド・ドラゴン
ティアの戦天使
軍団の忠誠心
Abdel Adrian, Gorion's Ward
Ancient Gold Dragon
Ellyn Harbreeze, Busybody
Lae'zel, Vlaakith's Champion
Lulu, Loyal Hollyphant
Rasaad yn Bashir
ゴライオンの養子、アブデル・エイドリアン
世話焼き、エリン・ハーブリーズ
異邦人
燃える拳
激励する指揮官
ヴラーキスの勇者、ラエゼル
忠実なホリファント、ルールー
貴族生まれ
ラサード・イン・バシール
古参の兵士
オグマの文書管理人
アヴェルヌスからの上昇
ホーン・オヴ・ヴァルハラ
ラエゼルの軽業
選択式サンバースト
白羽山の冒険者
風纏いのプラネター
青
エインシャント・シルヴァー・ドラゴン
Alora, Merry Thief
Ancient Silver Dragon
Gale, Waterdeep Prodigy
Goggles of Night
Imoen, Mystic Trickster
Renari, Merchant of Marvels
Vhal, Candlekeep Researcher
Volo, Itinerant Scholar
陽気な盗人、アローラ
キャンドルキープの賢者
ダンジョン探検家
フェイワイルドの訪問者
ウォーターディープの多芸多才、ゲイル
神秘のトリックスター、イモエン
驚異の商人、レナリー
図々しいイカサマ師
ソード・コーストの船乗り
キャンドルキープの研究者、ヴァル
巡歴の学者、ヴォーロ
ディスプレイサーの仔猫
エルミンスターの似姿
魔力の源泉
ゲイルの移し替え
イリシッドの収穫者
同族の発見
ローブ・オヴ・ジ・アーチマギ
恐怖の墓所の冒険者
サーイのウィザード
黒
エインシャント・ブラス・ドラゴン
Ancient Brass Dragon
Safana, Calimport Cutthroat
Sarevok, Deathbringer
Shadowheart, Dark Justiciar
Sivriss, Nightmare Speaker
Viconia, Drow Apostate
鉄の玉座の工作員
影盗賊団の工作員
犯罪者
アブソリュートの信者
カリムポートの殺し屋、サファナ
死をもたらす者、サレヴォク
ハラスターの後継
闇の大司法官、シャドウハート
悪夢を囁く者、シヴリス
ドラウの背教者、ヴィコニア
ベハルの祭壇
アスタリオンの渇望
殺人報酬
虚空への呼び声
エルダー・ブレイン
異界の契約
インテレクト・ディヴァウラー
契約武器
レイヴンロフトの冒険者
エルダー・ブレイン
赤
エインシャント・カッパー・ドラゴン
Amber Gristle O'Maul
Ancient Copper Dragon
Fireball
Ganax, Astral Hunter
Gut, True Soul Zealot
Karlach, Fury of Avernus
Lightning Bolt
Livaan, Cultist of Tiamat
Nemesis Phoenix
Taunting Kobold
Wyll, Blade of Frontiers
鎚族のアンバー・グリストル
ドラゴン・カルトの信者
アストラルの狩人、ガナクス
ギルドの職人
真実の魂の盲信者、ガット
アヴェルヌスの憤怒、カーラック
ティアマトの信者、リヴァーン
人気の芸人
街路の浮浪児
酒場流喧嘩殺法
開拓地の刃、ワイル
バロール
混沌の洞窟の冒険者
アヴェルヌスへの下降
エルタレルの生存者
フィルボルグのフルート吹き
嵐の王の雷
ワンド・オヴ・ワンダー
怒れるレッド・ドラゴン
ワイルの逆転
Wand of Wonder
緑
エインシャント・ブロンズ・ドラゴン
棘茨の君主
Ancient Bronze Dragon
Erinis, Gloom Stalker
Halsin, Emerald Archdruid
Jaheira, Friend of the Forest
Skanos Dragonheart
Wilson, Refined Grizzly
バハムートの侍祭
クローク森の隠者
暗中の追跡者、エリニス
エメラルドの大ドルイド、ハルシン
頑健な辺境育ち
森の友、ジャヘイラ
料理長
巨人育ち
スカノス・ドラゴンハート
上品な灰色熊、ウィルソン
酒場の喧嘩
アースクウェイク・ドラゴン
ジャヘイラの休息
壮麗なる創造
モンスター・マニュアル
アウルベアの仔
辺境地横断
アンダーマウンテンの冒険者
多色
エルミンスター
時を超えた英雄、ミンスクとブー
魔女王、ターシャ
Alaundo the Seer
Astarion, the Decadent
Baba Lysaga, Night Witch
Bane, Lord of Darkness
Bhaal, Lord of Murder
Cadira, Caller of the Small
Commander Liara Portyr
The Council of Four
Duke Ulder Ravengard
Dynaheir, Invoker Adept
Gluntch, the Bestower
Gorion, Wise Mentor
Jan Jansen, Chaos Crafter
Jon Irenicus, Shattered One
Kagha, Shadow Archdruid
Korlessa, Scale Singer
Lozhan, Dragons' Legacy
Mahadi, Emporium Master
Mazzy, Truesword Paladin
Miirym, Sentinel Wyrm
Minthara, Merciless Soul
Myrkul, Lord of Bones
Neera, Wild Mage
Nine-Fingers Keene
Oji, the Exquisite Blade
Raggadragga, Goreguts Boss
Raphael, Fiendish Savior
Rilsa Rael, Kingpin
Thrakkus the Butcher
Zevlor, Elturel Exile
予見者、アローンド
堕落者、アスタリオン
夜の魔女、バーバ・リサーガ
闇の王、ベイン
殺戮の王、ベハル
小さきものの統率者、カディラ
指揮官リアーラ・ポーティア
四公会議
アルダー・レイヴンガード大公爵
熟達のインヴォーカー、ダイナヘール
授けるもの、グランチ
賢明な導師、ゴライオン
混沌の造り手、ヤン・ヤンセン
打ち砕かれた者、ジョン・イレニカス
影の大ドルイド、カガ
鱗の歌姫、コーレッサ
ドラゴンの遺産、ローザン
市場の元締め、マハディ
純剣のパラディン、マジー
歩哨竜、ミーリム
無慈悲な魂、ミンタラ
骨の王、マークール
暴走魔法の使い手、ニーラ
九本指のキーネ
至極の刀、オージ
ゴアガッツ団の親分、ラッガドラッガ
残酷な救済者、ラファエル
重鎮、リルサ・レイル
解体屋、スラッカス
エルタレルの流刑者、ゼヴロア
アーティファクト
ノーチロイド船
難問の細工箱
Charcoal Diamond
Cloak of the Bat
Decanter of Endless Water
Fire Diamond
Marble Diamond
Marching Duodrone
Moss Diamond
Sky Diamond
Stonespeaker Crystal
バジリスクの首輪
我々の刃
危ういロープ
マイティー・サーヴァント・オヴ・ルークオ
ミラー・オヴ・ライフ・トラッピング
土地
バルダーズ・ゲート
豪勢な大通り
特別観覧室
変遷の泉
反射池
雲海
尖塔の庭