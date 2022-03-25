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多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード

エインシャント・ゴールド・ドラゴン
エインシャント・ゴールド・ドラゴン

ティアの戦天使
ティアの戦天使

軍団の忠誠心
軍団の忠誠心

Abdel Adrian, Gorion's Ward
Abdel Adrian, Gorion's Ward

Ancient Gold Dragon
Ancient Gold Dragon

Ellyn Harbreeze, Busybody
Ellyn Harbreeze, Busybody

Lae'zel, Vlaakith's Champion
Lae'zel, Vlaakith's Champion

Lulu, Loyal Hollyphant
Lulu, Loyal Hollyphant

Rasaad yn Bashir
Rasaad yn Bashir

ゴライオンの養子、アブデル・エイドリアン
ゴライオンの養子、アブデル・エイドリアン

世話焼き、エリン・ハーブリーズ
世話焼き、エリン・ハーブリーズ

異邦人
異邦人

燃える拳
燃える拳

激励する指揮官
激励する指揮官

ヴラーキスの勇者、ラエゼル
ヴラーキスの勇者、ラエゼル

忠実なホリファント、ルールー
忠実なホリファント、ルールー

貴族生まれ
貴族生まれ

ラサード・イン・バシール
ラサード・イン・バシール

古参の兵士
古参の兵士

オグマの文書管理人
オグマの文書管理人

アヴェルヌスからの上昇
アヴェルヌスからの上昇

ホーン・オヴ・ヴァルハラ
ホーン・オヴ・ヴァルハラ

ラエゼルの軽業
ラエゼルの軽業

選択式サンバースト
選択式サンバースト

白羽山の冒険者
白羽山の冒険者

風纏いのプラネター
風纏いのプラネター

エインシャント・シルヴァー・ドラゴン
エインシャント・シルヴァー・ドラゴン

Alora, Merry Thief
Alora, Merry Thief

Ancient Silver Dragon
Ancient Silver Dragon

Gale, Waterdeep Prodigy
Gale, Waterdeep Prodigy

Goggles of Night
Goggles of Night

Imoen, Mystic Trickster
Imoen, Mystic Trickster

Renari, Merchant of Marvels
Renari, Merchant of Marvels

Vhal, Candlekeep Researcher
Vhal, Candlekeep Researcher

Volo, Itinerant Scholar
Volo, Itinerant Scholar

陽気な盗人、アローラ
陽気な盗人、アローラ

キャンドルキープの賢者
キャンドルキープの賢者

ダンジョン探検家
ダンジョン探検家

フェイワイルドの訪問者
フェイワイルドの訪問者

ウォーターディープの多芸多才、ゲイル
ウォーターディープの多芸多才、ゲイル

神秘のトリックスター、イモエン
神秘のトリックスター、イモエン

驚異の商人、レナリー
驚異の商人、レナリー

図々しいイカサマ師
図々しいイカサマ師

ソード・コーストの船乗り
ソード・コーストの船乗り

キャンドルキープの研究者、ヴァル
キャンドルキープの研究者、ヴァル

巡歴の学者、ヴォーロ
巡歴の学者、ヴォーロ

ディスプレイサーの仔猫
ディスプレイサーの仔猫

エルミンスターの似姿
エルミンスターの似姿

魔力の源泉
魔力の源泉

ゲイルの移し替え
ゲイルの移し替え

イリシッドの収穫者
イリシッドの収穫者

同族の発見
同族の発見

ローブ・オヴ・ジ・アーチマギ
ローブ・オヴ・ジ・アーチマギ

恐怖の墓所の冒険者
恐怖の墓所の冒険者

サーイのウィザード
サーイのウィザード

エインシャント・ブラス・ドラゴン
エインシャント・ブラス・ドラゴン

Ancient Brass Dragon
Ancient Brass Dragon

Safana, Calimport Cutthroat
Safana, Calimport Cutthroat

Sarevok, Deathbringer
Sarevok, Deathbringer

Shadowheart, Dark Justiciar
Shadowheart, Dark Justiciar

Sivriss, Nightmare Speaker
Sivriss, Nightmare Speaker

Viconia, Drow Apostate
Viconia, Drow Apostate

鉄の玉座の工作員
鉄の玉座の工作員

影盗賊団の工作員
影盗賊団の工作員

犯罪者
犯罪者

アブソリュートの信者
アブソリュートの信者

カリムポートの殺し屋、サファナ
カリムポートの殺し屋、サファナ

死をもたらす者、サレヴォク
死をもたらす者、サレヴォク

ハラスターの後継
ハラスターの後継

闇の大司法官、シャドウハート
闇の大司法官、シャドウハート

悪夢を囁く者、シヴリス
悪夢を囁く者、シヴリス

ドラウの背教者、ヴィコニア
ドラウの背教者、ヴィコニア

ベハルの祭壇
ベハルの祭壇

アスタリオンの渇望
アスタリオンの渇望

殺人報酬
殺人報酬

虚空への呼び声
虚空への呼び声

エルダー・ブレイン
エルダー・ブレイン

異界の契約
異界の契約

インテレクト・ディヴァウラー
インテレクト・ディヴァウラー

契約武器
契約武器

レイヴンロフトの冒険者
レイヴンロフトの冒険者

エルダー・ブレイン
エルダー・ブレイン

エインシャント・カッパー・ドラゴン
エインシャント・カッパー・ドラゴン

Amber Gristle O'Maul
Amber Gristle O'Maul

Ancient Copper Dragon
Ancient Copper Dragon

Fireball
Fireball

Ganax, Astral Hunter
Ganax, Astral Hunter

Gut, True Soul Zealot
Gut, True Soul Zealot

Karlach, Fury of Avernus
Karlach, Fury of Avernus

Lightning Bolt
Lightning Bolt

Livaan, Cultist of Tiamat
Livaan, Cultist of Tiamat

Nemesis Phoenix
Nemesis Phoenix

Taunting Kobold
Taunting Kobold

Wyll, Blade of Frontiers
Wyll, Blade of Frontiers

鎚族のアンバー・グリストル
鎚族のアンバー・グリストル

ドラゴン・カルトの信者
ドラゴン・カルトの信者

アストラルの狩人、ガナクス
アストラルの狩人、ガナクス

ギルドの職人
ギルドの職人

真実の魂の盲信者、ガット
真実の魂の盲信者、ガット

アヴェルヌスの憤怒、カーラック
アヴェルヌスの憤怒、カーラック

ティアマトの信者、リヴァーン
ティアマトの信者、リヴァーン

人気の芸人
人気の芸人

街路の浮浪児
街路の浮浪児

酒場流喧嘩殺法
酒場流喧嘩殺法

開拓地の刃、ワイル
開拓地の刃、ワイル

バロール
バロール

混沌の洞窟の冒険者
混沌の洞窟の冒険者

アヴェルヌスへの下降
アヴェルヌスへの下降

エルタレルの生存者
エルタレルの生存者

フィルボルグのフルート吹き
フィルボルグのフルート吹き

嵐の王の雷
嵐の王の雷

ワンド・オヴ・ワンダー
ワンド・オヴ・ワンダー

怒れるレッド・ドラゴン
怒れるレッド・ドラゴン

ワイルの逆転
ワイルの逆転

Wand of Wonder
Wand of Wonder

エインシャント・ブロンズ・ドラゴン
エインシャント・ブロンズ・ドラゴン

棘茨の君主
棘茨の君主

Ancient Bronze Dragon
Ancient Bronze Dragon

Erinis, Gloom Stalker
Erinis, Gloom Stalker

Halsin, Emerald Archdruid
Halsin, Emerald Archdruid

Jaheira, Friend of the Forest
Jaheira, Friend of the Forest

Skanos Dragonheart
Skanos Dragonheart

Wilson, Refined Grizzly
Wilson, Refined Grizzly

バハムートの侍祭
バハムートの侍祭

クローク森の隠者
クローク森の隠者

暗中の追跡者、エリニス
暗中の追跡者、エリニス

エメラルドの大ドルイド、ハルシン
エメラルドの大ドルイド、ハルシン

頑健な辺境育ち
頑健な辺境育ち

森の友、ジャヘイラ
森の友、ジャヘイラ

料理長
料理長

巨人育ち
巨人育ち

スカノス・ドラゴンハート
スカノス・ドラゴンハート

上品な灰色熊、ウィルソン
上品な灰色熊、ウィルソン

酒場の喧嘩
酒場の喧嘩

アースクウェイク・ドラゴン
アースクウェイク・ドラゴン

ジャヘイラの休息
ジャヘイラの休息

壮麗なる創造
壮麗なる創造

モンスター・マニュアル
モンスター・マニュアル

アウルベアの仔
アウルベアの仔

辺境地横断
辺境地横断

アンダーマウンテンの冒険者
アンダーマウンテンの冒険者

多色

エルミンスター
エルミンスター

時を超えた英雄、ミンスクとブー
時を超えた英雄、ミンスクとブー

魔女王、ターシャ
魔女王、ターシャ

Alaundo the Seer
Alaundo the Seer

Astarion, the Decadent
Astarion, the Decadent

Baba Lysaga, Night Witch
Baba Lysaga, Night Witch

Bane, Lord of Darkness
Bane, Lord of Darkness

Bhaal, Lord of Murder
Bhaal, Lord of Murder

Cadira, Caller of the Small
Cadira, Caller of the Small

Commander Liara Portyr
Commander Liara Portyr

The Council of Four
The Council of Four

Duke Ulder Ravengard
Duke Ulder Ravengard

Dynaheir, Invoker Adept
Dynaheir, Invoker Adept

Gluntch, the Bestower
Gluntch, the Bestower

Gorion, Wise Mentor
Gorion, Wise Mentor

Jan Jansen, Chaos Crafter
Jan Jansen, Chaos Crafter

Jon Irenicus, Shattered One
Jon Irenicus, Shattered One

Kagha, Shadow Archdruid
Kagha, Shadow Archdruid

Korlessa, Scale Singer
Korlessa, Scale Singer

Lozhan, Dragons' Legacy
Lozhan, Dragons' Legacy

Mahadi, Emporium Master
Mahadi, Emporium Master

Mazzy, Truesword Paladin
Mazzy, Truesword Paladin

Miirym, Sentinel Wyrm
Miirym, Sentinel Wyrm

Minthara, Merciless Soul
Minthara, Merciless Soul

Myrkul, Lord of Bones
Myrkul, Lord of Bones

Neera, Wild Mage
Neera, Wild Mage

Nine-Fingers Keene
Nine-Fingers Keene

Oji, the Exquisite Blade
Oji, the Exquisite Blade

Raggadragga, Goreguts Boss
Raggadragga, Goreguts Boss

Raphael, Fiendish Savior
Raphael, Fiendish Savior

Rilsa Rael, Kingpin
Rilsa Rael, Kingpin

Thrakkus the Butcher
Thrakkus the Butcher

Zevlor, Elturel Exile
Zevlor, Elturel Exile

予見者、アローンド
予見者、アローンド

堕落者、アスタリオン
堕落者、アスタリオン

夜の魔女、バーバ・リサーガ
夜の魔女、バーバ・リサーガ

闇の王、ベイン
闇の王、ベイン

殺戮の王、ベハル
殺戮の王、ベハル

小さきものの統率者、カディラ
小さきものの統率者、カディラ

指揮官リアーラ・ポーティア
指揮官リアーラ・ポーティア

四公会議
四公会議

アルダー・レイヴンガード大公爵
アルダー・レイヴンガード大公爵

熟達のインヴォーカー、ダイナヘール
熟達のインヴォーカー、ダイナヘール

授けるもの、グランチ
授けるもの、グランチ

賢明な導師、ゴライオン
賢明な導師、ゴライオン

混沌の造り手、ヤン・ヤンセン
混沌の造り手、ヤン・ヤンセン

打ち砕かれた者、ジョン・イレニカス
打ち砕かれた者、ジョン・イレニカス

影の大ドルイド、カガ
影の大ドルイド、カガ

鱗の歌姫、コーレッサ
鱗の歌姫、コーレッサ

ドラゴンの遺産、ローザン
ドラゴンの遺産、ローザン

市場の元締め、マハディ
市場の元締め、マハディ

純剣のパラディン、マジー
純剣のパラディン、マジー

歩哨竜、ミーリム
歩哨竜、ミーリム

無慈悲な魂、ミンタラ
無慈悲な魂、ミンタラ

骨の王、マークール
骨の王、マークール

暴走魔法の使い手、ニーラ
暴走魔法の使い手、ニーラ

九本指のキーネ
九本指のキーネ

至極の刀、オージ
至極の刀、オージ

ゴアガッツ団の親分、ラッガドラッガ
ゴアガッツ団の親分、ラッガドラッガ

残酷な救済者、ラファエル
残酷な救済者、ラファエル

重鎮、リルサ・レイル
重鎮、リルサ・レイル

解体屋、スラッカス
解体屋、スラッカス

エルタレルの流刑者、ゼヴロア
エルタレルの流刑者、ゼヴロア

アーティファクト

ノーチロイド船
ノーチロイド船

難問の細工箱
難問の細工箱

Charcoal Diamond
Charcoal Diamond

Cloak of the Bat
Cloak of the Bat

Decanter of Endless Water
Decanter of Endless Water

Fire Diamond
Fire Diamond

Marble Diamond
Marble Diamond

Marching Duodrone
Marching Duodrone

Moss Diamond
Moss Diamond

Sky Diamond
Sky Diamond

Stonespeaker Crystal
Stonespeaker Crystal

バジリスクの首輪
バジリスクの首輪

我々の刃
我々の刃

危ういロープ
危ういロープ

マイティー・サーヴァント・オヴ・ルークオ
マイティー・サーヴァント・オヴ・ルークオ

ミラー・オヴ・ライフ・トラッピング
ミラー・オヴ・ライフ・トラッピング

土地

バルダーズ・ゲート
バルダーズ・ゲート

豪勢な大通り
豪勢な大通り

特別観覧室
特別観覧室

変遷の泉
変遷の泉

反射池
反射池

雲海
雲海

尖塔の庭
尖塔の庭

 

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