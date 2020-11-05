Commander Legends Variants
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
機を見た護法
糾弾
模範となる者、ダニサ・キャパシェン
暁の魔除け
解呪
揺るぎない信仰
ちらつき鬼火
過大な贈り物
鉄覆いの処刑者
コーの地図作り
軍部政変
月皇の司令官、オドリック
セラからの翼
オレスコスの探険者
秘宝の探求者
塵への帰結
シガルダの助け
霊魂のマントル
上級建設官、スラム
剣を鍬に
不敗の陣形
疑いなき権威
勇敢な姿勢
白の太陽の頂点
ラースの風
イクシドールの理想、アクローマ
真面目な祭儀師、アルハール
剛胆な考古学者、アーデン
陽光たてがみの使い魔、ケレス
誓いを立てた歩哨、リヴィオ
鋼軍団のプラヴァ
セラの大天使、レイディアント
登る建築家、レベック
アクローマの意志
戴冠のアルコン
鎧の空狩人
質素な命令
恩寵の宮廷
過大な贈り物
調和の守り手
明日の確約
塵への帰結
熾天使の大剣
兵士の切りつけ
永遠の魂
剣を鍬に
勝利の算段
青
海溝のビヒモス
秘儀の否定
強迫的な研究
対抗呪文
嘘か真か
乱動への突入
アイオーの廃墟の探検
曇り鏡のメロク
熟考漂い
原初の潮流、ネザール
現実からの剥離
船団の災い魔
船壊しのクラーケン
上昇底流、スリン・ヴォーダ
ウスーンのスフィンクス
嵐潮のリバイアサン
トロモクラティス
圧倒的な波
月のクラーケン、ブリネリン
岐路の占い師、エリゲス
守り翼の使い魔、エシオル
ラミレス・ディピエトロの幽霊
パワーストーンの技師、グレイシャン
鋭い目の航海士、マルコム
千の顔の逆嶋
嵐の目、シアーニ
アンフィンの反逆者
秘儀の否定
知識の具身
対抗呪文
狡猾の宮廷
嘘か真か
船殻破り
研究室の下働き
マナ吸収
記憶の洪水
熟考漂い
定業
逆嶋の手下
逆嶋の意志
副陽のスフィンクス
場違い
黒
愚者滅ぼし、テヴェシュ・ザット
金線の打破者、アーミクス
影猫の使い魔、ファルティス
肉体彫刻家、ケスキット
林間の茨、ミアーラ
ダスキネルの工作員、ネイディア
闇の男爵、センギア
冒涜する者、トーモッド
野望の宮廷
クォムバッジの魔女
エルフの戦慄王
肉袋の匪賊
壊死の呪詛
ベラドンナの収穫者
敵対工作員
疫病の肉裂き
不敬な輸血
ラクシャーサの堕落者
ザットの意志
吸血の教示者
犠牲
臓物の予見者
闇の男爵、センギア
赤
猛火の太陽鋼
削剥
彗星の嵐
二重詠唱の魔道士
促進
炎の拳
ヤヤの焼身猛火
連続突撃
ティムールの激闘
火山の流弾
野生の跳ね返り
捕縛の言葉
三度の再誕、ジェスカ
ケッシグの罠師、アレイナ
鉄面連合の略取者、ブリーチェス
船壊し、ダーゴ
燃えさし爪の使い魔、ケディス
親指なしのクラーク
ロフガフフの息子、ログラクフ
ゴブリンの武器職人、トッゴ
削剥
オーロラのフェニックス
冒涜の行動
強制的な勧誘者
激憤の宮廷
エンバーワイルドの隊長
炎族の伝令
ヘルカイトの狩猟者
謙虚な離反者
ジェスカの意志
港を滅ぼす者
魂火の噴火
ティムールの激闘
災難の輪
緑
切り首嵐のハイドラ
酸のスライム
ゼンディカーの報復者
内にいる獣
耕作
永遠の証人
探検
調和
カルニの心臓の探検
木霊の手の内
マローの魔術師モリモ
猛り狂うベイロス
不屈の自然
ラムナプの採掘者
再利用の賢者
カザンドゥへの撤退
明日への探索
胞子塚
テラストドン
翠緑の太陽の化身
枝細工下げの古老
ヤヴィマヤの古老
尊狼の使い魔、アナーラ
ワイアウッドの呼び手、ギランラ
ケッシグのレインジャー、ハラナ
回収の接合者、イチ＝テキク
クローサの心胆、カマール
東の樹の木霊
ジョラーガの酋長、ヌーマ
すべてを取り込むもの、スラーク
酸のスライム
頂点壊滅獣
生廃棄物の泥塊
報奨の宮廷
明けの林の主
フィンドホーンのエルフ
清廉潔白な判事
カマールの意志
木霊の手の内
秩序の大魔術師
大地の作り直し
樹根織りのドルイド
甘露のイトグモ
三顧の礼
多色
鋼の魂、ワイレス
円渦海峡の暴君、アシー
ボロスの魔除け
とぐろ巻きの巫女
跳ね返す掌
水深の魔道士
成長のらせん
手練れの戦術
暗悪鬼のしもべ
反応
ヒレバサミダコ
シミックの魔除け
シミックの空呑み
瓜二つ
艦の整備士、ティアナ
都の進化
摩耗
ラノワールの異形
映し光るもの、アマレス
死の波のアラウミ
ラグーンの神秘家、アーチェロス
混沌の花、アヴェルナ
邪悪な選督使、ベルベイ
幽体の兵長、ベル・ボルカ
喜劇の天才、ブリム
憤怒船長バーガス
最後のイチイ、コルフェノール
秘儀の織り手、ゲン
岩山の声、ノストロ
アンフィン学者、ゴー・ムルドラク
アラシンの守護者、ハムザ
ハンス・エリクソン
報奨の祝賀者、イモーティ
真の後継者、ジャレッド・カルサリオン
一座の支配人、ジョーリ
空の管理者、カンジー
巡歴の干渉者、クウェイン
寛大な夜明け、ラシエル
薄暮の埋葬布、リーサ
アーボーグの暴君、ネビニラル
ウーナのトリックスター、ニムリス
粗暴な年代学者、オベカ
練達の職人、レヤブ
恭しき霊能者、サリズ
熊爪のトゥーヤ
焦熱団のユルロック
改革派の勧誘者、ザラ
ボロスの魔除け
とぐろ巻きの巫女
無色
老いたる深海鬼
虹色の笛吹き
アーティファクト
再鍛の黒き剣
骨断ちの矛槍
ボロスの印鑑
真鍮の従者
探検者の望遠鏡
炎叫びの杖
憑依の外套
英雄の刃
ロクソドンの戦槌
アヴァシンの仮面
隕石ゴーレム
テューンの指輪
ヴァルカスの指輪
予見者の日時計
シミックの印鑑
太陽の指輪
太陽打ちの槌
速足のブーツ
執念の剣
秘儀の印鑑
ブレードグリフの試作品
つややかな雄鹿
統率者の板金鎧
統率者の宝球
地平石
宝石の睡蓮
ネビニラルの円盤
ファイレクシアの三重体
ブライトハースの指輪
巻物棚
太陽の指輪
威圧の杖
速足のブーツ
思考の器
土地
荒廃した森林
ボロスの駐屯地
ボロスのギルド門
統率の塔
珊瑚礁
浸食する荒原
進化する未開地
忘れられた洞窟
ジャングルの盆地
天才の記念像
闘争の記念像
無限地帯
聖遺の塔
ならず者の道
断ち割る尖塔
隔離されたステップ
シミックの成長室
シミックのギルド門
処刑者の要塞
採石場
軍の要塞、サンホーム
広漠なる変幻地
茨森の滝
ギルド渡りの遊歩道
鮮烈な小川
鮮烈な林
風に削られた岩山
森林地の小川
平地
平地
島
島
山
山
森
森
統率の灯台
統率の塔
無限地帯
オパールの宮殿
祖先の道
回復の温泉
聖遺の塔
観客席
広漠なる変幻地
訓練施設
下生えの競技場
勝者の大霊堂
作戦室
マナの合流点