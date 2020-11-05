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多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード

機を見た護法
機を見た護法

糾弾
糾弾

模範となる者、ダニサ・キャパシェン
模範となる者、ダニサ・キャパシェン

暁の魔除け
暁の魔除け

解呪
解呪

揺るぎない信仰
揺るぎない信仰

ちらつき鬼火
ちらつき鬼火

過大な贈り物
過大な贈り物

鉄覆いの処刑者
鉄覆いの処刑者

コーの地図作り
コーの地図作り

軍部政変
軍部政変

月皇の司令官、オドリック
月皇の司令官、オドリック

セラからの翼
セラからの翼

オレスコスの探険者
オレスコスの探険者

秘宝の探求者
秘宝の探求者

塵への帰結
塵への帰結

シガルダの助け
シガルダの助け

霊魂のマントル
霊魂のマントル

上級建設官、スラム
上級建設官、スラム

剣を鍬に
剣を鍬に

不敗の陣形
不敗の陣形

疑いなき権威
疑いなき権威

勇敢な姿勢
勇敢な姿勢

白の太陽の頂点
白の太陽の頂点

ラースの風
ラースの風

イクシドールの理想、アクローマ
イクシドールの理想、アクローマ

真面目な祭儀師、アルハール
真面目な祭儀師、アルハール

剛胆な考古学者、アーデン
剛胆な考古学者、アーデン

陽光たてがみの使い魔、ケレス
陽光たてがみの使い魔、ケレス

誓いを立てた歩哨、リヴィオ
誓いを立てた歩哨、リヴィオ

鋼軍団のプラヴァ
鋼軍団のプラヴァ

セラの大天使、レイディアント
セラの大天使、レイディアント

登る建築家、レベック
登る建築家、レベック

アクローマの意志
アクローマの意志

戴冠のアルコン
戴冠のアルコン

鎧の空狩人
鎧の空狩人

質素な命令
質素な命令

恩寵の宮廷
恩寵の宮廷

過大な贈り物
過大な贈り物

調和の守り手
調和の守り手

明日の確約
明日の確約

塵への帰結
塵への帰結

熾天使の大剣
熾天使の大剣

兵士の切りつけ
兵士の切りつけ

永遠の魂
永遠の魂

剣を鍬に
剣を鍬に

勝利の算段
勝利の算段

海溝のビヒモス
海溝のビヒモス

秘儀の否定
秘儀の否定

強迫的な研究
強迫的な研究

対抗呪文
対抗呪文

嘘か真か
嘘か真か

乱動への突入
乱動への突入

アイオーの廃墟の探検
アイオーの廃墟の探検

曇り鏡のメロク
曇り鏡のメロク

熟考漂い
熟考漂い

原初の潮流、ネザール
原初の潮流、ネザール

現実からの剥離
現実からの剥離

船団の災い魔
船団の災い魔

船壊しのクラーケン
船壊しのクラーケン

上昇底流、スリン・ヴォーダ
上昇底流、スリン・ヴォーダ

ウスーンのスフィンクス
ウスーンのスフィンクス

嵐潮のリバイアサン
嵐潮のリバイアサン

トロモクラティス
トロモクラティス

圧倒的な波
圧倒的な波

月のクラーケン、ブリネリン
月のクラーケン、ブリネリン

岐路の占い師、エリゲス
岐路の占い師、エリゲス

守り翼の使い魔、エシオル
守り翼の使い魔、エシオル

ラミレス・ディピエトロの幽霊
ラミレス・ディピエトロの幽霊

パワーストーンの技師、グレイシャン
パワーストーンの技師、グレイシャン

鋭い目の航海士、マルコム
鋭い目の航海士、マルコム

千の顔の逆嶋
千の顔の逆嶋

嵐の目、シアーニ
嵐の目、シアーニ

アンフィンの反逆者
アンフィンの反逆者

秘儀の否定
秘儀の否定

知識の具身
知識の具身

対抗呪文
対抗呪文

狡猾の宮廷
狡猾の宮廷

嘘か真か
嘘か真か

船殻破り
船殻破り

研究室の下働き
研究室の下働き

マナ吸収
マナ吸収

記憶の洪水
記憶の洪水

熟考漂い
熟考漂い

定業
定業

逆嶋の手下
逆嶋の手下

逆嶋の意志
逆嶋の意志

副陽のスフィンクス
副陽のスフィンクス

場違い
場違い

愚者滅ぼし、テヴェシュ・ザット
愚者滅ぼし、テヴェシュ・ザット

金線の打破者、アーミクス
金線の打破者、アーミクス

影猫の使い魔、ファルティス
影猫の使い魔、ファルティス

肉体彫刻家、ケスキット
肉体彫刻家、ケスキット

林間の茨、ミアーラ
林間の茨、ミアーラ

ダスキネルの工作員、ネイディア
ダスキネルの工作員、ネイディア

闇の男爵、センギア
闇の男爵、センギア

冒涜する者、トーモッド
冒涜する者、トーモッド

野望の宮廷
野望の宮廷

クォムバッジの魔女
クォムバッジの魔女

エルフの戦慄王
エルフの戦慄王

肉袋の匪賊
肉袋の匪賊

壊死の呪詛
壊死の呪詛

ベラドンナの収穫者
ベラドンナの収穫者

敵対工作員
敵対工作員

疫病の肉裂き
疫病の肉裂き

不敬な輸血
不敬な輸血

ラクシャーサの堕落者
ラクシャーサの堕落者

ザットの意志
ザットの意志

吸血の教示者
吸血の教示者

犠牲
犠牲

臓物の予見者
臓物の予見者

闇の男爵、センギア
闇の男爵、センギア

猛火の太陽鋼
猛火の太陽鋼

削剥
削剥

彗星の嵐
彗星の嵐

二重詠唱の魔道士
二重詠唱の魔道士

促進
促進

炎の拳
炎の拳

ヤヤの焼身猛火
ヤヤの焼身猛火

連続突撃
連続突撃

ティムールの激闘
ティムールの激闘

火山の流弾
火山の流弾

野生の跳ね返り
野生の跳ね返り

捕縛の言葉
捕縛の言葉

三度の再誕、ジェスカ
三度の再誕、ジェスカ

ケッシグの罠師、アレイナ
ケッシグの罠師、アレイナ

鉄面連合の略取者、ブリーチェス
鉄面連合の略取者、ブリーチェス

船壊し、ダーゴ
船壊し、ダーゴ

燃えさし爪の使い魔、ケディス
燃えさし爪の使い魔、ケディス

親指なしのクラーク
親指なしのクラーク

ロフガフフの息子、ログラクフ
ロフガフフの息子、ログラクフ

ゴブリンの武器職人、トッゴ
ゴブリンの武器職人、トッゴ

削剥
削剥

オーロラのフェニックス
オーロラのフェニックス

冒涜の行動
冒涜の行動

強制的な勧誘者
強制的な勧誘者

激憤の宮廷
激憤の宮廷

エンバーワイルドの隊長
エンバーワイルドの隊長

炎族の伝令
炎族の伝令

ヘルカイトの狩猟者
ヘルカイトの狩猟者

謙虚な離反者
謙虚な離反者

ジェスカの意志
ジェスカの意志

港を滅ぼす者
港を滅ぼす者

魂火の噴火
魂火の噴火

ティムールの激闘
ティムールの激闘

災難の輪
災難の輪

切り首嵐のハイドラ
切り首嵐のハイドラ

酸のスライム
酸のスライム

ゼンディカーの報復者
ゼンディカーの報復者

内にいる獣
内にいる獣

耕作
耕作

永遠の証人
永遠の証人

探検
探検

調和
調和

カルニの心臓の探検
カルニの心臓の探検

木霊の手の内
木霊の手の内

マローの魔術師モリモ
マローの魔術師モリモ

猛り狂うベイロス
猛り狂うベイロス

不屈の自然
不屈の自然

ラムナプの採掘者
ラムナプの採掘者

再利用の賢者
再利用の賢者

カザンドゥへの撤退
カザンドゥへの撤退

明日への探索
明日への探索

胞子塚
胞子塚

テラストドン
テラストドン

翠緑の太陽の化身
翠緑の太陽の化身

枝細工下げの古老
枝細工下げの古老

ヤヴィマヤの古老
ヤヴィマヤの古老

尊狼の使い魔、アナーラ
尊狼の使い魔、アナーラ

ワイアウッドの呼び手、ギランラ
ワイアウッドの呼び手、ギランラ

ケッシグのレインジャー、ハラナ
ケッシグのレインジャー、ハラナ

回収の接合者、イチ＝テキク
回収の接合者、イチ＝テキク

クローサの心胆、カマール
クローサの心胆、カマール

東の樹の木霊
東の樹の木霊

ジョラーガの酋長、ヌーマ
ジョラーガの酋長、ヌーマ

すべてを取り込むもの、スラーク
すべてを取り込むもの、スラーク

酸のスライム
酸のスライム

頂点壊滅獣
頂点壊滅獣

生廃棄物の泥塊
生廃棄物の泥塊

報奨の宮廷
報奨の宮廷

明けの林の主
明けの林の主

フィンドホーンのエルフ
フィンドホーンのエルフ

清廉潔白な判事
清廉潔白な判事

カマールの意志
カマールの意志

木霊の手の内
木霊の手の内

秩序の大魔術師
秩序の大魔術師

大地の作り直し
大地の作り直し

樹根織りのドルイド
樹根織りのドルイド

甘露のイトグモ
甘露のイトグモ

三顧の礼
三顧の礼

多色

鋼の魂、ワイレス
鋼の魂、ワイレス

円渦海峡の暴君、アシー
円渦海峡の暴君、アシー

ボロスの魔除け
ボロスの魔除け

とぐろ巻きの巫女
とぐろ巻きの巫女

跳ね返す掌
跳ね返す掌

水深の魔道士
水深の魔道士

成長のらせん
成長のらせん

手練れの戦術
手練れの戦術

暗悪鬼のしもべ
暗悪鬼のしもべ

反応
反応

ヒレバサミダコ
ヒレバサミダコ

シミックの魔除け
シミックの魔除け

シミックの空呑み
シミックの空呑み

瓜二つ
瓜二つ

艦の整備士、ティアナ
艦の整備士、ティアナ

都の進化
都の進化

摩耗
摩耗

ラノワールの異形
ラノワールの異形

映し光るもの、アマレス
映し光るもの、アマレス

死の波のアラウミ
死の波のアラウミ

ラグーンの神秘家、アーチェロス
ラグーンの神秘家、アーチェロス

混沌の花、アヴェルナ
混沌の花、アヴェルナ

邪悪な選督使、ベルベイ
邪悪な選督使、ベルベイ

幽体の兵長、ベル・ボルカ
幽体の兵長、ベル・ボルカ

喜劇の天才、ブリム
喜劇の天才、ブリム

憤怒船長バーガス
憤怒船長バーガス

最後のイチイ、コルフェノール
最後のイチイ、コルフェノール

秘儀の織り手、ゲン
秘儀の織り手、ゲン

岩山の声、ノストロ
岩山の声、ノストロ

アンフィン学者、ゴー・ムルドラク
アンフィン学者、ゴー・ムルドラク

アラシンの守護者、ハムザ
アラシンの守護者、ハムザ

ハンス・エリクソン
ハンス・エリクソン

報奨の祝賀者、イモーティ
報奨の祝賀者、イモーティ

真の後継者、ジャレッド・カルサリオン
真の後継者、ジャレッド・カルサリオン

一座の支配人、ジョーリ
一座の支配人、ジョーリ

空の管理者、カンジー
空の管理者、カンジー

巡歴の干渉者、クウェイン
巡歴の干渉者、クウェイン

寛大な夜明け、ラシエル
寛大な夜明け、ラシエル

薄暮の埋葬布、リーサ
薄暮の埋葬布、リーサ

アーボーグの暴君、ネビニラル
アーボーグの暴君、ネビニラル

ウーナのトリックスター、ニムリス
ウーナのトリックスター、ニムリス

粗暴な年代学者、オベカ
粗暴な年代学者、オベカ

練達の職人、レヤブ
練達の職人、レヤブ

恭しき霊能者、サリズ
恭しき霊能者、サリズ

熊爪のトゥーヤ
熊爪のトゥーヤ

焦熱団のユルロック
焦熱団のユルロック

改革派の勧誘者、ザラ
改革派の勧誘者、ザラ

ボロスの魔除け
ボロスの魔除け

とぐろ巻きの巫女
とぐろ巻きの巫女

無色

老いたる深海鬼
老いたる深海鬼

虹色の笛吹き
虹色の笛吹き

アーティファクト

再鍛の黒き剣
再鍛の黒き剣

骨断ちの矛槍
骨断ちの矛槍

ボロスの印鑑
ボロスの印鑑

真鍮の従者
真鍮の従者

探検者の望遠鏡
探検者の望遠鏡

炎叫びの杖
炎叫びの杖

憑依の外套
憑依の外套

英雄の刃
英雄の刃

ロクソドンの戦槌
ロクソドンの戦槌

アヴァシンの仮面
アヴァシンの仮面

隕石ゴーレム
隕石ゴーレム

テューンの指輪
テューンの指輪

ヴァルカスの指輪
ヴァルカスの指輪

予見者の日時計
予見者の日時計

シミックの印鑑
シミックの印鑑

太陽の指輪
太陽の指輪

太陽打ちの槌
太陽打ちの槌

速足のブーツ
速足のブーツ

執念の剣
執念の剣

秘儀の印鑑
秘儀の印鑑

ブレードグリフの試作品
ブレードグリフの試作品

つややかな雄鹿
つややかな雄鹿

統率者の板金鎧
統率者の板金鎧

統率者の宝球
統率者の宝球

地平石
地平石

宝石の睡蓮
宝石の睡蓮

ネビニラルの円盤
ネビニラルの円盤

ファイレクシアの三重体
ファイレクシアの三重体

ブライトハースの指輪
ブライトハースの指輪

巻物棚
巻物棚

太陽の指輪
太陽の指輪

威圧の杖
威圧の杖

速足のブーツ
速足のブーツ

思考の器
思考の器

土地

荒廃した森林
荒廃した森林

ボロスの駐屯地
ボロスの駐屯地

ボロスのギルド門
ボロスのギルド門

統率の塔
統率の塔

珊瑚礁
珊瑚礁

浸食する荒原
浸食する荒原

進化する未開地
進化する未開地

忘れられた洞窟
忘れられた洞窟

ジャングルの盆地
ジャングルの盆地

天才の記念像
天才の記念像

闘争の記念像
闘争の記念像

無限地帯
無限地帯

聖遺の塔
聖遺の塔

ならず者の道
ならず者の道

断ち割る尖塔
断ち割る尖塔

隔離されたステップ
隔離されたステップ

シミックの成長室
シミックの成長室

シミックのギルド門
シミックのギルド門

処刑者の要塞
処刑者の要塞

採石場
採石場

軍の要塞、サンホーム
軍の要塞、サンホーム

広漠なる変幻地
広漠なる変幻地

茨森の滝
茨森の滝

ギルド渡りの遊歩道
ギルド渡りの遊歩道

鮮烈な小川
鮮烈な小川

鮮烈な林
鮮烈な林

風に削られた岩山
風に削られた岩山

森林地の小川
森林地の小川

平地
平地

平地
平地

島

島

山

山

森

森

統率の灯台
統率の灯台

統率の塔
統率の塔

無限地帯
無限地帯

オパールの宮殿
オパールの宮殿

祖先の道
祖先の道

回復の温泉
回復の温泉

聖遺の塔
聖遺の塔

観客席
観客席

広漠なる変幻地
広漠なる変幻地

訓練施設
訓練施設

下生えの競技場
下生えの競技場

勝者の大霊堂
勝者の大霊堂

作戦室
作戦室

マナの合流点
マナの合流点

 

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