『コンスピラシー：王位争奪』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 策略 | 全カード
白
投票の仲買人
カストーディの平和の番人
カストーディの魂呼び
護衛隊の副官
高潔な旗騎士
宮殿の看守
宮殿の歩哨
パリアノの先兵
王位の守護者
護衛募集員
聖域の僧院長
幽霊の掌握
玉座警備兵
護衛隊の翼
アーファの番犬
解呪
宿命の旅人
信仰の見返り
幽霊の憑依
亡霊の牢獄
抵抗の微光
神々の思し召し
門なしの守護者
矢ぶすま
神聖なる埋葬
ホロウヘンジの霊魂
百手巨人
必殺の一射
最下層民
急報
蘇生の妙薬
かまどの精霊
野生のグリフィン
風をまとう突撃
盲信の一撃
青
秘儀の学者
運河の急使
切望の孔雀
召し上げ
選択の幻影
幻影の密通者
嘲笑うホムンクルス
鍵守り
伝書カケス
這い回る甲殻類
尖塔の幻影獣
替え玉
水銀の縛め
突風の統率者
擬態するセイレーン
精神の誓約
詐欺師の総督
奪取
放逐
予言
一瞬の散漫
追われる足跡
虚空への突入
三日月の神
マーフォークの物あさり
マーフォークの空偵者
記憶の壁
否認
前兆語り
排撃
血清の幻視
実物提示教育
マゴーシのスフィンクス
衝撃的な幻視
蒸気の精
眩暈の落とし子
黒
パリアノの大悪魔
極刑
カストーディのリッチ
命取りの企て
冗長な諂い屋
マルチェッサの命令
大逆
捻じ曲がった害獣
密輸人の隊長
黒薔薇の棘
ヴィスの吸収
祭壇の刈り取り
悲哀の化身
血集りのハーピー
夜の子
死の風
魔性の教示者
死体の運び屋
遠沼の骨投げ
爛れ暗がり
肉袋の匪賊
グール・ドラズの死霊
魂の収穫者
蔓延
コジレックの審問
形見持ちのゴルゴン
霊廟の牢番
殺害
ファイレクシアの闘技場
公開処刑
死者再生
吸血術士
よろめくゴブリン
流城の巡回兵
やり込め
赤
濡れ衣
王位狙いの雇われ人
抗議代理人
ゴミ焼却
強請り屋ゴブリン
騒乱の発端、グレンゾ
グレンゾの悪漢仲間
紅蓮の狩り手
天空の独裁者
地底の揺れ
移り気なキマイラ
焼き払い
燃え立つ願い
護符破りの小悪魔
統率の取れた突撃
くすぶり獣
焦熱の落下
炎の斬りつけ
小悪魔の一団
ゴブリン気球部隊
ゴブリンのトンネル掘り
理由なき暴力
どぶ潜み
村背負いの大巨人
ヘイヴングルの吸血鬼
ごたごた
不機嫌なサイクロプス
窯の悪鬼
オーガの歩哨
石殴りの巨人
硫黄破
苦しめる声
ラッパの一吹き
双雷弾
緑
捕食の欲動
国境探検者
獣性を呼ぶ者
飼い馴らされたハイドラ
トレストの随員
群れの牙
レオヴォルドの調査員
猛獣の解放者
果樹園の精霊
絢爛なビヒモス
野生の心、セルヴァラ
セルヴァラの暴走
増殖スライム
内にいる獣
狂暴化
極楽鳥
刷毛履き
芽ぐみ
銅角笛の斥候
爆発的植生
古代への衰退
忘れられた古霊
抑え難い餌食
ツキノテブクロの毒
地勢
魔力軟体
ネシアンのアスプ
網投げ蜘蛛
踏み荒らし
垂直落下
捕食
貪欲なるレウクロッタ
数の力
森の報奨
旅するサテュロス
野生のつがい
多色
護衛隊長、アドリアナ
巧妙な偶像破壊者、ダレッティ
幽霊暗殺者、ケイヤ
黒薔薇の騎士団
トレストの使者、レオヴォルド
マルチェッサ女王
アクロスの重装歩兵
上昇する法魔道士
殺戮の剣闘士
とぐろ巻きの巫女
ドラゴンの巣の蜘蛛
ダスクマントルの予見者
グルールの戦唄
柏槙教団のレインジャー
ファリカの癒し人
難破船の歌い手
嵐追いのキマイラ
アーティファクト
スパイ道具
青銅の黒貂
面晶体のマトリックス
六角板のゴーレム
どん欲の角笛
帆凧
乳白色の一角獣
白金の天使
精神の病を這うもの
ルーンの苦役者
土地
高層都市の玉座
戦慄の彫像
進化する未開地
風変わりな果樹園
ならず者の道
ゆらめく岩屋
策略
アドリアナの武勇
雑兵の召集
残響する加護
使者の策謀
雇われ夜盗
防衛線の維持
野生の賛歌
煽動的な異論
自然な団結
君主の領域
召喚者の絆
重量的優位