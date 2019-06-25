Core Set 2020
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
空からの突撃
群れの力、アジャニ
祖先の刃
生命力の天使
天使の贈り物
浄光の使徒
大隊の歩兵
翼の司教
帰寂からの帰還
暁の騎兵
夜明けの天使
夜明けの司祭
敬虔な命令
解呪
永遠の疎外
剣術の名手
光の篭手
まばゆい神盾
神々の思し召し
庇護のグリフィン
グリフィンの歩哨
絞首された処刑人
太陽の伝令
鼓舞する突撃
鼓舞する隊長
神聖の力線
ロクソドンの生命詠み
忠実なペガサス
練達の接合者
勇壮の時
ムーアランドの審問官
平和な心
次元の浄化
急報
法の定め
天空の刃、セファラ
魂癒し人
兵団の隊長
星原の神秘家
不動の哨兵
鋤引きの雄牛
青
霊気の疾風
裏切りの工作員
大気の精霊
予期
全てを見通す者、アテムシス
混迷
骨を灰に
北方の精霊
塩水生まれの殺し屋
捕獲する渦
風の騎兵
紺碧のドレイク
雲族の予見者
巻き込み
抽象からの抽出
地下牢の霊
フェアリーの悪党
涙の氾濫
要塞ガニ
大襞海蛇
霜のオオヤマネコ
ハードカバー
予期の力線
手慣れた複製
大都市のスプライト
濠のピラニア
空の踊り手、ムー・ヤンリン
否認
予言ダコ
聖域の門
名高い武器職人
賢者街の住人
星霜の学者
金縛り
幽体の船乗り
物語の終わり
送還
イーヴォ島の管理人
翼ある言葉
ヤロクの波壊し
西風の突撃
黒
苦しめる吸引
大胆な盗人
男爵領の吸血鬼
焼印刃
荒廃甲虫
血の強盗
骨への血
血に染まった祭壇
血に飢えた曲芸師
骨の粉砕
骨まといの屍術師
夜の騎兵
見栄え損ない
戦慄の存在
強迫
苦悶の権化
血の美食家
深海艦隊の殺し屋
残忍な異形
貪る禿鷹
グレイブディガー
陰惨な鞭使い
漆黒軍の騎士
軍団の最期
虚空の力線
精神腐敗
殺害
害悪な掌握
朽ちゆくレギサウルス
療養所の骸骨
対称な対応
牙の魔術師
傲慢な血王、ソリン
魂回収
思考のひずみ
アンデッドの召使い
不浄な証約
凶月の吸血鬼
復讐に燃えた戦長
血の取引者、ヴィリス
ヤロクの沼潜み
赤
反逆の行動
炎の騎兵
炎の侍祭、チャンドラ
目覚めた猛火、チャンドラ
新米紅蓮術師、チャンドラ
チャンドラの火炎猫
チャンドラの憤慨
チャンドラの調圧器
チャンドラの吐火
短剣帆の飛空士
破壊的穴掘り
ドラゴン魔道士
炎の大口、ドラクセス
燃えさし運び
炎の精霊
炎の一掃
丸焼き
光り角の海賊
ゴブリンの鳥掴み
ゴブリンの首謀者
ゴブリンの密輸人
立腹
ケルドの略奪者
溶岩族の喧嘩屋
発火の力線
狂った怒り
無法の猛竜
供犠の仮面
群れる猛犬
多欲なドラゴン
無謀な空襲
灰と化す
反復する反響
鱗剥ぎの捕食者
駆け回る物焦がし
焦がし吐き
ショック
地盤の裂け目
雷族の呼び覚まし
放たれた怒り
解き放たれた狂戦士
緑
樹皮革のトロール
輝き森の追跡者
茨の騎兵
ケンタウルスの狩猟者
エルフの開墾者
残忍な発動
獰猛な仔狼
凶暴な見張り、ガーゴス
楽園の贈り物
緑林の歩哨
成長周期
林間の癒し手
吠える巨人
枝葉族のドルイド
豊穣の力線
土覆いのシャーマン
マンモスグモ
大群の力
自然な最期
網投げ蜘蛛
夜群れの伏兵
超克
はびこる精霊
垂直落下
ムラーサの胎動
狂気の一咬み
成長の季節
菅草の蠍
呼応した呼集
変容するケラトプス
シルバーバックの巫師
茂み壊し
打ち壊すブロントドン
夏の帳
アーク弓のレインジャー、ビビアン
大食のハイドラ
貪爪
覚醒根の精霊
狼族の絆
狼乗りの鞍
森林の勇者
多色
死体騎士
這い絡む火跡
天穹の鷲
鉄根の大将軍
天頂の探求者、カーリア
隠された手、ケシス
風の憤怒、カイカ
稲妻の嵐族
腐れ蔦の再生
オーガの包囲破り
乱動の座、オムナス
発現する浅瀬
空騎士の先兵
秘本綴じのリッチ
冒涜されたもの、ヤロク
アーティファクト
金床鋳込みの猛禽
保有の鞄
巨像の鎚
ダイアモンドの騎士
占者の保管箱
不屈の巡礼者、ゴロス
墓掘りの檻
心臓貫きの弓
祖先の象徴
多用途の鍵
匪賊の斧
隕石ゴーレム
神秘の炉
見本に倣うもの
プリズマイト
報復のワンド
遺跡の回収者
小走り犬
鋼の監視者
石のゴーレム
龍火の薬瓶
土地
血溜まりの洞窟
花咲く砂地
謎めいた洞窟
陰鬱な僻地
進化する未開地
死者の原野
ジャングルのうろ穴
睡蓮の原野
岩だらけの高地
磨かれたやせ地
急流の崖
天啓の神殿
疾病の神殿
神秘の神殿
静寂の神殿
凱旋の神殿
茨森の滝
平穏な入り江
風に削られた岩山
平地
平地
平地
平地
島
島
島
島
沼
沼
沼
沼
山
山
山
山
森
森
森
森