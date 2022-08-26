Dominaria United Variant Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
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白
歴史家の加護
ロバラン傭兵団
黄金の風、ゼリアム
セラの救い手
ベナリアの希望、ダニサ
ベナリアの希望、ダニサ
選定された平和の番人
怒りの大天使
信仰を穢すもの
新ベナリアの守護者
力線の束縛
セラの模範
一時的封鎖
雄々しい古参兵
セラの救い手
毅然たる援軍
青
皇帝ミハイル二世
星界の天啓
アカデミーの伝承師
霊気の媒介者
夢を穢すもの
傲慢なジン
銀の精査
晴天のスフィンクス
ヴェズーヴァの複製術
ヴォーデイリアの呪詛抑え
ヴォーデイリアの精神詠い
星界の天啓
微小術師
黒
目覚めた潜伏工作員
アーボーグの憑依者、モイラ
奈落の暴君
甦りし悪夢、ブレイズ
鴉の男
黙示録、シェオルドレッド
甦りし悪夢、ブレイズ
鴉の男
黙示録、シェオルドレッド
黙示録、シェオルドレッド
ヴェールのリリアナ
肉を穢すもの
底への引き込み
進化した潜伏工作員
影の儀式の司祭
要塞の闘技場
奈落の暴君
切り崩し
赤
ロフガフフを継ぐ者、ロズナクフト
マナの大砲
肉裂きの大包丁
怒り火のヘルカイト
怪しげな統治者、スクイー
怪しげな統治者、スクイー
焦熱の交渉人、ヤヤ
混沌性変異
本能を穢すもの
ケルドの炎賢者
ラーダの扇動者
ランドヴェルトの大群率い
シヴの壊滅者
時の火炎嵐
怒り火のヘルカイト
稲妻の一撃
緑
ワーム語り、バルー
マローの魔術師、グリーンスリーヴス
茨のハイドラ
活力を穢すもの
群れの渡り
葉冠の幻想家
ラノワールの緑後家蜘蛛
ラノワールの壌土語り
クウィリーオンの獣呼び
シルバーバックの古老
未発見の脅威
アーボーグのルアゴイフ
茨のハイドラ
ラノワールの壌土語り
Herd Migration
ニショーバの喧嘩屋
多色
Ayesha Tanaka, Armorer
The Ever-Changing 'Dane
General Marhault Elsdragon
Hazezon, Shaper of Sand
Jasmine Boreal of the Seven
Jedit Ojanen, Mercenary
The Lady of Otaria
Ohabi Caleria
Orca, Siege Demon
Ramirez DePietro, Pillager
Ramses, Assassin Lord
Rasputin, the Oneiromancer
Rohgahh, Kher Keep Overlord
Stangg, Echo Warrior
Sivitri, Dragon Master
Tetsuo, Imperial Champion
Tobias, Doomed Conqueror
Tor Wauki the Younger
Torsten, Founder of Benalia
Xira, the Golden Sting
流浪のドルイド、ジェンソン・カルサリオン
潜伏工作員の災い、シャニド
不死の暴君、刃の翼
魂の焚きつけ屋、カドリック
ファラジの旅人
虹彩の大渦
原始の落とし子
双頭のヘルカイト
連合よ団結せよ
歪んだセンギア、ヴェラック
ベナリアの堕落者、アロン
刃を持つ者、アスター
アルガイヴの徴募人、ベイルド
戦闘魔道士の隊長、バルモア
ガリ骨のボータック
残忍な巡礼者、<i>コー追われ</i>のエラス
復活したアーテイ
ケルドの血拳、ガルナ
陽気な呪文盗み、アイヴィー
老いざる革新者、ジョイラ
統べるもの、ジョダー
国王ダリアン四十八世
憎悪の手、ラゴモス
古代学者、メリア
エイヴィーゾアの空士、ナエル
嵐の走者、ナジャル
太古の番人、ネマタ
ルアダッハの女王オーリナル
連合の大将軍、ラーダ
ウェザーライトの重鎮、ラフ
アーボーグのラタドラビック
解放されし太古、リース
爪のライヴァズ
シェオルドレッドの心酔者、ローナ
巣穴の長、ルリク・モンス
浄化の刃、シャナ
穢れたもの、ソルカナー
ウィンドグレイスの魂
偏執的な援護者、ステン
潮に仕えるもの、タトヨヴァ
憤怒の乗り手、アヴナントのトーリ
空騎士、トゥーラ・ケネルッド
トゥーグの落とし子、ウゥーグ
ヴォーデイリアの冒涜者、ヴォハー
エフラヴァの末裔、ザー・オジャネン
永遠の策謀家、ズアー
ベナリアの堕落者、アロン
刃を持つ者、アスター
アルガイヴの徴募人、ベイルド
戦闘魔道士の隊長、バルモア
ガリ骨のボータック
残忍な巡礼者、<i>コー追われ</i>のエラス
復活したアーテイ
ケルドの血拳、ガルナ
陽気な呪文盗み、アイヴィー
老いざる革新者、ジョイラ
統べるもの、ジョダー
国王ダリアン四十八世
憎悪の手、ラゴモス
古代学者、メリア
エイヴィーゾアの空士、ナエル
嵐の走者、ナジャル
太古の番人、ネマタ
ルアダッハの女王オーリナル
連合の大将軍、ラーダ
ウェザーライトの重鎮、ラフ
アーボーグのラタドラビック
解放されし太古、リース
爪のライヴァズ
シェオルドレッドの心酔者、ローナ
巣穴の長、ルリク・モンス
浄化の刃、シャナ
穢れたもの、ソルカナー
ウィンドグレイスの魂
偏執的な援護者、ステン
潮に仕えるもの、タトヨヴァ
憤怒の乗り手、アヴナントのトーリ
空騎士、トゥーラ・ケネルッド
トゥーグの落とし子、ウゥーグ
ヴォーデイリアの冒涜者、ヴォハー
エフラヴァの末裔、ザー・オジャネン
永遠の策謀家、ズアー
潜伏工作員、アジャニ
潜伏工作員、アジャニ
潜伏工作員、アジャニ
潜伏工作員、アジャニ
無色
生けるレガシー、カーン
アーティファクト
マナ・リグ
ジェラードの砂時計ペンダント
黒曜石のオベリスク
流浪の発電機
操舵エンジン
土地
平地
島
沼
山
森
アダーカー荒原
コイロスの洞窟
カープルーザンの森
シヴの浅瀬
硫黄泉
ヤヴィマヤの沿岸
英雄の公有地
スランの門
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