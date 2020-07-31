Double Masters
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
雪花石の魔道士
祖先の刃
暁の天使
テューンの大天使
オーリオックの廃品回収者
質素な命令
希望の天使アヴァシン
刃の接合者
加護の反射
議会の採決
外身の交換
オドリックの十字軍
エーテル宣誓会の法学者
剣術の名手
ちらつき鬼火
補強
光袖会の職工
王の摂政、ケンバ
土地税
レオニンの高僧
練達の接合者
マイア鍛冶
蔵の開放
流刑への道
純鋼の聖騎士
倒れし者の記憶
存在の破棄
聖域のガーゴイル
聖域の霊
石鍛冶の神秘家
石切りの巨人
腕っぷし
鍛えられた鋼
スレイベンの検査官
立像崩し
アクロスでの武勇
勇敢な姿勢
神の怒り
青
魔法使いの弟子
アーカム・ダグソン
アーギヴィーアの修復術
妖術の達人ブレイズ
渦まく知識
雲読みスフィンクス
通路の監視者
サイクロンの裂け目
深輝エイ
エスパーゾア
フェアリーの機械論者
意志の力
蛙化
大建築家
邪魔
墨溜まりのリバイアサン
精神を刻む者、ジェイス
エーテリウムの達人
練達の変成者
金属の叱責
寄生的な大梟
ファイレクシアの変形者
猿術
秘宝を追う者
作り直し
謎鍛冶
流れ込む知識
真珠三叉矛の歩哨
セラのスフィンクス
ふるい分け
鋼の妨害
知識の渇望
思考の反射
宝物の魔道士
ヴィダルケンの注入者
発想の井戸
黒
むかつき
不穏の標
ホネツツキ
喪心
高くつく略奪
闇の腹心
死の影
強気な回収者
凶兆艦隊の貯め込み屋
ボーラスの信奉者
大霊堂の信奉者
抜去
宿命のネクロマンサー
戦慄の復活
死体の運び屋
悲哀まみれ
処刑人の薬包
致命的な一押し
大霊堂の王、ゲス
霞の悪鬼
無情な略奪
深淵の大魔術師
意志の大魔術師
モークラットのバンシー
土牢
楕円競走の無謀者
苦痛鍛冶
貪欲な罠
回収するタイタン
シルムガルの腐肉あさり
スカースダグの高僧
荒廃のドラゴン、スキジリクス
超常的耐久力
思考囲い
毒の濁流
よじれた嫌悪者
吸血鬼の呪詛術士
傷の反射
赤
削剥
バルデュヴィアの怒り
戦装飾のシャーマン
冒涜の行動
血染めの月
血まなこの練習生
硫黄の流弾
安堵の再会
クラガンウィックの死体焼却者
解体作業
二重詠唱の魔道士
感電破
ゴブリンの小槌打ち
ゴブリンの先達
山賊の頭、伍堂
渋面の溶岩使い
熱の陽炎
帝国の徴募兵
電離の嵐
カズールの徴収者
カルドーサの炎魔
稲妻の斧
マナの残響
蛮行オーク
薪荒れのシャーマン
怒りの反射
多欲なドラゴン
貪欲な侵入者
横揺れの地震
垂涎グレムリン
皮印のゴブリン
騙し討ち
ティムールの激闘
飛行機械技師
財宝発掘
探検家タクタク
武器への印加
緑
古きものの活性
ゼンディカーの報復者
目覚めの領域
血茨
血胞子のトリナクス
ラムホルトの勇者
リスのお喋り
召喚の調べ
直接射撃
議事会の自然主義者
輪作
押し潰す蔦
死の頭巾のコブラ
倍増の季節
エルフの逸脱者
大型化
踏査
激情の共感者
軟体の起源
よりよい品物
春の鼓動
激励
コジレックの捕食者
絡み森の主
マナの反射
大群の力
貴族の教主
再利用の賢者
巫師の天啓
髑髏覆い
森の力
テラストドン
スラーグ牙
ウルヴェンワルドの謎
復讐蔦
老練の探険者
荒野の囁く者
森林の勇者
多色
まどろむ島、アリクスメテス
法務官の声、アトラクサ
悪意の大梟
エーテリウム造物師、ブレイヤ
テルカーの技師、ブルーディクラッド
死の収穫の儀式
ファルケンラスの貴種
大爆発の魔道士
聖トラフトの霊
ゴーア族の暴行者
ガラス塵の大男
航行長ハナ
秘密の備蓄品
イゼットの魔除け
ウェザーライトの艦長、ジョイラ
巨大なるカーリア
ジャンドの暴君、カーサス
大渦のきずな
大渦の脈動
魔力変
クロールの死の僧侶、マジレク
翻弄する魔道士
無慈悲な追い立て
前駆ミミック
贖われし者、ライズ
二つ反射のリクー
野蛮生まれのハイドラ
スカラベの神
セレズニアのギルド魔道士
センの三つ子
覇者シャルム
スフィンクスの召喚士
速太刀の擁護者
飛行機械の鋳造所
時の篩
無許可の分解
難問の鎮め屋
血の調停者、ヴィシュ・カル
復活の声
武器の教練者
ヤヴィマヤの抱擁
無色
解放された者、カーン
アーティファクト
成し遂げた自動機械
順応する自動機械
玄武岩のモノリス
バジリスクの首輪
殴打頭蓋
荒廃鋼の巨像
鉄のゴーレム、ボッシュ
陰極器
鋳造所の隊長
彩色の星
金属モックス
クローンの殻
歯車組立工
妖術師の衣装部屋
地核搾り
頭蓋囲い
選別の高座
ダークスティールの斧
ダークスティールの溶鉱炉
映し身人形
歓待する構築物
終わりなき地図帳
仕組まれた爆薬
罠の橋
永遠溢れの杯
探検の地図
皮剥ぎの鞘
煌めく障壁
ゴーレムの職工
ゴーレム皮の篭手
ナザーンの槌
胆液の水源
鉄の暴漢
鉄華会の馬
等時の王笏
ジョイラの使い魔
カルドーサの鍛冶場主
稲妻のすね当て
光明の大砲
拡大鏡
魔力の墓所
創意工夫の傑作
催眠の宝珠
金属紡績工の組細工
ミシュラのガラクタ
オパールのモックス
マイアの戦闘球
マイアの回収者
大薙刀
忘却石
平和の徘徊者
五元のプリズム
ファイレクシアの破棄者
黄鉄の呪文爆弾
漸増爆弾
砂岩の予言者
彫り込み鋼
鎌切り
皮羽根
呪文滑り
ギルドパクトのスフィンクス
バネ葉の太鼓
隔離するタイタン
太陽打ちの槌
うねりの結節
肉体と精神の剣
饗宴と飢餓の剣
火と氷の剣
光と影の剣
弱者の剣
戦争と平和の剣
ゲスの玉座
財宝の守り手
三なる宝球
転倒の磁石
ヴァルショクの篭手
歩行バリスタ
溶接の壺
ワームとぐろエンジン
土地
アカデミーの廃墟
灰のやせ地
ちらつき蛾の生息地
埋没した廃墟
滝の断崖
暗黒の深部
ダークスティールの城塞
悪臭の荒野
火の灯る茂み
溢れかえる果樹園
空僻地
偶像の石塚
高級市場
イス卿の迷路
ミシュラの工廠
秘教の門
岩だらけの大草原
沈んだ廃墟
演劇の舞台
黄昏のぬかるみ
ウルザの鉱山
ウルザの魔力炉
ウルザの塔
樹木茂る砦