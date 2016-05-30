『エターナルマスターズ』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
エイヴンの裂け目追い
天秤
バリーノックの群勢
心優しきボディガード
カルシダーム
連合儀仗兵
八ツ尾半
先兵の精鋭
悟りの教示者
信仰の足枷
魂のフィールド
微光角の鹿
浄火の本殿
お粗末
無形の美徳
獅子面のタイタン、ジャレス
霊体の先達
コーの鉤の達人
メサの女魔術師
北風乗り
理想主義の修道士
ルーンの母
平和な心
急報
農民の結集
浄化の印章
考え直し
セラの天使
避難
集魂者
戦隊の鷹
剣を鍬に
予期せぬ不在
前兆の壁
テューンの戦僧
天空の先達
白たてがみのライオン
神の怒り
青
全能なる者アルカニス
渦まく知識
セファリッドの賢者
支配魔法
対抗呪文
目くらまし
綿密な分析
先細りの収益
夢のよじれ
嘘か真か
意志の力
未来予知
ガス化
象亀
氷河の壁
風見の本殿
水流破
墨溜まりのリバイアサン
精神を刻む者、ジェイス
飛び回る玻璃凧
大クラゲ
記憶の欠落
マーフォークの物あさり
神秘の教示者
ウーナの寵愛
流浪のドレイク
幻影獣
ファイレクシアの摂取者
放蕩魔術師
物静かな思索
金切り声のスカーブ
セレンディブのイフリート
海辺のレインジャー
静かな旅立ち
スプライトの貴族
麻痺の感触
高波
イーヴォ島の管理人
不可思議
黒
動く死体
滅殺
病み土のドルイド
血の芸術家
陰謀団の先手ブレイズ
陰謀団式療法
屍肉喰らい
死橋のシャーマン
強迫
納墓
眼腐りの終焉
グレイブディガー
大荒れの悪魔
夜陰の本殿
トーラックへの賛歌
イチョリッド
無垢の血
リス・アラナの傷刃
悪意の苦悶
吐き気
ネクロポーテンス
ネクラタル
夜の囁き
ファイレクシアのガルガンチュア
ファイレクシアの憤怒鬼
疫病妖術使い
うろつくセンザンコウ
センギアの従臣
陥没孔
卑屈な幽霊
毒の濁流
悲劇的な過ち
よじれた嫌悪者
立ち上がるアーボーグ
吸血の教示者
犠牲
戦慄をなす者ヴィザラ
貪欲な禿鷹
覚醒舞い
赤
アヴァラックス
戦闘飛翔艇隊
甲虫背の酋長
国境地帯の匪賊
燃え立つ復讐
炭化
稲妻の連鎖
火口の乱暴者
捨て身の狂乱
ドラゴンの卵
二重詠唱の魔道士
信仰無き物あさり
熱血漢の聖戦士
炎の稲妻
炎の突き
ギャンブル
ギトゥの投石戦士
激憤の本殿
ケルドのチャンピオン
ケルドの匪賊
密林の猿人
モグの狂信者
モグの戦争司令官
オークの軍旗
発展の代価
紅蓮破
紅蓮操作
無謀なる突進
刃の翼ロリックス
地鳴りの踏みつけ
包囲攻撃の司令官
騙し討ち
棘鞭使い
硫黄の渦
歯とかぎ爪
死せざる怒り
ワイルドファイアの密使
世界喰らいのドラゴン
若き紅蓮術士
緑
豊かな成長
祖先の仮面
アルゴスの女魔術師
豪腕
ケンタウルスの酋長
護民官の道探し
神々との融和
象の導き
エルフの先兵
皇帝クロコダイル
火打ち蹄の猪
濃霧
ガイアの祝福
緑の太陽の頂点
調和
遺産のドルイド
生網の本殿
傲慢な完全者
激励
ラノワールのエルフ
リス・アラナの狩りの達人
自然の秩序
自然の要求
敏捷なマングース
怨恨
威厳の魔力
ワームの咆哮
樹根
力の印章
歩哨蜘蛛
悪辣な精霊シルヴォス
森の知恵
森の力
ソーンウィールドの射手
森林守りのエルフ
熊人間
ワイアウッドの共生虫
ザンティッドの大群
ヤヴィマヤの女魔術師
多色
アルマジロの外套
悪意の大梟
血編み髪のエルフ
永遠王、ブレイゴ
ダク・フェイデン
闇からの摘出
炎の血族の盲信者
制圧の輝き
ゴブリンの塹壕
大渦の放浪者
群れのシャーマン
断片無き工作員
鋼の風のスフィンクス
雷鳴のワイヴァーン
三角エイの捕食者
名誉回復
虚空
小柄な竜装者
盲信的迫害
空砕きの呼び声
死儀礼のシャーマン
巨大ヒヨケムシ
魂魄流
アーティファクト
アシュノッドの供犠台
金属モックス
映し身人形
エメシーの秘本
ゴブリンの放火砲
等時の王笏
巨大戦車
魔力の墓所
ミリキン人形
愚鈍な自動人形
ネビニラルの円盤
巡礼者の目
虹色のレンズ
大祖始の遺産
師範の占い独楽
チクタク・ノーム
冬の宝珠
摩滅したパワーストーン
土地
血溜まりの洞窟
花咲く砂地
陰鬱な僻地
ジャングルのうろ穴
カラカス
イス卿の迷路
ミシュラの工廠
岩だらけの高地
磨かれたやせ地
急流の崖
茨森の滝
平穏な入り江
不毛の大地
風に削られた岩山