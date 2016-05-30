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多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード

エイヴンの裂け目追い
エイヴンの裂け目追い

天秤
天秤

バリーノックの群勢
バリーノックの群勢

心優しきボディガード
心優しきボディガード

カルシダーム
カルシダーム

連合儀仗兵
連合儀仗兵

八ツ尾半
八ツ尾半

先兵の精鋭
先兵の精鋭

悟りの教示者
悟りの教示者

信仰の足枷
信仰の足枷

魂のフィールド
魂のフィールド

微光角の鹿
微光角の鹿

浄火の本殿
浄火の本殿

お粗末
お粗末

無形の美徳
無形の美徳

獅子面のタイタン、ジャレス
獅子面のタイタン、ジャレス

霊体の先達
霊体の先達

コーの鉤の達人
コーの鉤の達人

メサの女魔術師
メサの女魔術師

北風乗り
北風乗り

理想主義の修道士
理想主義の修道士

ルーンの母
ルーンの母

平和な心
平和な心

急報
急報

農民の結集
農民の結集

浄化の印章
浄化の印章

考え直し
考え直し

セラの天使
セラの天使

避難
避難

集魂者
集魂者

戦隊の鷹
戦隊の鷹

剣を鍬に
剣を鍬に

予期せぬ不在
予期せぬ不在

前兆の壁
前兆の壁

テューンの戦僧
テューンの戦僧

天空の先達
天空の先達

白たてがみのライオン
白たてがみのライオン

神の怒り
神の怒り

全能なる者アルカニス
全能なる者アルカニス

渦まく知識
渦まく知識

セファリッドの賢者
セファリッドの賢者

支配魔法
支配魔法

対抗呪文
対抗呪文

目くらまし
目くらまし

綿密な分析
綿密な分析

先細りの収益
先細りの収益

夢のよじれ
夢のよじれ

嘘か真か
嘘か真か

意志の力
意志の力

未来予知
未来予知

ガス化
ガス化

象亀
象亀

氷河の壁
氷河の壁

風見の本殿
風見の本殿

水流破
水流破

墨溜まりのリバイアサン
墨溜まりのリバイアサン

精神を刻む者、ジェイス
精神を刻む者、ジェイス

飛び回る玻璃凧
飛び回る玻璃凧

大クラゲ
大クラゲ

記憶の欠落
記憶の欠落

マーフォークの物あさり
マーフォークの物あさり

神秘の教示者
神秘の教示者

ウーナの寵愛
ウーナの寵愛

流浪のドレイク
流浪のドレイク

幻影獣
幻影獣

ファイレクシアの摂取者
ファイレクシアの摂取者

放蕩魔術師
放蕩魔術師

物静かな思索
物静かな思索

金切り声のスカーブ
金切り声のスカーブ

セレンディブのイフリート
セレンディブのイフリート

海辺のレインジャー
海辺のレインジャー

静かな旅立ち
静かな旅立ち

スプライトの貴族
スプライトの貴族

麻痺の感触
麻痺の感触

高波
高波

イーヴォ島の管理人
イーヴォ島の管理人

不可思議
不可思議

動く死体
動く死体

滅殺
滅殺

病み土のドルイド
病み土のドルイド

血の芸術家
血の芸術家

陰謀団の先手ブレイズ
陰謀団の先手ブレイズ

陰謀団式療法
陰謀団式療法

屍肉喰らい
屍肉喰らい

死橋のシャーマン
死橋のシャーマン

強迫
強迫

納墓
納墓

眼腐りの終焉
眼腐りの終焉

グレイブディガー
グレイブディガー

大荒れの悪魔
大荒れの悪魔

夜陰の本殿
夜陰の本殿

トーラックへの賛歌
トーラックへの賛歌

イチョリッド
イチョリッド

無垢の血
無垢の血

リス・アラナの傷刃
リス・アラナの傷刃

悪意の苦悶
悪意の苦悶

吐き気
吐き気

ネクロポーテンス
ネクロポーテンス

ネクラタル
ネクラタル

夜の囁き
夜の囁き

ファイレクシアのガルガンチュア
ファイレクシアのガルガンチュア

ファイレクシアの憤怒鬼
ファイレクシアの憤怒鬼

疫病妖術使い
疫病妖術使い

うろつくセンザンコウ
うろつくセンザンコウ

センギアの従臣
センギアの従臣

陥没孔
陥没孔

卑屈な幽霊
卑屈な幽霊

毒の濁流
毒の濁流

悲劇的な過ち
悲劇的な過ち

よじれた嫌悪者
よじれた嫌悪者

立ち上がるアーボーグ
立ち上がるアーボーグ

吸血の教示者
吸血の教示者

犠牲
犠牲

戦慄をなす者ヴィザラ
戦慄をなす者ヴィザラ

貪欲な禿鷹
貪欲な禿鷹

覚醒舞い
覚醒舞い

アヴァラックス
アヴァラックス

戦闘飛翔艇隊
戦闘飛翔艇隊

甲虫背の酋長
甲虫背の酋長

国境地帯の匪賊
国境地帯の匪賊

燃え立つ復讐
燃え立つ復讐

炭化
炭化

稲妻の連鎖
稲妻の連鎖

火口の乱暴者
火口の乱暴者

捨て身の狂乱
捨て身の狂乱

ドラゴンの卵
ドラゴンの卵

二重詠唱の魔道士
二重詠唱の魔道士

信仰無き物あさり
信仰無き物あさり

熱血漢の聖戦士
熱血漢の聖戦士

炎の稲妻
炎の稲妻

炎の突き
炎の突き

ギャンブル
ギャンブル

ギトゥの投石戦士
ギトゥの投石戦士

激憤の本殿
激憤の本殿

ケルドのチャンピオン
ケルドのチャンピオン

ケルドの匪賊
ケルドの匪賊

密林の猿人
密林の猿人

モグの狂信者
モグの狂信者

モグの戦争司令官
モグの戦争司令官

オークの軍旗
オークの軍旗

発展の代価
発展の代価

紅蓮破
紅蓮破

紅蓮操作
紅蓮操作

無謀なる突進
無謀なる突進

刃の翼ロリックス
刃の翼ロリックス

地鳴りの踏みつけ
地鳴りの踏みつけ

包囲攻撃の司令官
包囲攻撃の司令官

騙し討ち
騙し討ち

棘鞭使い
棘鞭使い

硫黄の渦
硫黄の渦

歯とかぎ爪
歯とかぎ爪

死せざる怒り
死せざる怒り

ワイルドファイアの密使
ワイルドファイアの密使

世界喰らいのドラゴン
世界喰らいのドラゴン

若き紅蓮術士
若き紅蓮術士

豊かな成長
豊かな成長

祖先の仮面
祖先の仮面

アルゴスの女魔術師
アルゴスの女魔術師

豪腕
豪腕

ケンタウルスの酋長
ケンタウルスの酋長

護民官の道探し
護民官の道探し

神々との融和
神々との融和

象の導き
象の導き

エルフの先兵
エルフの先兵

皇帝クロコダイル
皇帝クロコダイル

火打ち蹄の猪
火打ち蹄の猪

濃霧
濃霧

ガイアの祝福
ガイアの祝福

緑の太陽の頂点
緑の太陽の頂点

調和
調和

遺産のドルイド
遺産のドルイド

生網の本殿
生網の本殿

傲慢な完全者
傲慢な完全者

激励
激励

ラノワールのエルフ
ラノワールのエルフ

リス・アラナの狩りの達人
リス・アラナの狩りの達人

自然の秩序
自然の秩序

自然の要求
自然の要求

敏捷なマングース
敏捷なマングース

怨恨
怨恨

威厳の魔力
威厳の魔力

ワームの咆哮
ワームの咆哮

樹根
樹根

力の印章
力の印章

歩哨蜘蛛
歩哨蜘蛛

悪辣な精霊シルヴォス
悪辣な精霊シルヴォス

森の知恵
森の知恵

森の力
森の力

ソーンウィールドの射手
ソーンウィールドの射手

森林守りのエルフ
森林守りのエルフ

熊人間
熊人間

ワイアウッドの共生虫
ワイアウッドの共生虫

ザンティッドの大群
ザンティッドの大群

ヤヴィマヤの女魔術師
ヤヴィマヤの女魔術師

多色

アルマジロの外套
アルマジロの外套

悪意の大梟
悪意の大梟

血編み髪のエルフ
血編み髪のエルフ

永遠王、ブレイゴ
永遠王、ブレイゴ

ダク・フェイデン
ダク・フェイデン

闇からの摘出
闇からの摘出

炎の血族の盲信者
炎の血族の盲信者

制圧の輝き
制圧の輝き

ゴブリンの塹壕
ゴブリンの塹壕

大渦の放浪者
大渦の放浪者

群れのシャーマン
群れのシャーマン

断片無き工作員
断片無き工作員

鋼の風のスフィンクス
鋼の風のスフィンクス

雷鳴のワイヴァーン
雷鳴のワイヴァーン

三角エイの捕食者
三角エイの捕食者

名誉回復
名誉回復

虚空
虚空

小柄な竜装者
小柄な竜装者

盲信的迫害
盲信的迫害

空砕きの呼び声
空砕きの呼び声

死儀礼のシャーマン
死儀礼のシャーマン

巨大ヒヨケムシ
巨大ヒヨケムシ

魂魄流
魂魄流

アーティファクト

アシュノッドの供犠台
アシュノッドの供犠台

金属モックス
金属モックス

映し身人形
映し身人形

エメシーの秘本
エメシーの秘本

ゴブリンの放火砲
ゴブリンの放火砲

等時の王笏
等時の王笏

巨大戦車
巨大戦車

魔力の墓所
魔力の墓所

ミリキン人形
ミリキン人形

愚鈍な自動人形
愚鈍な自動人形

ネビニラルの円盤
ネビニラルの円盤

巡礼者の目
巡礼者の目

虹色のレンズ
虹色のレンズ

大祖始の遺産
大祖始の遺産

師範の占い独楽
師範の占い独楽

チクタク・ノーム
チクタク・ノーム

冬の宝珠
冬の宝珠

摩滅したパワーストーン
摩滅したパワーストーン

土地

血溜まりの洞窟
血溜まりの洞窟

花咲く砂地
花咲く砂地

陰鬱な僻地
陰鬱な僻地

ジャングルのうろ穴
ジャングルのうろ穴

カラカス
カラカス

イス卿の迷路
イス卿の迷路

ミシュラの工廠
ミシュラの工廠

岩だらけの高地
岩だらけの高地

磨かれたやせ地
磨かれたやせ地

急流の崖
急流の崖

茨森の滝
茨森の滝

平穏な入り江
平穏な入り江

不毛の大地
不毛の大地

風に削られた岩山
風に削られた岩山

 

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