『カラデシュ』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
軽業の妙技
空中対応員
霊気嵐のロック
発明の天使
領事の権限
格納庫の整備士
永存確約
領事府による拘禁
激変の機械巨人
領事府の看視
領事の盾護員
渦跡の鷹
博覧会場の警備員
断片化
燻蒸
変速の名手
光袖会の職工
博覧会の歓迎者
絶妙なタイミング
鼓舞する突撃
小物作りの達人
第九橋の巡回員
圧点
プロペラの先駆者
復元
特権剥奪
霊気装置の展示
空渦鷹
空鯨捕りの一撃
着飾ったラクダ
亢進するアイベックス
模範的な造り手
信頼できる仲間
先見的な増強者
たなびき織りの天使
青
霊気溶融
理論霊気学者
上天の貿易風
霊気烈風の古きもの
儀礼的拒否
慮外な押収
珍品売り
失跡
劇的な逆転
革新の時代
試験飛行士
検査不合格
歯車襲いの海蛇
天才の片鱗
光り物集めの鶴
タカシオヤドカリ
腹黒い意志
ジャンジーの歩哨
ヒレナガ空鯨
誤動作
機械医学的召喚
査問長官
敏捷な革新者
発明の領事、パディーム
逆説的な結果
革命的拒絶
サヒーリの芸術
抜き取り検査
巧みな交渉術
テゼレットの野望
亢進する亀
奔流の機械巨人
ヴィダルケンの刃の達人
速接会の翼鍛冶
風のドレイク
黒
霊基体の匪賊
霊基体の野心家
陰謀の悪魔
ドゥーンドの調査員
魔性の教示者
短命
ダッカラのゴミあさり
競争排除
エンブロールの暴れ者
本質の摘出
偶然の発見
鋳造所のコウモリ
透彫虫の群棲
豪華の王、ゴンティ
過酷な精査
不法仲買人
放埒
失われた遺産
陳腐化
マリオネットの達人
襲拳会の部隊
夜更かし
精神腐敗
病的な好奇心
夜市の見張り
害悪の機械巨人
楕円競走の無謀者
プラカタクラブの用心棒
活力の奔出
隠然たる襲撃
組織の密売人
亢進するネズミ
当然の結論
奥の手
武器作り狂
赤
改革派の霊気砲手
真鍮の災い魔
撃砕確約
安堵の再会
反逆の先導者、チャンドラ
チャンドラの螺旋炎
焼却の機械巨人
破砕
宿命の決着
猛然たる報復
巨人の光景
蓄霊稲妻
乗っ取り
焼夷式破壊工作
発明者の見習い
ラスヌーのヘリオン
向こう見ずな実験
襲拳会の扉破り
ピア・ナラー
天才速製職人
無謀な炎織り
改革派の戦術
壊し屋グレムリン
垂涎グレムリン
航空船に忍び寄るもの
独創の火花
競走路の熱狂者
尖塔横の潜入者
気ままな芸術家
エンジン始動
縄張り持ちの大喰らい
博覧会場の恐怖
亢進する地虫
むら気な巨人
溶接の火花
緑
人工物への興味
高木背の踏みつけ
獣性を築く者
鎧作りの審判者
霊気との調和
顕在的防御
逆毛ハイドラ
祝祭の開幕
僧帽地帯をうろつくもの
忍び寄るカビ
刃の耕作者
怪しげな挑戦
丈夫な手工品
洗練された鍛刃士
博覧会場の吠え象
ギラプールの案内人
高峰の職工
弱者狩り
クジャールの種子彫刻家
気宇壮大
牙長獣の仔
自然の流儀
生命の力、ニッサ
飾りの勇気
造命の賢者、オビア・パースリー
ピーマの先導
水辺の虎
シャイラ専有地の賢者
導路の召使い
撃墜
亢進するサイ
新緑の機械巨人
野生の放浪者
途方もない夢
狡猾な猫猿
多色
雲先案内人
禁制品の黒幕
模範操縦士、デパラ
ドビン・バーン
崇高な飛行士
品種改良の力
危険な状況
配分の領事、カンバール
永遠の造り手、ラシュミ
機械修復職人
サヒーリ・ライ
無許可の分解
経験豊富な操縦者
通電の喧嘩屋
つむじ風の巨匠
アーティファクト
成し遂げた自動機械
霊気貯蔵器
霊気池の驚異
活性機構
アラダラ急行
バリスタ突撃車
砦のマストドン
ボーマットのバザール船
ボーマットの急使
鋳造所の隊長
歯車工の組細工
領事府の空船口
耕作者の荷馬車
行き詰まりの罠
抽出機構
破砕踏歩機
ダッカラの孔雀
電招の塔
歓待する構築物
静電気式打撃体
製造機構
金線の使い魔
炎鍛冶の組細工
高速警備車
鋳造所の検査官
ギラプールの宇宙儀
ガラス吹き工の組細工
発明者のゴーグル
鉄華会の馬
街の鍵
金属紡績工の組細工
金属製の巨像
多用途な逸品
ナーナムのコブラ
楕円競走車
パンハモニコン
終わりなき時計
プラカタの柱行虫
予言のプリズム
改革派の貨物車
屑鉄場のたかり屋
自己組立機械
航空艇
領事の旗艦、スカイソブリン
密輸人の回転翼機
捕獲飛行機械
放射篭手
速接会のオオトカゲ
つむじ風製造機
織木師の組細工
作業場の助手
土地
霊気拠点
花盛りの湿地
植物の聖域
秘密の中庭
感動的な眺望所
発明博覧会
隔絶した隠し場所
尖塔断の運河
平地
平地
平地
平地
平地
平地
平地
平地
平地
島
島
島
島
島
島
島
島
島
沼
沼
沼
沼
沼
沼
沼
沼
沼
山
山
山
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山
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森
森
森
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