Kamigawa: Neon Dynasty
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 英雄譚 | 全カード
白
祖先の刀
夜明けの空、猗旺
払拭の斬撃
刃吹雪の狐
乗り手の生まれ
目覚ましい修復術
雲鋼の麒麟
蜻蛉鎧機
永岩城の模範
告別
共同目的の御神体
金之尾の門弟
有能な整備士
皇国の契り
皇国の修復機
皇国の鎮圧者
仲裁者の拘束
報復招来
狐の腕利き
神河の魂、香醍
道照らし
皇の声、軽脚
獅子の飾緒
開運の供物
冥途灯りの行進
蛾乗りの巡回兵
詩人、山崎典華
執政の権限
穢れの一掃
無私の侍
七ツ尾の導師
空に祝福されし侍
神憑く相棒
陽刃の侍
精霊界との接触
放浪者の介入
放浪皇
幼き日々
青
収得のタコ
現実への係留
小手の使い魔
覚醒した知覚
思慮深い達人
不可能の発見
攪乱プロトコル
本質の把捉
未来派の調査員
未来派の歩哨
逸失叡智の御神体
朧宮の守り
嵐風招来
発展の暴君、ジン＝ギタクシアス
渦巻く空、開璃
渦巻く霧の行進
精神連繋メカ
鏡殻のカニ
記憶の宝球
駆動メカ
月回路のハッカー
ムーンフォークの謎掛け師
月罠の試作品
月罠の専門家
ネットワークの攪乱者
次元切開
裕福な盗人
現実チップ
現実の強奪
複製の専門家
サイバの侵入者
短絡
空泳ぎの鯉
呪文貫き
装身
現実の設計者、タメシ
タミヨウの完成化
肉体の裏切者、テゼレット
知識の渇望
千の顔の影
黒
暗殺者の色墨
噛掌の忍者
鬼の刃
百節棍のムカデ
鷲掴む苦悩
神への債務
波止場の料理人
毒血勢団の影歩き
毒血勢団の口封じ
超力刃
隠避残虐の御神体
墓照らし
貪る混沌、碑出告
墨昇の潜入者
絶望招来
真夜中の空、殉至
魁渡の追跡
眠らぬ影の神
恐るべき秘密の神
ヒルの篭手
致命的な不具合
悪意ある機能不全
不憫な悲哀の行進
無孤勢団の伏兵
無孤勢団の霊裂機
月の賢者の養子、ナシ
祝福刃の鼠
うろつく鼠
大牙勢団の回収
勢団の揺さぶり
勢団の取り引き
戦闘復帰
魂転移
カエル乗り、達成
ねじれた抱擁
地下街のたかり屋
慈悲無き者
ウイルスの甲虫
お前はもう死んでいる
赤
悪忌の種火守り
悪忌の浪人
悪忌の戦化粧
野心的な突撃
燃え立つ空、軋賜
青銅鎧の猪
火花舞う出現
龍火花の反応炉
実験統合機
爆発的登場
爆発的特異性
炎の排出
憤怒の贈り物
古伝戦争の御神体
流星の信奉者、ゴロゴロ
将軍、山崎兵子
災厄招来
鉄蹄の猪
勤勉の神
神の火炎
火をつける怒り
蜥蜴丸
無謀なる歓喜の行進
大峨頭の兜
無双の侍
兎電池
増員された浪人
屑鉄の溶接者
屑鉄場の鉄殴り
地震波
猿人のスリング
霜剣山の製錬者
孤独な鍛錬
轟く雷獣
都和市の整歌師
双弾の狙撃手
止められぬ大峨
蜂起軍の無法者
電圧のうねり
緑
竹林の射手
記憶の担い手
花咲く跳獣
母聖樹の加護
入念な栽培
とぐろ巻きの忍び寄り
精霊との融和
古代への衰退
しげ樹の牙
樹海の好意
気前のいい訪問者
地熱の神
無尽活力の御神体
融合する成長
大狸
調和した出現
古の牙を継ぐ者
歴史家の知恵
古霊招来
樹海の保護者
樹海の練習生
無常の神
機械壊しの河童
西の樹の木霊
果て無き空、空羅
芽吹く生命の行進
達人の咎め
大蛇の統合守り
咆哮する大地
更生の季節
樹海の幻想家、しげ樹
旋輪脚
春葉の報復者
物語編み
タミヨウの保管
調和の織り手
網紡ぎの袖飾り
多色
浅利の隊長
巨大な空亀
永岩城の蜂起
熱心なメカ乗り
闇叫び
大牙勢団の総長、脂牙
暁冠の日向
活力の温泉
二天一流、一心
樹海の自然主義者
漆月魁渡
沈黙の蜘蛛、琴瀬
秩序の柱、直美
鬼流の金床
神童の試作機
嵐の切先、雷遊
浅利の司令官、理想那
梅澤悟
生ける伝承、佐津樹
銀毛の達人
精霊の姉の召集
完成化した賢者、タミヨウ
アーティファクト
自動操縦の工匠
青銅の棍棒
粗暴者の鎧機
回路の修理屋
隔離用構築物
劇作家の人形
長所食い
生態学者のテラリウム
高速ホバーバイク
鉄の弟子
メカ巨神のコア
鏡の箱
ネットワーク端末
忍者の苦無
折り紙細工のおとり
継ぎ接ぎ自動機械
勢団の銀行破り
霊都の歩哨
暴走ごみ収集ボット
探照灯の相棒
神社の世話役
電圧改竄メカ
雷鋼の巨像
都和市の案内ボット
歩行する摩天楼
土地
血溜まりの洞窟
花咲く砂地
耐え抜くもの、母聖樹
陰鬱な僻地
皇国の地、永岩城
ジャングルのうろ穴
メカ格納庫
天上都市、大田原
道路脇の聖遺
岩だらけの高地
磨かれたやせ地
閑静な中庭
反逆のるつぼ、霜剣山
急流の崖
見捨てられたぬかるみ、竹沼
茨森の滝
平穏な入り江
未知なる安息地
風に削られた岩山
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森
英雄譚
蛾との親睦
啓蒙の時代
君主今田の凋落
魅知子の真理の支配
永岩城の修繕
語られざるものの警告
発明的反復
当世
梅澤俊郎の生涯
夜の長い陰
大牙勢団の襲撃
崩老卑への貢納
鏡割りの寓話
熊野と渇苛斬の対峙
戦乱時代
梓の幾多の旅
天空に到る母聖樹
龍の神の再誕
珠眼の寺守り
せし郎師匠の伝承
麒麟の教え
碑出告が全てを貪る
神の乱