Kamigawa: Neon Dynasty Commander
白 | 青 | 赤 | 緑 | 多色
アーティファクト | 土地 | 全カード
白
天駆ける偵察機
鼓音轟かせ
鉄魂の執行人
有機体の絶滅
記憶への開放
即時換装
飛空士の提督
完全武装
激変の機械巨人
禁制品潰し
急送
過大な贈り物
不退転の大天使
マイア鍛冶
パルヘリオンⅡ
上級建設官、スラム
剣を鍬に
祖神の使徒、テシャール
青
アクセス拒否
サイバードライブの起動者
模倣メカ
河童の砲手
命を与える者、カツマサ
研究泥棒
万象監視
湖に潜む者、エムリー
エーテリウムの彫刻家
思考を築く者、ジェイス
エーテリウムの達人
現実変容
謎鍛冶
練達飛行機械職人、サイ
飛行機械の諜報網
物読み
ヴィダルケンの技術者
つむじ風のならず者
赤
悪忌の戦闘部隊
領域の衝突
祝いの神
狛犬の戦鎧
煙の精霊の助け
鎮まらない怒り
扇動する蟻
連鎖反応
混沌のねじれ
精霊術の熟達
ゴブリンの壊し走り
ブリキ通りの重鎮、クレンコ
アゴナスの雄牛
変化する影
星の嵐
雄牛のやっかいもの
緑
隆盛する侍僧
神との協約
改悛の大将軍、恒征
神とともに
荒ぶる再生者
絹鎧
狸の移植者
酸のスライム
熊の陰影
内にいる獣
ラムホルトの勇者
ファーティリド
忘れられた古霊
起源のハイドラ
狩人の眼識
木霊の手の内
忠実な守護者
ナイレアの試練
原始の守護者
不屈の自然
ピーマの改革派、リシュカー
リシュカーの巧技
桜族の長老
巫師の天啓
蛇の陰影
魂の威厳
槍折りのビヒモス
巨森の波動
舌長ハイドラ
多色
折れ刃のちし郎
天才操縦士、コトリ
鎮まらぬもの、怪磨
開闢機関、勝利械
秘儀術師のフクロウ
屋敷の踊り
大量破壊
太っ腹、グラングリー
航行長ハナ
魔道士殺しの剣
艦の魔道士、ラフ・キャパシェン
野生の律動
憎悪の種、ウラシュト
アーティファクト
秘儀の印鑑
アゾリウスの印鑑
再鍛の黒き剣
骨溜め
巨大な鋤
耕作者の荷馬車
友なる石
炎叫びの杖
鋳造所の検査官
金のマイア
蜃気楼の鏡
平和歩きの巨像
略奪者のカルフ
蜃気楼のマイア
銀のマイア
領事の旗艦、スカイソブリン
密輸人の回転翼機
太陽の指輪
真面目な身代わり
速足のブーツ
執念の剣
ウェザーライト
土地
燃えがらの林間地
統率の塔
風変わりな果樹園
獲物道
グルールの芝地
モスファイアの谷
オパールの宮殿
巨森、オラン＝リーフ
港町
大草原の川
怒り狂う山峡
広漠なるスカイクラウド
産業の塔
奔放の神殿
啓蒙の神殿