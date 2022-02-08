Kamigawa: Neon Dynasty Variants
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 英雄譚 | 全カード
白
花暁明神
永久忠義の義丸
天駆ける偵察機
鼓音轟かせ
鉄魂の執行人
花暁明神
有機体の絶滅
記憶への開放
即時換装
永久忠義の義丸
放浪皇
永岩城の模範
皇国の鎮圧者
詩人、山崎典華
無私の侍
七ツ尾の導師
空に祝福されし侍
陽刃の侍
放浪皇
刃吹雪の狐
目覚ましい修復術
雲鋼の麒麟
告別
報復招来
皇の声、軽脚
獅子の飾緒
冥途灯りの行進
夜明けの空、猗旺
神河の魂、香醍
Farewell
The Wandering Emperor
夜明けの空、猗旺
目覚ましい修復術
雲鋼の麒麟
告別
報復招来
神河の魂、香醍
皇の声、軽脚
獅子の飾緒
冥途灯りの行進
神憑く相棒
青
謎夢明神
アクセス拒否
サイバードライブの起動者
模倣メカ
河童の砲手
命を与える者、カツマサ
謎夢明神
研究泥棒
万象監視
肉体の裏切者、テゼレット
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
朧宮の守り
思慮深い達人
未来派の調査員
月回路のハッカー
月罠の専門家
裕福な盗人
千の顔の影
嵐風招来
発展の暴君、ジン＝ギタクシアス
渦巻く霧の行進
精神連繋メカ
現実チップ
現実の設計者、タメシ
肉体の裏切者、テゼレット
渦巻く空、開璃
Tezzeret, Betrayer of Flesh
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
嵐風招来
発展の暴君、ジン＝ギタクシアス
渦巻く空、開璃
渦巻く霧の行進
精神連繋メカ
現実チップ
現実の設計者、タメシ
千の顔の影
黒
酷叛明神
無情な屍技術師
酷叛明神
無情な屍技術師
祝福刃の鼠
噛掌の忍者
毒血勢団の影歩き
毒血勢団の口封じ
墨昇の潜入者
無孤勢団の伏兵
月の賢者の養子、ナシ
うろつく鼠
カエル乗り、達成
鬼の刃
貪る混沌、碑出告
絶望招来
不憫な悲哀の行進
無孤勢団の霊裂機
魂転移
真夜中の空、殉至
Blade of the Oni
Nashi, Moon Sage's Scion
貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告
噛掌の忍者
鬼の刃
貪る混沌、碑出告
絶望招来
真夜中の空、殉至
不憫な悲哀の行進
無孤勢団の霊裂機
月の賢者の養子、ナシ
魂転移
カエル乗り、達成
Invoke Despair
赤
咆刃明神
悪忌の戦闘部隊
領域の衝突
祝いの神
狛犬の戦鎧
咆刃明神
煙の精霊の助け
鎮まらない怒り
悪忌の浪人
流星の信奉者、ゴロゴロ
将軍、山崎兵子
無双の侍
増員された浪人
蜂起軍の無法者
爆発的特異性
災厄招来
蜥蜴丸
無謀なる歓喜の行進
大峨頭の兜
屑鉄の溶接者
轟く雷獣
燃え立つ空、軋賜
Explosive Singularity
燃え立つ空、軋賜
爆発的特異性
流星の信奉者、ゴロゴロ
災厄招来
蜥蜴丸
無謀なる歓喜の行進
大峨頭の兜
屑鉄の溶接者
轟く雷獣
緑
生命起源の御神体
頂力明神
隆盛する侍僧
神との協約
生命起源の御神体
改悛の大将軍、恒征
頂力明神
神とともに
荒ぶる再生者
絹鎧
狸の移植者
古の牙を継ぐ者
樹海の練習生
とぐろ巻きの忍び寄り
しげ樹の牙
機械壊しの河童
春葉の報復者
古霊招来
無常の神
西の樹の木霊
芽吹く生命の行進
樹海の幻想家、しげ樹
調和の織り手
果て無き空、空羅
Kodama of the West Tree
古霊招来
無常の神
西の樹の木霊
果て無き空、空羅
芽吹く生命の行進
樹海の幻想家、しげ樹
春葉の報復者
調和の織り手
多色
折れ刃のちし郎
鎮まらぬもの、怪磨
天才操縦士、コトリ
開闢機関、勝利械
漆月魁渡
完成化した賢者、タミヨウ
Tamiyo, Compleated Sage
浅利の隊長
二天一流、一心
嵐の切先、雷遊
浅利の司令官、理想那
漆月魁渡
沈黙の蜘蛛、琴瀬
梅澤悟
銀毛の達人
永岩城の蜂起
大牙勢団の総長、脂牙
暁冠の日向
生ける伝承、佐津樹
精霊の姉の召集
Kaito Shizuki
Risona, Asari Commander
Satoru Umezawa
Tamiyo, Compleated Sage
永岩城の蜂起
大牙勢団の総長、脂牙
暁冠の日向
二天一流、一心
沈黙の蜘蛛、琴瀬
嵐の切先、雷遊
浅利の司令官、理想那
梅澤悟
生ける伝承、佐津樹
精霊の姉の召集
梅澤悟
熱心なメカ乗り
樹海の自然主義者
銀毛の達人
アーティファクト
長所食い
メカ巨神のコア
鏡の箱
勢団の銀行破り
電圧改竄メカ
長所食い
メカ巨神のコア
鏡の箱
勢団の銀行破り
電圧改竄メカ
土地
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森
耐え抜くもの、母聖樹
皇国の地、永岩城
天上都市、大田原
反逆のるつぼ、霜剣山
見捨てられたぬかるみ、竹沼
耐え抜くもの、母聖樹
皇国の地、永岩城
天上都市、大田原
反逆のるつぼ、霜剣山
見捨てられたぬかるみ、竹沼
閑静な中庭
英雄譚
永岩城の修繕
発明的反復
崩老卑への貢納
鏡割りの寓話
龍の神の再誕
珠眼の寺守り
麒麟の教え
碑出告が全てを貪る
神の乱
永岩城の修繕
発明的反復
崩老卑への貢納
鏡割りの寓話
龍の神の再誕
珠眼の寺守り
麒麟の教え
碑出告が全てを貪る
神の乱