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多色 | アーティファクト | 土地 | 英雄譚 | 全カード

花暁明神
花暁明神

永久忠義の義丸
永久忠義の義丸

天駆ける偵察機
天駆ける偵察機

鼓音轟かせ
鼓音轟かせ

鉄魂の執行人
鉄魂の執行人

花暁明神
花暁明神

有機体の絶滅
有機体の絶滅

記憶への開放
記憶への開放

即時換装
即時換装

永久忠義の義丸
永久忠義の義丸

放浪皇
放浪皇

永岩城の模範
永岩城の模範

皇国の鎮圧者
皇国の鎮圧者

詩人、山崎典華
詩人、山崎典華

無私の侍
無私の侍

七ツ尾の導師
七ツ尾の導師

空に祝福されし侍
空に祝福されし侍

陽刃の侍
陽刃の侍

放浪皇
放浪皇

刃吹雪の狐
刃吹雪の狐

目覚ましい修復術
目覚ましい修復術

雲鋼の麒麟
雲鋼の麒麟

告別
告別

報復招来
報復招来

皇の声、軽脚
皇の声、軽脚

獅子の飾緒
獅子の飾緒

冥途灯りの行進
冥途灯りの行進

夜明けの空、猗旺
夜明けの空、猗旺

神河の魂、香醍
神河の魂、香醍

Farewell
Farewell

The Wandering Emperor
The Wandering Emperor

夜明けの空、猗旺
夜明けの空、猗旺

目覚ましい修復術
目覚ましい修復術

雲鋼の麒麟
雲鋼の麒麟

告別
告別

報復招来
報復招来

神河の魂、香醍
神河の魂、香醍

皇の声、軽脚
皇の声、軽脚

獅子の飾緒
獅子の飾緒

冥途灯りの行進
冥途灯りの行進

神憑く相棒
神憑く相棒

謎夢明神
謎夢明神

アクセス拒否
アクセス拒否

サイバードライブの起動者
サイバードライブの起動者

模倣メカ
模倣メカ

河童の砲手
河童の砲手

命を与える者、カツマサ
命を与える者、カツマサ

謎夢明神
謎夢明神

研究泥棒
研究泥棒

万象監視
万象監視

肉体の裏切者、テゼレット
肉体の裏切者、テゼレット

Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant

朧宮の守り
朧宮の守り

思慮深い達人
思慮深い達人

未来派の調査員
未来派の調査員

月回路のハッカー
月回路のハッカー

月罠の専門家
月罠の専門家

裕福な盗人
裕福な盗人

千の顔の影
千の顔の影

嵐風招来
嵐風招来

発展の暴君、ジン＝ギタクシアス
発展の暴君、ジン＝ギタクシアス

渦巻く霧の行進
渦巻く霧の行進

精神連繋メカ
精神連繋メカ

現実チップ
現実チップ

現実の設計者、タメシ
現実の設計者、タメシ

肉体の裏切者、テゼレット
肉体の裏切者、テゼレット

渦巻く空、開璃
渦巻く空、開璃

Tezzeret, Betrayer of Flesh
Tezzeret, Betrayer of Flesh

Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant

嵐風招来
嵐風招来

発展の暴君、ジン＝ギタクシアス
発展の暴君、ジン＝ギタクシアス

渦巻く空、開璃
渦巻く空、開璃

渦巻く霧の行進
渦巻く霧の行進

精神連繋メカ
精神連繋メカ

現実チップ
現実チップ

現実の設計者、タメシ
現実の設計者、タメシ

千の顔の影
千の顔の影

酷叛明神
酷叛明神

無情な屍技術師
無情な屍技術師

酷叛明神
酷叛明神

無情な屍技術師
無情な屍技術師

祝福刃の鼠
祝福刃の鼠

噛掌の忍者
噛掌の忍者

毒血勢団の影歩き
毒血勢団の影歩き

毒血勢団の口封じ
毒血勢団の口封じ

墨昇の潜入者
墨昇の潜入者

無孤勢団の伏兵
無孤勢団の伏兵

月の賢者の養子、ナシ
月の賢者の養子、ナシ

うろつく鼠
うろつく鼠

カエル乗り、達成
カエル乗り、達成

鬼の刃
鬼の刃

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

絶望招来
絶望招来

不憫な悲哀の行進
不憫な悲哀の行進

無孤勢団の霊裂機
無孤勢団の霊裂機

魂転移
魂転移

真夜中の空、殉至
真夜中の空、殉至

Blade of the Oni
Blade of the Oni

Nashi, Moon Sage's Scion
Nashi, Moon Sage's Scion

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

噛掌の忍者
噛掌の忍者

鬼の刃
鬼の刃

貪る混沌、碑出告
貪る混沌、碑出告

絶望招来
絶望招来

真夜中の空、殉至
真夜中の空、殉至

不憫な悲哀の行進
不憫な悲哀の行進

無孤勢団の霊裂機
無孤勢団の霊裂機

月の賢者の養子、ナシ
月の賢者の養子、ナシ

魂転移
魂転移

カエル乗り、達成
カエル乗り、達成

Invoke Despair
Invoke Despair

咆刃明神
咆刃明神

悪忌の戦闘部隊
悪忌の戦闘部隊

領域の衝突
領域の衝突

祝いの神
祝いの神

狛犬の戦鎧
狛犬の戦鎧

咆刃明神
咆刃明神

煙の精霊の助け
煙の精霊の助け

鎮まらない怒り
鎮まらない怒り

悪忌の浪人
悪忌の浪人

流星の信奉者、ゴロゴロ
流星の信奉者、ゴロゴロ

将軍、山崎兵子
将軍、山崎兵子

無双の侍
無双の侍

増員された浪人
増員された浪人

蜂起軍の無法者
蜂起軍の無法者

爆発的特異性
爆発的特異性

災厄招来
災厄招来

蜥蜴丸
蜥蜴丸

無謀なる歓喜の行進
無謀なる歓喜の行進

大峨頭の兜
大峨頭の兜

屑鉄の溶接者
屑鉄の溶接者

轟く雷獣
轟く雷獣

燃え立つ空、軋賜
燃え立つ空、軋賜

Explosive Singularity
Explosive Singularity

燃え立つ空、軋賜
燃え立つ空、軋賜

爆発的特異性
爆発的特異性

流星の信奉者、ゴロゴロ
流星の信奉者、ゴロゴロ

災厄招来
災厄招来

蜥蜴丸
蜥蜴丸

無謀なる歓喜の行進
無謀なる歓喜の行進

大峨頭の兜
大峨頭の兜

屑鉄の溶接者
屑鉄の溶接者

轟く雷獣
轟く雷獣

生命起源の御神体
生命起源の御神体

頂力明神
頂力明神

隆盛する侍僧
隆盛する侍僧

神との協約
神との協約

生命起源の御神体
生命起源の御神体

改悛の大将軍、恒征
改悛の大将軍、恒征

頂力明神
頂力明神

神とともに
神とともに

荒ぶる再生者
荒ぶる再生者

絹鎧
絹鎧

狸の移植者
狸の移植者

古の牙を継ぐ者
古の牙を継ぐ者

樹海の練習生
樹海の練習生

とぐろ巻きの忍び寄り
とぐろ巻きの忍び寄り

しげ樹の牙
しげ樹の牙

機械壊しの河童
機械壊しの河童

春葉の報復者
春葉の報復者

古霊招来
古霊招来

無常の神
無常の神

西の樹の木霊
西の樹の木霊

芽吹く生命の行進
芽吹く生命の行進

樹海の幻想家、しげ樹
樹海の幻想家、しげ樹

調和の織り手
調和の織り手

果て無き空、空羅
果て無き空、空羅

Kodama of the West Tree
Kodama of the West Tree

古霊招来
古霊招来

無常の神
無常の神

西の樹の木霊
西の樹の木霊

果て無き空、空羅
果て無き空、空羅

芽吹く生命の行進
芽吹く生命の行進

樹海の幻想家、しげ樹
樹海の幻想家、しげ樹

春葉の報復者
春葉の報復者

調和の織り手
調和の織り手

多色

折れ刃のちし郎
折れ刃のちし郎

鎮まらぬもの、怪磨
鎮まらぬもの、怪磨

天才操縦士、コトリ
天才操縦士、コトリ

開闢機関、勝利械
開闢機関、勝利械

漆月魁渡
漆月魁渡

完成化した賢者、タミヨウ
完成化した賢者、タミヨウ

Tamiyo, Compleated Sage
Tamiyo, Compleated Sage

浅利の隊長
浅利の隊長

二天一流、一心
二天一流、一心

嵐の切先、雷遊
嵐の切先、雷遊

浅利の司令官、理想那
浅利の司令官、理想那

漆月魁渡
漆月魁渡

沈黙の蜘蛛、琴瀬
沈黙の蜘蛛、琴瀬

梅澤悟
梅澤悟

銀毛の達人
銀毛の達人

永岩城の蜂起
永岩城の蜂起

大牙勢団の総長、脂牙
大牙勢団の総長、脂牙

暁冠の日向
暁冠の日向

生ける伝承、佐津樹
生ける伝承、佐津樹

精霊の姉の召集
精霊の姉の召集

Kaito Shizuki
Kaito Shizuki

Risona, Asari Commander
Risona, Asari Commander

Satoru Umezawa
Satoru Umezawa

Tamiyo, Compleated Sage
Tamiyo, Compleated Sage

永岩城の蜂起
永岩城の蜂起

大牙勢団の総長、脂牙
大牙勢団の総長、脂牙

暁冠の日向
暁冠の日向

二天一流、一心
二天一流、一心

沈黙の蜘蛛、琴瀬
沈黙の蜘蛛、琴瀬

嵐の切先、雷遊
嵐の切先、雷遊

浅利の司令官、理想那
浅利の司令官、理想那

梅澤悟
梅澤悟

生ける伝承、佐津樹
生ける伝承、佐津樹

精霊の姉の召集
精霊の姉の召集

梅澤悟
梅澤悟

熱心なメカ乗り
熱心なメカ乗り

樹海の自然主義者
樹海の自然主義者

銀毛の達人
銀毛の達人

アーティファクト

長所食い
長所食い

メカ巨神のコア
メカ巨神のコア

鏡の箱
鏡の箱

勢団の銀行破り
勢団の銀行破り

電圧改竄メカ
電圧改竄メカ

長所食い
長所食い

メカ巨神のコア
メカ巨神のコア

鏡の箱
鏡の箱

勢団の銀行破り
勢団の銀行破り

電圧改竄メカ
電圧改竄メカ

土地

平地
平地

平地
平地

島

島

沼

沼

山

山

森

森

耐え抜くもの、母聖樹
耐え抜くもの、母聖樹

皇国の地、永岩城
皇国の地、永岩城

天上都市、大田原
天上都市、大田原

反逆のるつぼ、霜剣山
反逆のるつぼ、霜剣山

見捨てられたぬかるみ、竹沼
見捨てられたぬかるみ、竹沼

耐え抜くもの、母聖樹
耐え抜くもの、母聖樹

皇国の地、永岩城
皇国の地、永岩城

天上都市、大田原
天上都市、大田原

反逆のるつぼ、霜剣山
反逆のるつぼ、霜剣山

見捨てられたぬかるみ、竹沼
見捨てられたぬかるみ、竹沼

閑静な中庭
閑静な中庭

英雄譚

永岩城の修繕
修繕する建築家

永岩城の修繕

発明的反復
生けるひらめき

発明的反復

崩老卑への貢納
死者の嘆きの残響

崩老卑への貢納

鏡割りの寓話
キキジキの鏡像

鏡割りの寓話

龍の神の再誕
龍の神の卵

龍の神の再誕

珠眼の寺守り
昇る星の残影

珠眼の寺守り

麒麟の教え
麒麟触れの大蛇

麒麟の教え

碑出告が全てを貪る
全てを貪る者の器

碑出告が全てを貪る

神の乱
顕現した大口縄

神の乱

永岩城の修繕
修繕する建築家

永岩城の修繕

発明的反復
生けるひらめき

発明的反復

崩老卑への貢納
死者の嘆きの残響

崩老卑への貢納

鏡割りの寓話
キキジキの鏡像

鏡割りの寓話

龍の神の再誕
龍の神の卵

龍の神の再誕

珠眼の寺守り
昇る星の残影

珠眼の寺守り

麒麟の教え
麒麟触れの大蛇

麒麟の教え

碑出告が全てを貪る
全てを貪る者の器

碑出告が全てを貪る

神の乱
顕現した大口縄

神の乱

 

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