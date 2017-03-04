『モダンマスターズ 2017年版』
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
従者つきの騎士
払拭の一撃
刃の接合者
天使への願い
天空の目
ちらつき鬼火
ギデオンの法の番人
優雅な猶予
無形の美徳
コーの鉤の達人
コーの空漁師
未練ある魂
静寂の守り手、リンヴァーラ
孤独な宣教師
練達の接合者
一瞬の瞬き
流刑への道
落とし穴の罠
イーオスのレインジャー
修復の天使
根生まれの防衛
降霊術
探知の接合者
魂の管理人
石のような静寂
終末
都邑の庇護者
反射起こし
若年の騎士
青
ボーラスの占い師
蒼穹の魔道士
大笑いの写し身
強迫的な研究
悪寒
サイクロンの裂け目
狙い澄ましの航海士
使い魔の策略
禁忌の錬金術
幽霊のゆらめき
けちな贈り物
幻影の掌握
クラーケンの幼子
霧鴉
神秘の指導
好機
幻影の像
巻き直し
海門の神官
血清の幻視
瞬唱の魔道士
呪文貫き
尖塔の監視者
二人組の見張り番
時間の熟達
造物の学者、ヴェンセール
霜の壁
翼の接合者
翼作り
黒
深淵の死霊
骨の粉砕
死体の鑑定人
居すくみ
滅び
死の影
狂乱病のもつれ
冒涜の悪魔
屑肉の地のゾンビ
納墓の総督
絞り取る悪魔
ファルケンラスの貴族
かじりつくゾンビ
グリセルブランド
忌まわしい光景
グリクシスの奴隷使い
コジレックの審問
ヴェールのリリアナ
思考の粉砕
葬儀甲虫
夜の恐怖
オーガの脱獄者
奈落の守り手
復活
破滅の印章
血統の切断
掘葬の儀式
吸血鬼の貴族
吸血鬼の夜鷲
赤
古えの遺恨
戦装飾のシャーマン
血染めの月
忌むべき者のかがり火
チャンドラの憤慨
ドラゴンの餌
馬力充電
ゴブリンの突撃
ゴブリンの先達
ハンウィアーの槍兵
地獄乗り
向こう見ずな技術
マグマの噴流
ミジウムの迫撃砲
モグの下働き
溶鉄の雨
泥デコの松明走り
炎の中の過去
薪荒れのシャーマン
紅蓮地獄
紅蓮術士の昇天
瓦礫帯のマーカ
焼け焦げたルサルカ
災いの悪魔
スカースダグの信者
轟く怒り
裏切りの本能
ヴィティアのとげ刺し
士気溢れる徴集兵
緑
アラクナスの紡ぎ手
アラクナスの蜘蛛の巣
アヴァシンの巡礼者
ベイロスの檻の罠
獣群の呼び声
孔蹄のビヒモス
死の頭巾のコブラ
ドルイドの講話
探検
鉄の樹の拳
ガイアの頌歌
調和
飢えたスプリガン
古きクローサの力
暗影の蜘蛛
原初の命令
生き返り
漁る軟泥
原基の印章
殺戮角
スライム成形
数の力
召喚の罠
森のレインジャー
タルモゴイフ
荊景学院の戦闘魔道士
スラーグ牙
ウルヴェンワルドの足跡追い
生命の接合者
多色
突然の衰微
ワームの到来
霊気魔道士の接触
仮面の工作員
苦悶のねじれ
穴開け三昧
青銅嘴の恐鳥
若き群れのドラゴン
議事会の招集
殺戮の剣闘士
ケンタウルスの癒し手
とぐろ巻きの巫女
残酷な根本原理
返済代理人
ディンローヴァの恐怖
ドムリ・ラーデ
邪悪な双子
ファルケンラスの貴種
焦熱の裁き
ゴーア族の暴行者
ゴブリンの電術師
ゴルガリの発芽
ゴルガリの腐れワーム
地上の突撃
グルールの戦唄
イゼットの魔除け
カターリの爆撃兵
モロイ
神秘的発生
竜英傑、ニヴ＝ミゼット
幽霊議員オブゼダート
オリヴィア・ヴォルダーレン
盗まれた計画
化膿
ロウクスの戦修道士
セドラクシスの死霊
シミックの空呑み
罪の収集者
空騎士の軍団兵
魂の操作
魂の代償
スフィンクスの啓示
とげの道化
芽吹くトリナクス
冷静な天使
サンホームのギルド魔道士
鉤爪の強兵
瞬間移動門
終止
雷楽のラッパ吹き
塔のガーゴイル
ひるまぬ勇気
都の進化
記憶への消失
復活の声
否定の壁
旅する寺院
長毛のソクター
結界師ズアー
引き霊気
ボロスの反攻者
炎樹族の使者
巨人釣り
オルゾヴァの贈り物
ミストメドウの魔女
隔離する成長
ぼろ布食いの魔女
魂魄流
略奪の母、汁婆
アーティファクト
アゾリウスの印鑑
バジリスクの首輪
ボロスの印鑑
減衰のマトリックス
ディミーアの印鑑
ゴルガリの印鑑
墓掘りの檻
グルールの印鑑
イゼットの印鑑
オルゾフの印鑑
ラクドスの印鑑
セレズニアの印鑑
シミックの印鑑
土地
秘儀の聖域
乾燥台地
アゾリウスのギルド門
ボロスのギルド門
魂の洞窟
崩れゆく死滅都市
ディミーアのギルド門
ゴルガリのギルド門
グルールのギルド門
イゼットのギルド門
ジャングルの祭殿
湿地の干潟
霧深い雨林
オルゾフのギルド門
ラクドスのギルド門
野蛮な地
沸騰する小湖
海辺の城塞
セレズニアのギルド門
ゆらめく岩屋
シミックのギルド門
新緑の地下墓地