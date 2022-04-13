Streets of New Capenna Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
天使の観察者
支援工作員
舞踏場の喧嘩屋
安全の加護
斡旋屋一家の新入り
口止め
著名な剣士
市民の鉄梃
粋な盾仲間
集団失踪
華やいだエルズペス
救出専門家
集まる群衆
希望の源、ジアーダ
光素の泉
身代金の要求
照光の巨匠
鼓舞する監視者
必殺の一射
痛烈な一撃
魔道士の従者
謎めいたリムジン
継ぎ当て
大衆蜂起
ラフィーンの導き
ラフィーンの密通者
屈服の拒否
力の天啓
噂の蒐集家
聖域の番人
空の叫び屋
裏酒場の給仕人
舞い降りる守護者
青
全知の調停者
裏通りの暴れ者
斡旋屋一家の古参
下見
損切り
軽蔑的な一撃
こだまの検察官
路上芸術家、エラント
相応の報い
捨て石の従僕
フェアリーの荒らし屋
惑乱のいかさま師
帳簿裂き
耳打ち
壮麗なる変化
かき消し
常夜会一家の新入り
断れない提案
一蹴
超常使いの詮索者
超能力すり
公共の敵
溜め池のクラーケン
屋上の迷惑
都落ち
警備の抜け道
下水クロコダイル
魚の餌になる
とんずら
内密の調査員
翼盾の工作員
盗聴
証人保護
黒
受難の天使
屍体洗浄屋
墓所細工
堕落した廷臣
歪んだ守衛
一切れの利益
殺しの競技者
交渉の難航
悪魔の本分
屍体の掘り起こし
薄暮の刻み獣
真実の抽出
死の偽装
橋桁のうすのろ
墓所の変容
忌まわしい印章
無許可の発送
なすりつけ
貴顕廊一家への入団
貴顕廊一家の新入り
真夜中の暗殺者
殺害
夜の棍棒使い
ラフィーンの口封じ
宴をかき乱す者
悪党の展示場
血生臭いスパイ
終末の影
強請る大入道
酒場の詐取師
しつこい負け犬
吸血鬼の公証人
鞭打
赤
反感煽り
秘儀の砲撃
大勝ち
プロの招聘
果敢な逃亡
悪魔的な客室係
表舞台の奇術師
輝く備蓄品
黄金犬
貯めこむ運び屋
不本意な雇用
削岩機
トラブルメーカー、ジャクシス
着火
騒乱の巡回者
プラズマの操作手
顔壊しのプロ
喧嘩腰の拳闘士
大火槌の放火魔
喧嘩上等
土建組一家の新入り
土建組一家の調達者
書庫荒らし
猛炎のソリスト
盗み癖
絞殺
構造的突撃
松明吹き
不運な目撃者
異端の法務官、ウラブラスク
蔓延する窃盗
機知ある怨怒取り
解体作業員
緑
従者つきの社交家
密造酒屋の隠し財産
用心棒の荒事
壊れた翼
舞台座一家の新入り
カルダイヤの力自慢
カペナ特急
市民の庭師
掃除係
急使の手提げ鞄
洗練された随員
改変ドア
八百長試合
一家のために
無所属の筋肉達磨
祝祭の出迎え
煌き売り
高層の鋸術屋
宝石泥棒
豪勢な献酒
最重要指名手配
賭け試合
ロウクスの打撃手
土建組一家の囮
社交界の野心家
街宣行進
産業のタイタン
装飾庭園を踏み歩くもの
毒の目利き
狩りに出るビビアン
害獣の声
温かい歓迎
作業場の戦長
多色
エイヴンの心臓刺し
闇市場の巨頭
殺人魔
厚顔な成り上がり
斡旋屋一家の隆盛
斡旋屋一家の魔除け
舞台座一家の隆盛
舞台座一家の魔除け
天界の整調者
儀礼用シャベル
市民の奉仕者
妖艶な泥棒、コルメラ
死体鑑定士
死体の爆発
作業員の上長
群衆の寵児
規律正しい決闘者
終わりなき迂回
欲深き者、エヴリン
風変わりなペット
契約紡ぎ、ファルコ・スパーラ
致命的遺恨
俊足の踊り手
鍛冶場の親方
妖艶な無法者
敵意ある乗っ取り
白熱のアリア
宴の結節点、ジェトミア
ジェトミアの仲介者
ジェトミアの情婦、ジニー・フェイ
雑集家、ラグレーラ
蒐集家、ザンダー卿
貴顕廊一家の隆盛
貴顕廊一家の魔除け
貴顕廊一家の悪魔信者
覆面の匪賊
五者会談
大都市の天使
磐石、ミスター・オルフィオ
敏捷な窃盗犯
敵対するもの、オブ・ニクシリス
常夜会一家の隆盛
常夜会一家の魔除け
常夜会一家の介入者
ドラゴンの打擲、オーグニス
高街のペガサス
苦悶の占い師、クェザ
策謀の予見者、ラフィーン
放蕩の歓楽者
路上の師、リガ
土建組一家の隆盛
土建組一家の魔除け
舞台座一家の料理人、ロッコ
策謀の故買人
ロウクスの保安員
砕かれた熾天使
詮索する新聞記者
解脱の魂
スパーラの審判者
給付金
組織の潜入者
染みついた耽溺
賢明な車掌、トルーズ
豪火を放て
虚空裂き
焼却するもの、ジアトラ
ジアトラの特使
アーティファクト
電弧放出機
真鍮の拳
セメントの靴
金属猫
逃走用の車
金色の両翼
光素のスカラベ
ジアーダの贈り物、ラクシオール
不吉な小包
近代性の模範
早抜きの短剣
小走りの執事機
怪しげな書架
未認可霊柩車
土地
植物広場
斡旋屋一家の潜伏先
舞台座一家の中庭
ジェトミアの庭
貴顕廊一家の劇場
常夜会一家の店先
環状競走路
ラフィーンの塔
土建組一家の監督所
天橋塔
スパーラの本部
路面列車駅
水辺地区
ザンダーの居室
ジアトラの試練場
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森