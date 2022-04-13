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多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード

華やいだエルズペス
華やいだエルズペス

光素の泉
光素の泉

華やいだエルズペス
華やいだエルズペス

希望の源、ジアーダ
希望の源、ジアーダ

聖域の番人
聖域の番人

集団失踪
集団失踪

救出専門家
救出専門家

謎めいたリムジン
謎めいたリムジン

大衆蜂起
大衆蜂起

華やいだエルズペス
華やいだエルズペス

希望の源、ジアーダ
希望の源、ジアーダ

聖域の番人
聖域の番人

Mysterious Limousine
Mysterious Limousine

噂の蒐集家
噂の蒐集家

全知の調停者
全知の調停者

路上芸術家、エラント
路上芸術家、エラント

損切り
損切り

相応の報い
相応の報い

帳簿裂き
帳簿裂き

溜め池のクラーケン
溜め池のクラーケン

内密の調査員
内密の調査員

盗聴
盗聴

路上芸術家、エラント
路上芸術家、エラント

断れない提案
断れない提案

終末の影
終末の影

しつこい負け犬
しつこい負け犬

受難の天使
受難の天使

屍体洗浄屋
屍体洗浄屋

墓所細工
墓所細工

一切れの利益
一切れの利益

血生臭いスパイ
血生臭いスパイ

強請る大入道
強請る大入道

しつこい負け犬
しつこい負け犬

なすりつけ
なすりつけ

異端の法務官、ウラブラスク
異端の法務官、ウラブラスク

異端の法務官、ウラブラスク
異端の法務官、ウラブラスク

秘儀の砲撃
秘儀の砲撃

悪魔的な客室係
悪魔的な客室係

貯めこむ運び屋
貯めこむ運び屋

トラブルメーカー、ジャクシス
トラブルメーカー、ジャクシス

顔壊しのプロ
顔壊しのプロ

構造的突撃
構造的突撃

蔓延する窃盗
蔓延する窃盗

異端の法務官、ウラブラスク
異端の法務官、ウラブラスク

トラブルメーカー、ジャクシス
トラブルメーカー、ジャクシス

着火
着火

狩りに出るビビアン
狩りに出るビビアン

密造酒屋の隠し財産
密造酒屋の隠し財産

産業のタイタン
産業のタイタン

装飾庭園を踏み歩くもの
装飾庭園を踏み歩くもの

狩りに出るビビアン
狩りに出るビビアン

改変ドア
改変ドア

八百長試合
八百長試合

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

作業場の戦長
作業場の戦長

狩りに出るビビアン
狩りに出るビビアン

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

祝祭の出迎え
祝祭の出迎え

急使の手提げ鞄
急使の手提げ鞄

多色

敵対するもの、オブ・ニクシリス
敵対するもの、オブ・ニクシリス

厚顔な成り上がり
厚顔な成り上がり

斡旋屋一家の隆盛
斡旋屋一家の隆盛

斡旋屋一家の魔除け
斡旋屋一家の魔除け

舞台座一家の隆盛
舞台座一家の隆盛

舞台座一家の魔除け
舞台座一家の魔除け

妖艶な泥棒、コルメラ
妖艶な泥棒、コルメラ

死体鑑定士
死体鑑定士

作業員の上長
作業員の上長

規律正しい決闘者
規律正しい決闘者

終わりなき迂回
終わりなき迂回

欲深き者、エヴリン
欲深き者、エヴリン

契約紡ぎ、ファルコ・スパーラ
契約紡ぎ、ファルコ・スパーラ

俊足の踊り手
俊足の踊り手

妖艶な無法者
妖艶な無法者

敵意ある乗っ取り
敵意ある乗っ取り

白熱のアリア
白熱のアリア

宴の結節点、ジェトミア
宴の結節点、ジェトミア

ジェトミアの情婦、ジニー・フェイ
ジェトミアの情婦、ジニー・フェイ

雑集家、ラグレーラ
雑集家、ラグレーラ

蒐集家、ザンダー卿
蒐集家、ザンダー卿

貴顕廊一家の隆盛
貴顕廊一家の隆盛

貴顕廊一家の魔除け
貴顕廊一家の魔除け

貴顕廊一家の悪魔信者
貴顕廊一家の悪魔信者

覆面の匪賊
覆面の匪賊

磐石、ミスター・オルフィオ
磐石、ミスター・オルフィオ

敏捷な窃盗犯
敏捷な窃盗犯

常夜会一家の隆盛
常夜会一家の隆盛

常夜会一家の魔除け
常夜会一家の魔除け

常夜会一家の介入者
常夜会一家の介入者

ドラゴンの打擲、オーグニス
ドラゴンの打擲、オーグニス

苦悶の占い師、クェザ
苦悶の占い師、クェザ

策謀の予見者、ラフィーン
策謀の予見者、ラフィーン

放蕩の歓楽者
放蕩の歓楽者

路上の師、リガ
路上の師、リガ

土建組一家の隆盛
土建組一家の隆盛

土建組一家の魔除け
土建組一家の魔除け

舞台座一家の料理人、ロッコ
舞台座一家の料理人、ロッコ

砕かれた熾天使
砕かれた熾天使

解脱の魂
解脱の魂

スパーラの審判者
スパーラの審判者

賢明な車掌、トルーズ
賢明な車掌、トルーズ

豪火を放て
豪火を放て

虚空裂き
虚空裂き

焼却するもの、ジアトラ
焼却するもの、ジアトラ

ジアトラの特使
ジアトラの特使

敵対するもの、オブ・ニクシリス
敵対するもの、オブ・ニクシリス

策謀の故買人
策謀の故買人

Brazen Upstart
Brazen Upstart

Brokers Ascendancy
Brokers Ascendancy

Brokers Charm
Brokers Charm

Cabaretti Ascendancy
Cabaretti Ascendancy

Cabaretti Charm
Cabaretti Charm

Cormela, Glamour Thief
Cormela, Glamour Thief

Corpse Appraiser
Corpse Appraiser

Crew Captain
Crew Captain

Disciplined Duelist
Disciplined Duelist

Endless Detour
Endless Detour

Evelyn, the Covetous
Evelyn, the Covetous

Falco Spara, Pactweaver
Falco Spara, Pactweaver

Fleetfoot Dancer
Fleetfoot Dancer

Glamorous Outlaw
Glamorous Outlaw

Hostile Takeover
Hostile Takeover

Incandescent Aria
Incandescent Aria

Jetmir, Nexus of Revels
Jetmir, Nexus of Revels

Jinnie Fay, Jetmir's Second
Jinnie Fay, Jetmir's Second

Lagrella, the Magpie
Lagrella, the Magpie

Lord Xander, the Collector
Lord Xander, the Collector

Maestros Ascendancy
Maestros Ascendancy

Maestros Charm
Maestros Charm

Maestros Diabolist
Maestros Diabolist

Masked Bandits
Masked Bandits

Mr. Orfeo, the Boulder
Mr. Orfeo, the Boulder

Nimble Larcenist
Nimble Larcenist

Obscura Ascendancy
Obscura Ascendancy

Obscura Charm
Obscura Charm

Obscura Interceptor
Obscura Interceptor

Ognis, the Dragon's Lash
Ognis, the Dragon's Lash

Queza, Augur of Agonies
Queza, Augur of Agonies

Raffine, Scheming Seer
Raffine, Scheming Seer

Rakish Revelers
Rakish Revelers

Rigo, Streetwise Mentor
Rigo, Streetwise Mentor

Riveteers Ascendancy
Riveteers Ascendancy

Riveteers Charm
Riveteers Charm

Rocco, Cabaretti Caterer
Rocco, Cabaretti Caterer

Shattered Seraph
Shattered Seraph

Soul of Emancipation
Soul of Emancipation

Spara's Adjudicators
Spara's Adjudicators

Toluz, Clever Conductor
Toluz, Clever Conductor

Unleash the Inferno
Unleash the Inferno

Void Rend
Void Rend

Ziatora, the Incinerator
Ziatora, the Incinerator

Ziatora's Envoy
Ziatora's Envoy

エイヴンの心臓刺し
エイヴンの心臓刺し

闇市場の巨頭
闇市場の巨頭

死体の爆発
死体の爆発

五者会談
五者会談

高街のペガサス
高街のペガサス

敵対するもの、オブ・ニクシリス
敵対するもの、オブ・ニクシリス

策謀の故買人
策謀の故買人

アーティファクト

逃走用の車
逃走用の車

ジアーダの贈り物、ラクシオール
ジアーダの贈り物、ラクシオール

未認可霊柩車
未認可霊柩車

土地

平地
平地

平地
平地

島

島

沼

沼

山

山

森

森

ジェトミアの庭
ジェトミアの庭

ラフィーンの塔
ラフィーンの塔

スパーラの本部
スパーラの本部

ザンダーの居室
ザンダーの居室

ジアトラの試練場
ジアトラの試練場

植物広場
植物広場

ジェトミアの庭
ジェトミアの庭

環状競走路
環状競走路

ラフィーンの塔
ラフィーンの塔

天橋塔
天橋塔

スパーラの本部
スパーラの本部

路面列車駅
路面列車駅

水辺地区
水辺地区

ザンダーの居室
ザンダーの居室

ジアトラの試練場
ジアトラの試練場

 

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