Streets of New Capenna Variant Card Image Gallery
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
華やいだエルズペス
光素の泉
華やいだエルズペス
希望の源、ジアーダ
聖域の番人
集団失踪
救出専門家
謎めいたリムジン
大衆蜂起
華やいだエルズペス
希望の源、ジアーダ
聖域の番人
Mysterious Limousine
噂の蒐集家
青
全知の調停者
路上芸術家、エラント
損切り
相応の報い
帳簿裂き
溜め池のクラーケン
内密の調査員
盗聴
路上芸術家、エラント
断れない提案
黒
終末の影
しつこい負け犬
受難の天使
屍体洗浄屋
墓所細工
一切れの利益
血生臭いスパイ
強請る大入道
しつこい負け犬
なすりつけ
赤
異端の法務官、ウラブラスク
異端の法務官、ウラブラスク
秘儀の砲撃
悪魔的な客室係
貯めこむ運び屋
トラブルメーカー、ジャクシス
顔壊しのプロ
構造的突撃
蔓延する窃盗
異端の法務官、ウラブラスク
トラブルメーカー、ジャクシス
着火
緑
狩りに出るビビアン
密造酒屋の隠し財産
産業のタイタン
装飾庭園を踏み歩くもの
狩りに出るビビアン
改変ドア
八百長試合
祝祭の出迎え
作業場の戦長
狩りに出るビビアン
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
祝祭の出迎え
急使の手提げ鞄
多色
敵対するもの、オブ・ニクシリス
厚顔な成り上がり
斡旋屋一家の隆盛
斡旋屋一家の魔除け
舞台座一家の隆盛
舞台座一家の魔除け
妖艶な泥棒、コルメラ
死体鑑定士
作業員の上長
規律正しい決闘者
終わりなき迂回
欲深き者、エヴリン
契約紡ぎ、ファルコ・スパーラ
俊足の踊り手
妖艶な無法者
敵意ある乗っ取り
白熱のアリア
宴の結節点、ジェトミア
ジェトミアの情婦、ジニー・フェイ
雑集家、ラグレーラ
蒐集家、ザンダー卿
貴顕廊一家の隆盛
貴顕廊一家の魔除け
貴顕廊一家の悪魔信者
覆面の匪賊
磐石、ミスター・オルフィオ
敏捷な窃盗犯
常夜会一家の隆盛
常夜会一家の魔除け
常夜会一家の介入者
ドラゴンの打擲、オーグニス
苦悶の占い師、クェザ
策謀の予見者、ラフィーン
放蕩の歓楽者
路上の師、リガ
土建組一家の隆盛
土建組一家の魔除け
舞台座一家の料理人、ロッコ
砕かれた熾天使
解脱の魂
スパーラの審判者
賢明な車掌、トルーズ
豪火を放て
虚空裂き
焼却するもの、ジアトラ
ジアトラの特使
敵対するもの、オブ・ニクシリス
策謀の故買人
Brazen Upstart
Brokers Ascendancy
Brokers Charm
Cabaretti Ascendancy
Cabaretti Charm
Cormela, Glamour Thief
Corpse Appraiser
Crew Captain
Disciplined Duelist
Endless Detour
Evelyn, the Covetous
Falco Spara, Pactweaver
Fleetfoot Dancer
Glamorous Outlaw
Hostile Takeover
Incandescent Aria
Jetmir, Nexus of Revels
Jinnie Fay, Jetmir's Second
Lagrella, the Magpie
Lord Xander, the Collector
Maestros Ascendancy
Maestros Charm
Maestros Diabolist
Masked Bandits
Mr. Orfeo, the Boulder
Nimble Larcenist
Obscura Ascendancy
Obscura Charm
Obscura Interceptor
Ognis, the Dragon's Lash
Queza, Augur of Agonies
Raffine, Scheming Seer
Rakish Revelers
Rigo, Streetwise Mentor
Riveteers Ascendancy
Riveteers Charm
Rocco, Cabaretti Caterer
Shattered Seraph
Soul of Emancipation
Spara's Adjudicators
Toluz, Clever Conductor
Unleash the Inferno
Void Rend
Ziatora, the Incinerator
Ziatora's Envoy
エイヴンの心臓刺し
闇市場の巨頭
死体の爆発
五者会談
高街のペガサス
敵対するもの、オブ・ニクシリス
策謀の故買人
アーティファクト
逃走用の車
ジアーダの贈り物、ラクシオール
未認可霊柩車
土地
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森
ジェトミアの庭
ラフィーンの塔
スパーラの本部
ザンダーの居室
ジアトラの試練場
植物広場
ジェトミアの庭
環状競走路
ラフィーンの塔
天橋塔
スパーラの本部
路面列車駅
水辺地区
ザンダーの居室
ジアトラの試練場