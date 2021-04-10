Strixhaven: School of Mages Variants
白 | 青 | 黒 | 赤 | 緑
多色 | 無色 | アーティファクト | 土地 | 合体
全カード
白
副陽の接近
審判の日
果敢な一撃
神聖なる計略
儚い存在
土地の寄進
神々の思し召し
マナの税収
活力回復
剣を鍬に
テフェリーの防御
副陽の接近
審判の日
果敢な一撃
神聖なる計略
儚い存在
土地の寄進
神々の思し召し
マナの税収
活力回復
剣を鍬に
テフェリーの防御
謹慎補講
壊滅の熟達
精鋭呪文縛り
レオニンの光写し
学生の代言者、マビンダ
学期の終わり
戦闘講習
厳しい試験官
遺跡の天使
古術師の地図
青銅の守護者
戦闘書家
発掘現場の技師
発掘の技
守護の執政官
機械細工の学者、ロシール
独演の代償
規律の執行者、ニルス
忠誠の確約
奨学金寄付者
青
青の太陽の頂点
渦まく知識
強迫的な研究
対抗呪文
記憶の欠落
精神の願望
否認
選択
巧みな軍略
テゼレットの計略
時間のねじれ
旋風のごとき否定
青の太陽の頂点
渦まく知識
強迫的な研究
対抗呪文
記憶の欠落
精神の願望
否認
選択
巧みな軍略
テゼレットの計略
時間のねじれ
旋風のごとき否定
大魔導師の名誉教授
夢の大梟
創意の熟達
複数の選択
アルカイックの教え
オリークの誘惑
統率者の眼識
好奇の造り手
幻惑のスフィンクス
フラクタルの理論家、ディーカ
鼓舞のリフレイン
詩神の渦
生ける卒論、オクタヴィア
難解な試験
複製の技
枉惑な扇動者
産卵するクラーケン
理論上の複製
Archmage Emeritus
黒
苦悶の悔恨
命運の核心
暗黒の儀式
悪魔の教示者
破滅の刃
強迫
取り除き
コジレックの審問
血の署名
汚れた契約
苦悶の触手
村の儀式
苦悶の悔恨
命運の核心
暗黒の儀式
悪魔の教示者
破滅の刃
強迫
取り除き
コジレックの審問
血の署名
汚れた契約
苦悶の触手
村の儀式
オニキス教授
悪意の熟達
無神経な血魔道士
過去対面法
オリークの伝承魔道士
詩人の羽ペン
セッジムーアの魔女
影の執筆者
荒廃の塚
厚かましい盗用者
狡猾な弁論
本質の脈動
仲介人、フェイン
具現の技
鋭敏な決闘者
湿地帯の血唱え
刺のある研究
暗影の召喚士、ティヴァシュ
血魔道の集会
赤
混沌のねじれ
初子さらい
信仰無き物あさり
ぶどう弾
高まる復讐心
立腹
稲妻
ミジックスの熟達
ショック
石の雨
胸躍る可能性
ウルザの激怒
混沌のねじれ
初子さらい
信仰無き物あさり
ぶどう弾
高まる復讐心
立腹
稲妻
ミジックスの熟達
ショック
石の雨
胸躍る可能性
ウルザの激怒
陰謀の理論家
弾ける力
ドラゴンの介入
イフリートの炎塗り
白熱の熟達
歴史解明学
回収するフェニックス
大胆な再製者
戦闘魔道士の篭手
創造の技
呪われた鏡
焦熱の再演
業火の課題
再鍛の刃、ラエリア
光輝の演者
炎の踊り手、リオーニャ
熱狂のリフレイン
遺跡掘削機
勝利への高まり
緑
豊穣な収穫
冒険の衝動
チャネル
耕作
調和
クローサの掌握
自然の秩序
原初の命令
新たな芽吹き
蛇皮のヴェール
嵐の乗り切り
豊穣な収穫
冒険の衝動
チャネル
耕作
調和
クローサの掌握
自然の秩序
原初の命令
新たな芽吹き
蛇皮のヴェール
嵐の乗り切り
成し遂げた錬金術師
使役学基礎
龍護りの精鋭
生態学的な理解
指数関数的成長
節くれだった教授
新緑の熟達
龍護りの精鋭
花咲く泥獣
エザルートの媒介者
フラクタルの装具
守護の増強者
治癒の技
逆説の領域
害獣の侵入
忍耐強い教授、ラクサ
配列エンジン
発芽背のトラッジ
トラッジの庭
霊園の庭師、イェドラ
多色
灯の燼滅
電解
成長のらせん
稲妻のらせん
化膿
灯の燼滅
電解
成長のらせん
稲妻のらせん
化膿
謎の賢者、カズミナ
シャドリクス・シルバークイル
ガラゼス・プリズマリ
ベレドロス・ウィザーブルーム
ヴェロマカス・ロアホールド
ターナジール・クアンドリクス
大衆扇動者、ブリーナ
シルバークイルの牙、フェリーサ
双対の声、ヴェイラン
雷の指揮者、ザファイ
料理長、ギヨーム
本質の予見者、ウィロウダスク
古代の証人、アリボー
刃の歴史家
再構築者、オスギル
空の覆い隠し
双子唱者、アドリックスとネヴ
研究体
フラクタルの花、エシックス
選別の儀式
研究の集大成
デーモゴスのタイタン
二科目専攻
劇的な終焉
精霊表現者
無限性の支配
霊鍛冶のホフリ
ロアホールドの命令
マグマ・オパス
顕現の賢者
プリズマリの命令
クアンドリクスの命令
光輝の巻物使い
大急ぎの再誕
シルバークイルの命令
シルバークイルの口封じ
消失の詩句
尊い戦歌い
ウィザーブルームの命令
断割
表現の反復
定命の槍
引き裂き
断固たる否定
墨盾
超簡略化
再解釈
蘇生実験
過去起こし
無色
マスコット展示会
アーティファクト
騒々しい写本、コーディ
ストリクスヘイヴンの競技場
精霊術士のパレット
幾何学的結合体
魅力的な契約
三重合身のタイタン
土地
大図書棟
凍沸の交錯
怒静の交錯
神託者の広間
屍花の交錯
光影の交錯
蔦明の交錯
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森
魔女の診療所
合体
狡猾な相棒、ミラ
火花の学者、ローアン
さまようアルカイック
増強者の拳闘家
厄介な害獣、ブレックス
オリークの首領、エクスタス
炎巻物の祝賀者
アルケヴィオスの神託者、ジャズィ
物質の学部長、キアン
死に至る大釜
混沌の学部長、プラーグ
無私の象形織り
光輝の学部長、シャイル
奔流の彫刻家
完全の学部長、ユヴィルダ
血流の学部長、ヴァレンティン