Core Game Decks

[decklist]
Title: 黄金のたてがみのアジャニ　−「天界の光」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 平地
1 大聖堂の聖別者
1 黄金光の蛾
1 セラの高位僧
2 魂の管理人
2 アジャニの群れ仲間
2 孤独な宣教師
3 ケンバの空護衛
1 上昇スリス
2 コーの地図作り
1 平和の徘徊者
2 暁の熾天使
1 解放の執政官
1 天界の魔力
1 アジャニの陽光弾手
1 アジャニのマントラ
1 天使の羽根
2 神聖なる好意
1 勇壮の時
2 真珠の大メダル
2 真面目な捧げ物
1 懲罰
1 白の太陽の頂点
1 土地縛りの儀式
1 天界のマントル
1 ロクソドンの戦槌
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. フェリダーの君主
  2. アジャニの陽光弾手
  3. アジャニの群れ仲間
  4. 懲罰
  5. 清純
  6. 審判の日
  7. 魂の管理人
  8. 悪斬の天使
  9. セラの高位僧
  10. メドウグレインの騎士
  11. 不死の標
  12. アジャニの群れ仲間
  13. 暁の熾天使
  14. 剣を鍬に
  15. 至福の休息
  16. 天界のマントル
  17. 真面目な捧げ物
  18. メドウグレインの騎士
  19. 上昇スリス
  20. 膨らむ勇気
  21. 剣を鍬に
  22. 不死の霊薬
  23. セラの高位僧
  24. 懲罰
  25. 不死の霊薬
  26. 勇壮の時
  27. バジリスクの首輪
  28. 失われし夢の井戸
  29. 審判の日
  30. ロウクスの信仰癒し人
[decklist]
Title: チャンドラ・ナラー　−「火炎生まれ」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

24 山
2 火の突撃者
2 松明の悪鬼
1 チャンドラのフェニックス
2 焦熱のヘルハウンド
1 放蕩紅蓮術士
2 焼炉の仔
2 炎の精霊
1 マグマのフェニックス
1 敵愾
1 スカルガンの火の鳥
1 ドラゴンの雛
2 火翼のフェニックス
4 灼熱の槍
2 チャンドラの憤怒
2 炬火の炎
2 炎の斬りつけ
1 燃えさしの雨
2 ルビーの大メダル
1 火炎崩れ
3 チャンドラの憤慨
1 炎の波
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. マグマのフェニックス
  2. 火の召使い
  3. 速足のブーツ
  4. ドラゴンの雛
  5. 焼尽の猛火
  6. チャンドラのフェニックス
  7. 黒曜石の火心
  8. 業火のタイタン
  9. 火炎放射
  10. 猛火
  11. 災難の範囲
  12. 地震
  13. 血の手の炎
  14. チャンドラの吐火
  15. 火炎崩れ
  16. 火炎破
  17. 赤の太陽の頂点
  18. チャンドラの憤怒
  19. 速足のブーツ
  20. 焼尽の猛火
  21. 火の召使い
  22. 血の手の炎
  23. チャンドラの憤慨
  24. 黒曜石の火心
  25. 焼尽の猛火
  26. 火炎放射
  27. 赤の太陽の頂点
  28. 血の手の炎
  29. 火翼のフェニックス
  30. 破壊の標
[decklist]
Title: 野生語りのガラク　−「群れの本能」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

24 森
2 ガラクの仲間
3 斑の猪
1 皮背のベイロス
2 大木口の幼生
1 野心の発動者
2 ガラクの群れ率い
3 踏み吠えインドリク
1 尊原初
1 土を踏み付けるもの
3 歩哨蜘蛛
2 原初の狩猟獣
1 濃霧
3 捕食
1 原初の怒声
2 エメラルドの大メダル
4 自然の知識
1 ブランチウッドの鎧
1 豊潤な収穫
1 夜の群れの雄叫び
1 稲妻のすね当て
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. カルニのハイドラ
  2. 大木口の幼生
  3. ガラクの仲間
  4. ガラクの群れ率い
  5. ジェイムデー秘本
  6. 野生の狩りの達人
  7. 猛り狂うベイロス
  8. 蟻の女王
  9. 野心の発動者
  10. ファングレンの初仔
  11. 皮背のベイロス
  12. ウルヴェンワルドの足跡追い
  13. 境界なき領土
  14. ガラクの仲間
  15. 捕食者の暴力
  16. 始源のハイドラ
  17. 皮背のベイロス
  18. 耕作
  19. 原初の怒声
  20. ファングレンの初仔
  21. 蟻の女王
  22. 増え続ける成長
  23. カメレオンの巨像
  24. ジェイムデー秘本
  25. 耕作
  26. 原始のタイタン
  27. 勇壮な体形
  28. 夜の群れの雄叫び
  29. ブランチウッドの鎧
  30. 尊原初
[decklist]
Title: ジェイス・ベレレン　−「夢傀儡」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 島
2 セファリッドの仲介人
1 クローン
1 夢生まれの詩神
3 ヴィダルケンの幻惑者
3 ジェイスの幻
2 霊気の達人
2 精神刻み
3 思考掃き
1 彼方の映像
2 対抗呪文
2 吠えたける鉱山
2 乱動への突入
2 ジェイスの消去
2 サファイアの大メダル
1 悪寒
2 神話の水盤
1 睡眠
1 権謀術数
1 精神の制御
1 テレミンの演技
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. 精神の制御
  2. 繁栄
  3. 送還
  4. ジェイスの幻
  5. 夢生まれの詩神
  6. 氷の干渉器
  7. クローン
  8. 嵐霊
  9. 精神刻み
  10. 面晶体のカニ
  11. 悪寒
  12. 肉体と精神の剣
  13. 尖塔の大長
  14. 切除するもの
  15. 心の傷跡
  16. 秘本掃き
  17. 面晶体のカニ
  18. 繁栄
  19. 悪寒
  20. 氷の干渉器
  21. 秘本掃き
  22. 送還
  23. 研磨時計
  24. 彼方の映像
  25. 影武者
  26. 島背の落とし子
  27. 狂乱病の砂
  28. 書庫の罠
  29. 尖塔の大長
  30. 島背の落とし子
[decklist]
Title: 群衆の親分、クレンコ　−「ゴブリンの暗黒街」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

24 山
2 ゴブリンの付け火屋
1 ゴブリンの奇襲隊
2 怒り狂うゴブリン
2 燃えさし運び
3 ゴブリンの長槍使い
1 ゴブリンの群衆追い
1 ゴブリンの戦煽り
1 火膨れ杖のシャーマン
2 宝石の手の焼却者
1 ゴブリンの酋長
1 ゴブリンの荒くれ乗り
1 ゴブリンの戦長
1 戦装飾のシャーマン
1 つつき這い虫
1 ゴブリンの火の悪鬼
1 低地の鈍愚
2 思慮無き者
1 包囲攻撃の司令官
2 かき回すゴブリン
2 クレンコの命令
2 ヴァルカスの指輪
1 ゴブリンの手投げ弾
2 ショック
1 精神の骨折り
1 怒りの反射
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. 群衆の親分、クレンコ
  2. 連続突撃
  3. かき回すゴブリン
  4. ゴブリンの先達
  5. 雷団の古老
  6. ゴブリン気球部隊
  7. ゴブリンの奇襲隊
  8. ゴブリンのうすのろ
  9. 低地の鈍愚
  10. 溶鉱炉の大長
  11. ゴブリンの首謀者
  12. ゴブリンの働き者
  13. ゴブリンの酋長
  14. 溶解
  15. ゴブリンの太守スクイー
  16. 雷団の古老
  17. 連続突撃
  18. 溶岩気の発動者
  19. 大食のドラゴン
  20. ゴブリン気球部隊
  21. ゴブリンの攻勢
  22. クレンコの命令
  23. ゴブリンの群衆追い
  24. ゴブリンの投火師
  25. 低地の鈍愚
  26. 溶解
  27. 武器商人
  28. 宝石の手の焼却者
  29. ゴブリンの手投げ弾
  30. 巣穴の煽動者
[decklist]
Title: リリアナ・ヴェス　−「従順な死者」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 沼
2 煙霧吐き
2 水膨れ虫
2 リリアナの死霊
1 吸血鬼の夜鷲
2 出征路のグール
1 ルーン傷の悪魔
1 ザスリッドのゴルゴン
2 血狩りコウモリ
2 ヴェール生まれのグール
2 リリアナの影
3 殺害
2 ひどい荒廃
2 公開処刑
1 無垢の血
1 ぬかるみの代価
2 黒玉の大メダル
2 血の署名
1 最後の口づけ
1 地獄界の夢
1 堕落の触手
1 墓場からの復活
1 堕落
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. ネクラタル
  2. リリアナの影
  3. 増え続ける荒廃
  4. 夜翼の影
  5. ナントゥーコの影
  6. 汚れ
  7. 入れ子のグール
  8. 悲哀の化身
  9. リリアナの影
  10. 蔓延
  11. もぎとり
  12. 夢魔
  13. 疫病風
  14. 氷の干渉器
  15. 強奪する悪魔
  16. 墓場からの復活
  17. 無垢の血
  18. 戦慄の魔術使い
  19. 汚れ
  20. 殺害
  21. 瀉血
  22. 地獄界の夢
  23. 入れ子のグール
  24. 氷の干渉器
  25. グリセルブランド
  26. 光輪狩り
  27. 戦慄の魔術使い
  28. 悪夢の乱入
  29. 黒死病の悪魔
  30. 瀉血
[decklist]
Title: 熟練の戦術家、オドリック　−「平和の番人」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 平地
2 宿命の旅人
2 先兵の精鋭
2 調和者隊の聖騎士
2 おとりの達人
2 戦隊の鷹
2 悪鬼の狩人
2 夜番の巡回兵
1 エルゴードの審問官
1 霊誉の僧兵
1 警備隊長
2 従者つきの騎士
2 オドリックの十字軍
2 テューンの指輪
3 隊長の号令
3 平和な心
2 急報
1 栄光の頌歌
2 忘却の輪
1 安全な道
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. 熟練の戦術家、オドリック
  2. 幽体の乗り手
  3. エルゴードの審問官
  4. 未達への旅
  5. 風をまとう突撃
  6. 団旗の刃
  7. 剛胆な勇士
  8. 栄光の頌歌
  9. 集団の石灰化
  10. 隊長の号令
  11. 霊廟の護衛
  12. 曙光の精霊
  13. 忠誠な歩哨
  14. 正義の執政官
  15. オドリックの十字軍
  16. 警備隊長
  17. 先兵の精鋭
  18. 未達への旅
  19. 風をまとう突撃
  20. 霊誉の僧兵
  21. ちらつき鬼火
  22. 正義の執政官
  23. 形勢逆転
  24. おとりの達人
  25. 団旗の刃
  26. かまどの精霊
  27. 深夜の護衛
  28. 清浄の名誉
  29. 護衛の誓約
  30. 大天使
[decklist]
Title: ネファロックス　−「高貴なる闇」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

9 平地
11 沼
4 進化する未開地
2 苛まれし魂
4 エイヴンの従者
2 夜の子
2 短剣爪のインプ
3 アクラサの守護者
1 沈黙の調停者
1 戦誉の天使
1 死を運ぶ者のしもべ
2 ザスリッドの指輪
2 天使の祝祷
3 破滅の刃
2 平和な心
1 主導権の奪取
1 囁き絹の外套
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. グリクシスの首領、ネファロックス
  2. 悪名の騎士
  3. アクラサの従者
  4. アクラサの守護者
  5. 闇光りのガーゴイル
  6. 栄光の騎士
  7. 損ない
  8. 荘厳な大天使
  9. 霊魂のマントル
  10. 沈黙の調停者
  11. 戦の大聖堂
  12. 囁き絹の外套
  13. 霊魂のマントル
  14. 無慈悲
  15. 債務者の弔鐘
  16. 卓越の印章
  17. 天使の祝祷
  18. 栄光の騎士
  19. 避難所の印
  20. 闇光りのガーゴイル
  21. 損ない
  22. 悪名の騎士
  23. アクラサの従者
  24. 天使の祝祷
  25. 力強い跳躍
  26. 栄光の騎士
  27. 名誉の御身
  28. 死を運ぶ者のしもべ
  29. 名誉回復
[decklist]
Title: 自然の伝令、イェヴァ　−「古えの荒野」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 森
2 嘲るエルフ
2 エルフの幻想家
2 ソーンウィールドの射手
1 覚醒のドルイド
2 ウッド・エルフ
2 大使の樫
1 狼茨の精霊
2 酸のスライム
1 棘投げの蜘蛛
1 始原の賢者
1 テラストドン
2 イェヴァの腕力魔道士
2 結合虫
4 咆哮するプリマドックス
1 スラーグ牙
2 カロニアの指輪
2 巨大化
2 内にいる獣
1 踏み荒らし
1 野生のつがい
1 ワーム編みのとぐろ
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. 自然の伝令、イェヴァ
  2. 木彫りの女人像
  3. 移ろいの門
  4. 酸のスライム
  5. 自然の秩序
  6. 重大な落下
  7. 野生のつがい
  8. 獣相のシャーマン
  9. 復讐蔦
  10. ペラッカのワーム
  11. 隠れ潜む捕食者
  12. 茨群れの頭目
  13. 鉤爪の統率者
  14. ウッド・エルフ
  15. 原初のうねり
  16. 永遠の証人
  17. 古鱗のワーム
  18. ペラッカのワーム
  19. エルフの幻想家
  20. 野生のつがい
  21. 棘投げの蜘蛛
  22. 鉤爪の統率者
  23. 茨群れの頭目
  24. 重大な落下
  25. スラーグ牙
  26. 魔力体
  27. 移ろいの門
  28. 獣群のナール
  29. 始原の賢者
  30. ガイアの復讐者
[decklist]
Title: 空召喚士ターランド　−「横風」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013

25 島
3 クラーケンの幼子
3 濃霧の層
3 空回りのドレイク
2 大巨人のスフィンクス
2 古術師
4 ターランドの発動
2 イーヴォ島の指輪
2 打ち寄せる水
2 好奇心
3 手練
2 分散
2 順風
2 取り消し
1 複製の儀式
1 繰り返すひらめき
1 スフィンクスの骨の杖
[/decklist]

アンロック可能カード

  1. 空召喚士ターランド
  2. 排撃
  3. 脱水
  4. 蒼穹の魔道士
  5. マナ漏出
  6. ひずみの一撃
  7. 時間のねじれ
  8. 時を越えた詠唱
  9. 脱水
  10. トゲ尾の雛
  11. 霊気の武装
  12. 複製の儀式
  13. 見張り番
  14. 時の逆転
  15. 一望の鏡
  16. 排撃
  17. 未来予知
  18. 紺碧のスフィンクス
  19. 蒼穹の魔道士
  20. 失われた真実のスフィンクス
  21. トゲ尾のドレイク
  22. 思い起こし
  23. 大巨人のスフィンクス
  24. 蒼穹の魔道士
  25. 重力の変容
  26. 露骨な窃盗
  27. ひずみの一撃
  28. 双つ術
  29. マナ漏出
  30. ドラゴンの日