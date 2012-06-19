Core Game Decks

[decklist]

Title: 黄金のたてがみのアジャニ −「天界の光」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 平地

1 大聖堂の聖別者

1 黄金光の蛾

1 セラの高位僧

2 魂の管理人

2 アジャニの群れ仲間

2 孤独な宣教師

3 ケンバの空護衛

1 上昇スリス

2 コーの地図作り

1 平和の徘徊者

2 暁の熾天使

1 解放の執政官

1 天界の魔力

1 アジャニの陽光弾手

1 アジャニのマントラ

1 天使の羽根

2 神聖なる好意

1 勇壮の時

2 真珠の大メダル

2 真面目な捧げ物

1 懲罰

1 白の太陽の頂点

1 土地縛りの儀式

1 天界のマントル

1 ロクソドンの戦槌

[/decklist]

アンロック可能カード

《 フェリダーの君主 》 《 アジャニの陽光弾手 》 《 アジャニの群れ仲間 》 《 懲罰 》 《 清純 》 《 審判の日 》 《 魂の管理人 》 《 悪斬の天使 》 《 セラの高位僧 》 《 メドウグレインの騎士 》 《 不死の標 》 《 アジャニの群れ仲間 》 《 暁の熾天使 》 《 剣を鍬に 》 《 至福の休息 》 《 天界のマントル 》 《 真面目な捧げ物 》 《 メドウグレインの騎士 》 《 上昇スリス 》 《 膨らむ勇気 》 《 剣を鍬に 》 《 不死の霊薬 》 《 セラの高位僧 》 《 懲罰 》 《 不死の霊薬 》 《 勇壮の時 》 《 バジリスクの首輪 》 《 失われし夢の井戸 》 《 審判の日 》 《 ロウクスの信仰癒し人 》

[decklist]

Title: チャンドラ・ナラー −「火炎生まれ」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



24 山

2 火の突撃者

2 松明の悪鬼

1 チャンドラのフェニックス

2 焦熱のヘルハウンド

1 放蕩紅蓮術士

2 焼炉の仔

2 炎の精霊

1 マグマのフェニックス

1 敵愾

1 スカルガンの火の鳥

1 ドラゴンの雛

2 火翼のフェニックス

4 灼熱の槍

2 チャンドラの憤怒

2 炬火の炎

2 炎の斬りつけ

1 燃えさしの雨

2 ルビーの大メダル

1 火炎崩れ

3 チャンドラの憤慨

1 炎の波

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アンロック可能カード

《 マグマのフェニックス 》 《 火の召使い 》 《 速足のブーツ 》 《 ドラゴンの雛 》 《 焼尽の猛火 》 《 チャンドラのフェニックス 》 《 黒曜石の火心 》 《 業火のタイタン 》 《 火炎放射 》 《 猛火 》 《 災難の範囲 》 《 地震 》 《 血の手の炎 》 《 チャンドラの吐火 》 《 火炎崩れ 》 《 火炎破 》 《 赤の太陽の頂点 》 《 チャンドラの憤怒 》 《 速足のブーツ 》 《 焼尽の猛火 》 《 火の召使い 》 《 血の手の炎 》 《 チャンドラの憤慨 》 《 黒曜石の火心 》 《 焼尽の猛火 》 《 火炎放射 》 《 赤の太陽の頂点 》 《 血の手の炎 》 《 火翼のフェニックス 》 《 破壊の標 》

[decklist]

Title: 野生語りのガラク −「群れの本能」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



24 森

2 ガラクの仲間

3 斑の猪

1 皮背のベイロス

2 大木口の幼生

1 野心の発動者

2 ガラクの群れ率い

3 踏み吠えインドリク

1 尊原初

1 土を踏み付けるもの

3 歩哨蜘蛛

2 原初の狩猟獣

1 濃霧

3 捕食

1 原初の怒声

2 エメラルドの大メダル

4 自然の知識

1 ブランチウッドの鎧

1 豊潤な収穫

1 夜の群れの雄叫び

1 稲妻のすね当て

[/decklist]

アンロック可能カード

《 カルニのハイドラ 》 《 大木口の幼生 》 《 ガラクの仲間 》 《 ガラクの群れ率い 》 《 ジェイムデー秘本 》 《 野生の狩りの達人 》 《 猛り狂うベイロス 》 《 蟻の女王 》 《 野心の発動者 》 《 ファングレンの初仔 》 《 皮背のベイロス 》 《 ウルヴェンワルドの足跡追い 》 《 境界なき領土 》 《 ガラクの仲間 》 《 捕食者の暴力 》 《 始源のハイドラ 》 《 皮背のベイロス 》 《 耕作 》 《 原初の怒声 》 《 ファングレンの初仔 》 《 蟻の女王 》 《 増え続ける成長 》 《 カメレオンの巨像 》 《 ジェイムデー秘本 》 《 耕作 》 《 原始のタイタン 》 《 勇壮な体形 》 《 夜の群れの雄叫び 》 《 ブランチウッドの鎧 》 《 尊原初 》

[decklist]

Title: ジェイス・ベレレン −「夢傀儡」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 島

2 セファリッドの仲介人

1 クローン

1 夢生まれの詩神

3 ヴィダルケンの幻惑者

3 ジェイスの幻

2 霊気の達人

2 精神刻み

3 思考掃き

1 彼方の映像

2 対抗呪文

2 吠えたける鉱山

2 乱動への突入

2 ジェイスの消去

2 サファイアの大メダル

1 悪寒

2 神話の水盤

1 睡眠

1 権謀術数

1 精神の制御

1 テレミンの演技

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アンロック可能カード

《 精神の制御 》 《 繁栄 》 《 送還 》 《 ジェイスの幻 》 《 夢生まれの詩神 》 《 氷の干渉器 》 《 クローン 》 《 嵐霊 》 《 精神刻み 》 《 面晶体のカニ 》 《 悪寒 》 《 肉体と精神の剣 》 《 尖塔の大長 》 《 切除するもの 》 《 心の傷跡 》 《 秘本掃き 》 《 面晶体のカニ 》 《 繁栄 》 《 悪寒 》 《 氷の干渉器 》 《 秘本掃き 》 《 送還 》 《 研磨時計 》 《 彼方の映像 》 《 影武者 》 《 島背の落とし子 》 《 狂乱病の砂 》 《 書庫の罠 》 《 尖塔の大長 》 《 島背の落とし子 》

[decklist]

Title: 群衆の親分、クレンコ −「ゴブリンの暗黒街」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



24 山

2 ゴブリンの付け火屋

1 ゴブリンの奇襲隊

2 怒り狂うゴブリン

2 燃えさし運び

3 ゴブリンの長槍使い

1 ゴブリンの群衆追い

1 ゴブリンの戦煽り

1 火膨れ杖のシャーマン

2 宝石の手の焼却者

1 ゴブリンの酋長

1 ゴブリンの荒くれ乗り

1 ゴブリンの戦長

1 戦装飾のシャーマン

1 つつき這い虫

1 ゴブリンの火の悪鬼

1 低地の鈍愚

2 思慮無き者

1 包囲攻撃の司令官

2 かき回すゴブリン

2 クレンコの命令

2 ヴァルカスの指輪

1 ゴブリンの手投げ弾

2 ショック

1 精神の骨折り

1 怒りの反射

[/decklist]

アンロック可能カード

《 群衆の親分、クレンコ 》 《 連続突撃 》 《 かき回すゴブリン 》 《 ゴブリンの先達 》 《 雷団の古老 》 《 ゴブリン気球部隊 》 《 ゴブリンの奇襲隊 》 《 ゴブリンのうすのろ 》 《 低地の鈍愚 》 《 溶鉱炉の大長 》 《 ゴブリンの首謀者 》 《 ゴブリンの働き者 》 《 ゴブリンの酋長 》 《 溶解 》 《 ゴブリンの太守スクイー 》 《 雷団の古老 》 《 連続突撃 》 《 溶岩気の発動者 》 《 大食のドラゴン 》 《 ゴブリン気球部隊 》 《 ゴブリンの攻勢 》 《 クレンコの命令 》 《 ゴブリンの群衆追い 》 《 ゴブリンの投火師 》 《 低地の鈍愚 》 《 溶解 》 《 武器商人 》 《 宝石の手の焼却者 》 《 ゴブリンの手投げ弾 》 《 巣穴の煽動者 》

[decklist]

Title: リリアナ・ヴェス −「従順な死者」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 沼

2 煙霧吐き

2 水膨れ虫

2 リリアナの死霊

1 吸血鬼の夜鷲

2 出征路のグール

1 ルーン傷の悪魔

1 ザスリッドのゴルゴン

2 血狩りコウモリ

2 ヴェール生まれのグール

2 リリアナの影

3 殺害

2 ひどい荒廃

2 公開処刑

1 無垢の血

1 ぬかるみの代価

2 黒玉の大メダル

2 血の署名

1 最後の口づけ

1 地獄界の夢

1 堕落の触手

1 墓場からの復活

1 堕落

[/decklist]

アンロック可能カード

《 ネクラタル 》 《 リリアナの影 》 《 増え続ける荒廃 》 《 夜翼の影 》 《 ナントゥーコの影 》 《 汚れ 》 《 入れ子のグール 》 《 悲哀の化身 》 《 リリアナの影 》 《 蔓延 》 《 もぎとり 》 《 夢魔 》 《 疫病風 》 《 氷の干渉器 》 《 強奪する悪魔 》 《 墓場からの復活 》 《 無垢の血 》 《 戦慄の魔術使い 》 《 汚れ 》 《 殺害 》 《 瀉血 》 《 地獄界の夢 》 《 入れ子のグール 》 《 氷の干渉器 》 《 グリセルブランド 》 《 光輪狩り 》 《 戦慄の魔術使い 》 《 悪夢の乱入 》 《 黒死病の悪魔 》 《 瀉血 》

[decklist]

Title: 熟練の戦術家、オドリック −「平和の番人」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 平地

2 宿命の旅人

2 先兵の精鋭

2 調和者隊の聖騎士

2 おとりの達人

2 戦隊の鷹

2 悪鬼の狩人

2 夜番の巡回兵

1 エルゴードの審問官

1 霊誉の僧兵

1 警備隊長

2 従者つきの騎士

2 オドリックの十字軍

2 テューンの指輪

3 隊長の号令

3 平和な心

2 急報

1 栄光の頌歌

2 忘却の輪

1 安全な道

[/decklist]

アンロック可能カード

《 熟練の戦術家、オドリック 》 《 幽体の乗り手 》 《 エルゴードの審問官 》 《 未達への旅 》 《 風をまとう突撃 》 《 団旗の刃 》 《 剛胆な勇士 》 《 栄光の頌歌 》 《 集団の石灰化 》 《 隊長の号令 》 《 霊廟の護衛 》 《 曙光の精霊 》 《 忠誠な歩哨 》 《 正義の執政官 》 《 オドリックの十字軍 》 《 警備隊長 》 《 先兵の精鋭 》 《 未達への旅 》 《 風をまとう突撃 》 《 霊誉の僧兵 》 《 ちらつき鬼火 》 《 正義の執政官 》 《 形勢逆転 》 《 おとりの達人 》 《 団旗の刃 》 《 かまどの精霊 》 《 深夜の護衛 》 《 清浄の名誉 》 《 護衛の誓約 》 《 大天使 》

[decklist]

Title: ネファロックス −「高貴なる闇」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



9 平地

11 沼

4 進化する未開地

2 苛まれし魂

4 エイヴンの従者

2 夜の子

2 短剣爪のインプ

3 アクラサの守護者

1 沈黙の調停者

1 戦誉の天使

1 死を運ぶ者のしもべ

2 ザスリッドの指輪

2 天使の祝祷

3 破滅の刃

2 平和な心

1 主導権の奪取

1 囁き絹の外套

[/decklist]

アンロック可能カード

《 グリクシスの首領、ネファロックス 》 《 悪名の騎士 》 《 アクラサの従者 》 《 アクラサの守護者 》 《 闇光りのガーゴイル 》 《 栄光の騎士 》 《 損ない 》 《 荘厳な大天使 》 《 霊魂のマントル 》 《 沈黙の調停者 》 《 戦の大聖堂 》 《 囁き絹の外套 》 《 霊魂のマントル 》 《 無慈悲 》 《 債務者の弔鐘 》 《 卓越の印章 》 《 天使の祝祷 》 《 栄光の騎士 》 《 避難所の印 》 《 闇光りのガーゴイル 》 《 損ない 》 《 悪名の騎士 》 《 アクラサの従者 》 《 天使の祝祷 》 《 力強い跳躍 》 《 栄光の騎士 》 《 名誉の御身 》 《 死を運ぶ者のしもべ 》 《 名誉回復 》

[decklist]

Title: 自然の伝令、イェヴァ −「古えの荒野」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 森

2 嘲るエルフ

2 エルフの幻想家

2 ソーンウィールドの射手

1 覚醒のドルイド

2 ウッド・エルフ

2 大使の樫

1 狼茨の精霊

2 酸のスライム

1 棘投げの蜘蛛

1 始原の賢者

1 テラストドン

2 イェヴァの腕力魔道士

2 結合虫

4 咆哮するプリマドックス

1 スラーグ牙

2 カロニアの指輪

2 巨大化

2 内にいる獣

1 踏み荒らし

1 野生のつがい

1 ワーム編みのとぐろ

[/decklist]

アンロック可能カード

《 自然の伝令、イェヴァ 》 《 木彫りの女人像 》 《 移ろいの門 》 《 酸のスライム 》 《 自然の秩序 》 《 重大な落下 》 《 野生のつがい 》 《 獣相のシャーマン 》 《 復讐蔦 》 《 ペラッカのワーム 》 《 隠れ潜む捕食者 》 《 茨群れの頭目 》 《 鉤爪の統率者 》 《 ウッド・エルフ 》 《 原初のうねり 》 《 永遠の証人 》 《 古鱗のワーム 》 《 ペラッカのワーム 》 《 エルフの幻想家 》 《 野生のつがい 》 《 棘投げの蜘蛛 》 《 鉤爪の統率者 》 《 茨群れの頭目 》 《 重大な落下 》 《 スラーグ牙 》 《 魔力体 》 《 移ろいの門 》 《 獣群のナール 》 《 始原の賢者 》 《 ガイアの復讐者 》

[decklist]

Title: 空召喚士ターランド −「横風」

Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013



25 島

3 クラーケンの幼子

3 濃霧の層

3 空回りのドレイク

2 大巨人のスフィンクス

2 古術師

4 ターランドの発動

2 イーヴォ島の指輪

2 打ち寄せる水

2 好奇心

3 手練

2 分散

2 順風

2 取り消し

1 複製の儀式

1 繰り返すひらめき

1 スフィンクスの骨の杖

[/decklist]

アンロック可能カード