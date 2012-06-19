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デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013・デッキリストとアンロック可能カード
Core Game Decks
- 黄金のたてがみのアジャニ −「天界の光」
- チャンドラ・ナラー −「火炎生まれ」
- 野生語りのガラク −「群れの本能」
- ジェイス・ベレレン −「夢傀儡」
- 群衆の親分、クレンコ −「ゴブリンの暗黒街」
- リリアナ・ヴェス −「従順な死者」
- 熟練の戦術家、オドリック −「平和の番人」
- ネファロックス −「高貴なる闇」
- イェヴァ −「古えの荒野」
- ターランド −「横風」
[decklist]
Title: 黄金のたてがみのアジャニ −「天界の光」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 平地
1 大聖堂の聖別者
1 黄金光の蛾
1 セラの高位僧
2 魂の管理人
2 アジャニの群れ仲間
2 孤独な宣教師
3 ケンバの空護衛
1 上昇スリス
2 コーの地図作り
1 平和の徘徊者
2 暁の熾天使
1 解放の執政官
1 天界の魔力
1 アジャニの陽光弾手
1 アジャニのマントラ
1 天使の羽根
2 神聖なる好意
1 勇壮の時
2 真珠の大メダル
2 真面目な捧げ物
1 懲罰
1 白の太陽の頂点
1 土地縛りの儀式
1 天界のマントル
1 ロクソドンの戦槌
[/decklist]
Title: 黄金のたてがみのアジャニ −「天界の光」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 平地
1 大聖堂の聖別者
1 黄金光の蛾
1 セラの高位僧
2 魂の管理人
2 アジャニの群れ仲間
2 孤独な宣教師
3 ケンバの空護衛
1 上昇スリス
2 コーの地図作り
1 平和の徘徊者
2 暁の熾天使
1 解放の執政官
1 天界の魔力
1 アジャニの陽光弾手
1 アジャニのマントラ
1 天使の羽根
2 神聖なる好意
1 勇壮の時
2 真珠の大メダル
2 真面目な捧げ物
1 懲罰
1 白の太陽の頂点
1 土地縛りの儀式
1 天界のマントル
1 ロクソドンの戦槌
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
フェリダーの君主》
- 《
アジャニの陽光弾手》
- 《
アジャニの群れ仲間》
- 《
懲罰》
- 《
清純》
- 《
審判の日》
- 《
魂の管理人》
- 《
悪斬の天使》
- 《
セラの高位僧》
- 《
メドウグレインの騎士》
- 《
不死の標》
- 《
アジャニの群れ仲間》
- 《
暁の熾天使》
- 《
剣を鍬に》
- 《
至福の休息》
- 《
天界のマントル》
- 《
真面目な捧げ物》
- 《
メドウグレインの騎士》
- 《
上昇スリス》
- 《
膨らむ勇気》
- 《
剣を鍬に》
- 《
不死の霊薬》
- 《
セラの高位僧》
- 《
懲罰》
- 《
不死の霊薬》
- 《
勇壮の時》
- 《
バジリスクの首輪》
- 《
失われし夢の井戸》
- 《
審判の日》
- 《
ロウクスの信仰癒し人》
[decklist]
Title: チャンドラ・ナラー −「火炎生まれ」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 山
2 火の突撃者
2 松明の悪鬼
1 チャンドラのフェニックス
2 焦熱のヘルハウンド
1 放蕩紅蓮術士
2 焼炉の仔
2 炎の精霊
1 マグマのフェニックス
1 敵愾
1 スカルガンの火の鳥
1 ドラゴンの雛
2 火翼のフェニックス
4 灼熱の槍
2 チャンドラの憤怒
2 炬火の炎
2 炎の斬りつけ
1 燃えさしの雨
2 ルビーの大メダル
1 火炎崩れ
3 チャンドラの憤慨
1 炎の波
[/decklist]
Title: チャンドラ・ナラー −「火炎生まれ」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 山
2 火の突撃者
2 松明の悪鬼
1 チャンドラのフェニックス
2 焦熱のヘルハウンド
1 放蕩紅蓮術士
2 焼炉の仔
2 炎の精霊
1 マグマのフェニックス
1 敵愾
1 スカルガンの火の鳥
1 ドラゴンの雛
2 火翼のフェニックス
4 灼熱の槍
2 チャンドラの憤怒
2 炬火の炎
2 炎の斬りつけ
1 燃えさしの雨
2 ルビーの大メダル
1 火炎崩れ
3 チャンドラの憤慨
1 炎の波
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
マグマのフェニックス》
- 《
火の召使い》
- 《
速足のブーツ》
- 《
ドラゴンの雛》
- 《
焼尽の猛火》
- 《
チャンドラのフェニックス》
- 《
黒曜石の火心》
- 《
業火のタイタン》
- 《
火炎放射》
- 《
猛火》
- 《
災難の範囲》
- 《
地震》
- 《
血の手の炎》
- 《
チャンドラの吐火》
- 《
火炎崩れ》
- 《
火炎破》
- 《
赤の太陽の頂点》
- 《
チャンドラの憤怒》
- 《
速足のブーツ》
- 《
焼尽の猛火》
- 《
火の召使い》
- 《
血の手の炎》
- 《
チャンドラの憤慨》
- 《
黒曜石の火心》
- 《
焼尽の猛火》
- 《
火炎放射》
- 《
赤の太陽の頂点》
- 《
血の手の炎》
- 《
火翼のフェニックス》
- 《
破壊の標》
[decklist]
Title: 野生語りのガラク −「群れの本能」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 森
2 ガラクの仲間
3 斑の猪
1 皮背のベイロス
2 大木口の幼生
1 野心の発動者
2 ガラクの群れ率い
3 踏み吠えインドリク
1 尊原初
1 土を踏み付けるもの
3 歩哨蜘蛛
2 原初の狩猟獣
1 濃霧
3 捕食
1 原初の怒声
2 エメラルドの大メダル
4 自然の知識
1 ブランチウッドの鎧
1 豊潤な収穫
1 夜の群れの雄叫び
1 稲妻のすね当て
[/decklist]
Title: 野生語りのガラク −「群れの本能」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 森
2 ガラクの仲間
3 斑の猪
1 皮背のベイロス
2 大木口の幼生
1 野心の発動者
2 ガラクの群れ率い
3 踏み吠えインドリク
1 尊原初
1 土を踏み付けるもの
3 歩哨蜘蛛
2 原初の狩猟獣
1 濃霧
3 捕食
1 原初の怒声
2 エメラルドの大メダル
4 自然の知識
1 ブランチウッドの鎧
1 豊潤な収穫
1 夜の群れの雄叫び
1 稲妻のすね当て
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
カルニのハイドラ》
- 《
大木口の幼生》
- 《
ガラクの仲間》
- 《
ガラクの群れ率い》
- 《
ジェイムデー秘本》
- 《
野生の狩りの達人》
- 《
猛り狂うベイロス》
- 《
蟻の女王》
- 《
野心の発動者》
- 《
ファングレンの初仔》
- 《
皮背のベイロス》
- 《
ウルヴェンワルドの足跡追い》
- 《
境界なき領土》
- 《
ガラクの仲間》
- 《
捕食者の暴力》
- 《
始源のハイドラ》
- 《
皮背のベイロス》
- 《
耕作》
- 《
原初の怒声》
- 《
ファングレンの初仔》
- 《
蟻の女王》
- 《
増え続ける成長》
- 《
カメレオンの巨像》
- 《
ジェイムデー秘本》
- 《
耕作》
- 《
原始のタイタン》
- 《
勇壮な体形》
- 《
夜の群れの雄叫び》
- 《
ブランチウッドの鎧》
- 《
尊原初》
[decklist]
Title: ジェイス・ベレレン −「夢傀儡」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 島
2 セファリッドの仲介人
1 クローン
1 夢生まれの詩神
3 ヴィダルケンの幻惑者
3 ジェイスの幻
2 霊気の達人
2 精神刻み
3 思考掃き
1 彼方の映像
2 対抗呪文
2 吠えたける鉱山
2 乱動への突入
2 ジェイスの消去
2 サファイアの大メダル
1 悪寒
2 神話の水盤
1 睡眠
1 権謀術数
1 精神の制御
1 テレミンの演技
[/decklist]
Title: ジェイス・ベレレン −「夢傀儡」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 島
2 セファリッドの仲介人
1 クローン
1 夢生まれの詩神
3 ヴィダルケンの幻惑者
3 ジェイスの幻
2 霊気の達人
2 精神刻み
3 思考掃き
1 彼方の映像
2 対抗呪文
2 吠えたける鉱山
2 乱動への突入
2 ジェイスの消去
2 サファイアの大メダル
1 悪寒
2 神話の水盤
1 睡眠
1 権謀術数
1 精神の制御
1 テレミンの演技
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
精神の制御》
- 《
繁栄》
- 《
送還》
- 《
ジェイスの幻》
- 《
夢生まれの詩神》
- 《
氷の干渉器》
- 《
クローン》
- 《
嵐霊》
- 《
精神刻み》
- 《
面晶体のカニ》
- 《
悪寒》
- 《
肉体と精神の剣》
- 《
尖塔の大長》
- 《
切除するもの》
- 《
心の傷跡》
- 《
秘本掃き》
- 《
面晶体のカニ》
- 《
繁栄》
- 《
悪寒》
- 《
氷の干渉器》
- 《
秘本掃き》
- 《
送還》
- 《
研磨時計》
- 《
彼方の映像》
- 《
影武者》
- 《
島背の落とし子》
- 《
狂乱病の砂》
- 《
書庫の罠》
- 《
尖塔の大長》
- 《
島背の落とし子》
[decklist]
Title: 群衆の親分、クレンコ −「ゴブリンの暗黒街」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 山
2 ゴブリンの付け火屋
1 ゴブリンの奇襲隊
2 怒り狂うゴブリン
2 燃えさし運び
3 ゴブリンの長槍使い
1 ゴブリンの群衆追い
1 ゴブリンの戦煽り
1 火膨れ杖のシャーマン
2 宝石の手の焼却者
1 ゴブリンの酋長
1 ゴブリンの荒くれ乗り
1 ゴブリンの戦長
1 戦装飾のシャーマン
1 つつき這い虫
1 ゴブリンの火の悪鬼
1 低地の鈍愚
2 思慮無き者
1 包囲攻撃の司令官
2 かき回すゴブリン
2 クレンコの命令
2 ヴァルカスの指輪
1 ゴブリンの手投げ弾
2 ショック
1 精神の骨折り
1 怒りの反射
[/decklist]
Title: 群衆の親分、クレンコ −「ゴブリンの暗黒街」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
24 山
2 ゴブリンの付け火屋
1 ゴブリンの奇襲隊
2 怒り狂うゴブリン
2 燃えさし運び
3 ゴブリンの長槍使い
1 ゴブリンの群衆追い
1 ゴブリンの戦煽り
1 火膨れ杖のシャーマン
2 宝石の手の焼却者
1 ゴブリンの酋長
1 ゴブリンの荒くれ乗り
1 ゴブリンの戦長
1 戦装飾のシャーマン
1 つつき這い虫
1 ゴブリンの火の悪鬼
1 低地の鈍愚
2 思慮無き者
1 包囲攻撃の司令官
2 かき回すゴブリン
2 クレンコの命令
2 ヴァルカスの指輪
1 ゴブリンの手投げ弾
2 ショック
1 精神の骨折り
1 怒りの反射
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
群衆の親分、クレンコ》
- 《
連続突撃》
- 《
かき回すゴブリン》
- 《
ゴブリンの先達》
- 《
雷団の古老》
- 《
ゴブリン気球部隊》
- 《
ゴブリンの奇襲隊》
- 《
ゴブリンのうすのろ》
- 《
低地の鈍愚》
- 《
溶鉱炉の大長》
- 《
ゴブリンの首謀者》
- 《
ゴブリンの働き者》
- 《
ゴブリンの酋長》
- 《
溶解》
- 《
ゴブリンの太守スクイー》
- 《
雷団の古老》
- 《
連続突撃》
- 《
溶岩気の発動者》
- 《
大食のドラゴン》
- 《
ゴブリン気球部隊》
- 《
ゴブリンの攻勢》
- 《
クレンコの命令》
- 《
ゴブリンの群衆追い》
- 《
ゴブリンの投火師》
- 《
低地の鈍愚》
- 《
溶解》
- 《
武器商人》
- 《
宝石の手の焼却者》
- 《
ゴブリンの手投げ弾》
- 《
巣穴の煽動者》
[decklist]
Title: リリアナ・ヴェス −「従順な死者」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 沼
2 煙霧吐き
2 水膨れ虫
2 リリアナの死霊
1 吸血鬼の夜鷲
2 出征路のグール
1 ルーン傷の悪魔
1 ザスリッドのゴルゴン
2 血狩りコウモリ
2 ヴェール生まれのグール
2 リリアナの影
3 殺害
2 ひどい荒廃
2 公開処刑
1 無垢の血
1 ぬかるみの代価
2 黒玉の大メダル
2 血の署名
1 最後の口づけ
1 地獄界の夢
1 堕落の触手
1 墓場からの復活
1 堕落
[/decklist]
Title: リリアナ・ヴェス −「従順な死者」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 沼
2 煙霧吐き
2 水膨れ虫
2 リリアナの死霊
1 吸血鬼の夜鷲
2 出征路のグール
1 ルーン傷の悪魔
1 ザスリッドのゴルゴン
2 血狩りコウモリ
2 ヴェール生まれのグール
2 リリアナの影
3 殺害
2 ひどい荒廃
2 公開処刑
1 無垢の血
1 ぬかるみの代価
2 黒玉の大メダル
2 血の署名
1 最後の口づけ
1 地獄界の夢
1 堕落の触手
1 墓場からの復活
1 堕落
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
ネクラタル》
- 《
リリアナの影》
- 《
増え続ける荒廃》
- 《
夜翼の影》
- 《
ナントゥーコの影》
- 《
汚れ》
- 《
入れ子のグール》
- 《
悲哀の化身》
- 《
リリアナの影》
- 《
蔓延》
- 《
もぎとり》
- 《
夢魔》
- 《
疫病風》
- 《
氷の干渉器》
- 《
強奪する悪魔》
- 《
墓場からの復活》
- 《
無垢の血》
- 《
戦慄の魔術使い》
- 《
汚れ》
- 《
殺害》
- 《
瀉血》
- 《
地獄界の夢》
- 《
入れ子のグール》
- 《
氷の干渉器》
- 《
グリセルブランド》
- 《
光輪狩り》
- 《
戦慄の魔術使い》
- 《
悪夢の乱入》
- 《
黒死病の悪魔》
- 《
瀉血》
[decklist]
Title: 熟練の戦術家、オドリック −「平和の番人」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 平地
2 宿命の旅人
2 先兵の精鋭
2 調和者隊の聖騎士
2 おとりの達人
2 戦隊の鷹
2 悪鬼の狩人
2 夜番の巡回兵
1 エルゴードの審問官
1 霊誉の僧兵
1 警備隊長
2 従者つきの騎士
2 オドリックの十字軍
2 テューンの指輪
3 隊長の号令
3 平和な心
2 急報
1 栄光の頌歌
2 忘却の輪
1 安全な道
[/decklist]
Title: 熟練の戦術家、オドリック −「平和の番人」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 平地
2 宿命の旅人
2 先兵の精鋭
2 調和者隊の聖騎士
2 おとりの達人
2 戦隊の鷹
2 悪鬼の狩人
2 夜番の巡回兵
1 エルゴードの審問官
1 霊誉の僧兵
1 警備隊長
2 従者つきの騎士
2 オドリックの十字軍
2 テューンの指輪
3 隊長の号令
3 平和な心
2 急報
1 栄光の頌歌
2 忘却の輪
1 安全な道
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
熟練の戦術家、オドリック》
- 《
幽体の乗り手》
- 《
エルゴードの審問官》
- 《
未達への旅》
- 《
風をまとう突撃》
- 《
団旗の刃》
- 《
剛胆な勇士》
- 《
栄光の頌歌》
- 《
集団の石灰化》
- 《
隊長の号令》
- 《
霊廟の護衛》
- 《
曙光の精霊》
- 《
忠誠な歩哨》
- 《
正義の執政官》
- 《
オドリックの十字軍》
- 《
警備隊長》
- 《
先兵の精鋭》
- 《
未達への旅》
- 《
風をまとう突撃》
- 《
霊誉の僧兵》
- 《
ちらつき鬼火》
- 《
正義の執政官》
- 《
形勢逆転》
- 《
おとりの達人》
- 《
団旗の刃》
- 《
かまどの精霊》
- 《
深夜の護衛》
- 《
清浄の名誉》
- 《
護衛の誓約》
- 《
大天使》
[decklist]
Title: ネファロックス −「高貴なる闇」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
9 平地
11 沼
4 進化する未開地
2 苛まれし魂
4 エイヴンの従者
2 夜の子
2 短剣爪のインプ
3 アクラサの守護者
1 沈黙の調停者
1 戦誉の天使
1 死を運ぶ者のしもべ
2 ザスリッドの指輪
2 天使の祝祷
3 破滅の刃
2 平和な心
1 主導権の奪取
1 囁き絹の外套
[/decklist]
Title: ネファロックス −「高貴なる闇」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
9 平地
11 沼
4 進化する未開地
2 苛まれし魂
4 エイヴンの従者
2 夜の子
2 短剣爪のインプ
3 アクラサの守護者
1 沈黙の調停者
1 戦誉の天使
1 死を運ぶ者のしもべ
2 ザスリッドの指輪
2 天使の祝祷
3 破滅の刃
2 平和な心
1 主導権の奪取
1 囁き絹の外套
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
グリクシスの首領、ネファロックス》
- 《
悪名の騎士》
- 《
アクラサの従者》
- 《
アクラサの守護者》
- 《
闇光りのガーゴイル》
- 《
栄光の騎士》
- 《
損ない》
- 《
荘厳な大天使》
- 《
霊魂のマントル》
- 《
沈黙の調停者》
- 《
戦の大聖堂》
- 《
囁き絹の外套》
- 《
霊魂のマントル》
- 《
無慈悲》
- 《
債務者の弔鐘》
- 《
卓越の印章》
- 《
天使の祝祷》
- 《
栄光の騎士》
- 《
避難所の印》
- 《
闇光りのガーゴイル》
- 《
損ない》
- 《
悪名の騎士》
- 《
アクラサの従者》
- 《
天使の祝祷》
- 《
力強い跳躍》
- 《
栄光の騎士》
- 《
名誉の御身》
- 《
死を運ぶ者のしもべ》
- 《
名誉回復》
[decklist]
Title: 自然の伝令、イェヴァ −「古えの荒野」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 森
2 嘲るエルフ
2 エルフの幻想家
2 ソーンウィールドの射手
1 覚醒のドルイド
2 ウッド・エルフ
2 大使の樫
1 狼茨の精霊
2 酸のスライム
1 棘投げの蜘蛛
1 始原の賢者
1 テラストドン
2 イェヴァの腕力魔道士
2 結合虫
4 咆哮するプリマドックス
1 スラーグ牙
2 カロニアの指輪
2 巨大化
2 内にいる獣
1 踏み荒らし
1 野生のつがい
1 ワーム編みのとぐろ
[/decklist]
Title: 自然の伝令、イェヴァ −「古えの荒野」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 森
2 嘲るエルフ
2 エルフの幻想家
2 ソーンウィールドの射手
1 覚醒のドルイド
2 ウッド・エルフ
2 大使の樫
1 狼茨の精霊
2 酸のスライム
1 棘投げの蜘蛛
1 始原の賢者
1 テラストドン
2 イェヴァの腕力魔道士
2 結合虫
4 咆哮するプリマドックス
1 スラーグ牙
2 カロニアの指輪
2 巨大化
2 内にいる獣
1 踏み荒らし
1 野生のつがい
1 ワーム編みのとぐろ
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
自然の伝令、イェヴァ》
- 《
木彫りの女人像》
- 《
移ろいの門》
- 《
酸のスライム》
- 《
自然の秩序》
- 《
重大な落下》
- 《
野生のつがい》
- 《
獣相のシャーマン》
- 《
復讐蔦》
- 《
ペラッカのワーム》
- 《
隠れ潜む捕食者》
- 《
茨群れの頭目》
- 《
鉤爪の統率者》
- 《
ウッド・エルフ》
- 《
原初のうねり》
- 《
永遠の証人》
- 《
古鱗のワーム》
- 《
ペラッカのワーム》
- 《
エルフの幻想家》
- 《
野生のつがい》
- 《
棘投げの蜘蛛》
- 《
鉤爪の統率者》
- 《
茨群れの頭目》
- 《
重大な落下》
- 《
スラーグ牙》
- 《
魔力体》
- 《
移ろいの門》
- 《
獣群のナール》
- 《
始原の賢者》
- 《
ガイアの復讐者》
[decklist]
Title: 空召喚士ターランド −「横風」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 島
3 クラーケンの幼子
3 濃霧の層
3 空回りのドレイク
2 大巨人のスフィンクス
2 古術師
4 ターランドの発動
2 イーヴォ島の指輪
2 打ち寄せる水
2 好奇心
3 手練
2 分散
2 順風
2 取り消し
1 複製の儀式
1 繰り返すひらめき
1 スフィンクスの骨の杖
[/decklist]
Title: 空召喚士ターランド −「横風」
Format: デュエルズ・オブ・ザ・プレインズウォーカーズ2013
25 島
3 クラーケンの幼子
3 濃霧の層
3 空回りのドレイク
2 大巨人のスフィンクス
2 古術師
4 ターランドの発動
2 イーヴォ島の指輪
2 打ち寄せる水
2 好奇心
3 手練
2 分散
2 順風
2 取り消し
1 複製の儀式
1 繰り返すひらめき
1 スフィンクスの骨の杖
[/decklist]
アンロック可能カード
- 《
空召喚士ターランド》
- 《
排撃》
- 《
脱水》
- 《
蒼穹の魔道士》
- 《
マナ漏出》
- 《
ひずみの一撃》
- 《
時間のねじれ》
- 《
時を越えた詠唱》
- 《
脱水》
- 《
トゲ尾の雛》
- 《
霊気の武装》
- 《
複製の儀式》
- 《
見張り番》
- 《
時の逆転》
- 《
一望の鏡》
- 《
排撃》
- 《
未来予知》
- 《
紺碧のスフィンクス》
- 《
蒼穹の魔道士》
- 《
失われた真実のスフィンクス》
- 《
トゲ尾のドレイク》
- 《
思い起こし》
- 《
大巨人のスフィンクス》
- 《
蒼穹の魔道士》
- 《
重力の変容》
- 《
露骨な窃盗》
- 《
ひずみの一撃》
- 《
双つ術》
- 《
マナ漏出》
- 《
ドラゴンの日》