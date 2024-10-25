『イニストラード・リマスター』
あの時の恐怖を味わえ
恐怖を愛するすべての者へ！イニストラードの歴史を彩る再録カードや、ゴシックホラー次元の人気キャラクターを掘り当てましょう。
公式発売日：2025年1月24日
悪名高きエドガー・マルコフ
不気味なカード仕様に彩られたイニストラードの吸血鬼の初祖を掘り当てよう。コレクター・ブースター限定の「ヘッドライナー・カード」であるシリアル番号付き映画ポスター・アートのエドガー・マルコフが出現する可能性も。
Serialized Edgar Markov cards are localized in English only and are available in Innistrad® Remastered Collector Boosters of any language. Non‑serialized Edgar Markov cards found in Innistrad Remastered are mechanically identical to their serialized variants. Images are digital renderings, not actual cards.
『イニストラード・リマスター』
『イニストラード・リマスター』は、ゴシックホラー次元の恐怖を愛するすべての者のための製品です。すべてのパックに入った旧枠版カードで懐かしさに浸り、新たな「映画ポスター」カードで目でも味わいましょう。