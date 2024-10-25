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『イニストラード・リマスター』

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あの時の恐怖を味わえ

恐怖を愛するすべての者へ！イニストラードの歴史を彩る再録カードや、ゴシックホラー次元の人気キャラクターを掘り当てましょう。

公式発売日：2025年1月24日

悪名高きエドガー・マルコフ

不気味なカード仕様に彩られたイニストラードの吸血鬼の初祖を掘り当てよう。コレクター・ブースター限定の「ヘッドライナー・カード」であるシリアル番号付き映画ポスター・アートのエドガー・マルコフが出現する可能性も。

Serialized Edgar Markov cards are localized in English only and are available in Innistrad® Remastered Collector Boosters of any language. Non‑serialized Edgar Markov cards found in Innistrad Remastered are mechanically identical to their serialized variants. Images are digital renderings, not actual cards.

『イニストラード・リマスター』

『イニストラード・リマスター』は、ゴシックホラー次元の恐怖を愛するすべての者のための製品です。すべてのパックに入った旧枠版カードで懐かしさに浸り、新たな「映画ポスター」カードで目でも味わいましょう。

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