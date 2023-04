Wizards of the Coast

March of the Machine 최초 공개

매직의 가장 큰 전투가 곧 장대한 결말을 맞이합니다! 엘레쉬 노른과 그녀의 피렉시아 군대가 수많은 차원을 뚫고 결국 다차원을 침공했습니다! 살아남은 관문수호대는 과연 피렉시아 무리에 흡수하지 않으면 모두 파괴하겠다는 위협에 맞서 전세를 역전시킬 수 있을까요? 모든 차원의 운명이 위험에 처했습니다!

여러분이 지금까지 알고 있고 사랑했던 모든 차원을 건드리는 절정으로 치닫는 전투에서 다차원의 남은 자들과 함께 싸울 시간입니다. March of the Machine 최초 공개가 시작되었습니다.

March of the Machine은 십 년이 넘는 피렉시아 술책의 정점으로, 다차원을 근본적으로 뒤흔드는 변화를 불러옵니다.

카드 뒤집기

수많은 차원들의 운명이 불확실한 상태이지만, 희망이 있습니다. 이 차원들은 싸우기 전에는 침략당하지 않습니다.

Invasion of Alara | 삽화: Mathias Kollros

Invasion of Tarkir | 삽화: Darren Tan

Invasion of Shandalar | 삽화: Adam Paquette

사실상 저희가 방문했던 모든 차원에서 온 매직의 가장 위대한 영웅들과 함께 저항하세요. 피렉시아인들은 철두철미합니다. 그러나 지금, 기대하지 않았던 동맹들이 피렉시아의 맹공에 맞서 싸우는 우리의 영웅들의 전투에 동참했습니다.

침략의 나무는 다차원 곳곳에 포탈을 열었기에, 모두가 필요할 것입니다. 그것이 얼마나 무해해 보이든 . . .

또는 엄청나게 친숙하든 . . .

카드 뒤집기

피렉시아인들은 그들의 대업을 완수하기 위해 필요한 모든 것을 가지고 있습니다. 그들의 기름진 손끝에 다차원이 놓여 있고, 그들은 지금껏 그 어느 차원에서도 보지 못한 것 같은 군대를 가졌으며, 그들은 자신들을 저지하려는 플레인즈워커들을 무찌르고 완성시켰습니다.

그러나, 언제나처럼 희망이 남아 있습니다.

March of the Machine을 소개합니다.

March of the Machine 세부 내용

March of the Machine March of the Machine 커맨더

March of the Machine 세트 코드: MOM

March of the Machine 커맨더 세트 코드: MOC

웹사이트: March of the Machine

지금 사전 주문: Amazon 온라인 및 가까운 게임 매장

March of the Machine 주요 일정

March of the Machine 스토리 : 3월 16일~28일

: 3월 16일~28일 세트 데뷔, 시네마틱 트레일러 및 미리보기 시작 : 2023년 3월 29일

: 2023년 3월 29일 카드 미리보기 : 3월 29일~4월 4일

: 3월 29일~4월 4일 전체 카드 이미지 갤러리 : 4월 5일

: 4월 5일 매장 내 프리릴리즈 이벤트 : 4월 14일~20일

: 4월 14일~20일 MTG 아레나 및 매직 온라인 디지털 출시 : 4월 18일

: 4월 18일 글로벌 테이블톱 출시 : 4월 21일

: 4월 21일 매장 내 출시 파티 이벤트: 4월 21일~23일

March of the Machine 컬렉션을 다음 제품으로 완성할 수 있습니다.

세트 부스터

드래프트 부스터

콜렉터 부스터

번들

프리릴리즈 팩

세트 점프스타트 부스터

커맨더 덱 5개

드래프트 부스터 디스플레이

세트 부스터 디스플레이

콜렉터 부스터 디스플레이

번들

점프스타트 부스터 디스플레이

프리릴리즈 팩

March of the Machine에는 다섯 가지 커맨더 덱이 있습니다. 뭔가 달라진 모양의 박스 위에 있는 빨간색 글자는 무엇일까요? 음, 아무것도 아닐 것 같은데요. (특별한 것이 맞습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인하세요.)

Growing Threat(백흑)

Cavalry Charge(백청흑)

Divine Convocation(청적백)

Call for Backup(적녹백)

Tinker Time(녹청적)

플레인체이스가 돌아왔습니다!

다차원 전 차원에 걸친 피렉시아의 침략이 진행 중이니, 지금은 플레인체이스를 할 시간입니다! 이 다인전 보조물을 통해 플레이어는 위치를 이동할 수 있으며, 규칙은 현재 전투가 발생하는 장소에 따라 바뀝니다. 다차원의 피렉시아인들을 쫓아가거나 다음 커맨더 전투에 멋을 더하세요.

각 March of the Machine 커맨더 덱에는 서로 다른 플레인체이스 카드 10장(신규 5장, 재판 5장)이 따라옵니다. 아래는 곧 공개될 50가지 플레인체이스 카드의 미리보기입니다.

부스터의 재미 첫 공개

March of the Machine은 다차원을 위한 전투이며, 팩을 개봉하면 모든 차원의 모습을 담아놓은 듯한 느낌이 들 것입니다. 이를 위해 다차원의 캐릭터들과 더불어 과거 세트들의 테두리와 특별한 마감처리를 다시 구현하였습니다.

가장 먼저, Multiverse Legends는 스탠다드가 아닌 형식에서 사용 가능한 카드들로 구성된 보너스 시트로, 스트릭스헤이븐: 마법 학교의 신비한 보관소 또는 The Brothers' War의 레트로 마법물체와 비슷합니다. 상징적인 캐릭터를 재판하는 카드에 그 캐릭터가 속한 차원의 부스터의 재미 마감처리가 적용되어 있습니다.

그리고 Multiverse Legends는 기다릴 가치가 있는 새로운 헤일로 포일 마감처리로 등장할 수 있습니다!

다차원의 여행에 새로운 카드들도 찾아올 예정입니다. 다차원에서 온 캐릭터들은 자신이 속한 차원의 이전 세트의 저지 부스터의 재미 마감처리를 뽐내고 있습니다. 또한 당시에는 세트에 포함되지 않았던 것을 획득할 수 있는 경우도 있습니다.

카드 뒤집기 카드 뒤집기

Multiverse Legends

그리고, 최강의 카드도 당연히 있습니다.

그뿐만 아니라, 확장 삽화 및 보더리스 플레인즈워커 카드도 돌아옵니다.

프로모 카드

위의 두 카드에는 프로모 버전도 있습니다.

가까운 게임 매장에서 프리릴리즈에 참가하면 다음과 같은 놀라운 프로모 카드로 매직 30주년을 계속해서 기념할 수 있습니다.

March of the Machine 프리릴리즈 추가 정보

프리릴리즈 이벤트는 최신 매직 카드를 가장 먼저 만나볼 수 있는 방법이며, March of the Machine 프리릴리즈 이벤트에서는 더 많은 것을 발견할 수 있습니다! 세트의 포일 스탬프 프로모 카드 외에도, March of the Machine 프리릴리즈 팩에는 커맨더 플레이를 위한 전설적 프로모 카드가 추가로 1장 들어 있습니다.

위 카드들은 March of the Machine 커맨더 세트의 일부로, 프리릴리즈 이벤트에서 플레이하는 데에는 사용할 수 없으며, March of the Machine에서 피렉시아에 맞서 싸우는 전투 장면을 보여주고 기념하는 (그리고 다음 커맨더 덱에 추가하거나 영감을 줄 수 있는) 프리릴리즈 팩 한정 보너스입니다.

Secret Lair

Secret Lair조차도 피렉시아의 침략을 피할 수 없었습니다. March of the Machine에는 세 가지 드롭이 할당될 예정이지만, 오늘은 한 가지만 보여드리겠습니다. 다가올 Secret Lair 드롭에서 만나볼 수 있는 재미있는 카드의 일부를 공개합니다.

March of the Machine: The Aftermath

스토리가 어떻게 끝날지, 그리고 March of the Machine: The Aftermath는 어떻게 구성되는지 알고 싶으신가요? 카드 50장으로 구성된 이 작은 세트는 스토리에 중점을 두고 March of the Machine 이벤트 이후에 무슨 일이 일어나는지를 보여줍니다. 어떤 캐릭터는 살아남고, 어떤 캐릭터는 행복한 결말을 맺고, 어떤 캐릭터는 살아남지 못합니다.

The Kenriths' Royal Funeral | 삽화: Manuel Castañón

이 세트는 스토리 속에서 파생된 요소들, 캐릭터, 그 이후의 스토리에 관한 세트입니다. March of the Machine: The Aftermath는 스탠다드에서 사용 가능한 새로운 카드 50장 세트로, 5장들이 부스터로 판매됩니다. 매직이 영원히 변화한다고 하면, 그러한 변화는 이 카드와 스토리에서 볼 수 있을 것입니다.

March of the Machine: The Aftermath 스토리는 5월 1일에 출시되며, 미리보기는 5월 2일~3일에 진행됩니다.

그때까지 언제든지 출동할 태세를 갖추고 기다려 주세요. 피렉시아의 기계 군단이 행군하고 있고, 다차원에서 안전한 곳은 하나도 없습니다.

March of the Machine 전 세계 출시일은 2023년 4월 21일입니다. 가까운 게임 매장, Amazon과 같은 온라인 매장, 매직이 판매되는 모든 곳에서 지금 사전 등록하세요.