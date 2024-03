공지일: 2020년 7월 13일

역사적

배반 공작 요원(Agent of Treachery)이 금지됩니다 (유예에서 변경).

세력 규합자, 위노타(Winota, Joiner of Forces)가 금지됩니다 (유예에서 변경).

발명의 화염(Fires of Invention)이 금지됩니다 (유예에서 변경).

운명의 결합점(Nexus of Fate)이 금지됩니다.

불타는 나무 부족 사절(Burning-Tree Emissary)이 유예됩니다.

파이어니어

니사의 맹세(Oath of Nissa)가 금지 해제됩니다.

모던

아르쿰의 천문의(Arcum's Astrolabe)가 금지됩니다.

파우퍼

Expedition Map이 금지됩니다.

신비한 성소(Mystic Sanctuary)가 금지됩니다.

테이블탑 적용일: 2020년 7월 13일

매직 온라인 적용일: 2020년 7월 13일

MTG 아레나 적용일: 2020년 7월 16일

형식에 따른 모든 금지 및 제한 카드 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.

역사적

저희는 현재 역사적에서 세력 규합자, 위노타(Winota, Joiner of Forces), 배반 공작 요원(Agent of Treachery), 발명의 화염(Fires of Invention) 세 장의 사용을 유예하고 있습니다. 이러한 유예 하에서 저희는 변경사항이 역사적의 메타게임에 어떠한 영향을 미쳤는지를 주의 깊게 지켜보았고, 도출된 데이터는 해당 카드들이 제거되었을 때 확연한 개선이 이루어졌다는 것을 보여주었습니다. 또한 해당 카드들은 이 형식이 카드 선택의 폭과 파워 레벨에서 성장해 나가면서 매우 강력한 효과에 쉽게 접근하게 해 주거나 그 자체로 강력한 카드 중 하나의 자리를 차지하며 더욱 문제를 일으킬 가능성이 높아지는 경향을 보일 카드들입니다.

데이터 측면에서 현 유예 사항이 긍정적인 영향을 준 것으로 보이며, 또한 가까운 시일 내에 역사적 형식에 이 카드들을 다시 소개하는 것이 안전하지 않을 것이라고 생각하기에, 세력 규합자, 위노타(Winota, Joiner of Forces), 배반 공작 요원(Agent of Treachery) 및 발명의 화염(Fires of Invention)이 역사적 형식에서 금지됩니다. (앞서 공지된 규정에 기반해, 플레이어들은 이러한 금지 카드들에 대해 평소처럼 와일드카드를 받게 됩니다.)

이러한 유예 및 금지를 통해 메타게임이 개선되었지만, 역사적 형식의 최상위권은 여전히 매우 위축되어 있는 상황입니다. 세력 규합자, 위노타(Winota, Joiner of Forces)가 유예된 직후에는 최상위권 덱 2개가 3판 2선승 플레이의 대략 15%를 차지하며 건강하고 다양한 덱 분포를 보여주었습니다. 현재는 해당 두 덱이 대략 35%의 점유율을 보이고 있으며 그 집중도 또한 상승하고 있습니다.

지난 한 달 동안, 운명의 결합점(Nexus of Fate)을 사용하는 덱들이 메타게임 점유율 측면에서 극적인 상승을 보였으며, 현재는 역사적 형식에서 가장 많이 플레이되는 덱이 되었습니다. 이 덱이 작동하게 해 주는 주요한 두 카드는 황무지 개척(Wilderness Reclamation)과 운명의 결합점(Nexus of Fate) 그 자체입니다. 황무지 개척(Wilderness Reclamation)이 강력한 카드이기는 하지만, 이 덱을 제외하면 문제가 될 만한 다른 덱들에서 등장하지는 않고 있습니다. 이 덱은 또한 운명의 결합점(Nexus of Fate)을 빠르게 발동하기 위해 다양한 가속 수단을 사용하며, 이러한 선택지는 이 형식이 확장되어 나가면서 필연적으로 더욱 늘어날 수밖에 없습니다. 마지막으로, 황무지 개척(Wilderness Reclamation)은 주로 플레이어가 더 넓은 플레이 수단에 접근할 수 있게 해 주는 식으로 작동하는 방면에, 운명의 결합점(Nexus of Fate)은 상대가 전혀 게임플레이를 할 수 없게 만들어 버립니다. 장기적인 형식의 건강 및 게임플레이 시점에서, 둘 중 조치를 취해야 할 대상은 운명의 결합점(Nexus of Fate)이라고 생각하게 되었습니다.

운명의 결합점(Nexus of Fate)은 역사적 형식에서 저희가 장기간 주의 깊게 지켜보던 카드였습니다. 아주 강력한 카드이긴 하지만, 저희는 전통적 역사적 형식이 이 카드를 사용하기를 바라는 팬들을 위한 균형 잡힌 선택지가 되어 줄 수도 있다고 희망했습니다. 이러한 희망은 이 덱이 강력해 보이기는 하지만 한정된 범위 안의 플레이 및 승률을 보여주는 덱으로 남으며 꽤 오랫동안 유지되었지만, 이제는 다른 플레이 선택지들을 제거해 나가며 자신을 중심으로 형식을 뒤틀고 있는 수준에 도달해 버렸습니다.

운명의 결합점(Nexus of Fate)은 위에서 논의되었던 카드들과 매우 비슷하며, 역사적 형식의 카드 풀이 확장될수록 그 강력함 또한 증가하기만 할 것입니다. 또한, 위 카드들과 마찬가지로, 저희는 플레이어가 균형이 잡혀 있는 재미있는 선택지로써 이 덱을 선택할 수 있게 해 줄 만한 충분한 해답들이 빠른 시일 안에 메타게임에 추가될 것이라고 생각하지 않습니다. 일반적으로 역사적 형식에 대해서는 먼저 카드를 유예해 그 영향을 시험하지만, 이는 무조건 따라야 하는 규칙은 아닙니다. 운명의 결합점(Nexus of Fate)을 안전하게 이 형식에 다시 소개할 수 있을 좋은 기회가 가까운 시일 내에는 없을 것이라고 예상되기에, 운명의 결합점(Nexus of Fate)이 역사적 형식에서 금지됩니다.

역사적 형식에서 오랜 기간 강력함을 유지했던 다른 덱으로는 그룰 어그로가 있습니다. 종종 가장 많이 플레이된 덱이 된 적은 있어 왔지만, 지난 달에는 이 덱과 다른 상위권 덱들 간의 차이가 더욱 극명하게 벌어졌습니다. 그룰 및 결합점 덱은 현재 3판 2선승전에서 자신들의 바로 하위에 있는 덱들보다 세 배이상 플레이되고 있으며, 그룰은 3판 2선승전 및 단판전에서 가장 높은 승률을 보이는 덱 중 하나입니다. 덱과 메타게임의 환경을 고려했을 때, 이에 대해 조치를 취하기 가장 좋은 카드는 불타는 나무 부족 사절(Burning-Tree Emissary)이라고 판단했습니다. 이 카드로 가능해지는 폭발적인 시작이 그룰 덱이 부상할 수 있게 해 준 요인이지만, 이 카드가 제거되어도 여전히 경쟁적으로 남을 수 있는, 다만 다른 공격적인 선택지와 비교했을 때 이전보다 균형 잡힌 수준의 강력함을 보유하게 될 것입니다.

운명의 결합점(Nexus of Fate)과는 다르게, 저희는 역사적 형식의 메타게임이 변화해 나가며 불타는 나무 부족 사절(Burning-Tree Emissary)이 균형 잡히고 재미있는 선택지로써 돌아올 수 있는 강한 가능성을 보고 있습니다. 그러나, 현재의 메타게임에서는 이 카드가 그룰 어그로 덱에 제공하는 강력함으로 인해 이 형식의 균형 잡히고, 재미있으며, 다양한 덱 선택지가 줄어들고 있습니다. 이러한 이유로 인해, 불타는 나무 부족 사절(Burning-Tree Emissary)은 역사적 형식에서 유예됩니다.

히스토릭 형식의 유예에 대해 마지막으로 하나만 더 이야기하고자 합니다. 저희가 12월에 이 시스템을 처음 소개했을 때에는, 이를 일정 기간에만 제공되는 역사적 랭킹전과 연결하여 유예가 가진 한정적 기간에 대한 요소를 강조했습니다. 이제 역사적 랭킹전이 항상 제공되므로, 이는 더이상 적절한 경계선이 되어 주지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 이때 도입한 일반적인 시간선을 따를 것이며, 유예된 카드들에 대해서는 종전과 같이 약 2~3개월 내에 해당 카드의 유예 해제 또는 금지를 통해 사안이 해결될 것입니다. 데이터가 명확하다고 생각될 때에는 더 빠르게 행동할 것이지만, 이는 외적인 한계선으로써 작용할 것입니다. 유예는 밸런스와 관련된 변경사항이 잘 적용되고 있는지를 확인하기 위한 임시 수단이며, 장기적인 조치로 사용되지 않을 것입니다.

파이어니어

작년 말에 파이어니어를 출범한 이후, 저희는 메타게임이 확연하게 변화하는 것을 관찰해 왔습니다. 파이어니어 출범 초기에는 다양한 녹색 램프 덱들이 가장 인기있고 성공적인 아키타입으로 등장했습니다. 이러한 덱들의 일관성을 줄이기 위해, 파이어니어의 초기 금지 목록에 니사의 맹세(Oath of Nissa)가 추가되었습니다.

그 후로, 옛날 옛적에(Once Upon a Time), 여름의 장막(Veil of Summer), 왕관 도둑, 오코(Oko, Thief of Crowns) 등 녹색 램프 덱에서 사용하는 다른 카드들이 금지되어 왔습니다. 추가로, 새로운 세트들의 출시가 다른 아키타입들을 강하게 해 준 것과 동시에 일반적인 덱 구축 가능성을 확장시켜 주었습니다. 이제는 메타게임 측면에서 니사의 맹세(Oath of Nissa)에 대한 금지를 해제해 닉스의 신전 닉소스(Nykthos, Shrine to Nyx)를 채용하는 램프 덱 및 주요 생물, 대지, 또는 플레인즈워커를 기반으로 운영되는 아키타입들에 힘을 일부 되돌려주는 것이 합리적인 시점이 되었다고 생각합니다.

이 외에는 가장 많이 플레이되는 덱들이 각자에 대해 강점과 약점을 가지고 있는 파이어니어 메타게임의 현 상황에 대해 일반적으로 만족하고 있습니다. 저희는 이 환경에서 콤보 덱이 차지하는 수에 대해 주시하고 있지만, 콤보 덱이 절대적인 승률을 가지고 있다는 인식은 매직 온라인의 플레이 데이터를 보면 그 근거가 약합니다. 저희는 또한 더 적게 플레이되는 다양한 덱들이 높은 승률을 보이는 것을 확인하고 있으며, 이를 통해 메타게임이 이후로도 계속해서 변화할 가능성이 있다고 예측하고 있습니다.

모던

지난 몇 달 동안의 모던 메타게임에서, 저희는 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)를 사용한 다색 덱의 인기 및 승률이 상승하는 것을 확인했으며, 그중 일부 변형 버전은 미러매치가 아닌 게임의 승률이 55%에 달했습니다. 이 덱들은 여러 가지 다른 형태로 나타나고 있지만, 공통된 게임 전략은 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)를 이용해 다양한 색의 강력한 카드를 플레이하는 것입니다. 결과적으로, 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)는 모던에서 가장 많이 플레이되는 카드들 중 하나가 되었습니다.

다색 “좋은 카드” 덱이 메타게임에 자리를 잡는 일이 본질적으로 나쁜 것은 아니지만, 이 덱들의 강함과 유연성은 보통 탭된 채로 전장에 들어오는 대지, 생명점 지불, 또는 다른 덱 구축 관련 제한 등을 수반함으로써 마나 기반에 대한 타협을 통해 균형이 맞춰지게 됩니다. 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)는 한 장만 있어도 게임이 끝날 때까지 유용한 마나 기반이 되어 주고, 카드를 소모하지도 않으므로 이러한 대가를 아주 적은 비용으로 치를 수 있게 해 줍니다. 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)는 값싼 마법물체 지속물이라는 점에서도 또다른 시너지를 이끌어내며, 깜빡이거나 전장에 되돌려 카드 우위를 점할 수도 있습니다. 즉, 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)는 아주 적은 비용으로 이러한 덱들에 너무 많은 이점을 제공하며, 그 결과로 메타게임에서 건강하지도, 지속 가능하지도 않은 승률을 보이고 있습니다. 이로 인해, 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)는 모던에서 금지됩니다.

저희는 비슷한 이유로 레거시에서도 아르쿰의 천문의(Arcum’s Astrolabe)를 주시하고 있으나, 현재의 플레이 비율 및 승률은 행동을 취해야 할 정도는 아닙니다. 저희는 이 점에 대한 레거시 커뮤니티의 염려에 대해 알고 있지만, 카드 또는 덱이 메타게임에 의해 자연적으로 해결되지 않을 정도로 문제가 되는 승률에 도달하는 시점에만 카드를 금지한다는 저희의 철학에 대한 일관성을 유지하고자 합니다.

파우퍼

작년에 파우퍼에서 Gush, Gitaxian Probe 및 Daze를 금지하면서, 저는 청색 템포 덱이 약화되는 것으로 인해 트론 덱의 인기가 상승할 수 있다는 가능성에 대한 염려를 언급했습니다. 그 직후 메타게임이 그러한 문제적인 방향으로 변화하지는 않았지만, 트론 덱들은 지속적으로 인기 및 강력함을 구가하며 때로는 매직 온라인 파우퍼 토너먼트의 상위권 덱에서 약 25%에 가까운 점유율을 보이기도 했습니다.

이러한 경향과 커뮤니티의 의견이 맞물려, 저희가 파우퍼 메타게임에서 트론 덱의 역할을 살펴보는 계기가 되었습니다. 다른 많은 전략들과 다른 방식으로 플레이하는 아키타입이 있는 것이 메타게임의 다양함 측면에서는 좋은 일이지만, 저희는 반복적인 게임 플레이, 재귀적인 플레이 패턴 및 락킹 상황이라는 몇 가지 부정적인 효과를 관측했습니다. 이는 다른 덱들에게 그러한 게임 상황을 타개하거나 또는 트론 덱과 속도 경쟁을 하도록 압박하며, 이는 일반적으로 가능한 덱 구축의 영역을 제한해 버리게 됩니다.

따라서, 메타게임에서 트론 덱의 일관성 및 인기를 줄이고자 Expedition Map을 금지하는 조치를 취하게 되었습니다.

둘째로, 최근 여러 아키타입이 반복적인 루프 또는 락킹 상황을 만들어내기 위한 또다른 수단으로 신비한 성소(Mystic Sanctuary)를 채용했습니다. 신비한 성소(Mystic Sanctuary)가 덱들에 네 장씩 들어가지는 않지만, 게임 종반에 루프를 가능하게 함으로써 메타게임에 부정적인 압력을 가하는 또 다른 주요 요인이 되고 있다는 것이 증명되고 있습니다. 향후에도 계속해 문제를 일으킬 것으로 보이는 카드이기에, 신비한 성소(Mystic Sanctuary) 또한 파우퍼에서 금지하기로 결정했습니다.

저희의 의도는 이러한 금지들을 통해 트론 덱이 마나 엔진을 완성하는 속도 및 궁극적으로는 루프 및 락킹 상태를 완성하는 속도를 확연히 늦추며 또한 청색을 기반으로 한 다양한 템포 덱에서 나오는 반복적인 게임 플레이의 양을 줄이는 것입니다.

스탠다드에 대해

메타게임을 면밀히 검토한 뒤, 저희는 현 시점에 스탠다드에 대해 어떤 변경도 하지 않기로 결정했습니다. 플레이어 투어 온라인 3 과 4에서 가장 많이 플레이된 덱들인 반트 램프(Bant Ramp)와 테무르 개척(Temur Reclamation) 덱의 전체적인 승률 및 2일차 진입율은 건강한 수준이었습니다. 그 다음 부터는 녹단 어그로(Mono Green Aggro), 락도스 희생(Rakdos Sacrifice), 흑단 어그로(Mono Black Aggro), 백적 “Pawblade”(RW “Pawblade”), 시믹 섬광(Simic Flash) 등 다른 아키타입들의 인기와 승률이 상승하는 것을 확인했습니다. 코어세트 2021을 통해 다양한 도구들이 도입되었으며, 일반적으로 메타게임은 플레이어 투어 파이널을 향해 천천히 이동하고 있습니다.

성장의 나선(Growth Spiral)을 사용하는 램프 덱의 총합이 메타게임 내에서 이상적인 수치보다 더 많은 부분을 차지하고 있다는 점에 대한 우려에는 동의하지만, 그러한 큰 범주 내에 있는 서로 다른 아키타입들이 메타게임 내에서는 서로 다른 강점, 약점 및 역할을 보이고 있습니다. 최근 몇 주 동안 관측된 메타게임이 램프에서 멀어지고 있다는 징후, 코어세트 2021 출시, 가을에 진행될 스탠다드 로테이션 등을 고려해, 저희는 메타게임이 자연적인 진화를 이어나갈 수 있게 하기로 결정했습니다.