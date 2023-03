Wizards of the Coast

Confira abaixo os últimos cards revelados da folha bônus Lendas do Multiverso de Marcha das Máquinas. Para ver ainda mais cards revelados de Marcha das Máquinas, você pode visitar as galerias a seguir:

Saiba mais sobre como colecionar cards com arte estendida e outros tratamentos exclusivos do booster de colecionador com o detalhamento que fizemos no artigo Colecionando Marcha das Máquinas.

Observe que os cards de Lendas do Universo com número de colecionador de 66 a 130 contam com o tratamento metalizado em alto-relevo, enquanto os cards com número de colecionador de 131 a 195 contam com o tratamento metalizado Halo.

Marcha das Máquinas será lançada no dia 21 de abril e estará disponível na sua loja local, on-line através da Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic.

BRANCO

Elesh Norn, Cenobita-Mor

Thalia, Guardiã de Thraben

AZUL

Emry, Espreitadora do Lago

Inga Olhos Rúnicos

Jin-Gitaxias, Áugure Principal

PRETO

Horobi, a Lamúria da Morte

Sheoldred, A Sussurradora

Skithiryx, o Dragão Assolador

Yargle, Glutão de Urborg

VERMELHO

Capitã Lannery Tormenta

Ragavan, Afanador Ágil

Urabrask, o Oculto

Zada, Moedora de Edros

VERDE

Vorinclex, Voz da Fome

Yedora, Jardineira dos Túmulos

MULTICOLORIDO

Atraxa, Voz dos Pretores

Imoti, Celebrante da Generosidade

Jegantha, a Fonte

Croxa, Titã da Fome da Morte

Niv-Mizzet Renascido

Taigam, Mestre de Ojutai

