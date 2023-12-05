万智牌与Cluedo（妙探寻凶）强强联手

确认凶手、案发现场和凶器，这一切恐怕没那么简单——一场智力比拼即将开始！经典侦探游戏妙探寻凶（英文原名Clue，部分地区为Cluedo）与万智牌强强联合，推出了以拉尼卡时空为背景的神秘谋杀案主题系列。

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