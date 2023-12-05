谁在处理此案？



探员阿奎斯波费、卡娅和凯澜正在侦办此案！这是一支与众不同的团队，在卡洛夫庄园内，他们既要面对超自然的现象，又要破解错综复杂的谜团。他们的能力是无法抗拒的好奇心、敏锐的逻辑和迷人的魅力。重回深受爱好者欢迎的拉尼卡时空，体验万智牌对谋杀悬疑题材的独特解读，帮助揭露邪恶的阴谋！