房間裡一片寂靜，直到所有人似乎都為此而窒息為止。伊澤霖轉向卡婭，「你知道這件事嗎？」，他問道，打破了沉默，試圖讓這件事變得更容易處理些。

「什麼？才不！我們靜靜地在那坐了一下，接著那朵花就從牆上出現。波費把它放進罐子裡，就說他已經解決了整起案件」，卡婭說，「完全沒跟我提到要指控卓塔妮。」

托西密抗議：「卓塔妮絕對不可能。即便她曾受到非瑞克西亞的影響，她也不可能在聖樹癒合期間離開維圖加基！如果說在這些事件裡，有哪個人是絕無嫌疑的，那必然是她。」

波費說：「我相信她就是打算靠這事實擺脫嫌疑」，雙眼仍然盯著三位一體的樹靈，她們的身體纏繞在一起，不發一語，看來相當困惑。和從前一樣，樹靈的頭是分開的，每個頭都分別反映了自己對眼前情況的反應。賽絲看起來更加憤怒，針對這位秩序樹靈的根所做的指控激怒了她。希姆看來既震驚又害怕，身為和諧樹靈，她無法接受周遭有任何不和諧。只有歐芭的臉色沒有任何變化。

這位生命樹靈看起來依然平靜而超然，彷彿有一個自己造出的屏障將她從眼前的情境中抽離出來。無論這裡發生什麼事，都與她無關，她就只是看著人們在爭論罪行和責任。

波費又說：「戰爭結束後，我們很容易將一切都歸咎於非瑞克西亞人。路上的每個坑洞都是非瑞克西亞人造成的，而不是我們沒有好好維護；每個謠言的源頭都是非瑞克西亞。我們把所有謊言、不平等和錯誤都歸咎於非瑞克西亞。但早在他們進攻之前，我們就有能力做出殘忍之事、有能力犯罪，也有可能背叛。」

其他公會領導人紛紛提出抗議，有些是對自己人可能是幕後黑手的想法真心不滿，另一些則似乎帶有一點表演性質。裘蒂絲大聲咆哮並大罵一切都是子虛烏有，是不合格的調查人員試圖為他們的底密爾走狗卸責，但同時她也一邊在掃視房間，看看哪個出口最方便讓她逃走。克崙可則不斷往角落後退，尋找可以用作武器的物品，他在各種危險中磨練出來的知識告訴他，一場大戰一觸即發。

只有依佐妮依然平靜地不發一語，看著這一切發生，彷彿她只是在觀察某種稀有而致命的花朵綻放一樣。

艾莊塔站了起來，像條蛇一樣靈活地穿過人群，站到了波費的身邊。波費看了她一眼，嘴角揚起一抹得意的微笑，「我就知道你會忍不住介入揭開真相的時刻」，他幾乎像是在取笑艾莊塔似的說著。

艾莊塔翻了個白眼，說：「拜託，難道我會現在 讓你被殺掉嗎，我可是這麼努力地讓你活到此時此刻。去吧，繼續解釋這位好好小姐的可怕殺人計劃，還有她是怎麼在整個拉尼卡都試圖追捕她的情況下，辦到這件事。跟我們說吧。」

「我倒希望她告訴我們 」波費說，「我知道是她做的，但還不太清楚為什麼。為什麼是現在？為什麼要背叛拉尼卡對她的信任，並讓我們的歷史存放在維圖加基，還把原版的十會盟收著自己看管？為什麼？在這個重建時期，公會一旦群龍無首就很可能徹底崩潰。雖然我一直受益於公會制度，當然也有所犧牲，但我並不真的擁護公會制度，但同時，我也知道，公會對於維持城市的健康和穩定來說至關重要，如果我們要從入侵中恢復，我們就需要維持這兩種狀態。」

「我們沒有…」希姆開口說。

「你竟敢…」賽斯也說到。

歐芭卻不發一語，就連她的妹妹們極其緩慢地轉過身來看著她時，她也依然沉默著。她們的表情從恐懼和憤怒轉變成疑惑，然後是震驚。自始至終，歐芭的眼神都沒有離開過她們，表情也沒有任何變化。

「你怎麼…？」希姆問。

「為什麼…？」瑟斯問。

由Evyn Fong作畫

「因為他們活該」，歐芭厲聲說，平靜的表象終於褪去。

卡婭還沒意識到前就站了起來，拔出匕首做好準備。艾莊塔用制止的眼神看了她一眼，於是她又慢慢坐回座位，但雙眼始終沒有離開過卓塔妮。

「他們在拉尼卡最需要幫助的時候背叛了這個時空」，歐芭繼續說。「在我們最需要幫助的時候，他們還只想著賺錢和發明，操弄著快樂和痛苦。 我們是太瑟雷尼亞的意志！我們就是拉尼卡這個時空，而不只是這個世界演化出來的城市！我們是這個時空的綠意和不斷成長的心臟，沒有我們，就不會有拉尼卡，也不會有城市和公會！太瑟雷尼亞差點為了守護他們所做的一切而陷落，但當我們搖搖欲墜時，他們卻不遺餘力的要將我們連根拔除！」

希姆和賽斯在相連的狀態下，盡可能地往後退。與此同時，波費卻向樹靈的方向前進了一步。

他說：「如果你能更明確的跟我們說明一下，確切來說我們是如何背叛了太瑟雷尼亞以及拉尼卡，也許我們會更清楚知道你說的是什麼意思。或許可以找到一個沒有人需要進一步受罰的解決之道。」

「我不認為有」歐瑞梨咆哮著說。

拉溫妮朝她看了一眼，她便安靜了下來。

與此同時，波費持續看著歐芭，耐心而專注，就像一個正等著上重要課程的學生般。樹靈向他靠近了一些。

「非瑞克西亞入侵時，我透過樹根看著一切。維圖加基就是拉尼卡，而我們就是維圖加基；我們守護著這個時空上的每一寸土地。我能感受到他們骯髒的爍油滲進我們的大地，當他們大步走在街上時，我能感受到那不自然的腳步，也嚐到到人民的血滲入根裡的味道。這個味道 ……傷了我。」歐芭向希姆和賽斯瞥了一眼，一霎那，她的表情變得柔和起來。「我擔心如果任由它肆無忌憚地蔓延，會對我們造成影響，於是為了我的妹妹，我選擇自己承擔痛苦，獨自對抗破境樹帶來的腐敗。」

「我們從來沒有要求你這麼做」，賽斯說。

「你從來沒有問過為什麼它傷害了整個拉尼卡，卻獨漏我們」，歐芭說。「只要有機會，你就變得和其他人一樣自私。我可以感覺到每一件事，每一個令人作嘔的、可怕的瞬間，每一次惡意的掉落。我們差一點就墜入破境樹裡，成為他們駭人設計裡的一部分。 一旦太瑟雷尼亞，也就是拉尼卡淪陷的話，沒有人能得了做什麼來拯救他們。我獨自在黯夜中戰鬥，沒有人幫助我，而我卻能清楚看見他們所做的一切。」

波費問：「誰做了什麼？」試圖引導對話。

歐芭對著他瞪大眼睛，眼神裡滿是仇恨，狠毒得簡直和葛加理的毒素一樣致命。 「他」，歐芭猛地伸出手指著克崙可，「不斷囤積資源。他的小跟班會在他們的保護者在別處忙著拯救拉尼卡人的生命時，襲擊商店和倉庫，將一切能拿到的東西全部拿走，將架上的東西拿到一個也不剩，再把那些生活必需品——乾淨的水、食物和醫療用品——用連歐佐夫集團都會不好意思的價格，高價賣給拉尼卡人民，在拉尼卡人的傷口上灑鹽」。

歐瑞梨和拉溫妮亞轉向克崙可，表情冷酷且充滿質疑。克崙可蜷著身子靠在牆上，不敢看向他們的眼睛，卻沒有否認這些指控。

歐芭還沒說完。「要是他沒這麼做，可能有好幾千個拉尼卡人能在入侵中倖存。但因為他，這些人失去了這個機會。還有你！」她把注意力轉向凡妮法，「你為你的同胞流下了虛假的眼淚，你們關起門後所說的話我全都聽到了。我知道你們之間根本沒有失去多少愛。潔加納著迷於非瑞克西亞爍油，甚至開始用它來感染一般生物，無法言語的拉尼卡野獸，根本無力反抗這一切。要是入侵持續得更久，她應該就會開始對有更高智慧的生物下手。她已經走在毀滅所有人的道路上。

凡妮法沒有反駁憤怒的歐芭，只是一臉悲傷地看著自己的雙手。歐芭接著將矛頭轉向房裡的其他人，她一一掃視每個人的臉，最後把目光落在卡婭身上。

卡婭坐得更挺了一些，等著聽歐芭會朝她吐出什麼樣惡毒的言語。懦夫？她很清楚知道自己不是。逃兵？她就算知道自己會因為離開拉尼卡而受到譴責，她還是會回來了。失敗？

這是卡婭認為她最無法忍受的一個字。如果歐芭真的這樣說她，那麼無論她是否願意，她都很可能走進黑暗虛空裡，又一次逃離一場需要她關注的危機。有些事她還沒有能力承受。

但歐芭並沒有說出這些話來，相反的，她在連體的狀態下，盡可能地向前傾，說道： 「你為泰莎感到悲痛，並來到這裡，這個房間裡，參與這個荒謬的調查，因為你深深地為她感到哀慟……但沒有人應該哀悼她。她就是一個怪物。她所做的，以及準備要做的，比我可能犯下的任何一個罪行都還要更不可饒恕。泰莎卡洛夫與非瑞克西亞人勾結，秘密接觸他們。她打算在入侵完成後以他們之名統治拉尼卡。她背叛了這間房裡的每一個人，如果我對她的罪行做出判決，那麼你又是用什麼資格來對我做出判決呢？我所做的不過是你們全都會做的事，你們顯然都有動機這麼做。」

「姊姊，不」，希姆一邊說，一邊顫抖著伸出手去抓歐芭。「不，你整個人陷在憤怒和悲傷，以及整個城市的苦痛中，這誤導了你的判斷。我們代表的是太瑟雷尼亞，但太瑟雷尼亞並不是拉尼卡的法官和劊子手。你現在和過去所做的 ……，都是不對的」

凡妮法猛吸了一口氣，接著站了起來，眼睛盯著歐芭。「你說得沒錯」，她說，「潔加納當時的確在對非瑞克西亞爍油做實驗，但在你急著用仇恨的眼光看待我們的爭吵時，你沒注意到的是，是我同意她這麼做的。她在尋找治療非瑞化的方法，試圖治療非瑞克西亞帶來的污染。她想要找出能救回逝去的人民的方法。她根本沒有想要將爍油用作武器。若有的話，我一定會知道，我很小心的監看著她。 」

賽斯說：「所有的樹根都是被掩埋起來的，他們天性如此。我們可以透過樹根聽到一些事物，但只能遠遠的聽。你無意中聽到的可能不是——也確實不是——你眼前所見事實的全貌。」

「你沒有權利這樣說泰莎卡洛夫，她，無論從哪個面向來說，都是英雄。」

有那麼一瞬間，卡婭以為自己不小心說出了這句話，但聲音清楚傳入她的耳中，她轉過身來看到艾莊塔沉著臉，瞇著眼看著樹靈。

「沒錯，泰莎有和那些入侵者接觸」，艾莊塔說， 「有些死者在為拉尼卡捐軀前，還沒有完全被非瑞化，泰莎從他們那裡學會了非瑞人的的語言，並以此和非瑞人開啟交流。他們認為她是一個有用的特例，於是回覆了她。在她能和他們進行穩定溝通後，她就開始幫抵抗的人們通風報信。她利用在歐佐夫服務的鬼魂來監視那些怪物的每一步，還冒著可能被非瑞化的危險，她將自己的生命置於城市的需求之後。我當時也是她的聯絡人，她一直在與底密爾會堂合作，她，還有幫她的那些死者。她是一位英雄，從未背叛過拉尼卡。而你，只看到了表象卻沒有深入理解的人……倒是很樂意背叛她。」

沉默持續了好一陣子。克崙可開始緩慢地向門口走去。伊澤霖怒目盯著他，強而有力的翅膀展開，彷彿正在考慮是否要猛撲向他。「你呢，罪犯？」他聲音尖銳的問，「別想撒謊，參議院議長就在這裡，她會知道的。」

「是啊，那又怎樣？」克崙可問。「鬼怪們為了從敵線後方獲取這些補給品而死，而非瑞克西亞人是肯定不會分享物資的！你要我冒著生命危險卻連一點錢也不能賺嗎？」

「我說的每件事他都有做」，歐芭說，「我看到他做了。就算我相信你說的秘密英雄和雙面間諜的故事好了，他也犯下了我所看到的罪行。」

拉爾突然問：「奇洛茲做了什麼？」

卡婭轉身看向他，幾乎忘了有一個伊捷發明家也死了。她只從波費那裡聽說，而沒有親眼目睹。歐芭對著拉爾冷笑了一聲。

「他擋到路了」，歐芭說，「我派了那個刺客去追殺鬼怪，而你的發明家正好站在那邊。就算他沒有站在不該站的地方，你的會堂也和其他公會一樣需要整頓！你以為這座城市會學到，讓鵬洛客擔任公會領導位置是件危險的事，他們總是隨時準備好離開，卻沒有好好看顧人民。你的人，奇洛茲，對非瑞克西亞的科技相當著迷，爍油為他們提供動力並改變了他們，但他們打造出來的東西 ……奇洛茲想竊取他們的設計作為己用，藉著腐敗的技術在公會中崛起。」

「你因為工業間諜活動而殺了他？」拉爾問，手上有電流在劈啪作響，「我敢說我的公會裡有一半的人都會因為相同罪名而死在你的手上！」

「那麼也許我該這麼做！」歐芭厲聲說，「也許為拉尼卡清理入侵留下的殘污，就意味著要殺光每一個曾經受到來殘害我們的人所誘惑的人，哪怕只有一下下被誘惑也要算進去！」

賽斯說：「姊姊，不，你應該跟我們說你很痛苦。」

希姆說：「你應該讓我們分擔你的感受，我們會擔起我們應付的責任。」

「你受傷了，需要治療」，賽斯說。

「拜託」，希姆說。

「拜託，就算你以前不能，但至少現在讓我們幫你。」

有那麼一瞬間，歐芭似乎要聽從她們的意見了，但當她們向她伸出手時，她又後退了。

「傻了，你們全都傻了」，她說。她的聲音充滿了整個房間，將一切事物都推開。 「你們拒絕去看、去聽，也拒絕看到。最糟糕的是，你們還恭賀自己打了一場漂亮的仗，贏得了一場勝利——即使在這裡，你們沾沾自喜地站在我面前，以為自己已經看穿了我的計劃。我的殺人計劃早已進行了好幾個星期。」

屋內陷入寂靜，就連波費也顯得震驚。

歐芭覺得自己獲勝了，於是站得更挺了點，接著說：「我目睹了無數殘忍、懦弱和軟弱的例子，所有這些都需要大自然公正的審判。早在我開始狩獵更大的獵物之前，拉尼卡的街道上就已流淌著罪人的鮮血。 你們只在我將目標瞄準你們關心的人時，才注意到我的計劃，那些你們覺得重要到足以讓你們感到悲傷的人。但這一切還沒結束。」

「不，結束了」，歐瑞梨站起來說，「僅以波洛斯教團公會領袖被賦予的權力，我在此正式逮捕你，太瑟雷尼亞的歐芭。」

「哦，是嗎？」歐芭戲劇性地環顧四周，先是看了看房間，接著又看向她的妹妹們。 「你打算怎麼做？我們可是卓塔妮，是三位一體的，我的妹妹們除了逃避戰爭帶來的恐怖外，沒有犯下任何罪行。你們的法律可不允許你逮捕他們，就像你也無法逮捕我用來伸張正義的武器一樣。 這一點早已被鉅細靡遺的點出了。非出於自身自由意志行事的人，對自身親手犯下的罪行也不負有任何責任。」

「我會找到辦法的」，歐瑞梨怒道。

歐芭說：「你該坐下」。房間開始搖晃了起來，雖不劇烈，卻足以讓歐瑞梨跌回座位上，也讓大偵探波費跌倒在地。他屁股著地，雙手張開以免向旁邊倒去，一邊瞇著眼盯著歐芭。

「這非常不禮貌」，波費說。

歐芭說：「相信我，我們不用在乎禮貌了」，接著轉向希姆和賽斯，她們仍在用平靜而舒緩的語氣說話，試圖讓她平靜下來。歐芭拍了拍手，她們瞬間變得無力，像枯萎的花朵一樣癱軟在各自的樹幹上，眼睛半閉著，什麼也看不見。

歐芭說：「這樣比較好。我要感謝你，偵探波費。很抱歉你必須在這裡經歷這一切，你是我見過最接近無罪的人。」

「在這裡經歷什麼？」裘蒂絲問，這是她第一次聽起來充滿警戒而非百無聊賴。

彷彿是在回答她，房間開始搖晃起來，維圖加基正在回應控制這棵大樹者的命令。莊園的房間開始扭曲變形，伊澤霖咆哮著，艾莊塔則從襯衫裡拿出一把長而且陰森的刀子，瞄準了歐芭。

「我就是維圖加基！」歐芭吼叫著，做為她身體的樹枝從懸垂著她妹妹們的樹枝上分離出來，她們沉默不語卻滿臉震驚。歐芭將自己拉得離他們越來越遠，直到她雖然還是附著在樹上，但已經成為一個完全獨立的個體，不再是卓塔妮。自他們被太瑟雷尼亞選中以來，這是第一次，她成為了歐芭，單獨一個人。「我就是太瑟雷尼亞！我是拉尼卡！」

由Lius Lasahido作畫

帶刺的藤蔓衝破牆壁，抓住了齊聚在此的拉尼卡領導人們。卡婭穿過試圖纏住她的圓圈，手中揮舞著匕首，一邊衝過去將凱瀾和拉爾救出來。

「謝謝你」，拉爾說，眼睛裡閃爍著電力產生的火光，接著從背上的蓄電器中取出閃電，朝歐芭揮擊而去。歐芭吸收了這一擊，似乎根本沒注意到這本應是毀滅性的一擊。相對的，她一隻手做出揮砍的動作，一根巨大的樹枝快速橫越房間，狠狠刺進拉爾的胸口，並將他釘到了最近的書架上。書架因而搖搖欲墜，架上的書籍四散。

這一切不過是幾秒鐘內的事。拉溫妮試著站起，卻發現自己被從地板上竄出的肥厚而多節的樹根絆住了。這些樹根纏繞著她的腳踝，如此輕柔，使她直到現在才注意到，但卻讓她無從施力來讓自己脫身。歐瑞梨想過去幫她，卻發現自己也是一樣的情況，更多的藤蔓纏繞在她的翅膀上，困住了他。綁著殺戮女郎的鎖鏈突然鬆開──一瞬間，刺客就不知去向了。

藤蔓纏繞著依佐妮，使她動彈不得，而她則眼睛一眨也不眨地看著這些藤蔓。直到這些藤蔓到了定位後，她才動了動手，從口袋裡拿出一個小瓶子。她將內容物灑在藤蔓上，冷靜地看著它們枯萎、掉落。

卡婭一邊揮砍著一邊跑過房間，將試圖抓住她的藤蔓和樹根全都踩在腳下，接著協助伊澤霖脫困。伊澤霖怒吼了一聲，撲向最近的樹枝，卡婭則過去幫忙正在掙扎的艾莊塔脫身。歐芭持續以彷彿無窮無盡的樹根、藤蔓和樹枝猛烈攻擊，就像是把那些早被夷為平地的拉尼卡森林的怒氣，全都帶到了戰鬥中。

隨著房間像街頭小販賣的手拉太妃糖一樣不斷延伸，每一秒都變得越來越高，天花板也離眾人越來越遠。卡婭從未在維圖加基變形時，身處內部過，所以在看到沼地上的莊園以前，她從不知道，原來巨大又熱鬧的市政廳竟可以變成完全不同的東西。從牆壁搖晃的程度來看，她越來越不確定要是他們繼續在這裡待久一點，是否還能活得下來。

房裡沒有窗戶。當波費要她借用這間房時，沒有窗戶似乎是一件好事，因為這能確保不會有目擊者，也不會有刺客利用未關閉的門閂或密封得不夠完全的角落闖入，但現在看來，這似乎反而讓他們自己被趕進了獵殺場裡。

但沒時間讓卡婭細想了，拉爾又向歐芭投擲了一道閃電，歐芭揮動一根粗厚的樹枝將閃電打偏，反彈到牆上，恰好掠過克崙可的頭上。克崙可尖聲咒罵著，向最近的一叢藤蔓揮出一拳，但隨即就被更多從地上竄出的樹根環給綁住，並且被死死的困住，掙扎也沒有任何作用。

雅魯斯不發一語，示意卡婭到他身邊來。她跳了起來，踢開了一根晃動的樹枝，朝他的方向衝去。雅魯斯卻咧嘴一笑。

一瞬間，卡婭被那滿是喜悅的表情嚇了一跳，然後想起眼前的這個人究竟是誰。在四分五裂的格魯部族裡還能位居領導高位的他，被叫來參加這種會議，對他而言，看著這場關於罪犯和政治攻防的沉悶集會變成一場徹頭徹尾的打鬥，一定有趣極了。她轉頭向後看，凱瀾已成功穿過搖晃的樹枝，與艾莊塔會合一起保護波費。她認同這個選擇，在房裡的所有人當中，波費偵探應是最沒有能力自保的人——可能除了克崙可以外，他被困在越來越密集的樹根和藤蔓中。但除非歐芭打算讓他窒息而死，不然他目前應該還沒什麼問題。

她將注意力重新轉回雅魯斯身上，他說：「那個騎著巨獸的人在帶我來這裡之前拿走了我的武器，但我可以隨機應變，幫我脫困，我會讓你瞧瞧。」

「你會攻擊……？」

「我被叫到魔調局去，因為有人放了安札格。這是對的事，神不該被關起來。但卻在不對的地方做了，她」，雅魯斯瞇起眼睛，盯著歐芭，「把我的神當作武器。她沒資格這麼做。」

卡婭毫不猶豫地砍斷了他腿上的束縛。雅魯斯又咧嘴笑了，而且比剛剛笑得更開。他從卡婭身邊走開，抓起一塊掉在地上的屋椽，像拿著長矛一樣握住它，接著越過房間衝向歐芭。這時歐芭正忙著在將拉爾發出的閃電轉向，而她的樹根則努力將歐瑞梨和伊澤霖綑綁住。依佐妮已經脫困，在這一片混亂中輕快地穿梭著，對那些抓住她的根系下毒，偶爾停下來對某些特別麻煩的藤蔓下毒。凱瀾和艾莊塔將朝著他們或波費而來的樹根一一砍落，但只進行防禦，並未試著突圍。

雅魯斯若能忍住他的古魯族衝動，不要在面對挑戰時大吼一聲的話，他可能已經刺中歐芭了。他的聲音在扭曲變形的房裡迴響，驚人地響亮。托西密聽見了吼聲，於是跳向亞魯斯，將他從歐芭的面前撞開，並讓那根屋椽直接刺穿他自己的胸口。

雅魯斯怒視著他，仍然牢牢抓住尚未沒入托西密身體裡的屋椽，問：「你為什麼這麼做？我本應該擊中她的！」

托西密發出一聲粗重、喘不過氣的聲音，然後向後倒下，順帶將屋椽從雅魯斯手中拉出。雅魯斯開始尋覓新武器，但所有他抓住的東西都會立刻被蜷曲的樹根狂暴地扯走。當他還在試圖尋找新的武器時，樹根纏上了他的六肢，把他整個人抓離地面並猛地拉向歐芭。這時，歐芭已把目光從拉爾身上移開，朝雅魯斯的方向傾身，她的臉因憤怒而緊繃。

「他是我的！」她大吼。一根樹根從地板升起，尾端扭絞在一起，形成一根頂端尖銳的矛。當她瞄準亞魯斯的胸口時，這把矛就像一隻後縮並豎起的蛇一般。 「你怎麼敢！」

雅魯斯喊到：「我因我的部族而勇敢！為拉尼卡而勇敢！你不代表這個世界，你只是一個園丁，我從不接受你有權管理我」，說畢向歐芭吐了一口口水。

歐芭把樹根形成的矛更往後拉，準備猛力刺向。但她還來不及刺中雅魯斯，艾莊塔就跳到他們中間，將亞魯斯撞到一旁去。長矛刺穿了她的左胸，讓他的肌肉和骨頭都受到嚴重傷害。

卡婭全身都僵住了，感覺體內殘存的最後一絲猶豫也都消失無蹤。其實她本來也不怎麼猶豫了：在歐芭承認自己所做的事後，卡婭就知道這個樹靈必須死。但剛剛那一擊與殺死泰莎的攻擊實在太相似，以至於，原本以為只是故事的內容——一位顯然在戰爭期間遭受了無形但巨大傷害的女人所編造的假設故事——突然之間變成了歐芭殺人的自白。波費早就解開這個案子了：一直以來，歐芭說的都是實話。因為卓塔妮對拉尼卡而言如此重要，所以直到她攻擊艾莊塔前，卡婭都沒有完全相信她所說的話。

這位底密爾成員一動不動地躺在地板上，嘴角留下一道血痕。波費蹲下，確認她的身體是否還有生命跡象。這位自視甚高又冷靜自持的偵探似乎快要落淚了。雅魯斯正要再拾起一把武器，但一連串的藤蔓立即將他捆住，讓他動彈不得，而為他承受或許是致命一擊的女人就躺在旁邊。

這一切把眾人的注意力從原該要做的事情上轉移了開來。卡婭發出一聲應該會讓泰瓦科爾驕傲的怒吼，猛地衝了出去，穩住身子，將凱瀾從一根擺動的樹枝上撞了下來。他摔在地板上，轉身站起，並擺出戰鬥姿勢。

卡婭轉動著手中的匕首，猛刺出去，她的身軀穩定，所以當歐芭將樹根纏繞在她腰上時，她也沒有從因此而跌倒。

歐芭冷笑著說：「逃兵，只會逃的傢伙」，一邊將更多的樹根一層層纏繞在卡婭身上，速度快到卡婭甚至沒有足夠的時間虛化身體以幫助自己逃脫，她們倆就這樣被釘在一場看似永無止盡的主導權競賽裡。當歐芭開始向後拉，好像要把她拋出去時，卡婭終於意識到歐芭要做什麼，於是她不再嘗試往前，擺起架勢準備迎接拋擲。

房裡有一半的人被樹根和藤蔓困在地上，樹枝則將他們壓在地上。另一半則圍著一動也不動的艾莊塔進行戰鬥或跪著。依佐妮仍然可以自由活動，但她的小藥瓶開始空了，就在卡婭看著這一切的時候，歐芭又在她身上繞了一圈樹根，並將她硬拉到地上。

凱瀾大喊了一聲，然後跳向卡婭。卡婭將一把匕首插進其中一圈樹樹裡，然後抓住他的手，在歐芭將她提到空中時，也將他拉了上去。

在他們上方，天花板像虹膜一樣張開，樹枝退開，露出了一塊長方形的天空。卡婭大叫說：「抓緊！」

「哦，我已經抓緊了」，凱瀾大叫。

正如卡婭預期的，歐芭將他們舉得越高，底下的房間就變得越來越像一棵自然的樹，雖然歐芭的怒氣扭曲了維圖加基，但他正在回復到原始的形態。牆上出現了幾個開口，但那不是窗戶，而是木頭上的裂縫，是生長中的樹皮已經剝落的地方。裘蒂絲掙脫了樹根形成的環，向其中一個開口逃去，並且強行衝了出去。

「膽小鬼」，卡婭低聲說道，一邊將她的匕首從樹根上拔出。這時，歐芭將他們倆入拉回又再拋了出去。拋擲的力量讓她不得不放開凱瀾的手，凱瀾因而被旋轉著拋飛向天空。卡婭伸手想要抓住他，但被纏繞在腳踝上的藤蔓阻撓。這時，她意識到了兩件事：

拋擲並不是攻擊的重點，而且歐芭並不是憑著一己之力在做這件事。即使與維圖加基相連，她也沒有這樣的力量。她是直接汲取拉尼卡的世界之魂，意即太瑟雷尼亞的力量。她奪取了這個時空的力量，並將其用於對付她自行決定的敵人。卡婭嘗試著往前進以脫身，比起即將發生的事，她更寧願直接掉下去。

世界之魂的力量就如同纏在她身上的枷鎖，把她拽回搖搖欲墜的莊園之中。

凱瀾下墜時沒有任何東西可以抓住，於是他將手臂擋在臉前以減緩那不可避免的衝擊力道。他依然看得見身下的維圖加基，維圖加基現在的型態介於先前看到的莊園，和一棵看起來很不健康且變形的橡樹之間。非瑞克西亞人帶來的損害非常深層，但歐芭所造成的傷害可能會更深。

當然，要是他摔到地上去的話，他就再也不需要擔心歐芭對他造成的傷害了。

凱瀾試圖在空中扭動身子，希望能減緩下墜的速度，但卻只是讓自己旋轉了起來，導致他除了失重之外，還多了頭暈的感覺。他將眼睛緊緊閉上，不想看著自己撞到地上，接著卻開始感覺到自己不再旋轉，且下落的速度開始減慢，甚至有點舒服。他睜開一隻眼睛，回頭看了一眼，發現自己全身籠罩在純粹且帶著金光的仙靈魔法裡，就和他的劍柄所產生的魔法一樣。

由Durion作畫

他把雙眼睜開，因眼前意想不到的景象而眨了眨眼。「嘿！我沒事！」他一邊說，一邊揮舞著手臂想要控制自己在空中的位置，卻沒什麼效果。

他身下的院子裡，裘蒂絲正一邊繞開破土而出的樹根狂奔著，有好幾次差點要摔倒了，接著她繞過了莊園的正面，看見了對外的道路。

但同時還有一個紅黑相間的熟悉身影，臉上掛著如同彩繪娃娃一般的微笑。殺戮女郎在她的小丑微笑下，露出了一個邪惡而自然的笑容，並從身上抽出了一把帶有駭人倒刺的刀。

她說：「這是為了報復你將我丟給那一群狼。你這個調皮鬼，拉鐸司可不喜歡孩子們打架。」

她撲了過去，裘蒂絲則往後跌坐。

就連仍在下墜中的凱瀾，也因為莊園內傳來的尖叫聲而沒有聽到接下來發生了什麼事。