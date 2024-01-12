「我們到底要去哪裡？」

「一切很快就會揭曉了。」

「嗯… 」艾莊塔輕拍自己的下巴，接著一把抓住波費的手臂。波費還來不及反應，艾莊塔就將他拉進旁邊的一條小巷，翻身將他壓到牆上。波費貶了貶眼，看著艾莊塔聳立在他前方。艾莊塔比波費嬌小，理應無法達到「聳立」的感覺，但她還是辦到了。

她以一種平板但理智的聲調說：「不，現在就揭曉一切，不然別想要我再跟你走。我剛剛才阻止了別人取你性命，而且要不是我們是舊識，你的下場恐怕就不會太好了。所以你最好現在就跟我說我們要去哪，不然就別去了。」

波費揚起一邊的眉毛，但艾莊塔完全不為所動。在一陣漫長而劍拔弩張的沉默後，波費嘆了一口氣，接著瞄了一眼大街，查看他們的這場小紛爭是否有引起不必要的注意。

確認沒有旁人後，他把注意力轉回艾莊塔，說：「你先放開我。」

艾莊塔不情願地放開他的手臂，波費一邊搖頭一邊揉著剛剛被抓住的地方。

「底密爾會堂的人討論事情都這麼暴力嗎？」波費問，「感覺有點 …直接。」

艾莊塔說：「只有在要對付的人沒辦法講道理時才會。我們要去哪？」

「在你房間發現的粉末是我從沒見過的東西，我們需要找一個信得過，而且不會對我們不利的人來分析一下。」

艾莊塔說：「你說我們要去見你的朋友，但你沒提到我們得要在大白天走在大街上，我可是逃犯。」

「沒錯，而且很明顯的，我是個很顯眼的人。所以你的重點是？」艾莊塔臉上的表情一定有讓波費意識到自己快要大難臨頭了，所以他又繼續說：「奇洛茲是個 …很敏感的人，他之前曾被監視和偷走專利，從此之後，他對於任何像是藉口或欺騙的行為都很敏感。面對他，如果你從後巷或秘道進去他的家，反而比正大光明的走進去更容易被發現和攔截。」

艾莊塔貶了貶眼，說：「我從來沒聽過這麼荒謬的事。」

「他是真的很聰明，只是有點神經質，不過每次他說的話最後都被證實是真的。無論如何，走其他的路都只會替我們帶來大麻煩而已。」

「而我們現在要去找他，不找別人，是因為 …？」

「如果去找魔調局，勢必會讓他們知道我協助你逃跑。而在我們找出是誰派刺客來暗殺我之前，我們不能去公會。他是我絕對信任的人，害怕被發現，所以會仔細的理解我們提出的所有要求，也不會問什麼問題。我可以保證，他絕對是這座城市裡的最佳人選。」

艾莊塔皺著眉說：「我還是不喜歡這麼光明正大的走過去。」

「我們就快到了。」

「你真的要開始跟我分享資訊，不能因為想要讓自己在揭曉答案時看起來很厲害，就什麼都不講。」

波費微微一笑，非常淺的一笑。「我會考慮看看。」

他們離開小巷子，重新回到大街上。在轉角處，波費轉了一個彎後，又再轉彎一次，朝著兩間店中間的一條狹窄小道走去。艾莊塔跟著他。在分岔處，波費再一次轉向，走到一條更狹窄的小徑，窄到兩旁的商店連要開門都很困難。

小徑的尾端是一面空白的牆。波費摸了摸那道牆，幾乎像是在模仿艾莊塔在藏身處的動作，接著沿著三間店往後退，走到一扇掛著小招牌的門前，招牌上寫著這是一間記帳員的辦公室。波費用指關節敲了敲門，接著往後退等著。幾秒鐘過後，什麼事都沒發生，他皺了皺眉，再次敲門。

這次他等得比較久一點。當他再次走向前時，艾莊塔舉起手阻止他。

「我比你強壯」，艾莊塔一邊解釋一邊試著轉動門把，「如果這是要突襲或對我下毒的話，我有可能沒事，但你恐怕沒辦法。」

「合理，雖然我不是真的很在意，哦，哈囉。」門把在艾莊塔的轉動下輕易的開了，門在她放手後無聲的向內打開。「這可奇怪了，他從來不會沒鎖門的。

艾莊塔說：「太棒了，所以我們可能正在走進某種陷阱裡。」

波費說：「我真心希望不是。」接著擠過艾莊塔，走入黑暗裡。

艾莊塔嘆了一口氣，跟了上去。

兩人都走進去後，房間四周相連在一起的管子亮了起來，裡面所含的發光物質開始前後快速衝刺，讓空氣充滿了晃動閃爍的光芒。一處管子破掉了，可能因為如此才造成閃爍。理想狀況下，這種物質的光線應該還算穩定。話雖如此，屋裡的光線還是足以讓兩人看出，他們身在一間工作室裡，看起來像是獨立發明家自己用的地方，小巧舒適——而且被人毀壞了。

看起來像是有一大群人來過這裡，把所有能拿起來的東西都摔爛了。碎紙和草圖的碎片散落在地板上。那些發光的管子很明顯是備用系統，牆上體積較大的管子也通通被砸碎了，在這一片狼籍裡添上了玻璃碎片。

波費不發一語走到了房間中央。他腳下玻璃碎片發出的嘎吱聲和艾莊塔小聲的驚呼，都被吞噬在這片寂靜裡。波費停下腳步，再次看了一眼四周，接著將雙手食指相靠，抵在下巴上，接著低下頭，顯然是在專心思考。

細細的藍色線從他腳下向房間四周展開，接著爬上牆面和天花板，並在天花板相接，連結起來，形成一個綿密的網子。線跟線之間的空隙發出藍白色的光芒，最後整個房間以波費為中心，全都沐浴在奇異的閃光之中。

由Daarken作畫

他說：「嗯，看起來不太對。」

在跳動的光線中，工作室不再是被毀壞的樣貌，看起來完好如初，並和伊捷聯盟所有工作室一樣有些凌亂，但只是因為有人為了激發靈感工作到很晚而已。光線逐漸平穩下來，裝著發光物質的管子因復原而不再閃爍。波費開始緩慢的在房間外圍走動，偶爾翻動一疊淺色紙張，或移動一下一支艾莊塔知道已不在那裡的鉛筆。最後，波費在一面牆前停了下來，瞇著眼看了一下牆後，往下看向地板。

「艾莊塔，可以的話，請你過來幫忙。」波費打了個響指，光線就在他們身旁化作碎片，回到真實世界裡，一片狼籍的工作室。艾莊塔趕忙穿過房間來到他的身旁。

艾莊塔過來時，波費正盯著地板，更準確的說，是盯著一個倒下並蓋住一大片地板的書架。艾莊塔問：

「要我幫忙什麼？」

「把這個搬開。」

「你覺得我辦得到？」

「對。」

這句簡潔的陳述，如此斬釘截鐵以致於艾莊塔還沒來得及意識到自己同意了，就已經先彎下腰將書架搬開。書架是用優良且堅固的硬質木材製成，而且顯然是為了承受工作室的嚴酷環境而設計的。在艾莊塔把書架從地板上舉起來時，許多書和小盒子從架子上掉下，落在她的腳邊。

書架被搬開後，一塊原先幾乎全被遮住，已經皺巴巴的地毯顯露了出來。波費滿意地點點頭，接著蹲了下來。

艾莊塔說：「通常這種時候你應該要說『謝謝』。」

波費沒有理會她，伸手將地毯的邊翻了過來 …卻什麼都沒有。

「你的暗門是伊捷的手法」艾莊塔正在將書架放好時，波費一邊這麼說著，一邊再次站起。「可以的話，請你在這裡再試一次。」

艾莊塔狐疑地看著他，但還是蹲下身，開始用手指輕敲地板。起初幾下的聲音聽起來都很紮實，但下一個的就幾乎是中空的，於是她再次抬起頭。

波費說：「沒有人比伊捷的發明家更懂得打造暗道，但他們只要發現一種有效的作法後，通常也不太會改變，除非有人想出更好的作法。」接著後退了一步，為艾莊塔讓出空間。「奇洛茲對於他最後一個共用實驗室裡的間諜如此氣憤，總是讓我感到好笑。他跟其他人一樣都是個小偷。」

隨著一聲巨響，地板的一個正方形區域下降了幾英吋。艾莊塔一邊繼續敲地板，一邊翻了一個白眼。「哦，我想你一定很喜歡在你正試著好好做事的時候，身邊站著一個比你聰明的人？」

「我不會知道」，波費一邊說的同時，地板又開始往下陷，這次是全部下落，露出一扇活板門。他向前走去，對艾莊塔伸出手。「畢竟這種事不會發生。我們下去吧？」

活板門後是一座梯子，一路向下延伸到鍋爐間，遠處的火光照亮了錯綜複雜的管道和露出的蒸汽口。空氣裡瀰漫著熱氣，相當濕重，但卻非常香。

波費滿足的吸了一口氣，接著咳了起來，於是建議到：「呼吸要淺一點，這邊雖然不是下水道，但穢氣下沉可不會管這邊的用途是什麼。」

艾莊塔說：「我來過這裡，要走哪條路？」

波費說：「只要可以，奇洛茲絕不會離開伊捷控制的區域，這條管子的走向有兩個，往那個方向，他就會離開這一區；這個方向的話，他就會更深入。」接著開始走離這一區，艾莊塔也毫不猶豫的跟上。

走了大約10英呎後，艾莊塔突然抓住波費的肩膀。他停了下來，回頭看向她。艾莊塔做了個向下的手勢，波費跟著往地板看去。

「對的，是引線，我有看到」波費說。

「這太明顯了，可能有……」

「另一端是壓力板，我早知道了。」

艾莊塔放開了手，說：「我幹嘛這麼努力要救你？你顯然根本不需要我救。

「是不需要，但你這樣很貼心。」波費轉過身，開始掃視管線，最後發現有一處斷點。「這邊，我相信我們不久就可以看到房子的主人了。

他們擠過剛剛發現的缺口，在另一端順著一連串的拐彎走下去，最後來到一間稍大的房間。裡邊，一隻紅色的凡爾西諾正伏在一張簡陋的製圖桌前，快速地寫著什麼，臉上的鱗片反射著桌邊檯燈的蒼白光芒。

波費說：「你好呀奇洛茲，你的氣色看起來變好了。」

奇洛茲猛地抬起頭，放大鏡片後的眼睛睜得大大的，驚叫：「阿奎斯！」手上的筆也掉了下來。

仔細看可以發現，他並非毫髮無傷地逃離被破壞的工作室：有幾處鱗片不見了，衣服也破了，凌亂的掛在身上，頭頂的短刺看起來則像是被往後梳過，彷彿是一隻帶刺的刺猬一般。

「你怎麼 ……？」他問到一半又停了下來。「我何必問？不管我想不想要，你都能找出一些荒謬的解答，讓你有辦法來到這裡。你要幹嘛？」

波費說：「我發現一種物質，希望你幫我分析一下。」語氣平靜到彷彿這裡是一個適合討論科學問題，再正常不過的地方。

奇洛茲似乎沒有要答應的意思，目瞪口呆地瞪著波費，然後說：「出去。」

「什麼？」

「出去。不管我欠你多少人情，我現在就是沒要幫你做這件事。」接著往他們剛剛來的通道焦慮地看了一眼。「有人跟蹤你們嗎？」

「沒有」，艾莊塔肯定的說。

「你們怎麼來到這裡的？」

波費說：「你工作室裡的門，說真的，奇洛茲你應該要……」

「你怎麼打開的？為什麼……算了。」奇洛茲站起身來，從桌上拿起一疊紙，搖著尾巴朝一排管道下面的一座小架子走去。「這裡沒有器材能進行你要求的事，波費。走吧，等到安全的時候我會捎個訊息給你的。」

波費說：「如果你願意跟我們說發生了什麼事，也許我們幫得上忙。」

奇洛茲答到：「你幫不了的」，一邊整理手中的紙張，一邊瞥了一眼。這位發明家全身上下都散發出一種焦慮的氣息：他的站姿，走路的樣子，以及高昂的聲音。「我正在工作，處理一個機密的事情，一件任何人都不能知道的事。」

波費問：「什麼樣的事？」

奇洛茲突然轉過身，走了過來，頭上的尖刺激動地豎了起來。「不，不！你不行！我不能告訴你 ！我可以跟伊澤霖說，只有伊澤霖。你能在不被發現的情況下帶我去見他嗎？哦，偉大的偵探，這你也能辦到嗎？」

他說話的語氣一點也不像在讚美，而是尖銳的諷刺。艾莊塔看向波費，想看他如何反應。

波費的表情沒有絲毫變化，就連通道裡傳來朝著他們所在位置急奔而來的腳步聲時，也沒有變化。奇洛茲瞪大了雙眼。

他低語：「他們來了」，接著用比較和緩的語氣命令到：「快離開。躲起來！」

波費立即離開，並抓住艾莊塔的手臂，拉著她穿過房間，來到一排異常密集的管道前。他放開艾莊塔，伸手抓住一塊交織的管道，向下壓並拽向自己。這片管道向外旋轉開來，他跳了進去，艾莊塔則緊跟在後。

關上後，這片由管道形成的假牆相當堅實，只留有幾道縫隙可以看到房間。他們靜靜地看著，一群鬼怪透過另一條秘道衝進房裡，將奇洛茲包圍。奇洛茲從他們的所在位置退開，波費緊張了起來。這群鬼怪拿出細長的米捷之鍊，綁住奇洛茲，而奇洛茲則不發一語，任由他們將自己帶走。

波費往後靠在這狹小藏身處的牆上，艾莊塔雙眼一直緊盯著這場襲擊。 角落裡有東西在動，引起了波費的注意，他朝那邊看去，看到一隻蜘蛛爬下牆壁，消失在陰影中。

當他再次看向房裡時，那群鬼怪已經消失無蹤，奇洛茲也被他們帶走了。波費皺著眉，示意艾莊塔再次打開那道牆。

他們兩人走回如今已空蕩蕩的房裡。

艾莊塔問：「你都這樣任由自己的朋友被帶走的嗎？」

「奇洛茲從許多面向來說都是個膽小鬼」，波費一邊掃視著周圍區域，一邊說： 「如果他認為我們幫得了他，就不會建議我們躲起來。我們人數懸殊，而且他不清楚你的實力。但如今他讓自己被帶走，我們就可以跟著他，或許還能將他救出。來吧。」他大步穿過房間，朝著鬼怪們剛剛出去的出口走去。

走出去的時候，波費在一座書架前稍微停了一下，剛剛奇洛茲就站在這個書架旁。這短短的停留剛好夠讓波費拿起一個沒有任何裝飾的小木盒，把它夾在腋下。艾莊塔皺起了眉，但波費沒有多做停留，於是她也只好跟上。

拜訪維圖加基的濕地以前，卡婭一定不會相信回到拉尼卡繁忙的大街上，竟比想像的更讓她感到放鬆。維圖加基就應該是個滿是喧囂和熙來攘往，永遠充滿活力的地方。廣大的綠色空地應該屬於凱德海姆和多明納里亞，而不是這裡，這個已經成為她的家的時空。

這樣的人群讓她感到熟悉，即便在發生了這麼多事後，她仍然感到熟悉。她清楚人們移動，從一處趕往下一處的樣子 ……所以當有什麼東西打破這樣的模式時，她也很清楚。他們身後的那群人行動的方式不太對勁。她伸出一隻手抓住凱瀾的手臂，帶他走向最近的一條巷子。

凱瀾開始往她的方向轉身，但她抓得更緊，始終看向前方。

卡婭用愉悅的語調說：「別說話，我們被跟蹤了。」

凱瀾眨了一下眼，任由卡婭帶著他走離人群。一走進巷子裡，他們立刻轉身等著。

沒等多久，六個身穿黑色長袍的人也走了進來，這時間快到他們絕不可能是偶然走到這裡的。六人呈扇形包圍了卡婭和凱瀾。其中一人拿著一把沉重的錘子，卡婭不由得皺起了眉頭。

卡婭問：「這是要幹嘛？突襲我們還是比賽大眼瞪小眼？」

離他們最近的長袍人衝了過來，卡婭往後一跳並持續移動。其他五人也加入戰鬥，六個人同時開始攻擊。

他們既不是一起攻擊，也不是其他團戰常見的一個接一個模式。其中三人伸手抓向卡婭，另三人則撲向凱瀾。卡婭虛化身體的一部分，讓第一個撲來的敵人直接穿越她的身體，他自身的衝力讓他一頭撞向旁邊的牆，發出一聲令人作嘔的碎裂聲。

由Durion作畫

卡婭抽出匕首，專注在其他幾個以她為目標的人身上，她將重心轉移到後腳，等待他們襲來。這些人的體型都比她大上許多，因此速度是她在這場戰鬥中最大的優勢。速度以及虛化的能力。她幾乎要感到欣喜，能有像街頭打鬥這樣一個簡單直接的事來讓她操心。她在敵人之中穿梭來去，讓他們向她襲來，並在他們靠得太近時出手攻擊。戰鬥才剛開始沒多久，她就已經解決掉了第一個人。

她都還沒來得及顧及凱瀾的狀況，那位手持錘子的人就已經被一記後頸的重擊打倒。和卡婭一樣，凱瀾已經在對付最後一個敵手了，另外兩個都已經倒地，臉貼在巷子的地上。凱瀾拔出劍來，而他的最後一個對手則使著一雙看起來相當鋒利的刀，兩人一劍又一劍的對峙著。卡婭踢向她的最後一個敵人，先是膝蓋，再來是胯下，對方就像一架損壞的梯子般彎下腰。卡婭又再朝著他的頭部重重踢了一腳，接著準備朝凱瀾走去，但卻停了下來，眨著眼睛。

凱瀾用他的劍勾住了敵手的刀，接著以高超的技術卸下對方的武器，讓那個男人只能無助的四處尋找其他可以用作武器的東西。但還來不及找到，凱瀾就用肩膀重重撞向男人的胸口，將他打倒在地。

卡婭向那個男人走去，至少這個人還有意識。她單手掐住他的喉嚨，另一手轉動匕首，將男人釘在牆上，並將他的一隻手臂抵住身體，接著跟他說：「你好，我們本應是你的受害者。你要跟我們說為什麼來攻擊我們嗎？」

男人動了動另一隻沒被壓制的手，速度快到若他手中還握著刀的話，將能對卡婭造成嚴重的傷害。但相反的，他將一個看似小綠芽的東西塞進嘴裡，吞下時眼睛還閃著勝利的光芒。

「那是什麼？」卡婭問。

凱瀾說：「不知道，但另一個倒在地上的人剛剛也做了同樣的事。」

卡婭只能眼睜睜看著眼前男人的身體逐漸變軟、變綠、又變得毛茸茸的，然後在她手裡變為苔蘚，最後就溶解了。苔蘚四散在小巷的地板上，空蕩蕩的袍子也掉在地上。卡婭向後一跳，嘴裡發出厭惡的聲音，將還殘留在她手上的部分甩掉。這些苔蘚並不黏手，而她的皮膚也沒有出現類似變化的跡象。

凱瀾乾嘔了起來。卡婭轉身面向他，其餘的攻擊者也全都變成了四散的青苔。凱瀾向前傾身，雙手放在膝上，然後停了下來。

「卡婭，過來這裡。」

「怎麼了？」

「你最好來看一下這個。」

卡婭小心翼翼的不要踩到這些苔蘚，走到凱瀾那邊。凱瀾抽出一邊的護腕，彎下腰，用尖端移動斗篷，然後說：「你看。」

一小撮尖端帶有灰色的白毛黏在布上。卡婭站直了身子，並盯著凱瀾，凱瀾也做出一樣的動作，並輕輕的點著頭。

他們還看著彼此的時候，一架魔調局的振翼機飛進了巷子。振翼機飛到兩人中間後停了下來，投射出伊澤霖站在辦公室裡的全影訊息，他神色凝重的看著兩人。

他說：「你們剛剛的打鬥已經引起注意，波洛斯的人正在趕往你們的所在。保護好現場然後回來總部。」

「好的」，凱瀾不假思索地說。振翼機飛離的同時，他從口袋拿出一對沉重的橢圓形物品，示意卡婭走到小巷外，接著在兩端各擺了一個。他一放手，一道純淨光芒形成的線就從兩端延伸而出。

凱瀾說：「魔調局的屏障結界，只會讓我們的調查人員進入，其他人都進不來。走吧。」

他們一起沿著街道前進，快速地穿過人群，沒有再遇到任何阻撓。

魔調局總部外的街道上，人潮已經散去，先前那群八卦的探員們也已離開。他們兩人從座騎上下來，往門口走去時，卡婭依然走在凱瀾的身後，讓真正的官方探員領著她走入大樓。

阿固寇斯的鬼魂在門口等著他們，「老闆要見你們」，一見到凱瀾二人進來，他就立刻說到。「他說很緊急，尤其是對你而言，女士」，他向卡婭點點頭，微微透明的臉上露出同情的表情。

光是這樣已足以說明伊澤霖為何要找她，於是她匆匆穿過大廳，凱瀾和阿固寇斯跟在她的身後。到達時，伊澤霖的房門是關著的，但卡婭並未敲門就徑直走進房間。

伊澤霖坐在桌子後，在卡婭進來時抬起了頭，似乎對她的到來毫不意外，接著說：「謝謝你這麼快就來了，不過門在那邊是有它的作用的。」

有人敲門，伊澤霖於是朝著門口看去。

他說：「還是有人記得禮節。進來吧！。」

凱瀾走進房間，阿固寇斯緊跟在後。「您找我們嗎？」

「是的」，伊澤霖又把注意力轉回卡婭身上。殺害泰莎的兇手已被俄佐立議院逮捕了。

卡婭的雙腿突然發軟，她於是趕緊抓住書架的邊撐住自己，「什麼？」

「一個低階的殺手，不隸屬於任何公會」，伊澤霖說。「他發誓自己真的不知道發生什麼事了。前一分鐘他還走在第八區的路上，下一分鐘他就已經在卡洛夫莊園，滿身是泰莎的血。他逃離現場，有人看到他跑離那一區，並連絡俄佐立，他們逮捕了他。」

卡婭和凱瀾瞠目結舌的看著他時，房門猛地被打開。歐瑞梨走了進來，拽著一位身穿拉鐸司色的女子的頭髮。這名女子被五花大綁，雙手反綁在背後，但卻不斷反抗，彷彿覺得自己能夠掙脫。歐瑞梨將她半甩到地上，憤怒地展著翅。

「她是衝著我來的」，歐瑞梨氣急敗壞的說，聲音如墳墓般冰冷。「在我擋下她前，她已經殺了我的10個守衛。」

「你作弊」，那名女子厲聲到。「地面戰根本不應該用到翅膀。卑鄙、骯髒又不公平。

歐瑞梨沒有理她，沉浸在自己的怒氣中。「她就是人稱殺戮女郎的殺手，她的存在就證明了，拉鐸司宗派就是這起冷血屠殺案的幕後黑手。我們早該猜到了。我會召集教團，然後就出發……」

如果波洛斯教團在這座城市還處於復原的脆弱狀態時，就與另一個公會開戰的話，一切都會崩潰。底密爾會堂的人已經失蹤，葛加理群落的人則自我流放。拉尼卡承受不起再有一個公會消失。

這裡也許不再是卡婭熟悉的家，但也不想見到這座城被燒毀。

「等等」，卡婭著急的說。

殺戮女郎冷嘲熱諷地說：「聽好了啊，鳥女士。」

卡婭忍住自己想踢她的衝動。

伊澤霖說：「這幾位探員已經去見過拉鐸司宗派的裘蒂絲，現在正準備報告結果。」

「探員？」歐瑞梨疑惑的看著卡婭，怒氣暫時因困惑而消退。

卡婭說：「以這個案子來說，我比許多人都中立許多。殺戮女郎，你為什麼明知會有什麼後果還要攻擊波洛斯教團的領戰人？」

殺戮女郎說：「我不知道，我完全不記得在她用掃腿將我放倒並踩在我的胸口以前，發生了什麼事，我甚至沒拿錢。」

卡婭轉身面對歐瑞梨，「你看，這和另一起攻擊相同，兩件案子裡的攻擊者都不記得自己做了什麼，也不懂得避開可能的後果。領戰人，我們跟裘蒂絲談過了，她看起來不像是主使，反倒願意幫助我們，為我們提供了一個線索，而我們現在也正在調查。拜託你，我們需要更多時間，現在不能公開指控另一個公會。」

歐瑞梨說：「當你面對自己的損失時，耐心是有限度的。」

阿固寇斯說：「冷靜想想，是您也會這麼做的。聽她的，她說的有道理。」

歐瑞梨皺著眉看著他。「你是在建議我？」

「您派我監督他們，而我正在監督。」他冷靜的看著歐瑞梨，「他們需要時間。」

歐瑞梨歛起翅膀，但依然皺著眉，說：「24小時，不能再多了，我會帶走殺手。要是再有囚犯逃走，有人就要倒大楣了。」

由Justyna Dura作畫

卡婭說：「24小時夠了」，明顯鬆了一口氣。

歐瑞梨帶走她的囚犯和她的驕傲，一陣風似的走了。歐瑞梨一走，卡婭就攤軟了下來，凱瀾趕緊伸手扶住她。

「我沒事」，她說，揮手示意他鬆手。「只是 ……，有了兇手就代表這不是一場鬧劇，泰莎真的走了。」

又一個她沒救成的人，又一個再也見不到的朋友……沒辦法用過往的方式見到。泰莎的鬼魂可能會回來，但依然無法抵消傷害。卡婭用一隻手揉著臉，成為她關心的人開始感覺像是一個危險的提議。

「我們有24小時」，卡婭說，一邊把手放下，「開工吧。」

抓走奇洛茲的那群鬼怪顯然沒注意到有人在看著他們，在通過鍋爐坑，走向能通往上頭道路的梯子時，完全沒有試圖掩蓋自己的蹤跡。波費和艾莊塔跟他們保持著一個不會被看到的距離，跟著他們走進了暮色之中。

這群綁匪也完全沒有試圖要遮掩不斷掙扎的伏虜，但沒有任何人多看他們一眼，也沒有人停下來問他們在做什麼。波費和艾莊塔持續跟著他們，沒有上前阻擋。鬼怪們帶著奇洛茲來到一間有些破舊的當舖前，波費和艾莊塔交換了眼神後，快步趕到當舖前，停了下來。

波費從外套內側拿出一個狀似小喇吧的東西，將一端靠著耳朵，另一端壓在玻璃上。艾莊塔正要問他一個問題，但他揮手要她走開，並將食指放到嘴唇上，示意她不要說話。

當舖裡清楚確實的傳來了克崙可熟悉而帶有一點鼻音的說話聲：「你知道什麼？」

奇洛茲回：「什麼都不知道！我不是……我不知道你認為我……」

「那些命案，關於那些命案，你知道什些什麼？」克崙可吸了吸鼻子，「我知道我現在有危險，你最好把你知道的全說出來。」

波費放下了喇吧，說：「聽起來像是在威脅他」，接著看向艾莊塔，「那些守衛，你能對付他們嗎？」

艾莊塔看來有點被冒犯了，「我可是專業的。」

「很好」，波費說著，一腳踢開了當舖的門。

艾莊塔像一道暗潮般衝進了屋裡，波費則慢慢的跟在她後方。

艾莊塔卸下第一個鬼怪守衛的武器時，波費愉悅的說：「這樣很夠了」。克崙可驚訝地大叫起來，並退到兩名手下的後面，結果卻眼睜睜看著他們也倒下了。底密爾刺客的動作克制而優雅，一瞬間，六名守衛全部倒下，一動也不動。

艾莊塔走過去幫奇洛茲鬆綁，波費則盯著克崙可，問：「你在做什麼？」

克崙可說：「我……大人物一個一個死了，我也是大人物，很可能是下一個。他」，克崙可比了比奇洛茲，「老是在說他幫大人物工作，但卻不肯幫我工作！他可能知道些什麼！所以他最好全部跟我說！」

「我跟你說了」，奇洛茲一邊說，一邊揉著手腕站了起來，「我什麼都不知道。阿奎斯，謝謝你，我一直希望你會看懂我要你做什麼。」

波費還來不及回應，窗戶就被撞碎，一個穿著工人服的壯碩男子衝入屋內。他揮舞著匕首衝向克倫科，但首先撞向奇洛茲。凡爾西諾被撞飛後還又滑行了一下，接著一動也不動，發出一聲窒息的喘息聲。波費跑向他的朋友，艾莊塔猛擊這名男子的握柄，將匕首打落，接著跳到他的背上，用一隻手臂掐住他的喉嚨。

由Jason A. Engle作畫

艾莊塔大叫：「克崙可，你這個沒用的東西，鎖鍊！」

克崙可驚恐的神情換成了訝異，接著趕緊跑去撿起剛剛用來綁住奇洛茲的鎖鍊，拋給艾莊塔。她將男人的脖子掐得更緊，然後滑下來，開始快速把他綁起來，讓他動彈不得。

她轉身時，波費就站在那裡，臉上的神情陰鬱。「奇洛茲呢？」艾莊塔問到。

他搖了搖頭。

「我很遺憾。」

「我也是。」波費向前走到攻擊者的身邊，「你為什麼會來這裡？」

男子沒有回答，只是對著畏縮的克崙可咆哮。波費皺起了眉。

他說：「艾莊塔，他的雙眼渙散，你看？」

她說：「他的瞳孔放得很大，很明顯是被下藥了。」

「也許 ……」波費轉頭看了一眼，「我們需要用什麼方式讓他回神。」

「讓我來」，艾莊塔說著，走到了男人的面前，雙眼緊盯著他的眼睛。

從外表看不出來她使用了什麼精神力量，但男子猛的退後了一下，瞳孔恢復到比較正常的狀態，同時開始往後退，想要逃離艾莊塔和她所加諸的恐懼。

「我怎麼在這裡」，男人以近乎驚恐的語氣問到，「這裡不是花店，我先生一定會把我給殺了！」

「跟我猜的一樣」，波費轉身面對艾莊塔，「這些人都被洗腦來進行攻擊，責任不在他們身上，你也一樣。有人在操作這一切，我會找出來究竟是誰。」