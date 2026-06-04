Debido a problemas con la producción y los envíos, algunos productos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes podrían llegar más tarde de lo previsto. Los plazos concretos cambian según la región.

En primer lugar, vamos con las buenas noticias: no habrá retrasos para los sobres de juego, los sobres de coleccionista ni los Packs de Presentación, y llegarán a tiempo para los eventos Presentación y de lanzamiento en todas las regiones. Puede que otros productos sí sufran retrasos en función de la región en la que te encuentres. Algunos productos podrían llegar después de los eventos Presentación del 19 de junio, mientras que otros podrían hacerlo después del lanzamiento en formato físico del 26 de junio. A continuación encontrarás una lista de las regiones y los productos afectados. Haz clic en cada región para ver la información correspondiente.

Estos plazos podrían agilizarse, ya que nuestro equipo de logística está intentado acortarlos siempre que sea posible. Te recomendamos que te pongas en contacto con tu tienda de juegos local para informarte sobre la disponibilidad.

▲ Norteamérica

Los bundles, los mazos de Commander y los sobres de Jumpstart llegarán más tarde. Los mazos de Commander de edición de coleccionista llegarán después del lanzamiento de la colección. Los mazos de bienvenida también sufrirán retrasos. Cuando haya existencias disponibles, se priorizarán las tiendas que programaron eventos Academia Vengadores con antelación. El resto de productos llegará en el plazo previsto.

▲ Asia-Pacífico

Está previsto que los mazos de Commander de edición de coleccionista lleguen tras el lanzamiento en formato físico de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. El resto de productos llegará en el plazo previsto.

▲ Europa, Oriente Medio y África

Podrían retrasarse y llegar después de los eventos Presentación los mazos de Commander en inglés, algunos mazos de Commander en español, francés, alemán e italiano, así como las cajas de principiante en español. Los mazos de Commander de edición de coleccionista, las cajas de principiante, las cajas de escena y los mazos de bienvenida se retrasarán. El resto de productos llegará en el plazo previsto.

▲ Japón

Los mazos de Commander de edición de coleccionista se retrasarán. El resto de productos llegará en el plazo previsto.

▲ Latinoamérica

Algunos sobres de Jumpstart, los bundles, los mazos de Commander y los mazos de Commander de edición de coleccionista podrían retrasarse. Está previsto que los mazos de Commander y los mazos de Commander de edición de coleccionista lleguen en dos tandas; la primera estará disponible a tiempo para la fecha de lanzamiento y la segunda tanda lo hará tras esta fecha. El resto de productos llegará en el plazo previsto.

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