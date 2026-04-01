¡Elige una facultad y domina el campo de batalla con los cinco mazos de Commander de Secretos de Strixhaven! Cada mazo cuenta con uno de los populares estudiantes de Strixhaven que conocimos en la primera visita al campus. Elige el ámbito académico que más te guste y haz los preparativos para la próxima noche de juegos.

Mazo de Commander

Influencia de Plumargéntum Mazo de Commander

Arte de Prismari Mazo de Commander

Pestilencia de Flosmarcitus Mazo de Commander

Espíritu de Sapiéntium Mazo de Commander

Quándrix sin límite

Cada mazo de Commander de Secretos de Strixhaven contiene lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde 98 cartas no foil, incluidas 10 nuevas en Magic

10 fichas de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

A continuación puedes consultar las listas de los mazos. Además, en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven dispones del resto de esta fascinante colección.

Encuentra tu lugar entre los estudiantes de la universidad de Strixhaven con estos mazos de Commander e instálate en el campus cuando Secretos de Strixhaven se lance el día 24 de abril de 2026. Ya puedes reservar Secretos de Strixhaven en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Influencia de Plumargéntum

Killian, Decisive Mentor Scriv, the Obligator

Killian, Decisive Mentor Scriv, the Obligator Eiganjo Dynastorian Forum Filibuster Herald of Amity Changing Loyalty Coercive Impetus Intermediate Chirography Defacing Duskmage Eclipsed Steppe Turbulent Moor Umbral Expanse Fabled Passage Eldrazi Conscription Ajani's Chosen Angelic Destiny Archon of Sun's Grace Armored Skyhunter Combat Calligrapher Eidolon of Countless Battles Firemane Commando Gift of Immortality Kor Spiritdancer Land Tax Mangara, the Diplomat Nils, Discipline Enforcer Pearl-Ear, Imperial Advisor Promise of Loyalty Redemption Arc Shielded by Faith Songbirds' Blessing Sram, Senior Edificer Starfield Mystic Winds of Rath Doomwake Giant Ghoulish Impetus Keen Duelist Anguished Unmaking Breena, the Demagogue Eriette of the Charmed Apple Inkshield Shadrix Silverquill Tomik, Wielder of Law Vanishing Verse Caves of Koilos Desolate Mire Exotic Orchard Fetid Heath Isolated Chapel Shineshadow Snarl Temple of Silence War Room Flickering Ward Fallen Ideal Screams from Within Arcane Signet Sol Ring Command Tower Forum of Amity Terramorphic Expanse Chains of Custody Darksteel Mutation Ghostly Prison Martial Impetus Raffine's Guidance Sage's Reverie Secret Rendezvous Sentinel's Eyes Sheltered by Ghosts Spirit Mantle Transcendent Envoy Animate Dead Hateful Eidolon Parasitic Impetus Fracture Killian, Ink Duelist Fellwar Stone Talisman of Hierarchy Arcane Lighthouse Bojuka Bog Path of Ancestry Silverquill Campus Study Hall Sunlit Marsh 8 Plains [5aTYGam3nXFuO3iO56JewA] 8 Swamp [1E9gpJEKMtKwjk9yssrnmO]

Consulta todas las cartas del mazo Influencia de Plumargéntum en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven (aquí puedes ver las fichas del mazo).

Fichas de Influencia de Plumargéntum

4 fichas de Contrato // Copia

3 fichas de Tintícola // Pegaso

3 fichas de Tintícola // Felino

4 fichas de Contrato // Copia
3 fichas de Tintícola // Pegaso
3 fichas de Tintícola // Felino

Arte de Prismari

Rootha, Mastering the Moment Muddle, the Ever-Changing

Rootha, Mastering the Moment Muddle, the Ever-Changing Inspired Skypainter Abstract Performance Dirgur Focusmage Leitmotif Composer Furygale Flocking Prismari Pianist Renegade Bull Coastal Peak Scorched Geyser Turbulent Springs Faerie Mastermind Chain Reaction Determined Iteration Harmonic Prodigy Fabled Passage Archmage Emeritus Brazen Borrower Curiosity Crafter Dig Through Time Replication Technique Rite of Replication Thunderclap Drake Blasphemous Act Chaos Warp Creative Technique Cursed Mirror Dance with Calamity Goldspan Dragon Manaform Hellkite Mirrorwing Dragon Plargg and Nassari Redoubled Stormsinger Rionya, Fire Dancer Rousing Refrain Surge to Victory Twinflame Volcanic Salvo Brudiclad, Telchor Engineer Galazeth Prismari Magma Opus Prismari Command Veyran, Voice of Duality Solemn Simulacrum Cascade Bluffs Exotic Orchard Ferrous Lake Frostboil Snarl Hall of Oracles Restless Spire Shivan Reef Sulfur Falls Temple of Epiphany Arcane Signet Sol Ring Command Tower Prismari Charm Spectacle Summit Terramorphic Expanse Aether Gale Arcane Denial Deep Analysis Reality Shift Resculpt Treasure Cruise Abrade Big Score Mana Geyser Storm-Kiln Artist Throes of Chaos Volcanic Torrent Expressive Iteration Rootha, Mercurial Artist Stormcatch Mentor Fellwar Stone Lightning Greaves Talisman of Creativity Molten Tributary Mystic Sanctuary Path of Ancestry Prismari Campus Reliquary Tower Study Hall Temple of the False God 8 Island [1nCxVo6lJAZ5gEOqzXHchv] 7 Mountain [sWYOyQk6DlN1IJA4EYpAN]

Consulta todas las cartas del mazo Arte de Prismari en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven (aquí puedes ver las fichas y la carta de ayuda del mazo).

Fichas de Arte de Prismari

3 fichas de Elemental // Ilusión dragón

3 fichas de Elemental (prisa) // Copia

2 fichas de Elemental (1/1) // Myr pirexiano

1 ficha de Elemental (4/4) // Tesoro

1 ficha de Elemental (4/4) // Manifestar (carta de ayuda)

3 fichas de Elemental // Ilusión dragón
3 fichas de Elemental (prisa) // Copia
2 fichas de Elemental (1/1) // Myr pirexiano
1 ficha de Elemental (4/4) // Tesoro
1 ficha de Elemental (4/4) // Manifestar (carta de ayuda)

Pestilencia de Flosmarcitus

Dina, Essence Brewer Gorma, the Gullet

Dina, Essence Brewer Gorma, the Gullet Merchant of Venom Defiling Daemogoth Ominous Harvest Stensian Sanguinist Feral Appetite Pest Rescuer Ribtruss Roaster Eccentric Pestfinder Immoral Bargain Turbulent Fen Ophiomancer Toxic Deluge Tendershoot Dryad Fabled Passage Blight Mound Bloodghast Final Act Jadar, Ghoulcaller of Nephalia Nether Traitor Priest of Forgotten Gods Smothering Abomination Veinwitch Coven Witch of the Moors Woe Strider Yahenni, Undying Partisan Awakening Zone Blossoming Bogbeast Gilded Goose Mycoloth Ohran Frostfang Pest Infestation Trudge Garden Assassin's Trophy Beledros Witherbloom Casualties of War Creakwood Liege Culling Ritual Gyome, Master Chef Mazirek, Kraul Death Priest Wight of the Reliquary Witherbloom Command Exotic Orchard Festering Thicket Grim Backwoods High Market Llanowar Wastes Necroblossom Snarl Temple of Malady Twilight Mire Vernal Fen Viridescent Bog Woodland Cemetery Arcane Signet Sol Ring Command Tower Teacher's Pest Witherbloom Charm Terramorphic Expanse Titan's Grave Blood Artist Infernal Grasp Morbid Opportunist Night's Whisper Pawn of Ulamog Plumb the Forbidden Umbral Collar Zealot Viscera Seer Zulaport Cutthroat Cultivate Elvish Mystic Sakura-Tribe Elder Springbloom Druid Deadly Brew Dina, Soul Steeper Moldervine Reclamation Mortality Spear Haywire Mite Bojuka Bog Haunted Mire Path of Ancestry Study Hall Witherbloom Campus 8 Swamp [47HaAiAIYcM30VkuT4vdQy] 8 Forest [t4EzNaWDJsGojkreXwWBP]

Consulta todas las cartas del mazo Pestilencia de Flosmarcitus en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven (aquí puedes ver las fichas y la carta de ayuda del mazo).

Fichas de Pestilencia de Flosmarcitus

3 fichas de Plaga // Saprolín

3 fichas de Gusano // Engendro eldrazi

2 fichas de Bestia hongo // Cabra

1 ficha de Víbora // Zombie (descomposición)

1 ficha de Comida // Bendición de la ciudad (carta de ayuda)

3 fichas de Plaga // Saprolín
3 fichas de Gusano // Engendro eldrazi
2 fichas de Bestia hongo // Cabra
1 ficha de Víbora // Zombie (descomposición)
1 ficha de Comida // Bendición de la ciudad (carta de ayuda)

Espíritu de Sapiéntium

Quintorius, History Chaser Excava, the Risen Past

Quintorius, History Chaser Excava, the Risen Past Lorehold Archivist Augusta, Order Returned Ceaseless Conflict Vanguard of the Restless Advanced Reconstruction Fateful Tempest Naktamun Lorespinner Relic Retriever Spirit of Resilience Turbulent Steppe Moonshaker Cavalry Staff of the Storyteller Wave of Reckoning Fabled Passage Angel of Indemnity Ao, the Dawn Sky Archaeomancer's Map Claim Jumper Drumbellower Guardian of Faith Guardian Scalelord Karmic Guide Monologue Tax Remorseful Cleric Selfless Spirit Serra Paragon Sevinne's Reclamation Skyclave Apparition Sun Titan Tocasia's Welcome Tragic Arrogance White Orchid Phantom Atsushi, the Blazing Sky Conspiracy Theorist Laelia, the Blade Reforged Balefire Liege Hofri Ghostforge Quintorius, Loremaster Venerable Warsinger Bitterthorn, Nissa's Animus Currency Converter Battlefield Forge Clifftop Retreat Emeria, the Sky Ruin Exotic Orchard Furycalm Snarl Glittering Massif Lotus Field Radiant Summit Rugged Prairie Sunscorched Divide Temple of Triumph Arcane Signet Sol Ring Command Tower Primary Research Seize the Spoils Kirol, History Buff Lorehold Charm Fields of Strife Terramorphic Expanse Kami of Ancient Law Path to Exile Secret Rendezvous Swords to Plowshares Teshar, Ancestor's Apostle Anger Faithless Looting Squee, Goblin Nabob Quintorius, Field Historian Rip Apart Containment Construct Fellwar Stone Millikin Mind Stone Patchwork Banner Perpetual Timepiece Lorehold Campus Mistveil Plains Sacred Peaks Study Hall 11 Plains [7y3Q2VFwuWUnulUnkmO3br] 6 Mountain [27ZWvt6NFd24NOBU71j4Kb]

Consulta todas las cartas del mazo Espíritu de Sapiéntium en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven (aquí puedes ver las fichas del mazo).

Fichas de Espíritu de Sapiéntium

3 fichas de Espíritu // Bribón

3 fichas de Espíritu // Copia

2 fichas de Espíritu // Ilusión

2 fichas de Tesoro // Germen pirexiano

3 fichas de Espíritu // Bribón
3 fichas de Espíritu // Copia
2 fichas de Espíritu // Ilusión
2 fichas de Tesoro // Germen pirexiano

Quándrix sin límite

Zimone, Infinite Analyst Primo, the Unbounded

Zimone, Infinite Analyst Primo, the Unbounded Owlin Spiralmancer Expansion Algorithm Nexus Mentality Kinetic Ooze Lattice Library Nev, the Practical Dean Yavimaya Bloomsage Striding Shotcaller Brass Infiniscope Turbulent Wilderness Commander's Insight Ingenious Prodigy Pull from Tomorrow Benevolent Hydra Unbound Flourishing Fabled Passage Curse of the Swine Deekah, Fractal Theorist Entrancing Melody Perplexing Test Stroke of Genius Zimone's Hypothesis Animist's Awakening Forgotten Ancient Fractal Harness Goldvein Hydra Guardian Augmenter Hardened Scales Lifeblood Hydra Mana Bloom Open the Way Ozolith, the Shattered Spire Primal Might Primordial Hydra Silkguard Steelbane Hydra Altered Ego Biomass Mutation Elusive Otter The Goose Mother Hydroid Krasis Oversimplify Quandrix Command Tanazir Quandrix Zimone, All-Questioning Astral Cornucopia Elementalist's Palette Hangarback Walker Stonecoil Serpent Alchemist's Refuge Exotic Orchard Flooded Grove Hinterland Harbor Oran-Rief, the Vastwood Overflowing Basin Rain-Slicked Copse Sodden Verdure Temple of Mystery Vineglimmer Snarl Yavimaya Coast Arcane Signet Sol Ring Command Tower Quandrix Charm Paradox Gardens Terramorphic Expanse Rapid Hybridization Beast Within Kami of Whispered Hopes Nature's Lore Three Visits Tyvar's Stand Decisive Denial Eureka Moment Quandrix Apprentice Troyan, Gutsy Explorer Zimone, Quandrix Prodigy Opal Palace Path of Ancestry Quandrix Campus Reliquary Tower Rogue's Passage Study Hall Tangled Islet Temple of the False God 7 Island [1RO7rkqmPBxy6Q6ME6mcs7] 6 Forest [2fy2Fg66OBg9nHXidsEzsJ]

Consulta todas las cartas del mazo Quándrix sin límite en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven (aquí puedes ver las fichas del mazo).

Fichas de Quándrix sin límite

4 fichas de Fractal // Jabalí

2 fichas de Fractal // Tóptero

2 fichas de Fractal // Bestia

1 ficha de Primo, el Indivisible // Tesoro

1 ficha de Comida // Lagarto rana

4 fichas de Fractal // Jabalí
2 fichas de Fractal // Tóptero
2 fichas de Fractal // Bestia
1 ficha de Primo, el Indivisible // Tesoro
1 ficha de Comida // Lagarto rana

¡Elige una facultad de dos colores y prepárate para el próximo curso de estudios mágicos! Puedes consultar todas las cartas que ya se desvelaron de Secretos de Strixhaven en la galería de cartas de la colección. Secretos de Strixhaven se lanzará el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservar estos mazos de Commander en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.