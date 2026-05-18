Estándar

No hay cambios.

Pioneer

El Cuchillo de coriacero está prohibido.

Modern

Phlage, titán de la furia del fuego está prohibido.

El Campo de lotos está prohibido.

El Arranque violento es legal.

El Jitte de Umezawa es legal.

Legacy

El Informante de la subciudad está prohibido.

Vintage

No hay cambios.

Pauper

El Adorno de vinculador es legal.

Alquimia

La Cámara de bichilancia está prohibida.

Histórico

No hay cambios.

Intemporal

No hay cambios.

Brawl

No hay cambios.

Consulta la lista de cartas prohibidas y restringidas ordenadas por formato.

Fecha del próximo anuncio: 30 de junio de 2026

¡Hola, jugadores!

Soy Carmen Klomparens, diseñadora sénior del equipo de diseño de juego de Magic. Tras un anuncio bastante tranquilo en marzo, volvemos con una actualización enorme para varios formatos. Magic es un gran juego, pero siempre buscamos la forma de mejorarlo para la gente más importante: sus jugadores.

Como es habitual, mañana, 19 de mayo a las 10:00 PT (17:00 UTC), tendremos la emisión de WeeklyMTG en twitch.tv/magic para hablar de los cambios. Como recordatorio, la próxima actualización de la lista de cartas prohibidas y restringidas saldrá el 30 de junio. Pero no malgastemos tiempo extendiendo la alfombra roja para que el equipo hable de sus formatos. ¡Vamos a ello!

Estándar

Escrito por Jadine Klomparens

No hay cambios.

Estándar está siendo un formato bastante volátil en 2026, pues las variantes de Izzet y de mazos con la Cría de tejón topo evolucionan semana tras semana en un intento por superarse entre sí y al resto del formato. En el Pro Tour de Secretos de Strixhaven quedó más que patente que Izzet Prowess es el gran contendiente. Ocupó un porcentaje del metajuego del 30,5 % el primer día, pero su rendimiento fue regular: no alcanzó el top 8 y registró un porcentaje de victorias en enfrentamientos contra mazos distintos ligeramente por debajo del 50 %. En general, y para ser el mazo favorito antes del torneo, el resultado fue decepcionante.

6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 4 Burst Lightning 1 Stormcarved Coast 1 Bounce Off 1 Great Hall of the Biblioplex 4 Boomerang Basics 1 Get Out 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 4 Flow State 1 Impractical Joke 1 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Stock Up 1 Prismari Charm 4 Riverpyre Verge 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 4 Slickshot Show-Off 1 Disdainful Stroke 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Slagstorm 1 Get Out 1 Ghost Vacuum 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 2 Ral, Crackling Wit 1 Pyroclasm 1 Abrade 1 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Spell Snare 1 Negate 1 Broadside Barrage

En su lugar, los mazos de aterrizaje con la Cría de tejón topo salieron triunfantes. Sus dos versiones, Mono-Green y Selesnya, lograron grandes porcentajes de victoria y posiciones en el Pro Tour; es más, la final del torneo fue un enfrentamiento de dos mazos Selesnya Landfall. La evolución de los mazos de la Cría de tejón topo, ya sea en su versión de aterrizaje o con el Ritmo de la naturaleza, es digna de mención, y tiene lugar tras los malos resultados de los mazos con el Ritmo de la naturaleza y la Cría de tejón topo en el Pro Tour de Lorwyn eclipsado a principios de año, donde fueron los mazos más populares por un margen considerable.

4 Erode 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Lumbering Worldwagon 2 Bushwhack 4 Earthbender Ascension 7 Forest 4 Sazh's Chocobo 2 Temple Garden 2 Icetill Explorer 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 2 Dyadrine, Synthesis Amalgam 4 Hushwood Verge 4 Mightform Harmonizer 3 Escape Tunnel 2 Plains 3 Ba Sing Se 1 Mossborn Hydra 2 Surrak, Elusive Hunter 3 Sheltered by Ghosts 1 Restoration Magic 1 Kutzil, Malamet Exemplar 2 Mossborn Hydra 3 Rest in Peace 2 Snakeskin Veil 1 Voice of Victory

Este año, la historia del Pro Tour de Secretos de Strixhaven de Estándar se repite. Vimos cómo los mazos de la Cría de tejón topo pasaban de utilizar el Ritmo de la naturaleza a centrarse en la mecánica de aterrizaje y cómo fueron surgiendo los mazos Izzet, que ganaron y perdieron popularidad hasta converger en la tríada actual de Prowess, Lessons y Spellementals. Durante varias semanas, una de estas tres estrategias parecía la dominante, aunque en el torneo del siguiente fin de semana, la película cambiaba por completo.

Una vez más, concluimos el Pro Tour de Estándar con la sensación clara de que el metajuego seguirá evolucionando a partir de aquí. Dado su modesto porcentaje de victorias, resulta poco probable que Izzet Prowess mantenga su título como mazo más jugado, pero no es imposible si se llevan a cabo los ajustes pertinentes. Parece que las estrategias de aterrizaje reclamarán el podio del mejor mazo del formato, aunque en el Estándar actual, ocupar el puesto del mejor mazo suele indicar que acabará derrotado el fin de semana siguiente. En vista de que estos mazos seguirán evolucionando y que los jugadores con estrategias innovadoras siguen encontrando la forma de vencerlos, es obvio que esta historia aún no acabó;

es más, la semana posterior al Pro Tour de Secretos de Strixhaven comenzó a dibujarse un panorama distinto del metajuego. Dos grandes torneos de Estándar, la Magic Spotlight: secretos de Londres y la Champions Cup Final de Japón, presentaron un metajuego general más variado que el del Pro Tour, y solo una estrategia de aterrizaje logró colarse en el top 8 de ambos eventos.

Los mazos Izzet y de la Cría de tejón topo son los grandes contendientes en el entorno de Estándar y crean limitaciones que otros mazos deben respetar si quieren salir a flote. Lo más preocupante es que, en el Estándar actual, los mazos exitosos deben ser capaces de interactuar de forma eficaz ya desde los primeros turnos o se verán sobrepasados por los mazos Izzet y de la Cría de tejón topo. La velocidad del formato ahora mismo es mucho mayor de lo que nos gustaría.

Sin embargo, hay mazos en Estándar capaces de existir y cosechar éxitos dentro de los parámetros que definen los dos grandes contendientes. También vemos indicios de que la reserva de cartas no se exploró por completo todavía y que hay mazos poco estudiados capaces de plantar cara a las dos estrategias principales.

4 Momo, Friendly Flier 2 Erode 2 Aang, Swift Savior 2 Haliya, Guided by Light 4 Floodfarm Verge 4 Hallowed Fountain 2 Seam Rip 4 Springleaf Drum 2 Practiced Offense 4 Daydream 4 Multiversal Passage 2 Abandoned Air Temple 7 Plains 4 Sage of the Skies 4 Starfield Shepherd 2 Cosmogrand Zenith 2 Nurturing Pixie 1 Gran-Gran 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 2 Seam Rip 2 Pyrrhic Strike 2 Hide on the Ceiling 2 No More Lies 2 Rest in Peace 1 Spell Pierce 3 Clarion Conqueror

Varias estrategias de criaturas blancas-azules se abrieron paso hasta el top 8 en torneos de Estándar. Una de ellas ganó la Magic Spotlight: secretos, una versión agresiva que utilizaba Momo, amigo alado para acelerar una curva de criaturas voladoras eficientes. Un mazo blanco-azul distinto, conocido como Azorius Tempo o Azorius Prison, prescindió de Momo en favor de un plan de juego basado en la habilidad de destello y logró entrar en el top 8 tanto del Pro Tour de Secretos de Strixhaven como en el torneo de la Champions Cup. Estos mazos son viejos conocidos en Estándar y, debido a su reciente éxito, es posible que aumenten en popularidad.

4 Concealed Courtyard 2 Erode 4 Iron-Shield Elf 2 Inspiring Vantage 3 Burst Lightning 1 Cecil, Dark Knight 4 Starting Town 4 Practiced Offense 1 Mountain 1 Shardmage's Rescue 1 Multiversal Passage 4 Moonshadow 4 Hardened Academic 4 Marauding Mako 4 Sacred Foundry 4 Cool but Rude 1 Blazemire Verge 3 Tersa Lightshatter 4 Bloodghast 4 Blood Crypt 1 Godless Shrine 1 Inti, Seneschal of the Sun 2 Strategic Betrayal 1 Seam Rip 1 Shoot the Sheriff 2 Case of the Crimson Pulse 1 Erode 3 Voice of Victory 4 Leyline of the Void

Un número reducido de jugadores llevaron Mardu Discard al Pro Tour de Secretos de Strixhaven y, aunque no alcanzaron el top 8, el mazo parecía bastante bueno. En la Magic Spotlight: secretos, un mazo Mardu Discard llegó hasta la final. El Académico curtido y la Ofensiva entrenada de Secretos de Strixhaven son dos nuevas herramientas que contribuyen a las estrategias de descartes en Estándar, y los primeros resultados son prometedores.

2 Mistrise Village 1 Cori Mountain Monastery 1 Erode 1 Traumatic Critique 2 Shattered Sanctum 1 Stormcarved Coast 3 Inevitable Defeat 1 Pyroclasm 2 Flashback 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Ill-Timed Explosion 3 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 2 Consult the Star Charts 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Lightning Helix 1 Day of Judgment 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Plains 4 Steam Vents 4 Tablet of Discovery 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 2 Swallowed by Leviathan 1 Fire Magic 1 Ultima 1 Disdainful Stroke 2 High Noon 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Annul 2 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Rest in Peace 2 Flashfreeze 1 Erode

La semana posterior al Pro Tour, también vimos una racha de éxitos de varias estrategias de control que utilizaban la Tablilla de descubrimiento. Además del mazo Four-Color Control mostrado arriba, otros dos mazos de control con la Tablilla de descubrimiento alcanzaron el top 4 del torneo Champions Cup, y un mazo Izzet Opus con esta carta llegó al top 8 de la Magic Spotlight: secretos. La Tablilla de descubrimiento hizo acto de presencia varias veces en Estándar, y su éxito en estos torneos es una señal esperanzadora de que Secretos de Strixhaven todavía tiene contenido relevante que explorar en el formato.

Estándar sigue agitándose, y varios mazos nuevos cosechan éxitos en cada torneo. Creemos que el metajuego de Estándar seguirá cambiando y evolucionando, así que esta actualización decidimos no hacer cambios a la lista de cartas prohibidas. Seguiremos observando Estándar y evaluando su estado en nuestra próxima actualización de la lista de cartas prohibidas y restringidas del 30 de junio, tras el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Pioneer

Escrito por Arya Karamchandani

El Cuchillo de coriacero está prohibido.

Pioneer se encuentra en un punto complicado. En un sentido amplio, el metajuego es diverso y presenta una buena variedad de macroestrategias. Los resultados de los torneos son adecuados: hay estrategias intermedias más justas como Selesnya Company y Golgari Midrange cosechando un montón de buenos resultados sin hacer sombra a los mazos de combo como los de Colmilloveloz, que aún ven mucho juego. Hay una plétora de mazos viables que logran buenos resultados de vez en cuando, como Lotus Field Combo, Niv to Light y Cat-Oven Sacrifice, que dotan al formato de una gran profundidad.

2 Abandoned Air Temple 4 Archon of Emeria 4 Badgermole Cub 1 Boseiju, Who Endures 4 Brushland 4 Collected Company 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Elspeth, Storm Slayer 4 Elvish Mystic 4 Enduring Innocence 1 Forest 4 Llanowar Elves 3 Ouroboroid 4 Plains 4 Razorverge Thicket 4 Skyclave Apparition 1 Starting Town 4 Temple Garden 3 Thalia, Guardian of Thraben 2 The Wandering Emperor 4 Aven Interrupter 3 Beza, the Bounding Spring 1 Elesh Norn, Mother of Machines 2 March of Otherworldly Light 2 Seam Rip 3 Unlicensed Hearse

A pesar de la variedad actual de patrones de juego de Pioneer, la diversidad del juego competitivo entró en un declive progresivo en los últimos meses. Varias configuraciones de Izzet fueron ganando terreno en el metajuego gracias a las cartas de Lecciones de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™, y más recientemente gracias a Estado fluido de Secretos de Strixhaven. Los mazos Izzet de hechizos siempre fueron una parte fundamental de Pioneer, y creemos que son justos hasta cierta medida. Sin embargo, según nuestros datos de MTG Arena, los porcentajes recientes de juego y victorias de estos mazos se pasan de la raya. Con el objetivo de favorecer la diversidad competitiva, sentimos que debemos tomar medidas contra estos mazos.

3 Academic Dispute 3 Boomerang Basics 2 Consider 4 Cori-Steel Cutter 1 Experimental Synthesizer 3 Fiery Impulse 4 Flow State 3 Monastery Swiftspear 4 Mountain 2 Reckless Rage 1 Riverglide Pathway 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 3 Sleight of Hand 3 Soul-Scar Mage 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Stormchaser's Talent 3 Vivi Ornitier 2 Wild Ride 2 Abrade 1 Boomerang Basics 2 Divide by Zero 1 Firebending Lesson 1 Iroh's Demonstration 1 It'll Quench Ya! 1 Octopus Form 1 Price of Freedom 3 Pyroclasm 2 Spell Pierce

De todas las herramientas que los mazos Izzet obtuvieron en los últimos años, el Cuchillo de coriacero es, en términos de nivel de poder y patrones de juego, la que más despunta. La presión y la resiliencia que esta carta proporciona a los mazos azules-rojos comprime las partidas sobremanera, lo que impide que los mazos de Pioneer tengan espacio para maniobrar. Al generar criaturas turno tras turno, el cuchillo protege a los mazos Izzet en todo momento contra planes de juego basados en interactuar con amenazas limitadas. Creemos que, sin el Cuchillo de coriacero, las distintas versiones de mazos Izzet seguirán siendo viables, pero con un nivel de poder más adecuado y con respuestas claras a él, lo que facilitará un metajuego sano.

Modern

Escrito por Carmen Klomparens

Phlage, titán de la furia del fuego está prohibido.

El Campo de lotos está prohibido.

El Arranque violento es legal.

El Jitte de Umezawa es legal.

En general, Modern resulta divertido desde hace tiempo, con varios mazos muy jugados que logran buenos resultados y se turnan el podio del metajuego a un ritmo que nos gusta ver.

Entonces, ¿por qué prohibir cartas?

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 4 Arid Mesa 1 Blood Moon 2 Elegant Parlor 3 Flooded Strand 4 Galvanic Discharge 3 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 2 Marsh Flats 1 Mountain 4 Ocelot Pride 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 2 Plains 4 Ragavan, Nimble Pilferer 3 Sacred Foundry 4 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 2 Voice of Victory 3 Windswept Heath 1 Blood Moon 1 Celestial Purge 1 Damping Sphere 1 High Noon 2 Obsidian Charmaw 2 Orim's Chant 2 Surgical Extraction 1 The Legend of Roku 1 Wear Tear 3 Wrath of the Skies

Boros Energy lleva dos años logrando éxitos de forma constante y se sitúa en el podio de los tres mazos más jugados del formato. En Magic Online, Boros Energy aumentó poco a poco su porcentaje del metajuego, ya que cada vez había menos mazos capaces de plantarle cara. Durante un tiempo, vimos varias versiones distintas de Boros Enery que incluían nuevos colores y herramientas, pero las listas se fueron consolidando en torno a versiones como la lista que presentamos arriba. En parte, creemos que se debe a la eficacia de la combinación de Phlage, titán de la furia del fuego y la Arena de la gloria.

0197_MTGMH3_Main: Phlage, Titan of Fire's Fury 0215_MTGMH3_Main: Arena of Glory

Estas dos cartas juntas brillan en las partidas y amenazan con hacer una gran cantidad de daño directo o con repartir dos veces la habilidad disparada de Phlage cuando vuelve desde el cementerio. El patrón que generan estas dos cartas hizo que, con el tiempo, el mazo incluyera cada vez más copias de la Arena de la gloria, lo que a su vez dificulta que se incluyan cartas de otros colores que no sean el rojo. Nuestra decisión de eliminar una de las dos cartas en lugar de atacar otro frente del mazo se debe a que esta consolidación de las dos cartas no se limita exclusivamente a las variantes de Energy: también observamos que la mayoría de mazos agresivos o intermedios del formato acaban adoptando el combo o desapareciendo casi por completo del metajuego.

Las ambiciosas sinergias que ofrece la Arena de la gloria con cartas como el Vástago de Draconio y la Enigmática cuántica son las que nos animan a mantener la tierra en el formato antes que el Gigante Anciano. Esto nos llevó a pensar que debíamos actuar y que Phlage era la carta que debía abandonar el formato.

Sin embargo, Phlage no es la única carta que se añade a la lista de cartas prohibidas en Modern.

2 Aftermath Analyst 4 Amulet of Vigor 4 Arboreal Grazer 3 Boseiju, Who Endures 4 Crumbling Vestige 1 Dryad Arbor 1 Echoing Deeps 3 Forest 4 Green Sun's Zenith 4 Gruul Turf 1 Hanweir Battlements 1 Insidious Fungus 2 Lotus Field 1 Mirrorpool 1 Otawara, Soaring City 3 Primeval Titan 4 Scapeshift 1 Shifting Woodland 3 Simic Growth Chamber 4 Spelunking 2 Summoner's Pact 1 The Wandering Minstrel 1 Tolaria West 4 Urza's Saga 1 Vesuva 1 Collector Ouphe 1 Cultivator Colossus 2 Dismember 1 Elder Gargaroth 2 Fire Magic 1 Force of Vigor 1 Ghost Vacuum 1 Icetill Explorer 1 Six 3 Trinisphere 1 Vexing Bauble

Amulet Titan logró bastante éxito en los últimos dieciocho meses, y gran parte de ese éxito se concentra en el juego en las mesas. La versión del mazo considerada como la más fuerte es la que emplea una combinación del Campo de lotos, el Analista de consecuencias y la Foresta cambiante. Cuando establece el bucle, puede poner todas las tierras de su mazo en el campo de batalla, en la mano de su propietario o dejarlas en el cementerio si es necesario. De este modo, genera maná infinito y repetidas habilidades de canalizar de Boseiju, la que perdura y Otawara, ciudad flotante. La forma de llegar al combo suele implicar jugadas extremadamente complicadas y, lo que es más importante, líneas de juego no deterministas que suponen un quebradero de cabeza logístico en torneos.

Más allá de la logística de los torneos, el Campo de lotos añade una capa de poder significativa al mazo Amulet Titan, pues permite al mazo llevar a cabo su combo con menos recursos de los que necesitaría de otra forma, ya que es la única tierra en Modern que puede girarse para producir tres manás sin involucrar varias cartas más. El resultado desemboca en patrones de juego que utilizan el Cambio de paisaje y el Amuleto de vigor.

Creemos que prohibir Phlage, titán de la furia del fuego supone un golpe significativo para algunos de los mazos más fuertes del formato. El nivel de poder de Amulet Titan ya nos preocupaba, especialmente tras la última ronda de Regional Championships, y creemos que Modern será más divertido de jugar sin esta versión de Amulet Titan en él. Nos tomamos muy en serio las prohibiciones que afectan a arquetipos históricos emblemáticos y no queremos eliminar el mazo de un plumazo. Esta decisión se tomó para reducir el nivel de poder del mazo y con el fin de abordar otros puntos débiles que identificamos en el pasado.

Con todo, las dos prohibiciones pretenden equilibrar el nivel de poder para que el formato resulte más divertido. Por otro lado, tenemos algunas cartas que vuelven a ser legales de las que queremos hablar.

El Arranque violento se prohibió inicialmente en una versión muy distinta de Modern, hace ahora dos años. Por aquel entonces, vivíamos en un mundo anterior a Horizontes de Modern 3. La Brecha al Inframundo, la Aflicción, El Anillo Único y Jegantha, Fuente de Maná todavía eran legales, y no conocíamos todavía la conmoción que provocaría levantar la prohibición del Ópalo mox, el Cenit del sol verde y el Saqueo infiel. En aquel entonces también surgieron cartas de odio extremadamente fuertes para los mazos de cascada, como Relegar a la memoria y la Baratija irritante. Creemos que la diferencia con respecto a la versión anterior de Temur Rhinos de principios de 2024 se acerca mucho más al nivel de poder adecuado del actual Modern. Lorwyn eclipsado ofreció un soplo de aire fresco al mazo del Fin viviente y la comunidad lo recibió con los brazos abiertos, lo que nos animó a mostrarle un poco más de cariño a este arquetipo.

Queremos que Modern sea un lugar donde la gente se enamore de los arquetipos, los domine y coseche éxitos. Levantar la prohibición al Arranque violento es arriesgado, ya que salió del formato hace poco, pero creemos que la presencia de este tipo de mazos en Modern tiene sus aspectos positivos, y estamos dispuestos a asumir un riesgo calculado.

Quince años después, por fin podemos poner en uno el marcador de “Cantidad de días que el Jitte de Umezawa es legal en Modern”. Cuando Modern se creó como formato sancionado, tenía unas veinte cartas en su lista de prohibidas, entre ellas el Jitte. Magic cambió mucho desde 2011. En ese tiempo, también vimos a muchos jugadores utilizar esta carta en formatos como Legacy y Cube. Al levantar esta prohibición, esperamos que la gente se sienta inspirada para probar mazos más orientados al combate o para dar un soplo de aire fresco a los mazos de la Mística fragua de piedra, que llevan años en el extrarradio de Modern.

En general, teníamos dudas sobre si retirar la prohibición en Modern porque tiene patrones de juego que resultan… engorrosos, por decirlo de alguna forma. Dicho esto, la opinión de la comunidad sobre la carta es bastante positiva en general. También valoramos los incentivos de la carta, aunque sus recompensas no sean de nuestro gusto.

En última instancia, Modern es un formato fuerte y capaz de absorber muchos impactos, tanto en términos de nivel de poder como en tolerancia para patrones de juego nuevos. Esperamos que estos ajustes de legalidad inspiren a los jugadores para experimentar en Modern.

Legacy

Escrito por Carmen Klomparens

El Informante de la subciudad está prohibido.

En general, Legacy está bastante bien. Vemos mazos y cartas nuevas que entran en el formato, así como distintas estrategias que se turnan el podio cada semana. Sin embargo, eso no significa que la cosa no pueda mejorar. Muchas de las cosas que cambiaron en Legacy en el último año fueron el resultado directo de juegos más relajados y de que la lista de prohibidas sirvió como herramienta para potenciar los aspectos del formato favoritos de sus jugadores.

Con la llegada de Horizontes de Modern 3, Legacy recibió una dosis de poder gigantesca en muy poco tiempo. Pocos arquetipos obtuvieron tantas herramientas como Oops, All Spells!, que lleva más de una década en el formato.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 4 Fell the Profane 1 Jack-o'-Lantern 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Disciple of Freyalise 4 Force of Vigor 4 Wear Down 3 Xantid Swarm

El plan de juego del mazo es bastante sencillo: usar al Informante de la subciudad o al Espía de la balaustrada para hacerte objetivo a ti mismo y moler tu biblioteca entera. A partir de ahí, se emplea una combinación de Narcomiba, Plagabundos y Puente desde lo profundo para lanzar Terapia de la Cábala y desbaratar la mano del oponente antes de derrotarlo con el Regreso pavoroso más la Oráculo de Tassa. El Pacto de negación proporcionaba protección contra combos desde la mano, y el Viaje del recuerdo protegía las piezas del combo del cementerio contra la Extracción quirúrgica y otras cartas anticementerio.

Durante buena parte de su vida en Legacy, el mazo era una demostración de afecto de lo que podía hacerse con el motor de juego de Magic. Al fin y al cabo, que algo así pueda existir es todo un descubrimiento. Sin embargo, esa sensación de novedad desaparece de inmediato, ya que el mazo es lo bastante fuerte como para ser un contendiente habitual del formato.

En los últimos dos años, su presencia en el metajuego tuvo sus altibajos, pero nunca salió de entre los seis mazos más populares del formato. En muchos sentidos, un mazo de combo de estas características no supone un problema, pero que Oops, All Spells! sea un mazo de combo de una sola carta tan repetitivo sí que lo es.

En el pasado tuvimos dudas sobre si intervenir, ya que su porcentaje de victorias no resultaba preocupante.

Esto nos indicaba dos posibilidades: por un lado, que se trataba de un mazo que a la gente le gustaba jugar aunque perdiera. Nos encanta ver mazos así, ya que nos indica que existe una pasión por una estrategia concreta. Por otro lado, el mazo suponía un buen punto de entrada a Legacy para los jugadores nuevos en el formato.

Una de las grandes virtudes de Legacy es que recompensa el dominio y la dedicación a largo plazo. Se trata de un formato lleno de gente que lleva más de una década jugando sus cartas y más tiempo aún coleccionando algunas de ellas. Dar los primeros pasos en el formato para convertirse en un jugador habitual de Legacy puede resultar abrumador, y queremos que los nuevos jugadores puedan sumarse por vías más accesibles.

Por desgracia, en los últimos meses vimos cómo Oops, All Spells! generaba un impacto mayormente negativo en el formato, con un porcentaje de victorias que no paraba de subir. La capacidad del mazo para ganar en el primer turno resulta frustrante y alimenta de algunos de los peores estereotipos sobre los formatos Eternal, en los que parece que todo se decide antes de que el oponente tenga la oportunidad de jugar. Aunque existen respuestas para el mazo y hay estrategias especialmente buenas para contrarrestarlo, en última instancia reduce la cantidad de mazos que pueden jugarse en Legacy.

Estos factores llevaron al equipo a prohibir al Informante de la subciudad, aunque el Espía de la balaustrada sigue siendo legal. Nuestra intención con este cambio es procurar que siga existiendo el mazo, pero reducir su nivel de poder para que suponga una experiencia voluntaria, en lugar de un mazo que los jugadores juegan semana tras semana para ganar. Los mazos del Lanzaesquirlas trasgo siguen un patrón similar al de Oops, All Spells! y ocuparon una parte aceptable del metajuego durante mucho tiempo. Esto nos hace pensar que existirá una versión de Oops, All Spells! con un nivel de poder más razonable que satisfaga a los jugadores más apasionados por este mazo a la par que reduzca el impacto del mazo en el metajuego al ser menos estable.

Dicho eso, seguiremos vigilando la evolución del mazo y no dudaremos en tomar nuevas medidas en el futuro si fuera necesario.

El resto del desarrollo del metajuego de Legacy es una delicia. En los últimos meses vimos cómo Dimir Tempo redujo su presencia en el metajuego, cómo los mazos Izzet que incluyen Estado fluido de Secretos de Strixhaven cosechan buenos resultados y cómo los mazos blancos afianzan su presencia en el metajuego. De todos los mazos, cabe mencionar uno que no pasó desapercibido para el equipo:

4 Ancient Tomb 4 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 2 Manifold Key 1 Pithing Needle 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Cityscape Leveler 2 Dismember 1 Ensnaring Bridge 4 Leyline of the Void 1 Liquimetal Coating 3 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt

La nueva iteración de Colorless Tron subió como la espuma tanto en porcentaje de victorias como del metajuego. El mazo no mostró la longevidad necesaria como para que el equipo tenga que intervenir, pero si sigue aumentando su porcentaje de victorias y crecimiento en el metajuego, comprobaremos qué opciones tenemos para mantener un metajuego sano.

Actualmente, Legacy tiene todas las papeletas para convertirse en una versión muy especial del formato. Tenemos muchas ganas de ver cómo evoluciona en las próximas semanas.

Vintage

Escrito por Eric Engelhard

No hay cambios.

Vintage sigue estando en un gran momento. Los pilares del formato, tanto los nuevos como los antiguos, siguen siendo viables: Shops, Dredge, Doomsday, Initiative, Oath, Lurrus Control y Lurrus Combo, por mencionar algunos. Estos mazos y otros tantos siguen enfrentándose semana tras semana por la supremacía en un metajuego sano, y no vemos que ninguno de ellos se alce con diferencia sobre el resto.

Varias cartas recientes dejaron huella en Vintage desde la última actualización. El Estado fluido le dio a los mazos centrados en el azul una opción real de robo de cartas que encaja bien en estrategias de control y combo. Estuvimos revisando el impacto de esta carta en Vintage y Legacy cuando la diseñamos a sabiendas de que, muy seguramente, se jugaría. Tenemos muchas ganas de ver cómo se asienta en el metajuego, al igual que Abastecerse antes que ella, carta a la que ya sustituyó en algunas listas. Raph y Mikey, alborotadores de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles llegó pisando fuerte en los mazos de Juramento de druidas.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Brainstorm 1 Demonic Tutor 4 Flooded Strand 3 Flow State 4 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 1 Island 1 Lórien Revealed 1 Mental Misstep 1 Meticulous Archive 1 Misty Rainforest 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Sapphire 4 Orcish Bowmasters 2 Ponder 4 Psychic Frog 1 Scalding Tarn 4 Stony Silence 1 Strip Mine 4 Swords to Plowshares 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Treasure Cruise 3 Tundra 1 Undercity Sewers 3 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vexing Bauble 4 Containment Priest 3 Deafening Silence 1 Fatal Push 1 Grafdigger's Cage 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Nihil Spellbomb 1 Pithing Needle 2 Serenity 1 The Tabernacle at Pendrell Vale

Los “mazos de Lurrus” ocupan gran parte del metajuego, y estudiamos a fondo este tema en uno de los anuncios de cartas prohibidas del año pasado. La variedad de mazos bajo la sombra de Lurrus sigue siendo amplia, y esta es una de las estadísticas clave al valorar la presencia del felino en Vintage.

En resumidas cuentas, ¡es el momento perfecto para jugar a Vintage!

Pauper

Escrito por Gavin Verhey

El Adorno de vinculador es legal.

En general, Pauper es un formato bastante sano. Si bien algunos de los mazos fundamentales del formato, como Tolarian Terror, Madness, Affinity y Jund Wildfire siguen muy presentes, otros mazos como Elves, Mono-White Aggro y Tron dirigen el cambio y vuelven por la puerta grande. Muchos grandes eventos recientes de Pauper, como la MagicCon Pauper Cup, el Invitational Series Pauper Open de Nueva York y Pauperissima en Italia, incluyeron seis o más mazos distintos en el top 8. El formato es divertido y variado.

Sin embargo, ahora mismo el formato no tiene demasiados mazos de control más lentos. Cuando examinamos la lista de prohibidas, el Adorno de vinculador es un carta que parecía que podía volver. Se prohibió en una época distinta de Pauper, antes del lanzamiento de Commander Masters y Horizontes de Modern 3. Desde entonces, el formato se aceleró bastante. Si llega a ver juego (puede que no lo haga, dada la velocidad actual del formato), lo más probable es que refuerce algunos mazos más lentos y renueve otros que ya existían.

Pusimos la idea sobre la mesa en la última actualización y la comunidad mostró interés. Por ello, nos gustaría continuar con la retirada de prohibiciones de prueba que instauramos el año pasado y recuperar el Adorno de vinculador en el formato para ver cómo funciona este verano. Analizaremos de nuevo el formato con la actualización de cartas prohibidas del 10 de agosto, momento en que daremos nuestro veredicto final sobre el Adorno de vinculador.

Si quieres conocer más detalles, consulta el artículo de la junta del formato Pauper acerca de este cambio.

Alquimia

Escrito por Daniel Xu

La Cámara de bichilancia está prohibida.

¿Qué? ¿La Cámara de bichilancia? Pues sí. Esta carta común en apariencia tan inocua de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles dejó huella en el metajuego de Alquimia, donde vino acompañada de A-Vivi Ornitier, la carta reajustada para Alquimia de Vivi Ornitier. Aunque la versión de Alquimia de Vivi Ornitier quedó relegada a los márgenes desde que su habilidad de maná se cambió por una habilidad de girar en octubre de 2025, la Cámara de bichilancia hace que alcance su masa crítica en Alquimia, pues sus efectos permiten enderezar a Vivi. La interacción entre la Cámara de bichilancia y los Fundamentos del búmeran es un ejemplo claro de lo poderosos que pueden ser estos efectos. Al enderezar a A-Vivi Ornitier con la habilidad de “entra” de la cámara y devolverla a la mano con los Fundamentos del búmeran, el jugador consigue robar una carta y enderezar tres veces a A-Vivi Ornitier. Esto genera una cantidad inmensa de maná, lo que permite ganar fácilmente en un solo turno. El mazo de Vivi Ornitier y la Cámara de bichilancia domina el competitivo al mejor de tres, donde granjea más del 20 % del metajuego en los rangos superiores.

4 A-Vivi Ornitier 4 Stormchaser's Talent 4 Wild Ride 4 Boomerang Basics 4 Stock Up 2 Iroh's Demonstration 2 Illuminating Lash 2 Octopus Form 2 Bounce Off 1 Burst Lightning 4 Sewer-veillance Cam 4 Preponderant Pearl 7 Island 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 4 Sulfur Falls 2 Mountain 1 Starting Town 1 Multiversal Passage 3 A-Cori Steel Cutter 2 Pyroclasm 2 Spell Pierce 2 Spell Snare 2 Sear 2 Ghost Vacuum 1 Negate 1 Annul

¿Por qué intervenir con la Cámara de bichilancia y no con A-Vivi Ornitier? Estábamos contentos con el papel que cumplía A-Vivi Ornitier en Alquimia antes del lanzamiento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y creemos que en el formato puede existir un mazo que gire en torno al Hechicero sin resultar tan destructivo como ahora. También pensamos en deshacer el reajuste de Vivi Ornitier y prohibirlo directamente en Alquimia, pero eso habría tenido consecuencias en Brawl, donde A-Vivi Ornitier goza de una buena posición. Con todo, creemos que esta es la solución más sencilla y que producirá el efecto que queremos en Alquimia a la par que mantiene un entorno saludable en otros formatos.

Histórico

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

No hay ningún mazo que supere el 3 % de juego a nivel Mítico, y nos alegra ver la diversidad de mazos que hay en el formato. Ruby Storm demuestra un gran rendimiento gracias a la inclusión del Ritual febril y la Voluntad de Jeska de la hoja de Mystical Archive de Secretos de Strixhaven, lo que permite crear turnos explosivos.

3 Wish 4 Pyretic Ritual 4 Manamorphose 4 Ruby Medallion 4 Runaway Steam-Kin 2 Spirebluff Canal 4 Strike It Rich 4 Reckless Impulse 4 Wrenn's Resolve 4 Ral, Monsoon Mage 4 Riverpyre Verge 1 Gamble 4 Jeska's Will 4 Riverglide Pathway 1 Past in Flames 1 Echo of Eons 1 Storm of Memories 7 Mountain 1 Tormod's Crypt 1 Untimely Malfunction 1 Tendrils of Agony 1 Past in Flames 1 Grapeshot 1 Meltdown 1 Echo of Eons 1 Galvanic Relay 1 Brotherhood's End 1 Into the Flood Maw 1 Underworld Breach 1 Storm of Memories 1 Raphael's Technique 1 Flashback 1 Expropriate

Además de Ruby Storm , un puñado de mazos completan las estrategias más populares, entre las que se incluyen Boros Auras, Jund, Dimir Tempo e Izzet Phoenix. Además, los clásicos del formato, como Mono-Green Elves, Mono-White Life Gain y Wizards continúan ofreciendo porcentajes de victorias nada desdeñables en los niveles clasificatorios.

En vista del equilibrio y la diversidad actual del formato, tenemos muchas ganas de ver los juegos competitivos de alto nivel del Arena Championship 12, que tendrá lugar el 23 y 24 de mayo.

Intemporal

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

La poderosa hoja de Mystical Archive de Secretos de Strixhaven llegó a Intemporal y creó el mayor cambio de metajuego de Arena desde Horizontes de Modern 3. Gracias a la Fuerza de voluntad y Ofuscar, un 20 % de los mazos actuales son una variante de Blue Tempo. Aunque es popular, este mazo emergente sigue en desarrollo, ya que compite con las estrategias pulidas de Show and Tell, Mardu Energy y Reanimator. Esperamos que la popularidad de este mazo se asiente cuando encuentre su lugar entre los otros mazos competitivos.

No le quitaremos ojo al Artífice de hidroponía, una carta con una interacción excepcional con Ofuscar, aunque por ahora sigue la línea de estrategias injustas disponibles en el formato.

Brawl

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

Brawl es un formato difícil de gestionar, ya que los jugadores tienen una gran cantidad de objetivos y expectativas. Algunos aceptan el desafío de crear un mazo de Brawl con un comandante poco convencional; otros buscan una temática de Más allá del Multiverso, y los hay que prefieren demostrar su conocimiento y habilidades del metajuego competitivo. Todos estos motivos son válidos para jugar a Brawl y queremos alentarlos, aunque nos fue difícil asegurar que se empareje a los jugadores de cada tipo entre sí.

Para seguir mejorando la experiencia para todos los jugadores, publicaremos una nueva versión del sistema de emparejamientos de Brawl el martes 19 de mayo. Se trata de un gran cambio experimental y significativo en el funcionamiento de Brawl que priorizará encontrar oponentes con niveles de comandante similares, sin tener en cuenta el nivel de habilidad de los oponentes. Esperamos que este cambio aumente la cantidad de juegos de comandantes con niveles de poder similares a la par que mantenga tiempos de emparejamiento razonables. Con estos emparejamientos más estrictos en función de los comandantes, queremos enfrentar entre sí a los jugadores con expectativas similares y dar más margen a la experimentación. Se trata de un cambio intencional con el objetivo de que Brawl no clasificatorio tenga un espíritu menos competitivo.

Por último, sé que muchos jugadores quieren saber qué pasará a continuación con Brawl competitivo. Nuestros experimentos con un evento de Brawl competitivo y clasificatorio fueron productivos estos últimos meses, ya que una buena parte del público mostró interés por el formato. Descubrimos un montón de cosas mientras ajustábamos la reducida lista de comandantes prohibidos y empezamos a sentirnos más seguros con el formato. Tenemos ganas de anunciar los siguientes pasos, pero todavía necesitamos unas semanas para cerrarlo todo. Esperamos tener una actualización antes de que llegue la próxima colección a MTG Arena.