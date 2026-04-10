¡Aviso para hechiceros, magos y toda clase de lanzahechizos! Secretos de Strixhaven ya se vislumbra en el horizonte y las mentes académicas más portentosas del Multiverso van a unirse para hechizar a los jugadores de Magic de todo el mundo. Acompáñanos en una excursión memorable en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local a partir del 17 de abril de 2026 para jugar con la colección antes del lanzamiento oficial. ¡Así da gusto hacer la tarea con tiempo de sobra!

Pack de Presentación

(Plumargéntum) Pack de Presentación

(Prismari) Pack de Presentación

(Flosmarcitus) Pack de Presentación

(Sapiéntium) Pack de Presentación

(Quándrix)

Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás un Pack de Presentación de Secretos de Strixhaven. Cada pack se basa en una de las cinco facultades de Strixhaven. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

5 sobres de juego de Secretos de Strixhaven

1 sobre con temática de una facultad de Secretos de Strixhaven Cada sobre temático de una facultad contiene cartas de los dos colores de esa facultad.

1 carta promocional foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de la misma facultad que el Pack de Presentación)

Deberás construir un mazo de 40 cartas usando el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites. A continuación, participarás en un debate amistoso con otros asistentes a la Presentación y te enfrentarás a ellos. Las Presentaciones son eventos casuales y relajados, ¡así que no temas hacer preguntas y probar estrategias nuevas!

Y ahora, pasemos a un curso introductorio acerca de las Presentaciones de Secretos de Strixhaven. A lo largo de este artículo aprenderás a construir mazos, descubrirás las estrategias principales de Secretos de Strixhaven y recibirás unos consejos para lograr que tu Presentación sea mágica de verdad. Los eventos Presentación empezarán el 17 de abril de 2026. Inscríbete en los eventos Presentación de un establecimiento cercano y reserva productos de Secretos de Strixhaven en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Cómo construir un mazo de Presentación

Tu Pack de Presentación se basará en una de las cinco facultades de Strixhaven, cada una de las cuales se centra en dos colores de Magic. Las facultades tienen temáticas, estrategias y estéticas propias y todas permiten construir mazos viables, por lo que no hay respuestas equivocadas al elegir entre ellas (descuida, no es como en un examen final).

Cada Pack de Presentación de Secretos de Strixhaven contiene un sobre con temática de una facultad que está lleno de cartas de sus colores. Por ejemplo, un Pack de Presentación de Flosmarcitus tendrá más cartas negras y verdes para promover los estudios exquisitamente macabros de esa facultad. Algunas tiendas de juegos locales permitirán elegir el Pack de Presentación, mientras que otras los asignarán al azar, así que pregúntale los detalles al organizador de la Presentación.

0007_MTGSOS_Main: Antiquities on the Loose 0097_MTGSOS_Main: Ral Zarek, Guest Lecturer 0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Lo primero de todo es abrir los sobres de juego y el sobre temático de la facultad para identificar las amenazas más interesantes para el mazo. Las amenazas son las cartas que..., bueno, que amenazan a tu adversario gracias a su potencia abrumadora. Pueden ser criaturas imponentes, planeswalkers que te dan cada vez más ventaja o conjuros asombrosos de Mystical Archive. La mayoría de las amenazas son cartas raras o raras míticas, así que fíjate en ellas cuando abras tu Pack de Presentación.

Probablemente consigas una o dos amenazas de uno de los colores del pack. Como hay cinco pares de colores principales en Secretos de Strixhaven, decidir cuál será uno de tus colores te ayudará a elegir el otro entre dos posibilidades. Por ejemplo, si tu primer color es el azul, el otro debería ser el rojo (para crear un mazo de Prismari) o el verde (optando así por Quándrix). Determina tu mejor color inicial y luego guíate por el resto de tu reserva de cartas para elegir el segundo.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0192_MTGSOS_Main: Grapple with Death

El próximo componente esencial para tu mazo son los hechizos de remoción. Estas herramientas te ayudan a responder a las cartas de tu oponente eliminándolas del campo de batalla o impidiendo que lleguen a tocarlo. Los efectos que hacen daño, las cartas que reparten contadores de aturdimiento y los hechizos que destruyen criaturas directamente son grandes ejemplos.

Y recuerda que tu adversario probablemente dispondrá de unos cuantos hechizos de este tipo en su mazo. A continuación tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes de Secretos de Strixhaven. Consúltala cuando construyas tu mazo y al jugar e intenta prever qué efectos podría tener tu oponente en su mazo. Por ejemplo, si te enfrentas a alguien que usa un mazo de Prismari, es posible que tenga una o dos copias de la Discusión acalorada.

| | | |

Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0018_MTGSOS_Main: Harsh Annotation 0028_MTGSOS_Main: Rapier Wit 0031_MTGSOS_Main: Shattered Acolyte 0034_MTGSOS_Main: Stand Up for Yourself

0038_MTGSOS_Main: Banishing Betrayal 0039_MTGSOS_Main: Brush Off 0042_MTGSOS_Main: Deluge Virtuoso 0047_MTGSOS_Main: Essence Scatter 0064_MTGSOS_Main: Procrastinate

0079_MTGSOS_Main: Dissection Practice 0081_MTGSOS_Main: End of the Hunt 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0086_MTGSOS_Main: Last Gasp 0104_MTGSOS_Main: Wander Off

0108_MTGSOS_Main: Artistic Process 0112_MTGSOS_Main: Duel Tactics 0118_MTGSOS_Main: Heated Argument 0119_MTGSOS_Main: Impractical Joke 0135_MTGSOS_Main: Tome Blast

0141_MTGSOS_Main: Burrog Barrage 0142_MTGSOS_Main: Chelonian Tackle 0150_MTGSOS_Main: Glorious Decay

Cuando identifiques tus amenazas y hechizos de remoción, deberías tenerlo todo listo para desarrollar tu mazo de Presentación. Tus amenazas, hechizos de remoción y tierras deberían componer un poco más de la mitad del mazo. Como ya definiste sus colores, el resto del proceso es sencillo si tienes presente el concepto de la curva de maná.

La curva de maná en Secretos de Strixhaven

La curva de maná es uno de los principios más fundamentales para jugar en los formatos de Limitado de Magic: se trata de un método para equilibrar los valores de maná de las cartas de tu mazo. Conviene que tengas un buen puñado de cartas de coste bajo que puedas lanzar al inicio del juego, más unos cuantos hechizos de coste alto que te permitan sentenciarlo. La curva de maná media de un mazo cerrado debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

0026_MTGSOS_Main: Primary Research

Para calcular el valor de maná de una carta, suma los símbolos de maná que hay en su coste de maná. Por ejemplo, el Estudio primario tiene un valor de maná de 5 porque su coste de maná es de {4}{W}.

0023_MTGSOS_Main: Joined Researchers 0068_MTGSOS_Main: Spellbook Seeker

También cabe decir que las criaturas como las Investigadoras unidas tienen hechizos de preparar. Aunque esas criaturas te ofrecen una mayor flexibilidad, no deberías tener en cuenta esos hechizos para la curva de maná. Al fin y al cabo, ¡no puedes lanzarlos si la criatura no está preparada! Cuando ajustes la curva de maná, considera que los hechizos de preparar son como habilidades activadas, no cartas en sí.

0043_MTGSOS_Main: Divergent Equation 0167_MTGSOS_Main: Wild Hypothesis 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Por otro lado, no hay que ser un prodigio de Quándrix para entender cómo funcionan los hechizos con costes variables de X (aunque ayudaría). Algunos hechizos pueden lanzarse pagando una cantidad de maná variable gracias a la {X} de su coste de maná. Cuando vayas a situar estos hechizos en tu curva de maná, piensa cuál es la cantidad de maná media que probablemente uses para lanzarlos. Por ejemplo, la Hipótesis bestial tiene un valor de maná de 1, técnicamente, pero en la mayoría de los juegos quizá te interese lanzarla por {2}{G}. Eso significa que deberías contarla como una carta con un valor de maná de 3.

Arquetipos de draft de Secretos de Strixhaven

Cada facultad de dos colores de Secretos de Strixhaven tiene una estrategia propia con herramientas repartidas por toda la colección. Dichas estrategias reciben el nombre de arquetipos de draft. Si construyes un mazo sabiendo cuál es el arquetipo de tu facultad, podrás reconocer las cartas que impulsarán su estrategia y te conducirán a la victoria. Además, cada arquetipo se centra en una de las mecánicas de Secretos de Strixhaven, así que dales un último repaso antes del evento.

A continuación encontrarás un resumen de los arquetipos de draft de Secretos de Strixhaven, junto con algunas de sus cartas clave y varios consejos para construir mazos. ¡Es como un plan de estudios para Magic!

Colofón agresivo de los Plumargéntum

0170_MTGSOS_Main: Abigale, Poet Laureate 0227_MTGSOS_Main: Snooping Page

Las cartas con la habilidad de colofón te piden que hagas objetivo a criaturas, así que complementa a tus criaturas con trucos de combate como la Interrupción o emplea tu lengua viperina y haz objetivo a las criaturas de tu oponente con hechizos de remoción. Los mazos de Plumargéntum necesitan un buen equilibrio entre criaturas a las que hacer objetivo y hechizos que lo permitan, de modo que las criaturas con hechizos de preparar son especialmente valiosas, como la Calumniadora mordaz.

Hechizos de opus de los Prismari

0223_MTGSOS_Main: Sanar, Unfinished Genius 0229_MTGSOS_Main: Spectacular Skywhale

Más grandes, más deslumbrantes y más audaces. La mecánica de opus te pide que lances montones de instantáneos y conjuros, y si los lanzas usando cinco o más manás, ¡conseguirás bonificaciones por correr ese riesgo creativo! Como a este arquetipo le interesan los hechizos de coste alto, necesitarás cartas que produzcan maná adicional, como la Magapincel abstracta o el Instante embriagador. Las cartas con {X} en su coste de maná también son idóneas, porque pueden lanzarse en los primeros compases o reservarse para aprovechar al máximo los beneficios de las habilidades de opus.

Enjambre de ganancia de vidas de los Flosmarcitus

0199_MTGSOS_Main: Lluwen, Exchange Student 0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

Convierte tus vidas en desgracias para tu oponente con la mecánica de infundir, que da importancia a la ganancia de vidas. Una de las maneras más fáciles de ganarlas es usar fichas de Plaga, que pueden atacar para presionar a tus oponentes y hacer que se disparen las habilidades de infundir de tus cartas. Por ejemplo, el Perezoso anidaplagas y Lluwen, alumno de intercambio son estupendos para conseguir fichas de Plaga (pero no les preguntes de dónde las sacan).

Retrospectiva excavadora de los Sapiéntium

0198_MTGSOS_Main: Kirol, History Buff 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Tus oponentes serán historia cuando los mandes al pasado gracias a hechizos con la habilidad de retrospectiva. El método más directo es lanzar hechizos como las Tácticas de duelo desde tu mano y luego lanzarlos desde tu cementerio. Si descartas una carta con la habilidad de retrospectiva para sacarle provecho a En busca del pasado, podrás lanzarla más adelante desde tu cementerio. Forma un equipo de arqueólogos como la Historiadora buholina y el Excavador de la guarnición, que tienen habilidades ganadoras que se disparan cuando tus cartas dejen tu cementerio.

Valor progresivo de los Quándrix

0237_MTGSOS_Main: Tam, Observant Sequencer 0190_MTGSOS_Main: Fractal Tender

¡Criaturas verdes + hechizos azules = arquetipo de draft potente! La mecánica de incrementar pone contadores +1/+1 a tus criaturas cuando lanzas hechizos con un valor de maná mayor que su fuerza o su resistencia. Despliega pronto una Colonia cuboide y luego añádele contadores lanzando hechizos cada vez mayores. A este arquetipo se le da increíblemente bien hacer crecer a sus criaturas, así que céntrate en los efectos de evasión como los de Emil, errante de las Tierras Extensas y la Aviadora alentadora, que te permitirán sortear a las bloqueadoras de tu oponente y lograr la victoria.

¡Comienza los estudios en tu tienda de juegos local con los eventos Presentación de Secretos de Strixhaven, que empezarán el 17 de abril de 2026! Lleves los años que lleves como estudiante de Magic, tendrás una ocasión de visitar el campus con tu comunidad de jugadores. Inscríbete hoy mismo en la Presentación de tu tienda de juegos local y asegúrate una plaza en la universidad de Strixhaven.

Secretos de Strixhaven se lanzará en todo el mundo el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.