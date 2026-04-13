Programación de eventos en MTG Arena de Secretos de Strixhaven
¡Secretos de Strixhaven llega a MTG Arena el 21 de abril! ¿Qué mejor manera de celebrar la incorporación de tantísima energía académica arcana que con un montón de eventos nuevos en MTG Arena? A continuación, encontrarás descripciones breves de cada tipo de evento, así como una programación detallada de los eventos, que se celebrarán a partir del lanzamiento de Secretos de Strixhaven en MTG Arena. Todos los eventos de Limitado del artículo son de Secretos de Strixhaven a menos que se indique lo contrario.
Draft premier
Regresa nuestra estructura de draft más popular, donde los jugadores formarán grupos de ocho personas para seleccionar cartas. Este evento estará disponible durante toda la temporada de Secretos de Strixhaven.
Draft de dos en dos
Desde la adición del Draft de dos en dos (un draft con límite de tiempo para cuatro jugadores) a MTG Arena, vimos cómo aumentaba la cantidad de jugadores que se animan a probar los formatos de Limitado. Algunos prefieren la versión más rápida que ofrece el formato Draft de dos en dos, así que va a regresar durante toda la temporada de Secretos de Strixhaven.
Draft tradicional
Durante toda la temporada, el Draft tradicional al mejor de tres tendrá una estructura de ocho jugadores que elegirán una sola carta. Esto coincide con la forma en que se jugará la colección en los torneos competitivos de mesa.
Draft rápido
Este draft con bots y sin límite de tiempo centrado en colecciones legales en Estándar irá alternando entre Tarkir: tormenta dracónica, Secretos de Strixhaven, El Confín de la Eternidad, Asesinatos en la mansión Karlov y Bloomburrow durante las próximas nueve semanas.
Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional
¡Vuelve el formato Mazo Cerrado con facciones! Los jugadores elegirán una de las cinco facultades de Strixhaven: Plumargéntum, Prismari, Flosmarcitus, Sapiéntium o Quándrix. Recibirán cartas según su elección con las que hacer un mazo, así como una carta de Mystical Archive asociada a su facultad. Los jugadores pueden elegir centrarse en una única facultad o ir saltando de una a otra en cada evento para ver qué les ofrece cada una.
Los eventos de Mazo Cerrado tradicional al mejor de tres no se dividirán en facciones, lo que coincide con el funcionamiento de Mazo Cerrado en los eventos de juego premier de mesa.
Eventos Arena Direct
Hay muchas oportunidades para conseguir cartas físicas en esta colección, gracias a un Arena Direct con sobres de coleccionista y dos con sobres de juego de Secretos de Strixhaven. Además, en junio regresará el popular Arena Direct con sobres de juego de Magic: The Gathering - Cimientos.
Limited Championship Qualifier de Arena
¡El Limited Championship Qualifier de Arena vuelve del 5 al 7 de junio! Los jugadores más valientes podrán llevarse hasta 2000 USD en premios en metálico y una participación en el Limited Championship de Arena. Aquí tienes toda la información.
Novedad: Draft de contendiente
Con Secretos de Strixhaven, vamos a lanzar un nuevo formato de draft por tiempo limitado centrado en la competitividad y con premios alucinantes. Los jugadores pueden participar para conseguir cada vez más recompensas y el título de jugador "Contendiente de drafts".
- Precio de inscripción: 3000 gemas o 20 000 de oro
- Duración del evento: 7 victorias o 3 derrotas
- Recompensas:
- 3 victorias: 1400 gemas y 3 sobres de Secretos de Strixhaven
- 4 victorias: 2800 gemas y 6 sobres de Secretos de Strixhaven
- 5 victorias: 3200 gemas y 8 sobres de Secretos de Strixhaven
- 6 victorias: 4200 gemas, 10 sobres de Secretos de Strixhaven y 4 sobres míticos de Secretos de Strixhaven
- 7 victorias: 7200 gemas, 12 sobres de Secretos de Strixhaven, 10 sobres míticos de Secretos de Strixhaven y el título "Contendiente de drafts"
Cube de Arena
¡El Cube de Arena regresa por todo lo alto del 2 al 22 de junio! Disfruta del Cube Draft original de MTG Arena con juegos digitales de Magic tan rápidos como divertidos. Este evento de cube contará con sobres de premio del cube y seguirá la estructura de los drafts premier.
Eventos Flashback de Limitado
Varios Flashback Draft premier volverán a MTG Arena durante las últimas cuatro semanas de esta temporada. Regresaremos a la colección Strixhaven: Academia de magos original y habrá un draft de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™, un evento de Mazo Cerrado de Tarkir: tormenta dracónica y un draft de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.
Calendario completo de eventos
Draft premier
- Del 21 de abril al 22 de junio: Secretos de Strixhaven
Flashback Draft premier
- Del 26 de mayo al 1 de junio: Strixhaven: Academia de magos
- Del 2 al 8 de junio: Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
- Del 9 al 15 de junio: Mazo Cerrado de Tarkir: tormenta dracónica
- Del 16 al 22 de junio: Magic: The Gathering—FINAL FANTASY
Draft tradicional
- Del 21 de abril al 22 de junio: Secretos de Strixhaven
Mazo Cerrado tradicional
- Del 21 de abril al 13 de mayo: Secretos de Strixhaven al mejor de uno con facciones
- Del 21 de abril al 4 de mayo: Secretos de Strixhaven al mejor de tres
Draft de dos en dos
- Del 21 de abril al 22 de junio: Secretos de Strixhaven
Draft rápido
- Del 21 al 29 de abril: Tarkir: tormenta dracónica
- Del 30 de abril al 10 de mayo: Secretos de Strixhaven
- Del 11 al 25 de mayo: El Confín de la Eternidad
- Del 26 de mayo al 7 de junio: Secretos de Strixhaven
- Del 8 al 16 de junio: Asesinatos en la mansión Karlov
- Del 17 de junio al 1 de julio: Bloomburrow
Draft de Alquimia
- Del 26 de mayo al 1 de junio: Secretos de Strixhaven
Eventos Championship Qualifier de Arena
Formato de mayo: Mazo Cerrado de Secretos de Strixhaven
- 9 de mayo: Qualifier Play-In al mejor de uno
- 15 de mayo: Qualifier Play-In al mejor de tres
- 16 y 17 de mayo: Qualifier Weekend
Formato de junio: Estándar
- 6 y 7 de junio: Qualifier Play-In al mejor de uno
- 12 de junio: Qualifier Play-In al mejor de tres
- 13 y 14 de junio: Qualifier Weekend
Arena Direct
- Del 1 al 3 de mayo: Arena Direct con cajas de sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven
- Del 15 al 17 de mayo: Arena Direct con cajas de sobres de juego de Secretos de Strixhaven
- Del 29 al 31 de mayo: Arena Direct con cajas de sobres de juego de Secretos de Strixhaven
- Del 12 al 14 de junio: Arena Direct con cajas de sobres de juego de Cimientos
Eventos Limited Championship de Arena
- Del 5 al 7 de junio: Limited Championship Qualifiers de Arena
Cube de Arena
- Del 2 al 22 de junio: Cube de Arena
Draft de contendiente
- Del 22 al 28 de mayo: Secretos de Strixhaven
Desafío del metajuego
- Del 24 al 26 de abril: Desafío del metajuego de Histórico
- Del 8 al 10 de mayo: Desafío del metajuego de Intemporal
- Del 22 al 25 de mayo: Desafío del metajuego de Estándar
Magic de mitad de semana
- 21 y 22 de abril: ¡Salta a la acción!
- 28 y 29 de abril: Al límite (con Cimientos)
- 5 y 6 de mayo: Pauper de Histórico
- 12 y 13 de mayo: Estándar de Inicio cromático
- 19 y 20 de mayo: Hacia el futuro
- 26 y 27 de mayo: Desafío de construcción de Brawl
- 2 y 3 de junio: Estándar de Inicio lento
- 9 y 10 de junio: Draft con cascada de Secretos de Strixhaven
- 16 y 17 de junio: Mazo Cerrado fantasma de Secretos de Strixhaven
Draft fantasma sin coste de inscripción
- Cimientos: celebración del Día Internacional del Juego