¡Llena la mochila de libros de hechizos, pergaminos y fichas de Secretos de Strixhaven! El 24 de abril de 2026, vuelve al mejor centro de estudio del Multiverso con el lanzamiento de Secretos de Strixhaven. Para ayudarte a prepararte para el inicio del curso, decidimos investigar y catalogar las fichas de Secretos de Strixhaven. Tras una exhaustiva revisión por pares, descubrimos lo siguiente:

0003_MTGSOS_ToknBstr: Elemental Token 0013_MTGSOS_ToknBstr: Professor Dellian Fel Emblem

En Secretos de Strixhaven, cada sobre de juego contiene una ficha no foil de dos caras. Hay 12 fichas con arte completo distintas y un emblema (creado por el Profesor Dellian Fel) en los sobres de juego, y aparecen en diferentes combinaciones de estas fichas de dos caras. Entre las 12 fichas con arte completo hay 2 versiones distintas de las mascotas de cada facultad: Elementales, Fractales, Tintícolas, Plagas y Espíritus.

0003a_MTGSOS_TknComm: Contract Token // Copy Token 0024a_MTGSOS_TknComm: Primo, the Indivisible Token // Treasure Token

Cada mazo de Commander de Secretos de Strixhaven incluye 10 fichas no foil de dos caras que te proporcionarán todo lo necesario para tu próximo juego de Commander.

0006_MTGSOS_ToknBstr: Inkling Token 0008_MTGSOS_ToknBstr: Pest Token

Todos los sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven contienen una ficha foil tradicional de dos caras o una carta de arte. Cualquiera de las 12 fichas con arte completo y el emblema de los sobres de juego, además de las 28 fichas de los mazos de Commander de Secretos de Strixhaven, puede aparecer como una ficha foil tradicional de dos caras en los sobres de coleccionista. Ten en cuenta que las cartas de ayuda de los mazos de Commander no aparecen en los sobres de coleccionista.

Encontrarás todas las fichas y mucho más en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven:

¡Las fichas de Secretos de Strixhaven se llevan un sobresaliente! Secretos de Strixhaven se lanzará el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.